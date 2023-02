ENTRE GALLOS Y MEDIA NOCHE INTENTARON ARREBATARLE LA INSTITUCIÓN A LOS TÉCNICOS DE LA MATANZA

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Mariano Borrás actual presidente del Centro de Técnicos de La Matanza, quien nos relató el intento de toma del centro de técnicos, cómo fue, quién y el porqué de lo sucedido semana atrás, esto nos decía:

QP: Borrás, ¿qué ocurrió la semana pasada en el Centro de Técnicos de La Matanza?

MB.: “Desde la semana pasada estamos en un estado de alerta y movilización permanente, por una movida rara en realidad, con un grupo de socios preocupados por la personería jurídica, deciden ir a La Plata a presentar una comisión normalizadora, una comisión que se forma entre gallos y media noche, sin ningún aval que carece de toda legalidad y ética democrática, esto está fogoneado por una supuesta abogada que poco conoce de nuestra profesión y poco conoce nuestra historia. En el transcurso del día terminamos teniendo una reunión con parte de esa comitiva que se presenta de la mano de esta letrada en La Plata, que para nuestra sorpresa son socios que quieren la destitución y se equivocaron en el método, porque en definitiva quieren lo mismo que queremos nosotros, que no se pierda la propiedad y la personería, no puedo decir lo mismo de la letrada que acompaña esa comitiva, que carece de todo tipo de legalidad y de ética, esta señora se presenta queriendo cobrar alquileres en nombre del centro, se presenta ante nuestros empleados, con contratos mejorados y prometiendo llevar adelante la institución en un futuro cercano sin ser técnico/a, generando un paralelismo es lo mismo que yo vaya al colegio de abogados, que forme una comisión normalizadora y quiera ser el presidente del colegio, siendo técnico y no abogado, es una locura por donde se lo mire. Esto tiene que marcar un precedente que el centro no es una isla dentro de La Matanza, sino que es una entidad que creo lazos con muchas asociaciones, entidades y organismos que son amigos del centro pero no forman parte del mismo, cosa que se cree desde el otro lado, que nosotros cedimos espacios, y no es así, solo nos hermanamos con entidades, organismos, sindicatos que buscan mejoras para la comunidad de La Matanza, que no es otra cosa que promover el bien común y llevar adelante proyectos que beneficien a nuestros técnicos como parte de nuestra comunidad que es La Matanza”

QP: El ser parte de la comunidad quedo demostrado en plena pandemia, cuando el centro sirvió a la comunidad de La Matanza con ayuda abierta a todos y no solo a los propios técnicos

MB.: “Tal cual, esta es una organización que se preocupa por toda la comunidad de La Matanza y no solo del técnico, no somos una organización cerrada que nos reunimos solo para hablar de nuestros temas, entendemos la construcción en comunidad y los técnicos somos parte de esta comunidad que es La Matanza”

QP: ¿Qué pasó en esta reunión con los socios que estaban con esta abogada?

MB.: “Estos socios fueron con esta abogada de muy buena fe a querer normalizar y desconocían la realidad presente de nuestro centro, le contamos que en un año tuvimos 47 capacitaciones, si bien doy la cara detrás mío hay un equipo de técnicos que buscan y trabajan por el bien de la institución, no solamente por lo que vale la propiedad en sí, sino por la capacidad de representación que tiene dentro de los profesionales. Hoy podemos decir que el Centro de Técnicos de La Matanza, representa más al técnico que el colegio en sí, porque no solamente nucleamos matriculados que pueden llevar a cabo su profesión, sino también nucleamos a profesionales que están haciendo sus primeros pasos en la profesión. Entonces chocan contra esta realidad que desconocen, el viernes los técnicos se hicieron presentes, para defender la gestión que los identifica y defiende a cada colega por igual, esta gestión no tiene nombre y apellido, esta gestión tiene un equipo de técnicos que creen en un proyecto de unidad y que tiran todos para el mismo lado, que no es otra cosa que cuidar al técnico y que todos los colegas se sientan parte de este proyecto”

QP: ¿Cómo llega esta abogada a pretender el manejo del Centro?

MB.: “Esto nace de un enojo personal de esta abogada con el presidente del centro, el motivo: fue por el intento de homenaje de esta abogada nieta de uno de nuestros fundadores, Arturo Natalio Moreli, que en una primera instancia estaba todo bien para realizar el homenaje, pero más tarde la antigua comisión con el ex presidente le piden cuestiones que no estaban arregladas hasta ese momento, por eso esta mujer de una manera irracional, intenta dañar y tomar el centro, una institución de mucha trayectoria en el distrito, desde donde han salido concejales apoyados por el mismo, una institución que ha sido cuna del código de ordenamiento urbano, de ordenanzas que aun hoy están vigentes, que supo ser sede en la pandemia, una institución que no cierra sus puertas desde hace 4 años, dándole respuesta a los técnicos recién recibidos y a los colegas ya matriculados, una institución que llego más que un proyecto de educación, llegando a todos las escuelas técnicas de La Matanza, una institución que corre el riesgo de ser intervenida por un capricho y un enojo de una abogada que no tiene fundamento alguno su reclamo, entre gallos y media noche intentaron arrebatarle la institución a los técnicos de La Matanza, que no son otros que los profesionales que se acercaron estos últimos 4 años, y los chicos que se reciben año tras año y que hacen sus primeros pasos en esta profesión, el centro de técnicos es de los técnicos”

QP: ¿Qué pasó con la comisión anterior, con el presidente anterior?

MB.: “A esta altura del conflicto por una asamblea de hecho con los socios, se puso a votación y se propuso mi nombre para presidir el centro, hoy me toca ser el presidente del Centro de Técnicos de La Matanza, con el acuerdo de los socios vamos a normalizar y presentar en personería jurídica para ir a elecciones próximamente, demostrando que el centro está más activo que nunca, continuar con el proyecto de unidad de los técnicos, y nuestro proyecto de educación, que hoy por hoy no lo puede llevar adelante el Colegio de técnicos, ni la municipalidad, este centro con fondos propios y profesionales ad honoren pudimos hacer más que los que realmente deberían hacer y representarnos”