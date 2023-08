“EN LA MATANZA VIVIMOS EN UN DESCONTROL TOTAL DONDE NO SABES SI VOLVÉS CON VIDA A TU CASA Y EL INTENDENTE NO SE HACE CARGO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Ricardo Viera dirigente social y político de Alternativa Vecinal, candidato a Consejero Escolar en la lista que encabeza Patricia Bullrich a nivel nacional como candidata a presidenta, y en lo local el Concejal “Lalo” Creus como candidato a intendente de La Matanza. Viera nos comentaba como están trabajando en este tramo de la campaña, haciendo referencia a la intensidad que esta exige, y también avizoró el futuro de las elecciones de octubre, esto nos decía:

QP: Viera, ¿cómo se continúa después de las PASO, y las sorpresas que trajo esta elección en el distrito?

RV.: “La sorpresa no fue solo en el distrito, creo que fue a nivel país, fue una elección en donde nos toco competir internamente con la lista que lideraba en el distrito Héctor “Toty” Flores y a nivel nacional Horacio Rodríguez Larreta, más la lista de Josefina Mendoza a nivel local. Pudimos ganar la interna, nos posicionamos dentro del espacio con bastante esperanza, la suma de votos de nuestro espacio alcanzó los 144 mil votos, que es un número para nada despreciable, y que nos pone en el ring con muchas chances de pelear la intendencia al actual intendente Fernando Espinoza”

QP: ¿Creen que desde el espacio de Bullrich, tanto a nivel local, como nacional, van a poder contener los votos que votaron una alternativa distinta en esta interna?

RV.: “Sabemos que esto no es matemático, en política no está nada dicho, nos podemos dar cuenta por la sorpresa que ocurrió el domingo de la elección, pero si considero que el votante de Juntos por el Cambio, va a acompañar a Patricia Bullrich, y en lo distrital a Lalo Creus, la propuesta que tenemos es la única que va a poder mejorar la calidad de vida de los argentinos y de los matanceros en particular, sabemos lo que hay que hacer tanto en seguridad, en salud y educación, que son los tres pilares fundamentales para que una sociedad crezca a todo nivel, y Lalo es el único referente, el único político que tiene ideas y proyectos claros, que incluyen a todos nuestros vecinos de La Matanza, eso la gente lo tiene presente, y tiene que darle la oportunidad y darse la oportunidad como sociedad para cambiar esta desidia en la que se vive en la actualidad desde hace muchísimos años en todo el distrito, estoy muy confiado que los vecinos de La Matanza nos van a acompañar con su voto, y que van a ser parte de este cambio histórico que nos merecemos los matanceros”

QP: Ahora arranca una campaña más intensa y extensa por la magnitud del distrito, ¿se va a focalizar más en algún sector del territorio?

RV.: “Si bien Lalo venía caminado mucho el distrito, al igual que todo el equipo, tenemos una tarea ardua para llegar a esos 300 mil votantes que no fueron a votar, para que lo hagan por nuestra propuesta, que es la más real, con proyectos claros y posibles, Lalo es el intendente que nos merecemos, tiene la capacidad, el coraje y las ideas para hacer una verdadera transformación en el municipio, tiene el coraje de asumir el compromiso cara a cara con los vecinos, y la capacidad de escuchar a cada vecino con sus problemáticas, y proponer soluciones y escuchar de boca de los vecinos ideas y posibles soluciones a tal o cual problema, porque estamos convencidos de junto a los vecinos es como se construye un futuro mejor. Creus vive en La Matanza, en un barrio humilde de gente de trabajo como la mayoría de los matanceros, no vive en un country, o en puerto madero, camina las calles y los barrios del distrito, conoce la realidad, y quiere que cada funcionario, si los vecinos nos ayudan a llegar a gobernar el distrito, camine y conozca cada rincón de La Matanza, y no que se planifique desde un escritorio sin consultar a la gente, estos vecinos que en su mayoría están resignados, le decimos que hay una esperanza de que esto cambie, y esa esperanza la encarna Lalo Creus en La Matanza y Patricia Bullrich en la nación como futura presidenta de todos los argentinos, sin distinción política, es la única que puede ordenar este desorden, este caos que se está viviendo en el país”

QP: Ud. es candidato a consejero escolar, hace unos días se cerró el CENS 495 que funcionaba dentro de una ONG que es Identidad Vecinal, de la cual el concejal Creus fue su presidente, hoy por su actividad política no integra esta ONG. ¿Qué cree que ocurrió acá, porque se cerró?

