“EN LAFERRERE SE DIO EL TRIUNFO QUE NUESTRO INTENDENTE MERECÍA, Y EN OCTUBRE VAMOS A GANAR POR MAS DIFERENCIA, TENEMOS EL APOYO DE NUESTROS VECINOS”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Mario Stella sub delegado centro de Gregorio de Laferrere, quien nos contó como transcurrieron las elecciones PASO en la localidad, también hubo tiempo para hacer mención al trabajo que realizan desde la delegación junto al Delegado Gabriel Guzmán, al cual destacó por su desempeño al frente de la misma. Stella (Marito, como todos en Lafe lo conocemos), es un hombre de la política y del peronismo matancero con el cual he recorrido la ciudad, en particular la peatonal, y doy fe que tardamos 4 horas para caminar 4 cuadras, la gente de Lafe es muy afectuosa con él y él con ellos, esto es un detalle a modo personal. Stella también hizo referencia a la militancia y vaticino un triunfo en primera vuelta de Unión Por La Patria, esto nos decía:

QP: Stella ¿cómo transcurrieron las elecciones PASO en Gregorio de Laferrere?

MS.: “Fue una elección tranquila tuvimos una interna que hacía mucho tiempo que no teníamos, se vivió con mucha tranquilidad, mucha paz y mucho respeto, eso hace que como dice un viejo dicho del peronismo que cuando los peronistas nos peleamos en realidad nos estamos reproduciendo, hay un ganador indiscutido, que es mi conductor y conductor del peronismo de toda La Matanza que es Fernando Espinoza, por eso ahora espero que en octubre vayamos todos unidos para obtener el triunfo esperado tanto a nivel nacional, provincial y municipal, porque hoy la gente necesita del peronismo que es el único que puede construir una patria más justa libre y soberana”

QP: ¿El vecino acompañó y confirmó la gestión del intendente Espinoza en la localidad?

MS.: “Si, aunque sabemos que el vecino en estas PASO no fue mucho a votar, participo el 70% del electorado, estamos trabajando hablando con los vecinos, los cuales muchos nos dijeron que no fueron por diferentes motivos pero que en octubre van a estar presentes, y van a ir a votar, que es lo que necesita la democracia, votar con responsabilidad social, y no con bronca, porque cuando uno hace las cosas enojado, generalmente agrava el problema, por eso este tiempo le sirve a los vecinos para parar la pelota y pensar su voto desde otro lado y no desde la bronca o el enojo, este tiempo es para pensar en todos los derechos y beneficios ganados, y saber a dónde queremos ir como patria, como peronista que soy estoy convencido que el único camino es el peronismo. El vecino de Laferrere es agradecido y sabe lo que nuestro intendente hace por nosotros, las obras que se hicieron en la localidad de Laferrere estos últimos años, no son relato, son reales y muestran un cambio en la calidad de vida de todos los vecinos del distrito, y no solo en Laferrere se están haciendo obras en todo el distrito por eso en Laferrere se dio el triunfo que nuestro intendente merecía, y en octubre vamos a ganar por mas diferencia, tenemos el apoyo de nuestros vecinos”

QP: Con respecto a algunas obras que fueron muy criticadas, como los bajo niveles ¿quedó demostrado que funcionan bien?

MS.: “Totalmente, los dos funcionan a la perfección, tanto el de Carcarañá como el de Carlos Casares, ha llovido muy fuerte y funciono a la perfección, se hicieron muchas fake news, noticias falsas, de gente malintencionada, pero la realidad el vecino la conoce, y sabe lo que se hace desde la gestión, la calidad de vida de los matanceros no solo de los vecinos de Laferrere está cambiando día a día, y cualquiera lo puede ver, los asfaltos están, las cloacas están, la universidad en los kilómetros esta, los hospitales están, la peatonal esta, se viene el entubamiento del arroyo Dupuy, el polo tecnológico ya está aprobado el proyecto y se va a hacer, la ruta esta, las iluminación led esta, los bajo a niveles están, las alarmas para los vecinos están, que falta seguro que falta, pero nadie puede decir que esta gestión no hace nada, y seguramente nos equivocaremos en algo, pero solo se equivocan o cometen errores los que hacen, y nuestra gestión hace y nuestra gestión es peronista, y la conduce Fernando Espinoza, sabemos que tenemos que mejorar, y lo hacemos día a día, estamos con la gente y con nuestros vecinos en permanente contacto, y esto también nos lo pidió el intendente, tener una gestión cercana al vecino y eso estamos haciendo”

QP: Tema escabroso si se quiere la nocturnidad de la localidad de Laferrere ¿se está trabajando para mejorara ese tema del cual los vecinos muestran su preocupación?

