“LA CAMPAÑA ES LA CAMPAÑA, PERO LA GESTIÓN ES ESTAR PERMANENTEMENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”

A días de las elecciones PASO, entrevistamos al referente del peronismo matancero, Juan Carlos Estévez y dialogamos sobre la actualidad política del peronismo.

Estévez señaló que “La esencia del peronismo fue la militancia, fue, es y será la militancia. Para sentirse y ser militante tenés que tener mucha convicción y muchos valores, y eso se realiza con compromiso con la sociedad, de estar al lado de tu gente” y remarcó que “soy un tipo grande, que he tenido una trayectoria de militante, que es la más importante, y la posibilidad de poder andar por todo el distrito o en una provincia que vaya, poder caminar tranquilo, porque la mejor credencial que tengo es la de militante peronista.”

QP: Estévez, ¿cómo está viendo el desarrollo del proceso electoral para las elecciones PASO?

JCE: “Yo lo veo bien, esta enredado por la cantidad de candidatos que hay, las diversificaciones que hay entre posturas y personalidades, pero por lo menos, lo que yo pienso, es que la gente va a tomar conciencia, más allá de lo que digan las encuestas, las relaciones que tiene con la comunidad, que siempre hablamos lo mismo, el tema es la comunicación con la gente. Creo que hay una buena perspectiva, por lo menos en Matanza. La perspectiva es buena para el oficialismo, en la provincia van andar bien y en Nación, es algo que tenemos que ver cuál es el proyecto y el trabajo en común de toda la provincia de Buenos Aires y también de todo el país, porque nosotros a veces, como decía hace poquito el gobernador de Córdoba, los pitucos de capital no definen las situaciones sociales que tienen los barrios, las comunidades, las localidades, los partidos, yo creo que le tengo fe que las cosas van a poder salir bien.”

QP: El peronismo en esta elección lleva una mochila muy pesada, que es la inflación descontrolada que estamos teniendo y la inseguridad.

JCE: “Sí, lo que pasa es que es una mochila que ya viene agrandada desde antes, nosotros la vamos vaciando para que sea más liviana, lo que pasa es que la gente, por el problema social que tiene, vive al día, pero a veces no se ven las raíces de dónde vienen las enfermedades, y ese gran préstamo que sacaron de 45 mil millones de dólares es que estamos pagando todos en algo que no se puso en función de la sociedad, sino en los mercados financiero, en el negocio de unos pocos, y eso desgraciadamente, es lo que estamos pagando todos nosotros ahora.”

QP: Estábamos hablando recién del tema de la pesada mochila que lleva el peronismo en esta elección. Acá en La Matanza también es muy pesada la mochila. Porque hay que agregarle la gestión municipal que no funciona del todo.

JCE: “No, por supuesto, porque aparte es lo que hablamos siempre. Nosotros tenemos alguna regalía de provincia y de nación que la tiene que absorber el municipio, y realmente el que no tiene conciencia, porque Matanza es el bastión peronista, le gusta o no le gusta que sea el peronismo de La Matanza, siempre va a estar vigente, más allá del rótulo que le pongamos, como Kirchnerismo o Peronismo, que esto, que lo otro. La Matanza, la gente, la sociedad, el vecino común tiene historia de Perón. Pero hay secuencias que se traen de afuera que las tiene que absorber el municipio, y lamentablemente no está para eso. Ahora eso sí, la comunicación tiene que ser permanente, entonces a veces es necesario que bajen dirigentes nacionales, que hacen evaluaciones en los medios de comunicación, y que también tengan contacto con los vecinos. El tema del transporte, que también es difícil, porque aparentemente, parece que nadie se da cuenta, pero en los ramales de los colectivos hay una falencia total, no hay horarios, la gente tiene que salir a trabajar. El tema de la seguridad también, participar con la sociedad, antes había otros momentos que teníamos más participación de cosas, y hoy como que se sienten aislado. El gran problema del vecino es, como todo el mundo, su familia. Si su familia está protegida, contenida, los pibes van a la escuela, y si ve un patrullero que pasa por su casa, entonces se siente contenida, y sigue teniendo un voto de confianza. Ahora se ven un montón, se escuchan más, pero la realidad es que eso al vecino no le alcanza, el vecino necesita hoy sostener la familia, que puedan alimentarse, que puedan estudiar, que se puedan educar, y que puedan salir y moverse tranquilos. Es uno de los grandes desafíos que tiene que ver la política. Y el peronismo siempre estuvo en esa idea, quizás en otro momento más ampliado, más territorial, con más comunicación con los vecinos, más comunicaciones con los clubes, sociedades de fomento, centros de jubilados, entonces había una sociedad más compacta. Las cooperadoras policiales, donde tenías vecinos dentro de las cooperadoras, sabías cómo funcionaba. Bueno, creo que un poco eso es volver a la esencia, es rescatar muchos valores que la gente está esperando que salgan a la luz.”

