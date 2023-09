“LOS AÑOS MÁS FELICES FUERON Y SERÁN PERONISTAS”

Entrevistamos al Gerente de ferrocarriles Belgrano Sur, Daniel Novoa; en esta ocasión más que hablar de las tareas que está desarrollando en la línea que comanda hablamos de política porque, junto a Mirta Tundis, son los principales referentes del Frente Renovador de Sergio Massa en el distrito.

Novoa señaló que “la gente ve que Sergio hoy es el más preparado dentro de la oferta electoral que tiene, como para dar solución a eso.”

QP: ¿Cómo han vivido estas elecciones PASO junto a Massa?

DN: “La verdad que bien, son distintas etapas y es raro ¿no? Nosotros hablábamos con los compañeros de otras elecciones donde estábamos pendientes de los circuitos electorales, de distintas situaciones en el ámbito electoral, que bueno, en esta situación como no integramos ninguna lista en lo local, estuvimos colaborando con los fiscales generales, recorriendo y ayudando con la boleta de Sergio y cuidando todas las boletas. Es una elección atípica a lo que uno está acostumbrado. Pero fue raro, porque yo a las cinco y media, seis de la tarde, me fui para el búnker ahí en Las Cañitas, y la verdad que creo que ahí ya por lo menos me empecé a sentir yo que hubo una transición en lo que es la conducción de hoy Unión por la Patria, ¿no? Había gente de los distintos espacios que integramos el espacio, como la Cámpora, Frente Renovador, el PJ, gobernadores e intendentes, y es como que nos mirábamos y no había una conducción hasta que bajó Sergio y se vivió una campaña rara, porque hubo un comando de campaña hablando directamente con los gobernadores, con algunos intendentes, las internas también en muchos distritos hicieron que sea difícil unificar el mensaje, como acá en Matanza, que también hubo internas. Fue algo raro, y después, el resultado nos sorprendió la cantidad de votos de Milei.”

QP: ¿Cómo analizan ustedes el tema de Massa? ¿Creen que ha sido una buena elección?

DN: “En mi opinión personal sí fue una buena elección,”

QP: En el contexto político y económico que estamos viviendo hoy no se esperaba tantos votos para Massa.

DN: “Sí, a ver, lo que nosotros, o por lo menos yo, veía con mis vecinos, con comerciantes, con amigos, con los mismos compañeros de la agrupación, notábamos el enojo de la gente y cómo la gente, o por lo menos con la que uno habla y mayormente lo identifica y sabés que son vecinos que vienen o del peronismo o del radicalismo, y desde ahí los entendés. Y vos decís, bueno, es un compañero que es del peronismo, está enojado, no irá a votar, pero siempre termina acompañando, y lo mismo que con el radicalismo, nos sorprende el voto de Milei. Pero bueno, en esto de que no había como una centralidad de Sergio, porque estaba Alberto por un lado hablando, Cristina por el otro lado hablando, todavía estaba muy presente esto de que Wado iba a ser candidato, que Manzur, que Scioli, y todo eso hizo como que no se llegara ordenado a las PASO. Este viernes tuvimos el primer Congreso Nacional del Frente Renovador después de la elección, al cual lo abrió Wado de Pedro, pero sí es el jefe de campaña, y la verdad que vimos mucho más claro esta segunda etapa, con un mensaje muy claro bajo la conducción de Sergio. Y Sergio empezando a ocupar un rol de candidato, pero también es difícil, porque no sos el presidente, sos candidato, pero la gente te ve como la autoridad del gobierno hoy. Entonces, al verte como la autoridad del gobierno tenés que tomar medidas como el otro día cuando hubo los robos a los supermercados, que enseguida le pidió a Tolosa Paz que aquellos que habían participado se les saquen los programas de ayuda del Estado, o bajando a Rosario y yendo a la Unidad Fiscal Federal, que empiecen a perseguir los fondos de los narcos. Son temas que son recurrentes en la sociedad. Entras a Matanza en algunos lugares y están igual que hace 40 años, y te da bronca, y te da impotencia decir, loco, hace 40 años que gobernamos y no pudimos transformar esta realidad. Y en eso, conociendo a Sergio, creo que va a empezar a marcar otro camino y va a empezar a marcar la acción. Es decir, hagamos esto y tratemos de mejorarlo por este lado y estar siguiéndolo para ver cómo avanzan los resultados. Y si los resultados no son los esperados, se cambia de rumbo, pero siempre tratando de buscar la mejor solución.”

QP: Ustedes ¿cómo notan el ánimo de la gente? Porque a mí me sorprendió lo que le decía antes, en el contexto político-económico que vivimos, que Massa, haya sacado un porcentaje interesante de votos. Entre el primero y el tercero hay muy poca de diferencia. No es que Milei gana por 40 puntos, están ahí. Se nota que Massa ha llegado a la gente.

