“EN ESTA ELECCIÓN TENEMOS QUE ESTAR TODOS JUNTOS”

Días después de las elecciones PASO, el portal de noticias “La Política On Line” publicó una noticia con el siguiente titular: “El Movimiento Evita avisa que no militará a Espinoza y creen que puede perder La Matanza” (https://www.lapoliticaonline.com/conurbano/el-movimiento-evita-avisa-que-no-militara-la-boleta-de-espinoza-y-creen-que-puede-perder-la-matanza/?fbclid=IwAR019KgE_Al2OVbxXcfVOeEMYJbEa2MOHEGavc5tdbDza0pgFDCUotXzAbE)

Ante esta noticia esperaba una avalancha de comentarios negativos desde el oficialismo, pero no se vio nada en las redes sociales. “Los negocios ante todo” fue algo aislado que leí y el mismo texto señalaba: “Patricia Cubria volcaría sus votos al candidato de Milei en el distrito” y estaba firmado por el Frente de Organizaciones John William Cooke.

Al ser el único espacio del peronismo matancero no oficialista que marcaba una posición política definitoria, me contacté con Cecilia Quiñonez, Miguel Lobo y Orlando Brandan, referentes de dicho espacio y los entrevisté.

“Podemos tener diferencias con el gobierno municipal, pero es el momento de pensar en que no son cuestiones personales, son cuestiones del conjunto” fue una de las primeras definiciones políticas del Frente de Organizaciones John William Cooke.

QP: Me llamó un poco la atención el posicionamiento tan duro en el que salieron ustedes por las redes sociales con respecto a Patricia Cubría, sobre esto de que ella no iba a apoyar al oficialismo matancero. ¿Por qué salieron a pegarle así ustedes?

CQ: “No sé si es duro. Es la postura de cualquier peronista que conoce lo que es una interna, porque hoy son las PASO, es una interna, se la dieron, la perdió y tiene que acompañar.”

QP: ¿Usted tiene algún indicio concreto de que ella haya dicho que va a apoyar a Milei en el orden municipal o es una deducción de ustedes?

CQ: “No, no, a ver, el comunicado de ellos dice que no van a apoyar la gestión municipal. Entonces yo quiero que me digan dónde van a ir todos los votos que sacó.”

QP: ¿Cómo han visto la interna? ¿Ustedes han participado? Fuera de micrófono, me han contado que no han participado activamente sino apoyando a algunos compañeros en particular. ¿Cómo han vivido esta interna del peronismo matancero?

ML: “En este caso, como en la mayoría de las internas, creo que faltó participación. No son las internas abiertas como quisiéramos nosotros. Pero, de cualquier manera, para entrar a una interna se necesita no solamente la condición de ser matancero, sino hay un montón de condiciones económicas para poder trabajar. Nosotros tuvimos participación en una lista donde hubo varios compañeros a nivel provincial, pero a nivel distrito, estuvimos acompañando una lista peronista, acompañando, no participamos dentro de los puestos dentro de la lista. Pero siempre estamos trabajando, siempre estamos participando por el hecho de ser matanceros y queremos lo mejor para La Matanza.”

QP: Ustedes comparten la máxima del peronismo: el que gana conduce, el que pierde acompaña

OB: “Nosotros somos peronistas. Y eso es lo que aprendimos toda la vida. Militamos hace muchos años acá en Matanza. Siempre nos negaron la participación en una interna, nos negaron la participación dentro del partido, nos negaron la participación hasta dentro del oficialismo. De repente le dan la oportunidad a gente que no venía haciendo trabajo político en el distrito, juegan y se toman el atrevimiento de no querer acompañar. Entonces nosotros lo que planteamos es que respeten a la gente que los dejó participar, que son peronistas, y que acompañen a quien ganó. Acá el que gana conduce y el que pierde acompaña. Bueno, que se acompañen al que ganó. Para eso pidieron una interna. Por eso nosotros le estamos pidiendo a todos los compañeros que participaron en las distintas listas, que acompañemos al oficialismo matancero para que no le demos lugar a esta gente que viene, que no tiene territorio, que no tiene estructuras políticas, que no son peronistas.”

QP: Según lo que decía Brandan, ¿ustedes no pertenecen al oficialismo, ni han pertenecido en ningún momento?

CQ: “No, no, en realidad las veces que quisimos sumarnos al oficialismo nos cerraron las puertas.”

QP: Y a pesar de eso en esta elección que viene los van a apoyar.

CQ: “Porque es lo que corresponde. A ver, para nosotros la política es el bien común del ciudadano. No vamos a permitir que dejen librado al azar la vida de los matanceros, la vida de la gente de la provincia de Buenos Aires, la nación. Para nosotros, esta vuelta se vota lista completa. Después tenemos un montón de tiempo de discutir para adelante cómo, cuándo, las formas, los modos, las maneras. Pero me parece que estamos en un momento complicado. Yo no me quiero remontar al 2001 pero en un momento trascendental, las situaciones son diferentes y la gente tiene un humor diferente. Yo entiendo que la gente por ahí está cansada, ha perdido un poco la visión de lo que son los derechos dentro de lo que es la Argentina, los derechos hacia afuera, lo que ha conseguido la Argentina a ser pionera en ciertos aspectos consiguiendo derechos. Pero acá hay una realidad, todo lo que viene después es malo. Ya lo tuvimos a Macri cuatro años, lo que hoy está pasando no es culpa de este gobierno, lo que hoy está pasando es culpa de todo el gobierno de Macri y también de dos años de pandemia. Tiempo perdido para mí en la estructura de lo que fue la reestructuración de la deuda. Y entonces el otro día yo lo escuchaba a Massa diciendo que si no se hubieran perdido los años que se perdieron con la reestructuración, hoy estaríamos diferente porque ahora que está reestructurada, arreglada y ya se sabe cómo va a ser el convenio, dentro de un año la situación de la Argentina va a ser diferente. También tenemos que sumarle eso. Y bajando al plano matancero, nosotros cuando nos quisimos sumar, siempre nos sumamos desde la crítica. Porque yo soy peronista, como dicen los compañeros, la crítica es algo natural en el peronista y la conversación interna también. Pero me parece que es el momento de decir bueno muchachos somos matanceros y esta vuelta nos tenemos que poner todos atrás y alinearnos y salir a militar una lista completa. Podemos tener diferencias con el gobierno municipal, pero es el momento de pensar en que no son cuestiones personales, son cuestiones del conjunto.”

