“EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES, LA GENTE SABE, QUE EL PERONISMO SIEMPRE PONE EL LOMO”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Juan Carlos Estévez, uno de los referentes del peronismo matancero.

Estévez señaló que “los cargos son circunstanciales, lo importante son los hombres y las ideas” y remarcó que “algunos son medios mercenarios, hay gente que se ha puesto la camiseta del peronismo y se ha golpeado el pecho, ha cantado la marcha y por atrás jugaba en contra”

QP: Estévez ¿cómo ve la realidad de la segunda ola de la pandemia que está afectando el país y al distrito?

JCE.: “Es complicado porque más allá de las posibilidades que tenga el gobierno de poder hacer todo lo necesario para estar al servicio de la gente, lamentablemente hay parte de la sociedad que no entiende que esto es una pandemia, y no es momento de hacer política, y tendrían que estar todos juntos solucionando los problemas de la gente, porque el ciudadano de a pie, el común de la gente es el que más se cuida, es el que necesita ganarse el mango todos los días, y es el que más se cuestiona porque el estado los ayuda, pero los que tiene la posibilidad de estar mejor son los que más critican y ponen palos en la rueda”

QP: ¿Cómo es gestionar en una situación tan crítica como esta?, hay muchas críticas a la gestión municipal, ¿esto se debe a la pandemia, o el estado municipal se ha paralizado en el tema gestión?

JCE.: “Creo que pueden ser las dos cosas, nadie esperaba esta pandemia, hay distintas áreas que están trabajando muy bien, como el caso del área de salud y muchos compañeros municipales, el estado municipal con los medios que tiene va paleando lo más importante, que es la prevención, la vacunación, el detectar, la limpieza, en los espacios de salud, mientras hay algunas cosas que se dejan de lado y pareciera que no se vieran, estamos en una situación de pandemia, con un municipio a disposición de la gente”

QP: Hay mensajes contradictorios, parecería por momento que el presidente va para un lado, la provincia va para el otro, sobre todo en el tema de seguridad, ¿cómo ve esto?

JCE: “Hay algo que se debe hacer que es como decimos los militantes comunes, que es la comunicación, cuando alguien se sienta en una mesa y dialoga y ve los problemas reales y crea una estrategia, va solucionando los problemas en parte. El tema de la seguridad es bastante complejo ha subido la actividad delictiva, porque el poder adquisitivo de la gente se ha visto perjudicado; para darte un ejemplo, hoy la gente no lleva plata, no lleva teléfono, no lleva bolsas convencidos de que la prevención la tiene que hacer uno mismo. Creo que lo que falta no es un problema del gobierno nacional, ni provincial, ni municipal, se trata de un problema de hombres de sentarse a comunicarse y hacer estrategias políticas, eso se llama comunidad organizada, los tres estados tienen que estar en conjunto y supervisar lo que es la seguridad, estar atentos que pasa en las comisarías, como se manejan los horarios, decir que hay que y no hay, que falta, decirle a la gente para que sepa que en el distrito lo que se cuenta está a disposición, y si falta algo que la gente sepa que está faltando cosas”

QP: Es un año político hay elecciones legislativas, ¿cómo se piensa en una campaña política en medio de semejante pandemia?

JCE: “Hoy creo que se está haciendo un in pase tanto de la parte institucional como de la parte política, hoy las resoluciones que se toman son a raíz de la pandemia, la campaña paso a segundo plano, hoy lo más importante sería que nos ocupemos todos, en vez de hacer campaña política, hacer campaña institucional, que es lo mismo que ocuparse de la gente”

QP: Y la Cámpora acá en La Matanza, ¿cómo lo ve?

JCE: “Bien, creo que tiene una organización bien estructurada, tienen dialogo, son jóvenes, cuando integran a alguien a la organización son parte de ese espacio y van creando un espacio para el futuro, lo que haría cualquier otra estructura política”

QP: Le preguntaba porque es como que ahora La Cámpora es el peronismo, Máximo Kirchner es el presidente del PJ ¿vendría a ser la incorporación de la Cámpora al peronismo?

JCE: “Son espacios que se fueron creando, cuando yo era joven había una juventud peronista y un consejo del partido nacional, provincial y distrital, después cada uno que no estaba de acuerdo creaba un espacio, y ahí me acuerdo que teníamos 6 o 7 juventudes sindicales, 2 o 3 CGT, agrupaciones que no estaban de acuerdo y hacían su propio espacio, el peronismo es uno solo y todos se tienen que encolumnar, la pauta te la da el hecho de que Máximo pueda acceder a la presidencia del partido, es porque casi todo el peronismo apoyo esa gestión”

QP: ¿Cómo ve las elecciones?

