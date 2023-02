Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el concejal de JXC Eduardo ‘Lalo’ Creus, quien sostiene su intención de competir para ser candidato a intendente de La Matanza y disputar la próxima elección municipal contra el oficialismo matancero que representa el intendente Fernando Espinoza. Creus nos relató cómo fue la discusión por el presupuesto y las tarifas en el cierre del año pasado, y como se perfila este 2023 con todo lo que trae a cuesta un año electoral en la situación del país, esto nos decía:

QP: Concejal arrancando el año, y terminando el 2022 con una votación dura del presupuesto del distrito para este año.

EC.: “El año y la votación se cerró con una sensación ambigua, por un lado la satisfacción de haber podido representar a los vecinos de La Matanza con la postura más firme que pudimos lograr con respecto a la discusión del presupuesto, que rechazamos con toda la fuerza opositora, porque en La Matanza se ha hecho un habito mentir con las cuentas públicas, y votar un presupuesto que no es real, para después manipular durante el año los fondos a discreción por fuera del HCD, fuera de lo público y utilizando un criterio muy imparcial de parte del intendente Espinoza”

QP: ¿También discutieron las tarifas?

EC.: “Si tal cual, nosotros llegamos con un proyecto, proponiendo no solo que no se aumenten las tasas municipales, sino que se eliminen 70 tasas municipales, tasas que afectan a aquel que quiere abrir un comercio, una PYME, un pequeño negocio en La Matanza, porque creemos que es un momento para ayudar a los que quieren trabajar y crear fuentes de empleos para los matanceros y matanceras, para mover la economía local, creemos que eso contribuye mucho más que la recaudación de las tasas con el aumento que tiene ahora el intendente. Creemos que, si le quitamos el pie de encima a los sectores productivos, y al que quiere invertir en La Matanza, le iría mucho mejor a nuestro distrito en muchos aspectos”

QP: ¿Qué paso con estas propuestas?

EC.: “Las dos propuestas fueron rechazadas, por la mayoría automática, más allá de que a veces te den la razón y tengan que votar de esa forma por su estructura partidaria, y la verdad es una pena porque están ahí por la elección del vecino, y estas cuestiones afectan a la gente y no deberían seguir sucediendo. Haciendo un balance la oposición cerró un año haciendo lo que corresponde, unida en un distrito donde es muy difícil mantenerse unido, esta vez lo logramos, por el vecino de La Matanza, si bien el oficialismo votó cosas que afectan a la gente; un aumento de las tasas que va de un 80% a 120% es injustificable, y además para muchos vecinos es impagable. Desde el punto de vista político contentos porque es hora que alguien en La Matanza se plante, y que no se deje llevar por delante y que represente al vecino que no está conforme, y que diga las cosas con claridad, de cara a un año en el que las elecciones dirán si siguen gobernando los que están gobernando, o si de una vez por todas podemos cambiar esta realidad”

QP: Ya que menciona el año electoral, ¿cómo ve el panorama electoral en su conjunto?

