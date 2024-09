UN MATANCERO AL FRENTE DE LA UNIÓN NACIONAL DE CLUBES DE BARRIO

Dialogamos con Pedro Villareal que más allá de ser delegado gremial de Camioneros, hace muchos años que trabaja con la Unión de Clubes de Barrio. Primero lo hizo a nivel de La Matanza y luego a nivel provincial. Su compromiso y esfuerzo lo catapultó a la Presidencia de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. A pesar de estos logros, Villareal nos comentó que su mejor título es ser papá de Alan que, más allá de ser discapacitado, practica deportes. Al acompañarlo al club del barrio donde su pibe hacia deportes comenzó a colaborar con la entidad y también, comenzó este recorrido institucional que nos relata en la siguiente nota.

QP: Pedro Villareal, hace unos meses hemos hablado de la conformación de la Unión de Clubes acá en Matanza y ahora los están haciendo a nivel nacional, ¿cómo viene la construcción de eso?

PV: “La verdad que viene muy bien, bueno ya te digo que tenemos fecha para los cambios de autoridades de la Unión Nacional, donde me dijeron que me voy a hacer cargo de la presidencia a nivel país, tenemos fecha para mediados de septiembre, en el Club Camionero.”

QP: Debe ser muy complicado coordinar la agenda de tanta gente

PV: “Mira, sí, sí, la agenda es cada vez más complicada, cuando tomamos la presidencia de acá, de la filial de Matanza, me acuerdo que mi conductor Pablo Moyano y Hugo me dijeron un par de días antes si estaba seguro de lo que iba a ser, por la responsabilidad que iba a tener, por lo que lo iba a conllevar todo esto, que íbamos a trabajar con niños, niñas, pibes, pibas, y también dirigir a los clubes de barrio, yo le dije que sí. Cuando llevo esta propuesta de que me ofrecen agarrar la Unión Nacional a nivel país me dijo lo mismo, pero obviamente nos felicitó también por el trabajo realizado en Matanza.”

QP: Fue un trabajo muy de hormiga, con muchas cuestiones, resolviendo temas de los clubes y demás

PV: “Sí, acá todos sabemos, no es un secreto de que es muy difícil llegar acá a Matanza, nosotros, yo soy de Matancero y asimismo me costó llegar a trabajar con alguna secretaría, con algunas se ha trabajado muy bien, con otras no tanto. Obviamente le seguimos insistiendo en algunos lados, pero se está trabajando. Es complejo por la cantidad de clubes de barrio. Cuando hablamos de clubes de barrio no son solamente clubes, son clubes, sociedades de fomento, escuelas deportivas, hoy en la unión de clubes de Matanza hay 402 clubes son los que tenemos adheridos. Hay un censo de 2.300 clubes acá en Matanza. A nivel país, hoy en la unión de clubes con 16 filiales en distintas provincias llevamos 6.500 clubes adheridos, pero hay un censo por 5 universidades de 17.800 clubes a nivel país, o sea, es una locura lo que mueve el mundo club”

QP: Usted no apunta solamente al fútbol, sino a todos los deportes ¿Ustedes quiere que se agrupen los clubes para lograr algunas cuestiones muy concretas?

PV: “Claro, no, cuando hablamos de unión de clubes de barrio es todo lo que es mundo club.”

QP: Todo lo institucional.

PV: “Sí, por ejemplo, siempre doy un ejemplo, por ejemplo, un club acá, en el primer cordón, Ciudad Evita, el Círculo General Belgrano, tiene 19 disciplinas, o sea, no es fútbol solo. El fútbol es el deporte más popular de la Argentina, que todos lo sabemos, pero hay que darle la importancia que tiene todo el club. A ver, hockey, patinaje, hay clubes de paleta solo, damas, ajedrez, hasta de metegol.”

QP: Siempre los clubes de barrio han tenido una falencia en su conformación. Por ahí funcionan, funcionan en forma efectiva, con muchas asociadas y demás, pero tienen problemas de papeles con la Inspección de Justicia, tienen el tema de los certificados médicos. ¿Han podido trabajar esos temas institucionales?

