“SI ESTÁN TAN SEGUROS QUE GANAN ¿POR QUÉ NO NOS DEJAN JUGAR?”

Dialogamos con el Concejal (m/c) Adrián Verdini, uno de los principales armadores de la candidatura de Daniel Scioli en La Matanza sobre la situación política en La Matanza y el reglamento interno que redactó la Junta Electoral de Unión por la Patria que, prácticamente, proscribe toda participación contraria al oficialismo en las próximas elecciones PASO.

QP: ¿Somos candidatos a intendente o no?

AV: “Hoy por hoy somos parte de un espacio que quiere disputar el poder en el distrito. Veremos de acá al sábado cómo se reordenan esas candidaturas.”

QP: ¿Cómo ve el reglamento que ha impulsado Máximo Kirchner? Es como negar un poco la democracia interna dentro del espacio.

AV: “La verdad, es que es lamentable la situación que estamos viviendo como frente, más este año que celebramos (paradójicamente) 40 años de democracia. No dejarnos participar dentro de un distrito como el nuestro y dentro de un partido como el peronismo, que ha sufrido tanto la proscripción. Estas reglas son leoninas y proscribir es lo mismo. Yo espero que hoy los compañeros que les toca conducir reflexionen y dejen que el pueblo peronista se exprese en las urnas.”

QP: Dicen que Cristina está proscripta por un fallo judicial; y, a su vez, ellos proscriben con un reglamento sin mucho sustento

AV: “Sí, lamentablemente es lo que está pasando, es lo que estamos viendo. Yo creo que no le hace bien al peronismo internamente, no le hace bien al país truncar la democracia, no le hace bien a nadie; más cuando la discusión es otra: ¿cómo vamos a combatir esta inflación que golpea cada vez más fuerte?, ¿cómo vamos a combatir la inseguridad? Me parece que hay otras discusiones para dar que un reglamento interno. Pero nos están llevando a eso.”

QP: ¿Hay alguna actitud del intendente con respecto a hacer surgir un candidato único en La Matanza? ¿Ha recibido algún mensaje sobre eso?

AV: “No lo sé. Creo que eso sería un error de Fernando. A parte, uno lo que escucha es que nos van a ganar 40 a 0 y todas esas canchereadas o fanfarroneadas. Yo pienso que si están tan seguros del triunfo por qué hay tanto problema para darnos las PASO.”

QP: ¿Usted cómo venía viendo el armado del espacio?

AV: “Hay muchos compañeros y muchas compañeras con los que venimos hablando, que se van sumando, que tienen ganas de participar y que tienen ganas de ser. Yo creo que en el transcurso de estos días estaremos definiendo quiénes son los candidatos o las candidatas en el distrito. Y seguiremos sumando; porque me parece que hay muchos militantes que estas gestiones los han mandado a la casa, y tienen ganas de participar y de estar. Creo que viene un renacimiento, un nuevo peronismo, un peronismo del siglo XXI y, eso, es algo muy necesario.”

QP: O sea; hoy (coincido con usted) hay otros temas más importantes como la economía y la inseguridad. Y lo que debería hacer la democracia interna sería abrir un poco el espacio para nuevas ideas para combatir estos problemas

AV: “Totalmente. De eso se trata. Creo que ninguno es el dueño de la verdad. En la construcción y en el debate interno es donde podemos crecer. Hay que hacer una autocrítica de por qué estamos como estamos, qué nos llevó a esta situación. Creo que hay cosas para discutir para adentro, y eso lo da una interna. Poner esos tipos de reglas para proscribir creo que no sirve.”

QP: ¿Usted recuerda que alguna vez se haya hecho una cosa parecida?

AV: “No. Desde el ‘83 hasta ahora creo que nunca, y para atrás (soy una persona que lee mucho y estudia la historia) me parece que tampoco. Salvo los militares que proscribieron 18 años a Perón.”

QP: Acá realmente se han jugado internas importantes, en el ’91 y en el ’99; y siempre el reglamento permitía la participación interna.

AV: “Siempre hubo interna. Federico Russo siempre dio interna. Cuando a Cozzi le tocó conducir La Matanza con su jefe político Alberto Pierri dio interna. Y después se terminaron las internas. Vino el dedo, el unicato; y me parece que eso no es bueno. Le vuelvo a decir: Si están tan seguros que ganan ¿por qué no nos dejan jugar?”

QP: Si no los dejan participar en Unión por la Patria, ¿ustedes jugarían por fuera de la estructura?

AV: “Esa es una decisión que van a tener que tomar Daniel Scioli y Tolosa Paz, pero sería una lástima.”

QP: En este poco tiempo de campaña que ha tenido ha hablado con los vecinos. ¿Cómo recibe la gente el mensaje de Scioli?

AV: “Muy bien. Yo lo veo muy bien. Scioli, en esta PASO, representa más que al peronismo. Daniel representa la previsibilidad, marca un norte. Pero fundamentalmente da esperanza a la gente de que lo que viene no es tan oscuro.”