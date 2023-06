“EN LA MATANZA CORRE SANGRE TODOS LOS DÍAS Y ESTO ES GENERADO POR LA INOPERANCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el concejal Eduardo ‘Lalo’ Creus pre candidato a intendente por el espacio de JUNTOS en La Matanza. Creus consolidado en el sector que lidera la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich nos contó que, junto a la misma, ven posible ganar las PASO en el distrito de mayor importancia en el país, a la vez que nos contaba que se siente con mucho apoyo del pueblo de La Matanza para enfrentar al Intendente Espinoza; esto nos decía:

QP: Creus, semana final, ya a punto de presentar lista para las PASO, ¿está firme como pre candidato a intendente por el lado de Patricia Bullrich en JUNTOS?

LC: “Por suerte tengo el privilegio y esta nueva responsabilidad, hace algunos años, rechazaba y no tenia expectativas de ocupar un lugar y ser útil en la representación política, pero del 2019 para acá que acepte ser concejal, me siento privilegiado de ocupar un lugar donde encontrarme con la gente, escucharla, y poder serle útil, construir propuestas y también trabajar para que haya un cambio, en La Matanza no se soporta más lo que está pasando, creo que la causa principal de las mayorías de los problemas que tenemos los matanceros, es la ineficiencia del Intendente, creo que hasta que no cambiemos el intendente, la realidad que tenemos no cambia. Por lo tanto, tener el respaldo y la posibilidad de ser el candidato a intendente de Patricia Bullrich en La Matanza, es una gran responsabilidad y oportunidad”

QP: Hace muy poco Bullrich visitó, de su mano, una localidad del distrito donde se reunieron con vecinos en una plaza, ¿qué impresión se llevó de los vecinos?

LC: “En primer lugar Patricia genera mucha expectativa en los vecinos, me doy cuenta que el paso de Patricia por la gestión en el ministerio de seguridad sobre todo, dejó en la gente una impronta muy fuerte, es más, hoy que en La Matanza el principal problema o temor es la inseguridad, en La Matanza corre sangre todos los días, y esa sangre es de los vecinos, y esto es generado por la inoperancia de la gestión municipal, no corre sangre por represión, o por una guerra civil, en La Matanza los delincuentes ganaron las calles, y hoy cualquiera de nosotros podemos perder la vida por un celular, un par de zapatillas o una mochila, o por un auto, el distrito se transformo en una gran zona liberada, donde el tema de la seguridad es el problema número uno del vecino, y Patricia es una persona que sobre ese tema simboliza que tiene mucho hecho y mucho por hacer, el vecino la ve valiente, decidida y con el puño firme para enfrentar las bandas, y la delincuencia que en La Matanza están por todos lados, y que producen todo tipo de situaciones de delitos, encontramos asociaciones ilícitas, o mafias, territorios de nuestro municipio que están controlados por bandas vinculadas al narcotráfico, y cantidades de actividades ilegales y delictivas que siempre tienen alguna clase de cobertura o convivencia política, o ligados a la política local”

QP: ¿Considera que hay tiempo dentro de JUNTOS para armar una lista de unidad en el distrito?

LC: “Creo que el nuevo frente del Kirchnerismo tiene serios problemas, es muy posible que tengan más de dos listas en la interna de La Matanza, el intendente esta rechazado por la población ha perdido muchísimos votos, 7 de cada 10 matanceros del padrón electoral, no lo votan, y si además esos votos van divididos en tres listas, es una gran oportunidad para nuestro espacio, de mi parte estoy atento a la predisposición y si veo que de mi parte tengo que impulsar a la unidad lo voy a hacer, y si esta unidad no es posible, la competencia siempre deja lo mejor para la democracia, así que el que resulte candidato, luego de las PASO sea el que unifique nuestro espacio para aprovechar la oportunidad que los vecinos de La Matanza nos están dando”

QP: A estas alturas, ¿Cuáles fueron las charlas más profundas que tuvo con Patricia, con respecto a La Matanza?