RV.: “Tal cual el CENS 495 estaba funcionando en las instalaciones del Identidad Vecinal, y por una resolución del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, y de nuestro intendente Fernando Espinoza tomaron la decisión de cerrarlo, queriendo trasladar a los estudiantes a otra sede que está mucho más lejos, que genera un montón de contratiempos a los estudiantes y un costo mayor para trasladarse, más las dificultades de los horarios y distancia de donde viven. Este gobierno municipal y provincial se llena la boca diciendo que defienden la educación pública, y utilizan la educación para hacer política berreta y tomar de rehenes a los alumnos y docentes, con esta especie de castigo, ¡Ah no cantas la marchita y no me aplaudís en mis actos, te complico la vida!! Pareciera ser la forma de pensar y de accionar del gobernador y el intendente, aparte de hacerlo evidente después de una mala elección en las PASO, y complicándole la vida a un montón de estudiantes y docentes con casi el 80 % del año escolar en curso, claramente quieren castigar a nuestro espacio político y a nuestro referente que es Lalo Creus. El día martes los estudiantes y docentes se hicieron escuchar en la Jefatura distrital de educación, donde llevaron un petitorio quedando a la espera de alguna respuesta coherente, confiamos en el buen criterio de los funcionarios en poder revertir esta situación utilizando el sentido común que debe primar, ya que nos debe importar la gente antes que nuestras apetencias políticas, nos tiene que importar defender al alumno y al docente, y no hacerlos rehén de una disputa política, para dirimir las disputas políticas hay que utilizar las urnas y dejar que el pueblo elija con libertad, sin presiones de ningún tipo”

QP: ¿Cree que esta medida es netamente de índole político?

RV.: “Tal cual, es porque asocian al CENS con la figura de Lalo Creus, cuando este es un lugar donde no se realizaban ni actividades políticas ni adoctrinamiento, ni se les prohíbe a los alumnos simpatizar o no con tal o cual candidato, era un establecimiento netamente educativo que estaba abierto a la comunidad de vecinos que necesita de estos lugares. Pareciera que, si un establecimiento educativo no acepte o no reciba bajada de línea política, no sirve para el gobierno provincial y municipal, los transforma automáticamente en enemigo, esto pasa porque solo piensan en el rédito político y no en los vecinos y vecinas que se benefician con la educación pública”

QP: Viera, ¿cómo analiza los hechos de estos últimos días, relacionados a los saqueos o actos delictivos que se produjeron en diferentes provincias y centros comerciales del conurbano, inclusive en La Matanza?

RV.: “Es un tema complejo y difícil de analizar, me voy a quedar con una frase que dijo un funcionario del gobierno nacional, dijo: si los resultados en octubre daban como perdedor al oficialismo, iba a correr sangre, tenemos que dejar que la justicia actué, pero esto es el resultado de la agitación que hubo, la gente se manifestó de la manera más incorrecta, y no me refiero al pueblo que realmente lo está pasando muy mal desde lo económico, estos saqueos no es por hambre y uno lo puede ver en las imágenes, pero esto también es parte de la degradación del tejido social que promociona este gobierno desde hace tiempo”

QP: Desde el gobierno echan la culpa a Milei y a Bullrich ¿coincide en esto?

RV.: “Es un disparate pensar en llevar agua para su molino cuando la gente la está pasando tan mal, donde nuestro peso parece papel pintado, donde un kilo de carne cuenta 4000 pesos, creo que el gobierno nacional, provincial y municipal tendría que trabajar para solucionar los problemas del pueblo, me parece una actitud miserable, tanto Milei como Patricia Bullrich, no creo que sean los instigadores de esto que está ocurriendo, nosotros venimos repitiendo que La Matanza es zona liberada, en la noche de Laferrere en dos semanas hubo dos muertos y nadie dice nada, en La Matanza vivimos en un descontrol total donde no sabes si volvés con vida a tu casa y el intendente no se hace cargo”

QP: ¿Cómo avizora el resultado de la elección de octubre?

RV.: “La veo a Patricia presidenta de todos los argentinos y a Lalo intendente de todos los matanceros, estoy convencido de eso, y la que los vecinos de La Matanza nos van a acompañar en esta cruzada histórica, 8 de cada 10 vecino no votaron al oficialismo del intendente Espinoza, es una gestión totalmente agotada que está llegando a su fin, por eso el vecino que ya no cree y no fue a votar, esta vez tiene que ir por el cambio que se merece este municipio, para que todos dejemos de ser rehenes de este sistema de gobierno perverso que lleva adelante Espinoza y su banda, por eso creo que el futuro intendente de La Matanza tiene que ser Lalo Creus”