QP: Yo lo veo al intendente haciendo campaña todo el día, a toda hora, inaugurando cosas, las obras que están en marcha, entonces me planteo lo siguiente: ¿las obras alcanzan como para que el peronismo matancero logre mantener su cuota histórica de votos?

JCE: “Yo calculo que sí, lo que pasa es que, como todo, en distintos asentamientos, en distintos tiempos, en la historia del peronismo siempre hubo fracturas, separaciones, cuando no hay convivencia de lo que yo quiero, me armo una agrupación o hago otra lista porque quiero llevar mis perspectivas. Pero no, yo creo que no, el peronismo es algo que la gente, quizás nosotros no lo entendemos allá afuera en el mundo, es algo que es histórico, entonces ves que la gente ve la visión distinta porque tiene miedo por la familia, hay perspectivas que a veces los políticos, los dirigentes políticos no están tan consustanciados con lo que es la realidad del territorio, que es ver donde la gente necesita que los acompañe, que alguien le golpee la puerta y le diga yo soy fulano de tal, vengo a ver cómo está, no en las campañas. La campaña es la campaña, pero la gestión es estar permanentemente a servicio de la comunidad, esa es la función social de cualquier funcionario o espacio político que quiera tener trascendencia con su vecino. Bueno, esas son las cosas que a mí me parece donde hay una falencia, también la falta de comunicación con el vecino influye mucho.”

QP: Esta es una apreciación personal; lo veo al Intendente trabajando muy comprometido en la campaña, pero observo que hay una primera y segunda línea de dirigentes que como que se están haciendo distraídos en esta elección, no se los ves trabajando en la calle como en otras elecciones.

JCE: “Por eso te digo, volvemos a lo mismo, la esencia del peronismo fue la militancia, fue, es y será la militancia. Para sentirse y ser militante tenés que tener mucha convicción y muchos valores, y eso se realiza con compromiso con la sociedad, de estar al lado de tu gente. Después podés avanzar, subir niveles para poder ser dirigente o conductor o funcionario, pero no tenés que perder la esencia, y uno de los grandes problemas que tiene la política que nos está pasando, que no pensamos que podía llegar a pasar en el peronismo, es la falta (y lo reitero) de comunicación, es la prestancia, es la convivencia, ser solidario, que el vecino un barrio sepa que hay alguien que los defiende, que es un referente político de algún dirigente, que sabe que si le golpea la puerta lo van a atender y no tiene que estar recorriendo estamentos a ver si alguno le puede comentar algo de lo que le está pasando, y lamentablemente muchas de esas puertas están cerradas.”

QP: ¿Usted está con un pie adentro y un pie afuera dentro del oficialismo o estamos afuera del todo?

JCE: “No, no, yo sigo haciendo lo mismo. La última participación fue el acto del 17 de noviembre con que ayudé con algunos compañeros, igual lo del Teatro de la Plata, donde yo manifesté que me parecía más lógico que la gente que estaba afuera con las banderas, que son las militancias, tenían que estar dentro del teatro, y todos los dirigentes que se dicen, tenían que estar afuera sosteniendo lo que es la militancia, que es la participación, la pasión. Yo siempre voy a apoyar al peronismo, siempre, mi vida fue esa desde militante, desde el principio hasta el fin. Que no esté en ningún cargo, no sea funcionario, ya no pasa por mí, ya soy un tipo grande, que he tenido una trayectoria de militante, que es la más importante, y la posibilidad de poder andar por todo el distrito o en una provincia que vaya, poder caminar tranquilo, porque la mejor credencial que tengo es la de militante peronista.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

JCE: “Hay que trabajar para ver si podemos lograr que la gente tenga la posibilidad de vivir mejor, y demostrarle al mundo que Argentina, con la capacidad que tiene económica, potencial política, demostremos alguna vez que, como decía el general Perón, mejor que prometer es realizar”