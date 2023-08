“EN LA MATANZA UNO CAMINA POR ARIETA Y ES UNA LÁGRIMA”

Entrevistamos al Dr. Miguel Racanelli quien se postula como pre candidato a Concejal en la lista que encabeza Josefina Mendoza para la intendencia matancera.

QP: Si mal no recuerdo usted, cuando dejó la concejalía, manifestó que se iba un poco triste porque no había podido desarrollar todo el trabajo que se había propuesto. Entonces, ¿qué lo lleva hoy a presentarse nuevamente como pre candidato a Concejal?

MR: “Justamente, cerrar ese ciclo, primero que nada. Quiero aclarar que no se pudo hacer lo que uno quería hacer porque el oficialismo de La Matanza, cuando elevábamos un proyecto, no permitía que saliera. Era increíble que nos rechazaran todos los proyectos que eran para los vecinos, no eran para uno. Tal vez, como venían del seno del PRO en este caso (en ese momento de Juntos por el Cambio), les afectaba. Entonces, esos proyectos se tuvieron que resignar, más allá que siempre trabajamos y acompañamos. Ahora tenemos la gran oportunidad, porque estoy seguro que vamos a ganar en el país y en la provincia. Y en este distrito vamos a dar una gran batalla y espero que ganemos también. Entonces, vamos a poder presentar todos esos proyectos que quedaron truncos, que son solamente para los vecinos.”

QP: Yo recuerdo que allá por el 2005 usted fue el primero en levantar la bandera de Mauricio Macri en La Matanza. De todos estos años transcurridos, ¿qué evaluación hace del espacio?

MR: “El crecimiento del espacio fue rotundo. Fíjese que hoy hay una interna donde se presentan tres candidatos. Antes éramos Jorge Lampa, yo y unos amigos. El espacio fue creciendo y hoy tenemos tres listas compitiendo solamente en La Matanza. El espacio creció como partido y la gente nos está apoyando. Creo que se hizo un trabajo de hormiga, pero un excelente trabajo.”

QP: Algunos analistas políticos dicen que hay tres listas porque están todos divididos. Pero en la última elección hubo una interna en el espacio y se fortaleció el espacio. Tanto Manes como Santilli salieron a caminar juntos y lograron un triunfo histórico en la provincia. ¿Usted cree que se va a dar esto de nuevo?

MR: “Sí, porque más allá de que haya tres listas somos amigos y nos llevamos bien. No hay discusiones entre nosotros. Puede haber distintos matices, que uno opine de un tema de una manera y otro de otra; pero en definitiva todo lo que queremos es para el bien de los vecinos de La Matanza, de los bonaerenses y de los argentinos. Hoy puede haber diferentes criterios, pero a la hora de jugar vamos a estar todos juntos. No lo dude.”

QP: ¿Cómo la ve a Josefina Mendoza?

MR: “La veo bárbara. La realidad es que arrancamos tarde, pero Josefina es una persona muy inteligente. Es Licenciada en Relaciones Internacionales, pero más allá de su título ella viene militando desde la secundaria. Ya ha sido diputada, fue presidente del partido radical en La Matanza. Digamos que tiene su pergamino. Además, es batalladora, combativa, camina y sabe muchísimo. Entonces, hay que acompañarla. De los otros candidatos no me pregunte porque no voy a hablar. Yo voy a hablar de Josefina, que creo que para La Matanza es la mejor candidata que se pudo haber postulado.”

QP: ¿Cómo ve la gestión del intendente Espinoza?

MR: “Siempre es lo mismo. La Matanza no avanzó. Personalmente no tengo nada con Fernando, pero creo que se equivoca en la manera de gestionar. Ya van, entre él y Magario, cuatro períodos y vamos cada vez peor. Puede haber una falencia como la inseguridad, que depende de la provincia. En eso le puedo dar la derecha, pero hasta ahí porque el municipio podría haber hecho otra cosa, que seguramente nosotros lo vamos a hacer. La gestión fue de más a menos. Creo que con Balestrini la historia del partido había comenzado a crecer, y se veía en las obras y en cómo La Matanza iba avanzando. Cuando Balestrini dejó de ser intendente comenzó la decadencia.”