PV: “Sí y no. Por ejemplo, en el apto médico se ha trabajado, venimos trabajando desde la creación de la filial con la Secretaría de Salud, pero como se puede, sabemos las limitaciones que tiene el presupuesto del municipio, entonces nos arreglamos con ese presupuesto, con la cantidad de gente que puede llegar. Entonces fueron partiendo en regiones y nosotros nos arreglamos con esos cupos que hay para los clubes. Obviamente que nunca llegamos ni al 15% de los chicos que hay, nunca. A nada es muy bueno, pero necesitamos mejorar eso. Primero la salud, porque cuando vos abrís un programa en un club de barrio, no solo te vienen los chicos de club, sino que te viene el barrio.”

QP: Claro, porque los chicos lo necesitan para la escuela y demás.

PV: “Para la escuela, para la misma liga, independientemente sea la liga, porque nosotros no miramos en qué liga juega, si juega en la liga municipal, si juega en la privada, porque si no se está discriminando al chico. Y así mismo, si va a un gimnasio, también le sirve el apto médico, le sirve para todo, tiene un vencimiento de un año eso.”

QP: Y el tema del institucional, porque siempre hay problemas con los libros, hay problemas con la rendición de los movimientos contables, que el contador cobra cada vez que firma.

PV: “Y ese es el gran problema de todos los clubes. Y ya ahí te puedo decir que salimos de Matanza. Si te quiero decir, hay un 90% de todo el país que tiene el problema ese de los papeles. Te hablo de acá de Matanza y el mismo porcentaje, el 90% que no tienen los papeles en regla, no los tiene, entonces cada vez que sacan un programa de subsidio, tanto nacional o provincial, que te piden tener el certificado de vigencia, obviamente que no encuadra ninguno, encuadra el 10% nomás. Es un problema eso. Por eso siempre decimos que el Estado siempre está en deuda con los clubes de barrio, porque no hace bien en trabajo el tema de llevar a cabo, el tema de poner en orden los papeles. Un club de barrio es asociación civil sin fines de lucro.”

QP: Y generalmente no tiene mucho movimiento de dinero.

PV: “Es así, yo te doy un ejemplo. Vos sos un presidente de un club y vos tenés un dinero que juntaste con rifa, que juntaste con lo que sea, eventos, y vos tenés que decidir entre comprar los trofeos para los chicos o poner los papeles en orden. ¿Qué elegís?, comprar los trofeos para los chicos. Eso es lo que hace un presidente de un club cuando se siente entre la espada y la pared. Siempre va a decidir darle lo mejor para el pibe. Después tenés un problema en la parte institucional porque no lograste tener los papeles y así van quedando acéfalo. Y el que logra hacer los papeles, al año se caen porque no tenés la gimnasia como para seguir cuidando eso. Por eso nosotros ahora, lo bueno de todo esto, esta semana firmamos un convenio con un estudio jurídico amigo acá de que le vamos a dar asesoramiento jurídico gratis a los clubes de barrio a ver si podemos llevar a ser la persona jurídica gratuita también a los clubes de barrio acá de La Matanza.”

QP: Con el Colegio que agrupa a los contadores, ¿pudieron avanzar algo?

PV: “No, te digo la verdad, no lo hablamos con ellos, lo hablamos con dos abogados amigos que tienen un grupo, un contador, un escribano, entonces dijeron: los escuchamos, los venimos siguiendo, nos gusta lo que están haciendo, nos gusta el proyecto, nos queremos sumar, a ver si podemos ayudar. Así que bueno, acá van a estar de lunes a viernes, vamos a ver los horarios. Acá en la sede, en nuestra sede, a donde estás hoy, en Ocampo 3457 que todavía no inauguramos. Van a estar acá y esta es una casa para los clubes de barrio.”

QP: Estamos enfrentando graves problemas en las casas y supongo que en los clubes mucho más grandes. Que es el tema del abusivo aumento de los servicios públicos. ¿Cómo lo están encarando los clubes?