LC: “Hablamos profundamente con respecto a formar equipos, Patricia ve posible ganar en La Matanza, no pensamos solo que es lo que hay que hacer en la campaña, sino que hemos tenido varias charlas de cómo formar equipos, ella plantea que nuestro espacio incorpore gente representativa de cada localidad, y que no sean de un solo color político, en eso estamos de acuerdo, tenemos que incorporar sectores que no están en juntos, o que no están en algunos partidos políticos que componen nuestro espacio, pero si son opositores a esto que se vive en el distrito que es la desidia de la gestión del intendente Espinoza, tenemos que convocar y ampliar nuestra fuerza política sumando a la gente de cada lugar de La Matanza. Patricia es un dirigente que ha crecido por el respaldo y la simpatía de la gente para con ella, su propuesta y su imagen. Sabemos que es posible construir un sueño que apoyado en la gente pueda derrotar y poner fin a la gestión del intendente Espinoza, como lo que está pasando en Chaco, y en otras provincias, es posible vencer a los aparatos con el apoyo del vecino que está cansado de que le tomen el pelo, de que le mientan, de que no los informen de nada, la gente está cansada de Espinoza y sus funcionarios”

QP: Creus Ud. Hace rato viene caminando el distrito, y hablando con los vecinos, ¿Qué cambios nota, si es que hay algún cambio en el trato del vecino para con su persona?

LC: “Me sorprende y me llena de orgullo, me desafía, a estar y a prepararme para estar a la altura de la circunstancia, porque la gente me va reconociendo, me saluda, me abraza, y deposita en mi la última cuota de esperanza que le queda, me pide por favor que me anime, que no afloje, que lo saquemos de una vez por todas al intendente que lleva décadas enquistado en el municipio, y que no respeta ni a propios ni a ajenos, que se maneja como un viejo patrón de estancia, o como un señor feudal con sus lacayos, el mensaje del vecino es claro, me deposita su esperanza, y para mi aparte de ser un orgullo, es una presión muy grande la cual tomo con la mayor responsabilidad”

QP; ¿Qué mensaje le quiere dar a los vecinos del distrito de La Matanza?

LC: “La Matanza es un municipio muy rico, que esta empobrecido para poder ser usado electoralmente, pero que tiene un potencial muy grande, tanto territorialmente como humano, su gente viene soportando más de 40 años un bombardeo que le quita la moral y te quita expectativas, que te deprime, la gente vive con miedo porque ve vecinos que pierdan la vida todos los días, sobrevivir en La Matanza es un desgaste de energía tremendo para la población, si esa energía se pudiera poner en progreso, en inversión, en proyectos de producción, en comercios, en desarrollo personal, nuestro municipio seria una potencia mundial, por otro lado tenemos una ubicación privilegiada, este es el único municipio que empieza en el borde con la CABA, y termina en la zona rural, en el límite del interior de la provincia de Buenos Aires, tiene los tres cordones, es un municipio que hasta acá siempre se lo miro siempre como el fondo de la capital, pero en realidad, para mi es la entrada a la cuenca del rio Salado, que es un portal, y tiene una cantidad de tierra rural que es muy importante cerca de 15 mil hectáreas que podrían servir para un proyecto que genere empleos, producción y riquezas, y donde todos dicen que es la zona más pobre, veo la zona más rica, veo a los vecinos de Catan y Virrey del Pino, como los vecinos que están viviendo en el lugar que más futuro tiene de La Matanza, para mí la zona más rica es justamente la zona que tiene reserva de suelo, la autopista que está cerca de la ruta 6, mi sueño es llegar a ser el intendente con el apoyo de la gente y poder hacer que La Matanza deje de ser una fábrica de pobreza, un vecino conflictivo, o un municipio parásito de los subsidios del estado nacional y provincial, yo creo que tenemos todo para ser un municipio modelo, y dejar de tener este nivel de abandono, y poder tener los derechos básicos garantizados, pero también poderle ofrecer al país y al mundo producción, servicios y recursos humanos capacitados en nuestro distrito”