JCE: “La gente está pasando un momento muy difícil, sufriendo el día a día, pero cuando llegue la instancia de la elección, la gente va a reconocer el esfuerzo que hizo el presidente con todos los cuestionamientos posibles, y cuando uno es presidente, gobernador o intendente, tiene que estar en la secuencia de la gente, y dar la posibilidad de que la gente pueda salir adelante. Creo que la gente va a reaccionar, todo ese espacio que apoyó al macrismo en el 2015, pensando que siendo macristas eran más inteligentes, e iban a ser clase media alta, el ciudadano común de a pie lo demostró con los movimientos populares que cuando llega el momento en estas instancias y en los momentos difíciles, sabe que el que siempre pone el lomo es el peronismo, y creo que ahora lo están reconociendo propios y ajenos”

QP: Según el escenario político primero se pensó en una fuerte polarización entre JXC y el FT, y ahora estaría armándose un peronismo rebelde, encabezado por Pichetto que vendría a ser la tercera vía, ¿Cómo ve eso?

JCE: “Es lo que te decía recién: cada uno que no está de acuerdo y no participa crea un espacio, y se hace oposición. Es lamentable, hombres que han estado tantos años como figuras del peronismo que hoy se encuentren en la vereda de enfrente, y en vez de estar apoyando o integrándose, porque acá los cargos son circunstanciales, lo importante son los hombres y las ideas, a veces escucho a Julio Bárbaro, a Pichetto, y no puedo llegar a entender que tenga diferencia y estén en la vereda del frente, el caso de Randazzo, el de Urtubey no me asombra porque a veces algunos son medios mercenarios, hay gente que se ha puesto la camiseta del peronismo y se ha golpeado el pecho, ha cantado la marcha y por atrás jugaba en contra, esto es el folclore de la instancia política, pero la gente común que sabe de peronismo, que tiene a Perón y a Evita, a Néstor y a Cristina, y a toda la militancia peronista es muy difícil que les pueda revertir la situación lo que si tenemos que tener en claro es que hay mucho dinero del macrismo para comprar voluntades, comprar medios, comprar ideas. Hoy se está dando el tema de cuestionar el tema de Malvinas, hasta donde llegamos, que la vacuna era veneno, que las Malvinas las teníamos que haber regalado, la gente común no tiene en claro la plataforma marina que regalaron a los ingleses porque eso no tiene tanta difusión, pero que en el espacio del peronismo tiene diferencia, Perón siempre decía: el peronismo son como los perros de estancia se ladran todo el día entre ellos, pero si viene a ladrar uno de afuera le ladran todos juntos, acá va a pasar lo mismo, nos podemos pelear, nos podemos distanciar, pero cuando llega la hora de defender las banderas del peronismo, se juntan todos y a laburar para el peronismo”

QP: Al principio de la nota habló de resolver los problemas de la gente, ¿se ve reflejada, en algunas cuestiones del gobierno, esa consigna?

JCE: “Eso también es una cuestión de conducción más allá de estar en un espacio, tenemos que reconocer que los cargos son circunstanciales, uno está en una función política por el voto de confianza de la gente, y eso se brinda con la función, cuando uno tiene los medios necesarios para poder hacerlo, y a veces hay muchos compañeros y compañeras que creen que una oficina o un puesto los diferencia del resto de la militancia que recorre los barrios, que está en el llano, que tiene convivencia con el vecino. Habría que cambiar la estrategia, salir a hablar con los vecinos, salir a recorrer los barrios, supervisar qué pasa en las comisarías, porque por más que dependan de un ministerio, los vecinos son nuestros, ahí tiene que haber una forma de coordinación para ver cómo está funcionando eso, y eso es el servicio a la gente”

QP: ¿Cómo ve a Fernando Espinoza en esta coyuntura?

JCE: “Lo veo que está tratando de conseguir los medios para solucionar el tema de la gente, pero es un distrito muy grande, políticamente es un gran desafío cuando es un tema de los votos, pero cuando hay que prestar servicio ahí un poco se complica, porque teniendo la cantidad de habitantes que tiene el distrito no es fácil”

QP: ¿Desea agregar algo más?

JCE: “Solo que la gente sea consciente de que esto es difícil, de que va a llevar mucho tiempo, que el gobierno está poniendo todo lo necesario para acercar soluciones a la gente, y eso lo demuestra con el tema de las vacunas que es prioridad aunque nos critiquen, hay países en el mundo que no tienen una sola vacuna y el gobierno de Argentina logró cosas importantes al respecto, por eso hay que tener esperanza y creer en este gobierno”