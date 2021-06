“ES ALGO FEO SALIR A LA PUERTA DE TU CASA Y ENCONTRARTE CON UN BASURAL”

Por Nicolás Brandolini

Hablamos con Cristian Campero vecino Barrio Manzanares en Villa Luzuriaga, referente barrial y miembro de la Organización Perritos Perdidos de Isidro Casanova Oeste quien nos cuenta y aporta fotos sobre la situación que viven los vecinos por los basurales a cielo abierto en la cuadra de la Escuela 123 y zonas aledañas. Esto nos decía:

Q.P: Cristian ¿cómo ven el barrio?

CC: “Triste, creo que es la palabra que lo define, la pandemia tiene que ver mucho en eso, en otros tiempos uno se enorgullecía del lugar donde vivía, o sea la calle, tu cuadra de alguna manera la sentías tuya porque vivías ahí hoy eso parece lejano, por más que fuera feo el barrio lo querías igual, había una idea de progreso. Hoy, con la pandemia, parece eso se perdió, no quiero generalizar pero parece que ya nadie cuida nada, son pocos los vecinos que se organizan para que el barrio avance y así poder vivir mejor, somos pocos los que nos preocupamos por lo que pasa afuera de casa y eso es preocupante ya que si no nos cuidamos entre nosotros, quién nos va a cuidar”

Q.P: ¿Destacas a la Pandemia como responsable de éste fenómeno de no cuidar lo público o era un síntoma que ya venía latente de antes?

CC: “Claramente era algo latente, la gente la está pasando mal, la economía, los precios, el miedo de no saber si vas a llegar a fin de mes o si directamente le vas a poder dar un plato de comida caliente a tu familia para la gente eso es enorme te parte al medio, súmale la inseguridad y que no todos tenemos las mismas oportunidades, pero eso no implica que uno viva mal o que no te importe lo que pase en la esquina de tu casa y todo esto que te cuento lamentablemente cada vez está más presente en la vida cotidiana del barrio y acá en Manzanares cada vez es más común”

Q.P: Lo dice con resignación ¿Cuándo nombra a Manzanares lo hace comparando con otras localidades?

CC: “Si, lamentablemente tengo que comparar porque cuando cruzo al primer cordón hay cosas que pasan acá en el barrio que allá no, no hablo de la inseguridad, pobreza o violencia, hablo de diferencias en la gestión de recursos, acá para juntar la basura te rompen un cordón, o para juntar las hojas del cordón te mandan a un grupo de 4 personas, cuando tranquilamente una sola persona lo podría hacer sin mayores problemas y por acá en esto que te cuento mucho tiene que ver la política”

Q.P: Cuando habla de la diferencia de gestión entre el primer y segundo cordón de Luzuriaga ¿hay algo puntual que quisiera destacar?

CC: “Si claro, es algo feo salir a la puerta de tu casa, encontrarte con un basural y convivir con eso de tanto en tanto, es algo que no le deseo a nadie, porque te desmoraliza y lo peor es que está en la misma cuadra de la Escuela 123 la misma escuela, en la que hace unos años votaba el intendente”

Q.P: ¿Habló con algún encargado del establecimiento por el tema de la basura?

CC: “Si, hablé con la directora del colegio y le dije que haga la denuncia, me dijo que no quería problemas con los vecinos porque son ellos mismos los que tiran la basura, los chicos caminan entre la mugre, yo no tengo chicos pero vienen los hijos de mis vecinos van y vienen entre la mugre, yo la podría acompañar tengo fotos, videos de cuando se acumula la basura, es una escuela ni un cartel de prohibido tirar basura pusieron”

Q.P: Me contaba que había también un problema con el semáforo de Santander y Bruselas

CC: “Sí, con el agravante de que en la zona, que vive una funcionaria municipal de barrio Los Pinos que pasa todos los días por la zona y ve el semáforo, ¿me vas a decir que nunca lo vio descompuesto?, volviendo a lo de la basura que también pasa lo mismo, yo veo pasar a los camiones del municipio pero pasan por la cuadra van y vienen no hacen nada, me da mucha impotencia, qué tenemos que hacer gritarle al del camión para que pare y se lleven la basura”

Q.P: Los servicios de limpieza brilla por su ausencia supongo

CC: “Obvio acá el barrendero soy yo, acá no pasa el barrendero, después de cinco meses pasaron grupos cooperativistas de la política que barren pero lo hacen en sentido contrario, así no se limpia, más de una vez los paré y les aclaré la situación, otro que limpia es el almacenero pero barrendero, acá no hay, no es como San Justo, Ramos Mejía o Luzuriaga que hay barrendero, lo que si veo bastante más seguido pasar son los patrulleros, pero acá cualquier excusa es buena para tirar basura. Hace unos días, en una obra en construcción, una mujer aprovechó para tirar dos cajones, muy a menudo aparecen bolsas de aserrín en el jardín de alguno que tendrá un aserradero cerca, lo usan de basurero porque hasta escombros han aparecido, y cuando aparecen para limpiar no traen pala. Hasta hice publicaciones en Facebook sobre el tema, ¿cómo puede ser que los manden a limpiar y no les den ni una pala? después la mitad queda todo tirado, después de esa publicación mía en redes mandaron gente de la delegación para limpiar, imagínate que si los mandan sin pala juntan la basura con las manos y se exponen a cualquier peligro, en la escuela de tanta basura tirada hasta rompieron el cordón, le falta un pedazo grande por la pala neumática que usaban para llevarse la mugre y lamentablemente estos puntos donde la gente se acostumbró a tirar basura son foco para tirar cualquier tipo de desecho, ponerle te tiran las ramas ahora en época de poda y atrás viene un carro que tiró escombros”