“ELLOS VAN A VENIR (POR EEUU), Y QUIEREN QUE A NOSOTROS NOS VAYA BIEN PARA QUE A ELLOS LES VAYA MUCHO MEJOR”

Después de las elecciones legislativas provinciales, donde el gobierno perdió por más de 14%, se veía que el panorama económico y social se estaba tensando. Un mes después el gobierno gana las elecciones legislativas nacionales, realizando una remontada histórica de casi 15 puntos. Entre una elección y la otra, el gobierno de EEUU ayudo al gobierno nacional a mantener el precio del dólar controlado y le salió de garante ante el mundo. Ante esto la economía se tranquilizó un poco y se comienza a hablar de un plan económico serio y de reformas de alto impacto en la economía del país.

Para clarificar un poco el panorama entrevistamos al Cdor. Hugo Masoli que dio su visión de cómo viene la economía y qué podemos esperar a futuro.

QP: Todos dicen que la macroeconomía está más o menos resuelta o encausada. ¿Pero cuándo vamos a resolver la microeconomía? Porque el día a día está complicado.

H.M.: “En notas anteriores le dije que el gobierno estaba poniendo el ojo en la macroeconomía y no en la microeconomía. Tiene que poner el ojo en la microeconomía, o sea, en las Pymes, en los comercios, en los locales comerciales que no venden. Al haber poco circulante en la plaza la gente está muy limitada en sus compras. Por eso la semana pasada comenzó a liberar dinero, aproximadamente 5 millones de pesos fueron a la plaza para bajar la tasa de interés. Están produciendo la baja de las tasas de interés, que venían al 50 % o 45 % en plazo fijo y en fondo común de inversión. Ahora están cayendo, aunque están todavía altas (35%). Esta baja de la tasa de interés tiene que salir con una línea de crédito. Tiene que volcar créditos para las pequeñas y medianas empresas (llámese locales comerciales, pequeñas industrias, talleres o servicios). Eso es ayudar a la microeconomía.”

QP: ¿Hay muchos locales y empresas que están cerrando?

H.M.: “La macroeconomía la tienen más o menos resuelta en el sentido que tienen resuelto los temas de la inflación, de la emisión y de la vuelta a los mercados; porque al bajar el riesgo país a 600/700 puntos otra vez se tiene acceso al crédito. Es más, ya salieron empresas como YPF a pedir crédito en el sector externo, las provincias salen, etc. Entonces, ya la macroeconomía se está manejando. Empiezan a venir las inversiones. Ahora hay que ayudar a la microeconomía. No se olvide que el 70% del empleo está generado por las Pymes. Por lo tanto, a todas estas Pymes (locales comerciales, pequeñas industrias, talleres, servicios, etc.) hay que ayudarlas con una línea de crédito barata, con acceso al crédito, con la baja de impuestos, con la reforma laboral que si se tiene un empleado le permita pagarle sin endeudarse, etc., etc., etc. Esto es lo que tienen que encaminar hoy. Y esto sería un plan económico, que hasta ahora no lo tuvieron.”

QP: Después de las elecciones siempre hay buenas noticias o buenos análisis a futuro. Después de estas elecciones, ¿qué podemos decir a futuro?