PV: “Mira, nos juntamos acá con Fernando Espinoza que nos pidió un relevamiento del tema de las tarifas, de cómo terminamos en Diciembre del año pasado y las boletas de Junio, abismal, abismal, tenemos un 500-600% entre luz, el gas y el agua, ni te cuento que venían acarreando el tema de las deudas, hay clubes que tienen, un club tiene 56 millones de pesos de deuda de agua, otro tiene 32 millones de pesos de agua, después la luz donde se venía 44 mil pesos en Diciembre, hoy tenemos boletas de 400 mil pesos, 500 mil pesos, es impagable eso para los clubes de barrio, es impagable. Entonces estamos presentando ahí un recurso de amparo ahí en conjunto con el municipio, o sea, no solo con clubes de barrio, sino con los comercios, con asociaciones civiles distintas, con todos los clubes de barrio, sociedades de fomento, etc.”

QP: Es como que apunta esta no discriminación de asociaciones civiles y asociaciones sin fines de lucro que vengan estos aumentos, como que apuntan a que cierren directamente.

PV: “Indirectamente nos están empujando a querer que nosotros también seamos una SAD, la sociedad anónima deportiva, esto ya lo vivimos con la época de Macri. Nada más que acá esto es mucho más fuerte y más agresivo, directamente te quieren ir acorralando, porque acá todos hablan de los clubes de AFA, pero nosotros somos los más vulnerables, acá de un plumazo nos sacan los primeros que se barren es a los clubes de barrio. Imagínate, tuvimos dos episodios, con dos clubes distintos acá de La Matanza, con dos inmobiliarias, que tuvimos que actuar como un gremio, que es la formación que tengo, donde fuimos a defender los clubes y los dos los pudimos defender, pero ya estaban haciendo los pilotes, claro que sí, metro cuadrado es mucho más rentable que tener un club de barrio, y las sociedades anónimas vienen a eso, se va a perder la parte social, la parte cultural, ¿quién contiene esto? Si es la verdad, los clubes de barrio están haciendo el rol que tiene que hacer el Estado, cuando el Estado no llega, nosotros estamos abriendo la puerta, se va a perder todo eso, y eso no hay que permitirlo.”

QP: ¿Ustedes notaron si aumentó la demanda en cuanto a una merienda reforzada o directamente el pedido de alimentos?

PV: “Sí, la demanda se cuadriplicó en los comedores, en los merenderos. Hay comedores y merenderos que tienen registro, y hay hoy muchos más comedores y merenderos que no tienen registro, que no están anotados en el desarrollo social, o sea, se arman rápido por la necesidad que tiene no solo el club, estamos hablando del barrio, la gente.”

QP: Claro, porque si el pibe va a practicar un deporte con el estómago vacío, no puede practicar nada.

PV: “Pero antes era el chico que no podía realizar un deporte. Antes. Ahora, el hermanito o hermanita que no hace deporte, pero el padre te lo deja ahí. Te lo deja y te lo retira a la noche, cuando está cerrando el club. Nosotros hablamos con los presidentes de los clubes que vienen acá y nos vienen contando de que lo terminan llevando los mismos dirigentes a los chiquititos a la casa. Lo dejan todo el día.”

QP: Ya es comida, asistencia, más allá de todo el equipamiento deportivo para poder realizar alguna actividad deportiva. El club de barrio está teniendo una enorme demanda, en un montón de temas, de los cuales nunca se pensó tenerlo.

PV: “No, jamás. Hoy vos vas a un club de barrio y se le está dando más importancia a la asistencia alimentaria que la parte deportiva en sí. Hoy, a ver, el club de barrio, siempre lo digo, antes decían la primera casa la escuela, segundo el club. Hoy creo que estamos aquí parados ya, porque también tenemos los fines, tenemos la parte educativa, le dan de comer, le damos de comer. Lo asistís, lo asistís socialmente, lo asistís en muchos casos psicológicamente.”

QP: ¿Y ustedes cómo están trabajando con el tema de la asistencia a los clubes?