EC.: “Va a ser un año muy importante, en el ‘99 La Matanza quedó inscripta en la historia porque hubo una fuerza política que casi gana las elecciones, o gana las elecciones, y a la mañana siguiente amanece perdiéndolas, pero la verdad fue una situación de una paridad muy fuerte, y desde esa fecha no se ha dado la oportunidad de que eso se repita, yo creo que este año se repite por varias razones: porque el gobierno nacional y la fuerza del FDT, tiene unas internas muy grandes, muy profundas, que desde mi punto de vista son irreparables, al contrario, creo que este año vamos a ver otra vez una pelea donde el sector del kirchnerismo le va a quitar ministros y poder al sector del presidente Alberto Fernández, el sector del peronismo y los gobernadores tratando de construir su propio poder, todo eso nos va a afectar de muchas maneras, en lo económico, en lo político, en lo social, en la paz social, y en ese contexto de crisis del oficialismo. Vemos en la provincia de Bs. As. pelearse a los intendentes con el gobernador, y vamos a ver en La Matanza a varios grupos del FDT tratando de poder enfrentar al intendente Espinoza en su interna. Esta vez al igual que las elecciones anteriores, el intendente va a enfrentar estos grupos que van a intentar una interna en las PASO de La Matanza, esto significa una profunda división política de los que gobiernan. Por otro lado hay un rechazo muy grande de la gente a la imagen del intendente Espinoza, lo dicen encuestas que ellos mismos mandaron a hacer desde el gobierno nacional, otra vez el intendente con peor imagen entre 25 intendentes que tiene la provincia, hay una insatisfacción y un desprecio de parte de la población muy alto frente al gobierno municipal y la figura del intendente, en la elección anterior esto le costó casi 200 mil votos, y este año el escenario es aún peor, creo que va a haber mucha gente que va a dejar de votar al intendente Espinoza, y eso nos va poner como oposición con la posibilidad de capitalizar, de despertar interés, confianza y expectativa de la gente que ya no cree en nadie, y que sobre todo dejo de cree en el FDT, sabemos que es un año que trae una gran oportunidad de cambiar y un gran desafío para nosotros como oposición”

QP: Creus lo vemos dialogar mucho con los vecinos en cada barrio, ¿Cuáles son las problemáticas principales que afectan a los vecinos y vecinas de La Matanza?

EC.: “Hay un tema que lamentablemente es de todos los días, no hacen falta encuestas y es ratificado constantemente, es la inseguridad, es el tema como problemática número 1 indiscutido en cada rincón del distrito, en el tercer cordón de La Matanza en un 75% los vecinos creen que ese es el principal problema, y en el primer cordón el 85% cree que es el principal problema, después varía según el barrio, después le sigue el problema de la salud municipal, que la gente cree que es muy mala, y le sigue lo que tiene que ver con los espacios públicos, el estado de las calles, la iluminación, la falta de espacios verdes y recreativos, todo lo que hace a tu barrio, a tu cuadra, el vecino lo ve como un gran problema, si bien en el distrito hay varias obras grandes de infraestructura que tienen que ver con transporte, pero la gente identifica que faltan obras que tienen que ver con la calidad de vida de los barrios, los barrios están muy postergados, de hecho hay zonas enteras que la gente te dicen que lo único que quieren es que le arreglen el alumbrado público, es una cosa de locos, lo mas mínimo de la gestión”

QP: ¿La situación económica e inflacionaria no afecta a los barrios?

EC.: “Sí, claro la inflación pelea con la inseguridad el primer puesto, a lo que me refiero es que el vecino no interpreta a la inflación con una responsabilidad del intendente, sino más bien hace responsable al gobierno nacional, por eso lo que digo e identifico es a lo que la gente interpreta como problemática en La Matanza y que depende de la gestión del intendente Espinoza”

QP: ¿Cree que estos temas que el vecino pone la responsabilidad en el gobierno nacional, afectan a la hora de votar en lo distrital?

EC.: “Si, por supuesto la discusión y la realidad nacional va a influir como siempre en La Matanza, hay una cantidad grande de vecinos que van a decidir su voto para un lado o para el otro con respecto a su visión de la situación del país o su perspectiva con respecto al país, lo que noto en La Matanza es que su comportamiento se parece más a una provincia, y entonces más que pensar lo que pasa en el país, adentro hay mucha gente pensando lo que pasa en el distrito y se puede dar una situación donde muchos vecinos voten a nivel nacional una cosa y a nivel municipal otra dependiendo la propuesta electoral, y sabiendo que se puede cortar boleta o simplemente dejar de votar al oficialismo y votar pensando en el barrio, en tus vecinos y no en el ámbito nacional”

QP: Creus, ¿cómo continúa el verano preparándose para la primera sesión en el HCD?