H.M.: “A futuro le puedo decir que: si hace las cosas bien, si logra un presupuesto que tenga el apoyo de las provincias, si logra realmente por consenso una reforma laboral que no perjudique al trabajador (al contrario, que lo beneficie) y beneficie a las empresas, si logra una quita de impuesto entrando más contribuyentes al área impositiva y si vienen las inversiones, va a llevar a Argentina a posicionarse en un país que puede ir creciendo en su producto bruto interno. Usted no se olvide que el otro día, cuando el secretario del Tesoro de E.E.U.U. llegó acá para ayudar, vino el CEO número 1 de la JP Morgan y preguntó si el producto bruto interno per cápita de Argentina era de 20.000 dólares. Le contestaron que apenas llega a 10.000 dólares, o sea, que el producto bruto interno per cápita de los argentinos ronda en alrededor de 700/800 dólares por mes. Y él dijo que tendría que estar en 50.000 dólares anual. Es decir, ellos van a venir, y quieren que a nosotros nos vaya bien para que a ellos les vaya mucho mejor. Porque si empiezan a invertir en litio, en uranio, en el agua, en Vaca Muerta van a tener grandes ganancias ya que el mercado los está apoyando. Nunca en la historia se vio un crecimiento de las acciones como creció en una semana. Crecieron un promedio de 60/80 % las acciones. Eso significó que el mercado dijo vamos por esto. Se lo ejemplifico: usted tiene un terreno de 40 metros de frente y 50 metros de fondo en la Avenida Santa Fe o Florida. Y me dice que no puede pagar los impuestos de la Ciudad de Buenos Aires porque no tiene ni un mango, pero tiene el terreno porque lo heredó. Entonces, yo le voy a decir que es pobre. Esto es Argentina. Ahora viene una persona y le dice que en su terreno (si se lo da) va a hacer ocho o nueve locales de frente y diez pisos con tantos departamentos y le va a pagar dándole dos locales y cinco o seis departamentos. Así; usted empieza a tener una renta y le comienza a ir mejor, y ella se llevó lo otro. Esto es Argentina. Argentina hoy tiene todo; pero tiene prácticamente el 50 % del trabajo en negro, un alto índice de pobreza y no tiene los recursos para explotar realmente las riquezas que posee. Entonces, E.E.U.U. salió de garante acá porque le conviene en el mundo posicionarse con una América que él pueda conducir; pero, además, el beneficio económico que va a tener va a ser superior. Esta es la realidad que ve E.E.U.U. con nosotros. Haber muchachos quieren que los ayude, yo los ayudo. Pero me llevo una buena parte o quizás la parte más grande. Y siguen manteniendo el liderazgo ellos. Realmente pasa por ahí, y es a lo que este gobierno está apuntando y su plan económico (que hasta ahora no lo tenía) va a ser: la reforma laboral, la reforma tributaria (que en realidad son medidas más que un plan económico) y que vengan las inversiones de afuera (no es un plan económico. Le abre las puertas y que vengan). A partir de esto va a ir mejorando todo. Frente a esto se tiene estabilizado el mercado de cambio también, por ayuda de E.E.U.U., porque de lo contrario se quedaban sin dólares; y se tiene estabilizada la inflación porque siguen sin emitir (tiraron ahora unos pesos para mover y bajar las tasas de las inversiones: los plazos fijos, fondo común de inversión, etc.) total los muchachos están ganando por otro lado, y han ganado de sobra con las acciones y todo eso. Y el país se encamina hacia ese rumbo.”

QP: Previo a las elecciones teníamos un análisis de cómo venía la economía del país y ahora (después de las elecciones) parece que cambió todo, que está todo bien. ¿Qué opinión le merece esta situación?

H.M.: “Antes de las elecciones, si se hubiera seguido al ritmo que se venía con el desembolso del tesoro juntamente con el Banco Central en la corrida de dólares, el gobierno se hubiera quedado sin dinero antes de las elecciones. Surgió algo que no estaba en los cálculos de nadie ni es una medida económica, que fue el apoyo del tesoro de los E.E.U.U. a través de Trump, donde sale a intervenir en el mercado argentino comprando pesos y vendiendo dólares. De esta manera logran mantener el nivel del mercado de cambio. Más allá de esto, que fue la parte técnica, el efecto fue superior porque E.E.U.U. sale como garante diciendo que va a hacer lo que sea necesario para que a Argentina le vaya bien. Si mañana Argentina no puede pagar los bonos E.E.U.U. se hace cargo. Esta garantía alienta a los mercados y cambia el panorama.”

QP: Me parece que esto influye en los resultados electorales. ¿Pero genera un shock de confianza o un shock que dice no lo toquemos porque nos vamos al carajo (disculpando la palabra)?

H.M.: “Primeramente le muestra al mercado que no iba a poder avanzar más allá de lo que quería porque está E.E.U.U. detrás como garantía. Y segundo, la gente comienza a tener un poco de miedo en lo que pueda ocurrir. Se genera el efecto miedo porque se piensa que si este gobierno pierde se va todo, explota todo, se cae todo, el dólar se va por las nubes. Pero también el gobierno obtiene un crédito de la gente en el sentido de decir que se lo vota dos años más para ver qué puede hacer porque sí o sí tiene que seguir dos años más. Por lo tanto, la ayuda que puso como garantía E.E.U.U. influyó muchísimo. Esto genera el armado de un futuro plan económico, que hasta hoy este gobierno no lo tenía. Ahora que ganaron las elecciones y el gobierno va por la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma penal.”

QP: También mencionaron algo que usted siempre sostenía cuando decía que no había plan económico, que es sentarse a discutir seriamente el presupuesto.

H.M.: “El presupuesto es la frazada corta porque el presupuesto que van a poner no va a alcanzar para todos. Pero van a tratar de poder cubrir todo lo que se pueda y acordar. Por eso fue ahora el nombramiento de Santilli como ministro del Interior, para poder lograr el consenso en el armado y aprobación del presupuesto para poder instrumentar las medidas que le dije: la reforma laboral, tributaria y penal. Por otro lado, ¿por qué E.E.U.U. hace esto? Porque hay un contexto macroeconómico donde E.E.U.U. tiene enfrente a Rusia, China y Corea del Norte. Trump (como buen hombre de empresa y negocios) quiere consolidar una América toda unida con el liderazgo de E.E.U.U. para hacer frente a esto. Sabe que Argentina es primera en el mundo en uranio, tiene Vaca Muerta, tiene el agua, tiene el litio; pero no pueden venir las empresas a invertir a Argentina si dentro de dos años no se continúa con la misma política económica. Él apostó a que se ganen las elecciones, va a tratar que vengan a invertir a Argentina (por supuesto que E.E.U.U. va a hacer sus negocios) y va a dejar que Argentina vaya creciendo en su producto bruto interno y mejorando su economía. Para que vengan a invertir falta la reforma laboral. Le dice a Milei que las empresas no pueden venir a invertir con esta estructura laboral. También faltaría la reforma tributaria.”