PV: “Mira, hoy tenemos compañeros que reciben mercadería de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo bajamos acá y directamente lo vamos dando y vamos, como no se le puede dar a todo, como te dije, por la cantidad de clubes que hay, se le va dando de a poquito a un club. Este mes se le dio a uno, vamos a darle del otro mes al otro. O sea, el acompañamiento que uno tiene es poco, es poco. Ahora sí, estamos hablando con otras entidades a ver si podemos llegar y ya hicimos el relevamiento que quisieron en el tema de los comedores y los merenderos que hay en los clubes. Ahora estamos esperando en la parte local, que también dijeron que nos van a ayudar, que le van a dar la parte alimentaria a los clubes para llegar a los barrios, que es más rápido. Porque el club es el primer eslabón de todos, para lo bueno y para lo malo. Bueno, acá nosotros abrimos la puerta también para ser el nexo para la parte alimentaria a cualquier barrio, no solo al club, ya estamos hablando del barrio mismo.”

QP: ¿Cómo fue la idea de una sede, de institucionalizar un poco todo lo que venían haciendo?

PV: “Mirá, uno por la formación que tiene en la parte sindical, dijimos que es mejor esto manejarlo como casi un gremio, por lo menos en la parte administrativa, que es lo que mejor uno sabe hacer. Entonces dijimos, bueno, tenemos que tener una sede, el sentido de pertenencia de cada presidente del club que venga, que sea escuchado. Entonces dijimos, bueno, tratamos de buscar algo en el centro de San Justo, encontramos acá, en Ocampo 3457, entonces creamos el departamento jurídico, tenemos las oficinas acá para recibir a cada presidente y presidenta del club, no solo ellos, sino miembros de comisión, después tenemos una sala de reuniones que la estamos armando acá abajo, y la sala de streaming, que me parece que es muy importante mostrar, no lo que hace la unión, pero si lo más importante lo que hace cada club, los avances que tienen, lo que ayuda en cada barrio el club, que siempre fuimos ninguneados, y hoy queremos mostrarlo en toda La Matanza.”

QP: ¿Han avanzado el trabajo con las provincias, con nación en estos temas?

PV: “Se está hablando con provincias de Buenos Aires, estamos hablando con Verónica Magario, se le pidió que interceda con el tema de personas jurídicas, nos dijeron que lo están hablando, porque nosotros necesitamos los clubes, el primer gran problema, como veníamos hablando cuando arrancó la nota, son los papeles, es el DNI de cada club, entonces nosotros fuimos y le llevamos esta inquietud y dijo que lo está hablando con personas jurídicas. Ahora, si me preguntas a mí, lo que nosotros quisiéramos, es tener una dependencia acá en Matanza, ¿cómo puede ser que Morón tenga una dependencia? Todos tengamos que ir a Morón, después de Morón va a La Plata, ¿cuánto tarda en hacerse los papeles? Es una locura. Nosotros queremos tener una dependencia acá en Matanza, somos la quinta provincia, ya por magnitud lo tenemos que tener.”

QP: Y aparte hay algo que a mí me parece desactualizado totalmente, la necesidad de tener en la época de la inteligencia artificial, tener 3, 4, 7 libros, libros contables, libros de acta, libros de esto y de lo otro.

PV: “Exacto, lo tienen que agilizar un poquito más, o presentarlo todo digitalmente. A ver, lo tienen que hacer todo algo mucho más sencillo, no puede ser que rebotemos tanto. Y no te hablo de acá como en carácter de presidente de las filiales de Matanza, te estoy hablando como… pasa todo, pasa en Loma, pasa en Ezeiza, en todas las filiales pasa esto. Cuando hablo de filiales no hablo de un club, hablo de un grupo de clubes. Y pasa eso, entonces se quedan trabados ahí. Y después vos le decís al club, no tienen los papeles, y no, y se cansan.”

QP: ¿En el conurbano ustedes han podido hablar con los intendentes, se han sentado a hablar de estos temas?

PV: “Sí, venimos hablando con algunos intendentes que apoyan a la Unión de Clubes, o apoyaron algunos, pero venimos hablándoles de esto. Pero siempre pasa lo mismo, siempre se centraliza en el problema de los papeles. Y hoy, con el contexto que estamos viviendo, en la época de este, y discúlpame que te lo diga así, este loco de presidente de la Nación, tan agresivo que recortó todos los presupuestos municipales, muchos tampoco pueden hacer ello.”

QP: Claro, primero también ha cambiado la prioridad, primero morfar y después vemos los papeles.