QP: A eso iba, ¿Ustedes cómo ven la gestión municipal?

ML: “Bueno, nosotros siempre fuimos opositores a Fernando. Tenemos un pensamiento más amplio de lo que Fernando pretende para La Matanza. Es más, hasta pensamos que tiene un pensamiento obsoleto, hay que modernizarse, hay que aggiornarse y hay que dar una apertura mayor a la que él da. Pero no puedo decir que la gestión fue mala de Fernando, no es una mala gestión, pero puede ser mucho mejor. Nosotros con los compañeros tenemos algunas ideas, inclusive le hemos pasado a Kicillof cuando llegó al gobierno algunos proyectos para Matanza y proyectos para provincia. Pero yo creo que tiene que haber una apertura, tiene que haber un cambio, tiene que haber algo que nos permita dentro de lo que es La Matanza ser un poco mejor. Matanza, si nosotros vamos a la provincia, cuando decimos Matanza, pesa. Porque Matanza tiene una estructura totalmente distinta en formación, en todo, incluso en la Argentina, te digo. La Matanza es totalmente distinta a todo. Pero, creo que se puede mejorar. Se puede mejorar y hay que darle posibilidad a muchos compañeros que vienen militando y que no tienen la posibilidad de desarrollar todo el potencial dentro de la estructura matancera.”

QP: ¿Ustedes ven lo de Cubría como una traición, una decepción? ¿O están pidiendo que aclare a quién va a apoyar a nivel local?

CQ: “La aclaración sería bárbara. Porque son votos de Unión por la Patria. Saquemos peronismo, porque hay compañeros por ahí que no les gusta, porque si es peronista, si es kirchnerista, si es cristinista. Son votos de Unión por la Patria. Dentro de una interna, en la que se consiguió un buen porcentaje, sumando los tres candidatos de Unión por la Patria, no vamos a olvidar de la compañera María Laura. Entonces son votos de Unión por la Patria. No son votos de ellos. La gente votó Unión por la Patria, no son votos de ellos. Entonces, creer que pueden hacer rehenes a las personas que los votaron no nos parece lógico. Entonces, si no quieren acompañar al intendente, que están en todo su derecho, para mí en la situación en la que estamos, yo no voy a hablar de traición, pero es una decepción, por ahí usted dijo bien la palabra, porque yo creí que cuando se suman en una estructura, cuando piden una interna, saben cómo son las reglas del juego. Porque nosotros trabajamos para el bien común. Entonces, esos 100.000 votos que sacaron, no son rehenes de ellos. Entonces, la aclaración de a dónde van a ir esos votos estaría muy buena por parte de la gente del Movimiento Evita. Porque son de Unión por la Patria. Sacando la gestión del gobierno de Fernando son votos de Unión por la Patria. Y hoy Unión por la Patria en Matanzas tiene una boleta que lo lleva el intendente para la reelección.”

QP: ¿Desean agregar algo más?

CQ: “Sí, lo que queremos hacer es un llamado a todos los compañeros matanceros, compañeros de diferentes organizaciones, compañeros de diferentes ramas del peronismo que es un momento crucial para el peronismo matancero. Se vienen perdiendo muchos votos, 270.000 votos ya. Y me parece que es hora de empezar a dejar de lado problemas personales, problemas políticos, diferencias políticas, para entender que estamos jugando con el bien del matancero. Estamos jugando con el futuro de Matanza. Y que Matanza no se merece caer en manos de ciertas personas que no tienen ni siquiera idea de lo que es Matanza. Que no tienen poder de gestión, que no conocen la problemática real de Matanza. Tenemos compañeros que yo entiendo que están desencantados porque muchas veces el oficialismo nos dejó de lado, pero esto no es una crítica a Fernando. Nosotros queremos sumar. Queremos sumar y en esta elección tenemos que estar todos juntos. Las personas que fueron a diferentes listas, los compañeros que se quedaron hace un tiempo y decidieron no militar, bueno, es hora de que vuelvan a ponerse Matanza al hombro. Porque de estas salimos juntos, si no, no salimos. Y no nos podemos quedar en pensar si el Evita va a dar esos 100.000 votos o no por Unión por la Patria. Tenemos que salir a buscarlos de otros lados. Y la única manera es uniendo al peronismo matancero de vuelta. Después tenemos tiempo de pelearnos, pero ahora es uniendo al pueblo matancero y a los compañeros matanceros”.

OB: “Una cosita más. Como espacio político siempre vamos a pedir la interna y poder participar para ganar un espacio. Pero siempre, al final, acompañamos. No salimos de la línea. No salimos del carril. Siempre vamos a acompañar. Venimos pidiendo interna hace mucho, y participación hace mucho, y no la dan. La vamos a seguir pidiendo y cuando la den, ganemos o perdamos un lugar, siempre vamos a acompañar. Eso es ser peronista, eso es estar dentro de un espacio político y respetar el espacio. Gracias.”