DN: “La gente está enojada, sigue enojada y tiene razón, producto de la devaluación de los últimos momentos, que cuando vos vas a comprar algo te enojas más, o con los hechos de inseguridad que vivimos cotidianamente. Ahora, hay una gran parte de la sociedad, y no es toda, pero hay una gran parte de la sociedad que se acuerda de ese Sergio Massa que la mayoría de los jubilados, por lo menos así me lo transmiten, se recuerdan cuando Sergio asumió arriba del ANSES que se iba con la notebook a los programas de televisión y a las radio, porque era impensable saber dónde estaba un expediente. Eran trámites de papel, burocracia, que tardaban años uno en jubilarse, y Sergio cuando asumió en el ANSES hizo que todo eso se hiciera mucho más ágil, más transparente, y que uno pudiera saber cómo estaba su trámite, poder seguirlo y jubilarse en poco tiempo. Cuando se hizo cargo de Tigre, que no estaba mal, pero lo puso en la vidriera todo el país y todo el mundo queríamos vivir en Tigre, porque Tigre tenía seguridad, tenía buena infraestructura, tenía las calles limpias, entonces Sergio en donde estuvo siempre demostró gestión, conocimiento del Estado, y rindiendo cuentas, el saldo siempre es positivo. Entonces creo que mucha de la sociedad tiene la esperanza que Sergio, una vez que agarre realmente el timón del país, no del Ministerio de Economía, y empiece a manejar todas las variables, pueda revertir parte de esto que nos afecta y que nos enoja, pero creo que, a pesar de todo, la gente ve que Sergio hoy es el más preparado dentro de la oferta electoral que tiene, como para dar solución a eso.”

QP: Es parecida la pregunta, pero tiene que ver de otra perspectiva. En esto, me comentaba recién usted que esta elección fue atípica para usted, porque al no ser candidato, no tener candidato propio que, si bien trabajó, caminó en las elecciones, pudo hacerlo de otra perspectiva, pudo mirar más el fondo, el contexto. En base a eso, ¿qué perspectiva tiene de acá a octubre? ¿Cree que Massa va a lograr el objetivo de ser presidente?

DN: “Yo tengo la esperanza que sí, voy a trabajar para que Massa sea presidente, estamos trabajando, venimos con los compañeros hablando de esto, y lo hablábamos un poco el viernes. Está el folklore de la militancia, está el folklore del militante que quiere salir a pegar un afiche y que quiere salir a pintar una calle o poner un pasacalle. Y si por eso votara la gente, acá en Matanza tendríamos que haber sacado el 100% de los votos. Porque yo no vi ni un solo papelito de Milei, ni de Larreta, ni de Bullrich, ni de nadie.”

QP: Milei no puso cartel, no puso afiche, ni pintó una pared.

DN: “Pero tampoco Juntos por el Cambio, salvo alguna rara excepción. Y la realidad fue otra. La sociedad analiza y elige su voto por otro lugar, no pasa por una pared, un pasacalle o un afiche. Más cuando vos tenés candidatos que tienen un alto grado de conocimiento, como los que estábamos hablando. ¿Cuántos recursos se vuelcan en eso desde los partidos políticos? Y no se va a hablar con la gente porque la gente está enojada. Si vos vas a hablar con el vecino y el vecino te reclama de la seguridad, o te reclama de la falta de infraestructura, de luces, de las calles, de lo que se inunda. Creo que la campaña tendría que estar más focalizada en el mano a mano con los vecinos, pidiéndoles perdón por las cosas que no se están haciendo, y pidiéndoles que nos acompañen y tratar de reformular la relación de los distintos municipios con los vecinos. Ahora, es muy complejo transmitirlo de arriba hacia abajo. Yo por ahí me vengo a lo terrenal acá a Matanza, a mi territorio, pero bueno, es muy difícil que Sergio pueda bajar a esta realidad. Es una tarea que tienen que llevar adelante los intendentes. Creo que Sergio viene transmitiendo ayer con Lula, haciendo un acuerdo estratégico, la apertura de los BRICS, por más que muchos critiquen y todo, creo que va en camino de esto que se viene sembrando, que es el crecimiento de las pymes, que es el crecimiento del trabajo, que es la defensa de las materias primas, para empezar a dejar de ser un país exportador de materias primas y empezar a darle valor agregado a todo eso que se exporta, que lo venimos hablando y pensando mucho tiempo.”

QP: Ya hizo en las últimas medidas, hay un tema positivo que favorece a las pymes, que exportan materias primas con valor agregado de repente, es un paso.

DN: “Uno con las medidas marca qué modelo del país quiere, cuando vos le decís a la pyme, si vos en vez de exportar esto, le generas valor agregado, me das más laburo, me generas más recursos para el Estado, te ayudo, te pongo créditos blandos, te doy subsidios a tasa cero o te doy dinero no reembolsable, si cumplís con ciertas metas, pero porque estás fomentando, generando un mercado interno, generando consumo, generando laburo de calidad y dándole la posibilidad a la sociedad de que se pueda empezar a generar trabajo genuino y empezar a transformar parte de los programas sociales, que no son tantos, pero hay una cantidad importante, en laburo, empezar a generar laburo de calidad, eso es un modelo de país, el otro que plantean muchos es la libertad, la libertad como yo oía en los anuncios, yo era chico, tenía seis años, no tuve conciencia de lo que fue el Rodrigazo, pero los anuncios de Milei suena mucho al Rodrigazo (Se denomina Rodrigazo a un «plan de ajuste» anunciado el 4 de junio de 1975 por el ministro de Economía de Argentina, Celestino Rodrigo, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón y la gestión del por entonces hombre fuerte del gobierno peronista, José López Rega)”

QP: Si bien no soy economista, estamos en un proceso inflacionario importante, pero no hay recesión, se están creando fuentes de trabajo, está bien, por ahí no todos son genuinos y hay mucho trabajo informal, pero hay trabajo, se están generando puestos de trabajo, en un nivel inflacionario que generalmente tiende a deprimir la economía y la actividad económica.