PV: “Bueno, como te decía, si vos tenés que decidir entre comer y hacer los papeles, primero la panza de los chicos, porque es así.”

QP: A pesar de la crisis, están creciendo, esta unión nacional ha crecido. ¿Qué significa para La Matanza esto?

PV: “Mira, que fuimos creciendo, sí, preferimos crecer como venimos creciendo, o sea, con pasos no tan rápidos, pero sí firmes. Al hacernos cargo de La Matanza, que no es poca cosa, hicimos un gran trabajo, que podemos hacer mucho más, sí, hay para hacer muchísimo más, por eso es que nos vamos a hacer cargo de la unión nacional. Hemos firmado un convenio con el CGT Deporte hace más o menos dos meses, con Deportes a cargo de Juan Pablo Brey y Verónica Scarpato, secretario general de Aereonavegante, y con Cristian, el Director del Estadio Único de La Plata, que hicimos el Día de la Niñez, metimos más de 1.200 chicos, hicimos una visita guiada ahí en el Estadio Único, con algunos juegos lúdicos, deportes, se les entregó juguetes a cada uno de los chicos, vianda. Este fue el primer evento nacional, porque le dimos participación a algunos distritos, como Almirante Brown, Lomas, Ezeiza, Caba, Vicente López, 3 de febrero, La Matanza. Llevamos 28 micros de chicos para que pasen un lindo día ahí, obviamente también coordinado con Provincia de Buenos Aires a cargo de Marco Cianni, el Director Deportivo de la parte social de Provincia de Buenos Aires. O sea, estuvieron Provincia de Buenos Aires, el Estadio Único de La Plata, CGT y la Unión de Clubes. Es el convenio firmado por estas tres, y ese es el primer evento que hicimos rápido para hacer algo por los chicos.”

QP: Me gustaría aclarar algo. Usted es papá, después trabajador, delegado de camionero. Usted primero nombró a Hugo Moyano, a Pablo. ¿Ellos apoyaron su acción de papá, no su acción de delegado?

PV: “Sí, ellos primero me conocieron a mí como papá de Alan. Yo soy el papá de Alan, ese creo que es el mejor título que uno puede tener, por lo menos lo que digo yo. Ellos me conocieron como papá de Alan, un nene con discapacidad. Me metí en el deporte hace muchos años. He acompañado el deporte con discapacidad intelectual. Así me conocieron. Después empecé a militar como activista. Fui delegado, soy delegado en la actualidad, de CLIBA. Ahí es donde empezamos a activar por la Secretaría de Juventud. Y después, bueno, este proyecto yo llevo hace más de 15 años con la Unión de Clubes. Fue una de las pocas filiales cuando arrancamos. Pero ya llevamos 15 años. Ahora se está haciendo notorio esto. El trabajo se está haciendo ver por las redes, por lo que se trabajó fuertemente. Son 72 filiales. Esta es una de las filiales. Cuando se arrancó éramos cinco filiales. Entonces, por eso es que cuando fui con el proyecto, lo primero que fue… Ellos vienen de clubes también. Pablo Moyano es presidente de club de camionero. Lo primero que dijo: sí, dale, avanza. ¿Cómo qué no? Te vamos a acompañar. Hugo también, Marcelo, que es en la parte gremial, de donde vengo yo, de la parte de la recolección, fue el primero. Tengo total apoyo de mi gremio, total apoyo. Y de CGT, en la mesa nacional de deporte que ahí dentro está la confederación, las federaciones, el comité olímpico. Los secretarios de cada gremio de deporte. O sea, es una mesa enorme, enorme, donde apoyan también a la unión de clubes.”

QP: ¿Deseas agregar algo más?

PV: “No, quiero agradecer primero a todos los presidentes de los clubes que acompañan a esta linda organización. Quiero agradecer a mi gremio, a Hugo, a Pablo, a Marcelo Aparicio y a toda la comisión directiva que nos está dando la mano. A Juan Pablo Brey, secretario de deporte de la CGT. Y a toda la gente que nos viene acompañando y dando una mano en un momento tan crítico. Y yo creo que desde los 15 años de esta organización es el peor momento que estamos viviendo. Simplemente agradecido a todos.”