EC.: “Más allá del HCD, la agenda de la gente en su mayoría no pasa por el HCD lamentablemente, y no tiene calendario electoral y no respeta fechas, La Matanza tiene un montón de problemas que siguen, por eso estamos al lado del vecino acompañando en cada barrio con sus problemáticas de años y las que surgen a diario, por ejemplo hoy estuve en una reunión con vecinos de Virrey del Pino, son vecinos y vecinas que se sienten aislados, en la zona del km35 que no tienen respuesta de parte del municipio en cosas y cuestiones mínimas que hacen a la gestión municipal, y de acá voy a una reunión de vecinos que están preocupados por una cuestión de seguridad en Isidro Casanova, el sufrimiento no te da tregua, y los que tenemos un lugar de representación tenemos que estar ahí todo el tiempo. Con respecto a la política más abstracta, que no siempre le interesa al vecino nuestro espacio está fortaleciendo los equipos, con un trabajo que tiene que ver con construir una propuesta para La Matanza, una Matanza que imaginamos del 2023 al 2030, con un plan de crecimiento y de desarrollo, con una transformación muy profunda para que nuestro distrito pueda tener calidad de vida, de empleo, seguridad como tienen otros distritos, mucho trabajo de equipo pensando propuestas, y por otro lado lo que tiene que ver con la formación de nuestros candidatos, los que puedan llegar a ocupar cargos de representación, nos imaginamos que en el 2023 vamos a estar gobernado, por eso tenemos que tener la responsabilidad de prepararnos para ese ejercicio, tanto en la nación, como en la provincia, y como en La Matanza”

QP: Acá en La Matanza, ¿Ya están definidos los candidatos a nivel distrital?

EC.: “No, como no están definidos los candidatos a nivel nacional y provincial, nuestro espacio ha madurado, ha crecido, y para nadie es una novedad de que existe y que está consolidado, y en ese crecimiento aparecen muchos jugadores para el mismo puesto, y eso esta re bueno, como en nuestra selección donde se lesionaba uno sabíamos que teníamos un reemplazo para el mismo puesto, en juntos tenemos para el país, para la provincia y para La Matanza muchos jugadores queriendo ocupar cargos, y eso esta bueno para la vida democrática, de acá a unos meses tendremos que definir quienes son los que mejor pueden representar a nuestro espacio en cada lugar”

QP: ¿Concejal, su candidatura o su intención de ser candidato a intendente sigue firme?

EC.: “Sí, pero también entiendo que hay varios dirigentes de nuestro espacio que han declarado que tienen la intención de ser candidatos, yo estoy dispuesto a ser candidato, siempre y cuando nuestro espacio en La Matanza esta vez de verdad este preparado para disputar el poder, no me interesa ir a una elección sin hacer campaña en todo el distrito, no me interesa ir a una elección dejando gente afuera de nuestro espacio para repartir mezquinamente los cargos, me interesa ir a una elección con toda la oposición y todos los dirigentes que están en nuestro espacio, y todos los que quisieran estar, me interesa ser el líder de una propuesta que dispute el poder, creo que acá hay una oportunidad, y la tenemos que aprovechar, si juntos acompaña la idea de vayamos a fondo y aprovechemos la oportunidad que nos está dando la gente y podamos conquistar el gobierno municipal, yo estoy dispuesto a ser el candidato de esa propuesta, si la propuesta es mezquina y tiene más que ver con el interés político partidario, que con el interés de los vecinos y vecinas de La Matanza; no me interesa”

QP: ¿Le gustaría ser candidato con las PASO o con lista de unidad?

EC.: “Creo que deberíamos tener una propuesta unitaria, si eso le garantiza a todos los sectores de nuestro espacio tener el valor que se merecen, hay mucha gente con trayectorias y honestidad que merecen el respeto y eso es posible de amalgamar con una propuesta única en lo que denominamos lista de unidad, si eso no sucede, las PASO también puede fortalecer al espacio, teniendo en cuenta lo que nos pide la gente, que es; unirse y vencer lo que está del otro lado, que lleva años mal gobernado los destinos del distrito en beneficio propio y no del vecino”