DN: “Depende cómo vos generás la matriz y de que es lo que trabajas, si vos tenés un país con 40 millones de habitantes y tenés en esos 40 millones de habitantes que te sobran 25, porque vos tu objetivo como país es cosechar la soja, llevar los minerales y la pesca, te sobran 25 millones de personas que no tenés forma de hacerlos trabajar, porque con dos máquinas vos te llevás la producción de granos y la exportas en barcos, cuando vos transformas todo eso y empezás a generar, esos granos pasan a ser alimento procesado, envasado, empezás a generar laburo, empezás a generar toda una industria atrás de eso y son personas que van laburando, entonces ya no te sobran 25 millones, tenés un montón de gente laburando para esa misma materia prima con la diferencia que en vez de que te la procesen en China o en Italia o donde sea, se procesa acá en Argentina y hay argentinos ganando el sueldo con esos recursos. Ese es el modelo del país que se viene llevando adelante hace poco tiempo, pero bueno son estas medidas que por ahí mucha gente no conoce. También tenemos un llamador para todo eso que es que tenemos sueldos muy económicos para lo que es el contexto internacional, entonces a muchas de las empresas internacionales les sale barato producir en Argentina porque la mano de obra que para las empresas es un costo, en muchos casos es un costo muy bajo, porque un empleado que gane 1.500 o 2.000 dólares en Ford por decir algo, es muy barato, en otra parte del mundo les sale mucho más caro, más del doble, entonces lo que se hizo ahora es gran parte de la fabricación de un vehículo acá en Argentina era con autopartes importadas y se puso mucha plata para que se sustituya esa importación de autopartes y que también se fabriquen acá, que se empiecen a fabricar las puertas, que se empiecen a hacer los paragolpes, los capot, cosas que venían de Turquía, que venían de México, que venían de otros países y a las empresas les sirve y a nosotros como país también nos sirve que se genera más mano de obra, se genera más riqueza y es esto, empezar a poner en valor los recursos propios y que el producto que se exporte hecho en Argentina tenga el ideal que se busca, que muchas veces es difícil, pero que se va camino a eso un proyecto pensado de que sea 100% industria nacional.”

QP: ¿Cómo vio la elección local?

DN: “Es esto que te decía, es medio raro, la campaña la interna creo que no nos hizo bien y no estuvo focalizado en el reclamo de la gente, estuvo más en mantener los votos propios que hablar a la sociedad.”

QP: ¿Cómo lo ve Fernando Espinosa en octubre?

DN: “Creo que Fernando va a mejorar la elección que hizo, a números reales, 170.000 votos para un intendente que viene gobernando hace 20 años, cuando en el 2019 sacó 540.000 es una pérdida muy grande, pero bueno, está esto que te decía, está el enojo. La interna que cuando se plantean estas situaciones no es buena. La interna tiene que pasar por un debate de ideas, por una discusión de proyectos y no por la descalificación del otro. Cuando se entra en eso, después es muy difícil volver y lo hemos visto en todos los partidos, Bullrich criticando personalmente a Larreta, Larreta a Bullrich, insultándose, y ese tipo de campañas creo que no le sirven a nadie. Creo que para octubre se va a mejorar y creo que hay mucha gente que por el enojo no fue a votar, yo tengo dos o tres amigos que tienen comercio y me dijeron, no voy a ir a votar ahora vos sabés que yo soy peronista, lo voy a ir a votar a Massa, pero voy a ir en octubre, ahora no voy. Creo que esa gente va a acompañar en octubre y nosotros no cortamos boleta, vamos y acompañamos a la vuelta del peronismo porque entendemos que es un proyecto que se construye con todos, no son situaciones personales, sino son movimientos colectivos. Entonces desde esa concepción siempre acompañamos a la boleta del que uno está confiado en el proyecto y por eso acompaña a toda la boleta, son ocho cuerpos y no se sabe quién es de tal, y este quién es, y el otro quién es, pero creo que vamos a hacer una buena performance.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DN: “Hay que decirle al vecino que entendemos su enojo y su preocupación pero que hagan un repaso de la gestión de Sergio en los distintos lugares y en eso sí que tenga la certeza que si Sergio el 10 de diciembre es presidente va a dejar todo para tratar de transformar todas estas cosas que nos vienen enojando y que venimos sufriendo para volver a ser esa Argentina que en algún momento fuimos. Los años más felices fueron y serán peronistas.”