MS.: “Estamos trabajando con el delegado Gabriel Guzmán, con el equipo, estamos articulando con control comunal para solucionar estos temas y darle tranquilidad al vecino y brindarles desde la gestión la seguridad que el vecino reclama, hemos mejorado mucho la noche con más patrulleros, sabemos que tenemos que seguir mejorando, pero eso se hace escuchando al vecino y tomando medidas que no afecten a otros sectores, tenemos que buscar el bien común, para que todos tengamos una mejor calidad de vida, y para eso estamos trabajando junto al delegado de la ciudad”

QP: En estos últimos tiempos la noche hizo una explosión de ofertas de todo tipo y Laferrere claramente es otra

MS.: “Laferrere hoy es claramente otra para mejor, seguramente faltara mejorara en algunos aspectos, la peatonal, las plazas nuevas, la oferta gastronómica, los bares, las cafeterías, los lugares para los chicos y los jóvenes. Laferrere es una ciudad para disfrutar en familia, y es ahí donde el estado está presente, porque los laferrerenses nos consideramos una familia, el que vive en Lafe ama a Lafe, yo estoy orgulloso de vivir en Laferrere”

QP: Stella ¿lo tomo por sorpresa el porcentaje de votos que saco la Liberta Avanza con Milei a la cabeza?, digo Milei porque mucha gente ni sabía que el Dipy era el candidato a intendente

MS.: “La verdad me sorprendió mucho, creo que la gente nos dio un mensaje, y en eso estamos trabajando, militando nuestra propuesta y mostrando nuestros trabajos y todo lo que venimos ganando con nuestro gobierno, nos costó mucho construir un montón de logros y destruir es muy fácil, como lo plantea este candidato, no tenemos que dejar nuestro destino en manos de cualquiera, no podemos dejar que pisen nuestros derechos, que se destruyan los ministerios, que se vendan órganos, que la universidad no se mas pública y gratuita como lo es hoy, se que la gente, el pueblo va a reaccionar de la mejor manera respaldando con el voto a Unión Por La Patria, y vamos a ganar en primer vuelta, hay 11 millones de ciudadanos que no fueron a votar y van a frenar este avance feroz de la derecha más nefasta para la Patria, la militancia se va a poner al hombre el bastón de mariscal y vamos a salir hogar por hogar a hablar con el vecino en cada rincón del distrito y en cada rincón del país”

QP: La localidad de Laferrere no da tregua, ¿es arduo el trabajo que tienen con el delegado Gabriel Guzmán atendiendo las demandas de los vecinos?

MS.: “Hacemos lo que tenemos que hacer, y lo que nos pidió nuestro conductor e intendente de todos los matanceros Fernando Espinoza, estamos al lado del vecino, escuchando y llevando soluciones donde existe alguna problemática, formamos un equipo junto a los otros sub delegados y los coordinadores Alejandro Capobianco y Néstor Signori, quienes realmente se ponen la camiseta y salen a la cancha todos los días, somos una ciudad muy grande y este equipo está a la altura de la circunstancia no le esquivamos al trabajo, dando lo mejor en cada jornada, y por mi parte estoy orgulloso de pertenecer a este equipo y ser parte de la gestión”

QP: Todos apostaban a que este equipo no iba durar más de un mes, hablo de la dupla que hace con el delegado Gabriel Guzmán, ¿Qué me puede decir?

MS.: “Sinceramente Gabriel es un hombre con una capacidad y humanidad destacable, el siendo empresario reconocido de la localidad dedicando el esfuerzo que la delegación demanda para con los vecinos, es admirable, otro en su lugar no se arremangaría para trabajar en una localidad tan vertiginosa como lo es Laferrere, eso solo se entiendo porque proviene de una familia peronista, donde su padre fue municipal, y del amor que siente él por esta ciudad, que es el mismo amor que sentimos todos los integrantes de este equipo, para nosotros Laferrere es nuestra casa y la queremos ver bien. En lo personal me llevo muy bien, en lo laboral es un compañero con el cual se puede trabajar, muy inteligente, con el que se puede hablar, y por sobre todas las cosas se puede confiar, el saber que uno tiene al lado un compañero en el que puede confiar es buenísimo, hemos armado un buen equipo y funcionamos como tal, ambos vivimos y respiramos esta ciudad, ver con el respeto que trata al vecino y la calidad de persona que es enaltece la gestión, y el vecino eso lo ve y lo reconoce”