QP: Es como que la gestión se quedó con funcionarios con muchos años en el puesto (algunos 20 años de delegados). Es como que no tienen fuerza para seguir, para arrancar.

MR: “Tampoco hay ideas. Siguen los mismos y no hay ideas. Cualquier municipio de los alrededores creció y nosotros vamos para atrás. Pueden decir que son municipios más chicos, pero en realidad no hubo voluntad, no hubo ideas, no hubo criterios para encarar las cosas. Los cuatro años de Macri les sirvió para descartarse de un montón de ineficiencia que tienen los funcionarios del municipio, encabezados por Espinoza.”

QP: A eso voy. Por ejemplo, los parques industriales de Cañuelas y de Ezeiza crecieron a costa del parque industrial de La Matanza. Los industriales dejaron de invertir en el distrito y se fueron a otros lados.

MR: “Tal cual. Yo tengo amigos empresarios del distrito que están en Ezeiza (y han tomado muchísimo personal) porque no les han dado un contexto de confianza para invertir. Por ejemplo, en Esteban Echeverría abre una industria o un comercio y está exento de impuesto; en cambio, en La Matanza te matan. Entonces, ¿cómo hace uno?”

QP: En Tres de Febrero es igual.

MR: “Bueno, Tres de Febrero es Miami comparado con La Matanza. Fíjese cómo el intendente cambió todo en Tres de Febrero, que es un partido mucho más conflictivo que nosotros (con las villas Carlos Gardel y Fuerte Apache, que son caldo de cultivo de delincuentes que no dejan avanzar). Más allá que sigue habiendo cuestiones (a nivel inseguridad) que dependen pura y exclusivamente del Ministerio de Seguridad de la Provincia (que es un desastre) cambió todo, hermoseó todo, las industrias se quedaron, los negocios abren todos los días. En La Matanza uno camina por Arieta y es una lágrima, cuando tendría que ser como la calle Florida en su mejor época.”

QP: Usted es un abogado penalista con muchísima experiencia y debe tener una opinión formada sobre el tema de la inseguridad. ¿Cómo ve el tema?

MR: “Justamente, 32 años haciendo penal avalan lo que puedo decir. El tema inseguridad es un desastre total, hay desidia, estamos regalados tanto en la provincia como en el distrito. Fíjese, en este momento nosotros estamos en pleno centro de San Justo (a dos cuadras de la comisaría) y no vimos pasar ningún móvil policial. No hay móviles. Los móviles los manejan el comando y la UTOI, a través del 911. Si se llama llegan seguramente, como rápido, 20 minutos después del hecho. Los policías si pueden mirar para otro lado lo van a hacer porque si se meten terminan en cana. El grupo que quiere trabajar tiene prácticamente las manos atadas y el que no quiere laburar se asocia con la delincuencia. No es tan difícil acomodar las cosas. Hay que hacer cambios radicales. El servicio penitenciario no da para más, los que están detenidos salen peor de lo que entraron.”

QP: Yo siempre digo que si se cae preso es hacer un doctorado en delincuencia.

MR: “Sí. Ahí hay de todo: delincuentes, delincuentes que cambian porque se dan cuenta que ese no es su camino, gente que entra por una discusión con la mujer y se come tres años adentro. Usted no se da una idea la cosas que pasan dentro de los penales. Después, cuando salen, no les dan ni siquiera un registro para salir a laburar por lo menos de remiseros. Un tipo va a buscar laburo porque quiere entrar en la senda del bien y no le dan trabajo porque estuvo en cana. Ese tipo es un muerto civil y vuelve al caño. De última armo una Cooperativa con esos tipos, pero no existe eso. Hay una sola que crearon unos presos en la época de María Eugenia Vidal. Pero no fue una decisión de ella sino una idea que le llevaron unos presos. No hay ideas, porque el tipo que está ocupando un espacio no sabe de qué se trata. Si usted me propone ser ministro de seguridad yo le arreglo la provincia de Buenos Aires en tres meses con el mismo presupuesto que tenemos, y hasta le ahorro plata.”

QP: ¿La inseguridad es un negocio?