QP: Con respecto a la reforma laboral: ¿qué opinión le merece?

H.M.: “Hasta ahora no está delineado lo que quieren hacer. Cuando uno los escucha hablar a ellos, todos se escudan en decir que hay aproximadamente 10 millones de personas que están en negro. Es decir, el potencial de argentinos para trabajar es de 22 o 23 millones de personas. Entre el empleo público y privado estamos rondando los 9 o 10 millones de personas, o sea, que hay 12 o 13 millones de personas que están en el mercado negro. Ellos dicen que la reforma laboral es para incluir y darle los derechos a toda esta gente, y mejorar. No está planificado qué es lo que quieren. Yo entiendo que la reforma laboral va a pasar por: la eliminación de la indemnización, la creación de un fondo de desempleo (como es el caso de la construcción) donde la persona que entra a trabajar va a tener una libreta de desempleo, y la eliminación de los juicios laborales. No creo que haya jornada extendida, y creo que para todas aquellas empresas o Pymes que tomen trabajadores va a haber un beneficio en el pago de las cargas sociales para poder entrar en el mercado y esto va a mejorar el pago de la jubilación.”

QP: Esto se intentó varias veces. Esperemos que esta vez dé resultado.

H.M.: “Toda reforma laboral si no es implementada con una instrucción y una capacitación del empleado no sirve. Hoy, en el mundo, la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. No se puede ocultar. Hay que saber manejarla. Se necesita capacitar al empleado en tecnología, cibernética, maquinarias nuevas. Frente a esto, si se hace una reforma laboral como corresponde habría que considerar: capacitación, no sacar los derechos que ya tiene el trabajador, eliminar gran parte de la industria del juicio porque una Pyme que tiene siete u ocho empleados o más no debería tener comprometido el día de mañana gran parte de su activo en pagar mucha indemnización (se podría reemplazar por una libreta de desempleo). Pero hasta ahora no están delineados ni los principios ni las condiciones que van a haber en la reforma laboral. Pero van por eso, y por la reforma tributaria y la reforma penal. Van a querer eliminar gran parte del monotributo y meterlo en un IVA simplificado, que es a lo que están apuntando. De acuerdo con la categoría del contribuyente habrá un IVA más simplificado, pero que pague. Van a querer tener un impuesto a las ganancias más simplificado, más sencillo, pero que paguen. Y se va a buscar que entre mayor cantidad de gente en la parte impositiva. Cuanta más gente aporte como corresponde más se podrán bajar los impuestos.”

QP: Sí, la carga impositiva es muy grande.

H.M.: “Es muy grande, pero también se tiene una evasión muy grande. Creo que una de las grandes reformas tributarias tendría que estar acompañada con la eliminación prácticamente total del efectivo, como en Inglaterra que prácticamente ya no se usa el dinero. Todo va por transacciones bancarias, por tarjeta, por billeteras virtuales que están todas declaradas. En el momento que todos con el DNI tengan unificadas todas las cuentas y billeteras virtuales, que el dinero no pueda circular más prácticamente en efectivo, y que se haga todo por sistema, casi todo el mundo va a estar en blanco y esto va a permitir bajar los impuestos. Hoy gran parte de la economía se maneja en negro, fácilmente el 40% de la economía.”

QP: El tema de la plata del narcotráfico, que se invierte en algunos locales a la vista de todos. Sería el lavado de dinero. Ponen locales que teóricamente mueven mucho efectivo; pero no entra nadie, tienen muchos empleados y no les importa. Y están lavando guita por ahí. ¿Cómo sería eso? Porque, prácticamente, hoy están manejando una porción de la economía.

H.M.: “El lavado es muy difícil de controlar acá y en todo el mundo porque, primero, no se puede poner en cada local un inspector para ver cuánta gente entra y cuánta no entra. Segundo, no se puede poner de acuerdo con los montos el nombre, apellido y el documento de las personas porque sería una locura. Entonces, se va a decir que a partir de tal importe usted está obligado a declarar el nombre porque de lo contrario va a consumidor final o con un ticket. Por lo tanto, es muy difícil de controlar. Hay elementos para controlar. Si usted tiene un restaurante, en la venta el cruce está con la compra que realiza de mercadería. Entonces, se puede llegar a tener el cruce en mercadería que compra y los consumos de servicios que tiene con la venta que declara. Se puede llegar a controlar, pero realmente es un tema difícil.”