“EN MATANZA EL VECINO SIGUE SUPLANTANDO AL ESTADO”

Entrevistamos a Luis Ontiveros, referente del Partido del Diálogo que conduce Emilio Monzó, ex Presidente de HCD de la nación.

Ontiveros señaló que “el Partido del Diálogo de Emilio Monzó va a ir a las PASO en La Matanza, dentro de Juntos por Cambio” y agregó que “la oposición siempre fue un conjunto de buenas intenciones donde se unían para la campaña y, después, se disuelven. Nosotros vamos a las PASO para generar una oposición seria para el 2023”

Q.P.:¿Ustedes son parte del PRO o de Juntos por el Cambio?

LO: “Nosotros somos parte de un partido denominado Diálogo, el partido de Emilio Monzó, donde participamos del equipo de Juntos por el Cambio y el armado es a partir de dirigentes de diferentes sectores como el peronismo o el radicalismo, sectores del vecinalismo; apuntamos a que se sumen referentes y dirigentes que están día a día trabajando con los vecinos”

Q.P.:¿Ustedes apuntan a sectores que tradicionalmente el PRO nunca tuvo en cuenta para el armado de Juntos por el Cambio?

LO: “Exactamente, no han sido tenidos en cuenta para la campaña y han sido olvidados. El PRO, es importante entender, que es solo una parte de Juntos por el Cambio, no maneja la conducción. Al PRO se lo mira desde el nivel nacional, a nivel provincial no tiene estructura y en La Matanza tampoco, nuestro objetivo principal es ir a las PASO, vamos a presentar una propuesta, el partido del Diálogo de Emilio Monzó va a ir a las PASO en La Matanza, dentro de Juntos por Cambio”

Q.P.:¿Y a qué se debe esta estrategia?

LO: “Se debe a que, principalmente, en La Matanza nunca hubo una oposición seria. La última elección disputada fue la de la ALIANZA, con la candidatura de Pinky, que compitieron por la Intendencia y la perdieron; desde ahí en adelante la oposición fue un conjunto de buenas intenciones donde se unían para la campaña y, después, se disuelven. Nosotros vamos a las PASO para generar una oposición seria para el 2023, vamos a construir candidatos para competir por la intendencia y apoyar a Emilio Monzó en su proyecto en 2023, todo esto centrado en La Matanza que es el distrito más importante de la Provincia de Buenos Aires y uno de los más grandes del país. No puede ser que la oposición de La Matanza nunca cumplió el objetivo de armarse como una estructura política seria, ser un proyecto serio como oposición y, en este caso, se le dio lugar al PRO para construir esa oposición y hasta el momento nunca lo ha hecho, no cumplió su tarea”

Q.P.: En 2015 Juntos por el Cambio gana a nivel Nacional y Provincial y, si bien no gana en La Matanza, mete concejales pero nunca hasta ahora el bloque funcionó en unidad, nunca logró un peso relevante

LO: “Emilio (por Monzó) dice, y lo cito, que se ganaron las elecciones en 2015 porque fueron un conjunto de dirigentes que se unieron para ganar una elección y de ahí lo puedo llevar a lo del concejo deliberante, o sea, se gana y se disuelve cada uno por su lado, porque la conducción de la oposición en La Matanza es acéfala”

Q.P.: ¿Considera que no hay conducción por parte de Finocchiaro y Berisso?

LO: “No hay conducción, asumen el 10 diciembre y el 11 se disuelven cada cual por su lado. La primera decisión del bloque, luego de las elecciones, fue echar al concejal Lalo Creus del mismo, ahora trabaja desde un interbloque, pero nunca lo hicieron parte de la Mesa Distrital que en La Matanza no existe. La UCR ganó una interna democráticamente y no integra la Mesa de Juntos por el Cambio en La Matanza; hasta el momento, conmigo, no se han comunicado tampoco. Igualmente nosotros tenemos el proyecto claro de armar nuestro partido como propuesta y, después cuando sea el momento, generar el partido en Diálogo, si otros dirigentes del espacio de Juntos por el Cambio, en La Matanza, quieren conformar el frente con nosotros, serán bienvenidos”.

Q.P.: ¿Lalo Creus podría formar parte del espacio?

LO: “Lalo comenzó con el interés de formar parte de la oposición, pero haber tomado la decisión de formar un interbloque, no haber dicho porque se fue expulsado del bloque, primero tendría que contar lo que pasó. Nosotros dentro de lo que es el Partido del Diálogo de Emilio Monzó estamos abiertos a conversar con todos los espacios, los que formaron Juntos por el Cambio y se fueron, los que intentaron ingresar y no pudieron, y los que hoy quieren intentar entrar también son bienvenidos”

Q.P.: Por lo que me cuenta, ustedes entienden que en Juntos por el Cambio las cosas siempre se resolvieron a puertas cerradas

LO: “Si, lo que sucedía a nivel local era muy de resolverse fuera de La Matanza y lo peor es que mucha gente producto de este tipo de prácticas que tuvo esta conducción, que fue una práctica de dos o tres dirigentes, que no son de La Matanza. Nosotros, a lo que apuntamos, es que el dirigente viva en La Matanza y la camine, estamos cansados de los dirigentes que tienen otro domicilio y vivan en otro lado y no es nuestro distrito, lo vemos en la Provincia también que vengan dirigentes de otro lado donde se quieran autopostularse candidatos, son prácticas que se vienen repitiendo”

Q.P.: ¿Ustedes creen que van a tener espacio para ir a las elecciones PASO o hay algún espacio para ir a negociar?