MR: “Claro que sí. Primero es un negocio que armaron los delincuentes viendo tanta falta de voluntad por parte de los funcionarios. Los ladrones son los que patrullan las calles. Van con la moto o con el auto buscando alguna víctima mientras que la cana permanece inmutable. Fíjese, ponen dos pibas en un patrullero contra cinco delincuentes armados. ¿Cómo hacen dos mujeres? Tienen que salir disparando. Pero, así y todo, las chicas ponen el pecho. Para mí, el 70 % de la policía es rescatable. Fíjese lo que hizo Santilli en la ciudad: la policía estaba mal paga, él le triplicó el salario, pero tiene que laburar. Usted tiene algún problema en la capital y entre 9 y 16 minutos tarda en llegar el primer policía. Usted me puede decir que es más chico o que tiene más presupuesto. Todo lo que usted quiera, pero cambió el sistema: trabajan 12 horas por 36, entrenan, el que se hace el vivo va en cana y lo echan. Nos guste o no la ciudad de Buenos Aires es la segunda ciudad más segura de toda América y la primera de Latinoamérica.”

QP: Se cruza General Paz y es otro tema.

MR: “La provincia y La Matanza es tierra de nadie. En la ciudad de Buenos Aires no sólo viven los porteños, también tres millones de personas del conurbano van todos los días a trabajar y a movilizarse. Y a pesar de eso es la segunda ciudad más segura de América.”

QP: ¿El narcotráfico es parte de este problema?

MR: “Sí, Es el principal problema desde todo punto de vista. Los chicos empiezan a delinquir entre los 15 y 16 años. Y de esa edad hasta los 25/26 años (los cachivaches, no las bandas organizadas) el 70 % sale a robar para comprar droga Todos saben dónde se vende la droga, y algunos saben hasta quién se las trae; pero nadie se molestó por buscar a quien se las trae. Ese pibe comienza vendiendo las cosas de la madre, de los abuelos, de la tía; y después sigue robando. Ese pibe es el que después hace desastres en la calle: mata a una viejita, mata a un pibe que iba al colegio. Y todo por la droga. Esto es lo chiquito, lo grande es la estructura del narcotráfico, que ya en La Matanza hay una causa. Hace poco una tranza, que tenía soldaditos vendiendo, secuestró a uno que se había quedado con un vuelto. Lo secuestró una semana en la casa, con una pistola le quebró los dedos, le quebró la nariz, le arrancó los dientes con una pinza y después lo mandó a la casa. Fíjese con qué impunidad se manejó. Ahora la mina está en cana porque la agarraron. Así, ya se empezaron a manejar en La Matanza. No le hablo de Rosario sino de La Matanza. Después están los mega traficantes que no los toca nadie porque tienen acuerdos con todo el mundo para que no los toquen, pero aclaro que no con la justicia.”

QP: ¿Tienen acuerdos con el poder político y con la policía?

MR: Exactamente, porque el Poder Judicial actúa cuando tiene la noticia. El fiscal se nutre de lo que le trae la policía o de la denuncia de los vecinos. Le voy a decir algo muy puntual: hoy en La Matanza los grandes procedimientos de droga (que no son tan grandes, alguna pequeña organización que opera en este distrito) la Fiscalía los da para que los instruya la Policía Federal, porque ya no cree en el narcotráfico local ni en la DDI ni en nada. Es increíble, pero es así.”

QP: ¿Se tiene fe para las elecciones?

MR: “Muchísima. Estoy seguro que ganamos la interna por la forma que estamos caminando y trabajando. Además, tenemos el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta y de Diego Santilli como para estar bien respaldados. Tenemos una buena boleta, fiscales en todas las mesas. Estamos bien pertrechados. Hay que cuidar el voto. La gente, en estos últimos días, tiene que ir entendiendo que la única opción hoy es Juntos por el Cambio con Horacio Rodríguez Larreta, en la provincia no tengo dudas que es con Diego Santilli y en La Matanza sin dudas con Josefina Mendoza.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

MR: “Quiero decirle a la gente que vaya a votar, que no se quede en la casa porque de lo contrario vamos a seguir viviendo lo mismo, que vote a quien quiera pero que vaya a votar.”