LO: “Nosotros estamos convencidos que tenemos que ir a las PASO y que la gente elija la alternativa de la oposición, el pueblo es el que elige al soberano, el que determina quiénes son sus dirigentes, en este caso para las PASO hay un presupuesto, a todos los ciudadanos nos cuestan las PASO, esto no es un juego en el que nos mostramos como si fuera una encuesta, es para que el pueblo elija, quienes son los dirigentes que se postulan y llegan a las generales, estamos cansados de PASO que no son PASO, entonces estamos gastando plata para acomodar”

Q.P.: ¿Ustedes hablaron hacia adentro de Juntos por el Cambio sobre esta situación?

LO: “Nosotros sabemos que Jorge Macri, lamentablemente, cometió el error de subestimar el trabajo de Emilio Monzó en la Cámara de Diputados; nosotros primero pensamos en nuestro espacio el Partido del Diálogo por eso nos movemos y trabajamos como lo estamos haciendo, la decisión de la mesa del partido es ir a las PASO, se han comunicado dirigentes, estamos en tratativas pero siempre con la idea firme de ir a las PASO”

Q.P.: Esta posición crítica que ustedes tienen hacia el espacio ¿Han podido charlarla para adentro de Juntos por el Cambio?

LO: “No hemos recibido la comunicación, no se han comunicado con nosotros, son como un paralelismo a las críticas de Jorge Macri a Emilio Monzó. Nosotros estamos abiertos a poder dialogar y hablar pero hablar con cualquier otro dirigente del arco de la política de La Matanza, nosotros evaluamos que la oposición nunca ha sido seria, se han juntado para ganar elecciones y no tenemos representantes para ganar o para jugar y verdaderamente los Concejales que nos representan juegan en la mesa de entrada”

Q.P.: A nivel local ¿cómo se está conformando?

LO: “A nivel local nos estamos reuniendo con dirigente de diferentes partidos políticos, sindicatos, sectores vecinalistas porque creemos que hay que darle oportunidad a nuevos dirigentes, la idea es ampliar la base de Juntos por el Cambio, muchos dirigentes no han sido vistos, no han sido reconocidos, escuchados, y en esto de la conformación a nivel local ver que el dirigente y el militante sea del distrito y viva en él, que conozca el barrio, la localidad, que viva en Matanza, porque ese es el que llega al vecino, desde la opinión del Partido del Diálogo, el presidente no puede solo con toda la extensión del territorio, no puede solo”

Q.P.: ¿Cómo ve la Intendencia de Espinoza?

LO: “La veo como un espejo de lo que sucede en la Provincia de Buenos Aires y a nivel Nacional que decide solo el Intendente, los Concejales no participan en nada y es un reflejo de lo que hace Kicillof en la Provincia, quizás lo único que tenga Fernando es que es de La Matanza y el Gobernador no es de la Provincia de Buenos Aires, las delegaciones están cerradas y es un lugar donde el vecino se acerca para ser escuchado y hoy en Matanza tenemos una desigualdad entre los vecinos de zona norte que cuentan con prácticamente todos los servicios pero el que vive en Virrey del Pino no, allá la iluminación la paga el vecino y, lamentablemente, en Matanza el vecino sigue suplantando al estado y el Municipio de La Matanza el dinero que tiene en depósitos no da respuesta a vecinos de diferentes localidades del distrito produciendo la desigualdad que eso se traslada en una grieta política que acomoda al kirchnerismo y a la derecha del PRO fuerte donde construyen el poder para hacer ruido nada más si no la grieta y la desigualdad entre vecinos que hacen políticas partidaria y lo que generan ellos es un resentimiento del porque el vecino de allá llega tiene esto, porque un vecino de Ramos Mejía se tiene que ir a vacunar a González Catán y uno de González Catán lo mandas a Casanova a vacunarse, el uso indiscriminado de la Educación y la Salud en Matanza, como decía anteriormente aprovecharon la pandemia para cerrar las delegaciones Descentralizadas, hay gente que todavía tenemos indocumentada en Matanza, todavía en este país y en el municipio más grande hay gente que no tiene documento, no tiene nada está en el aire, o sea las políticas públicas no llegan hacia ellos”

Q.P.:¿Desea agregar algo más?

LO: “Si me gustaría agregar un punto por la cuestión habitacional en el distrito porque se están ocupando terrenos y eso es debido a que no hay una Planificación Urbanística, cuando hay una usurpación para él ocupa se abre una causa judicial pero al ocupa el municipio tiene que atenderlo igual no deja de ser habitante, ciudadano, es decir no se planifica en materia de educación, servicios como agua, luz, gas, una vez que se genera el asentamiento es tierra de nadie, no hay un Proyecto Habitacional en La Matanza”