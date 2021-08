“ES UN RECONOCIMIENTO A LA AGRUPACIÓN Y A LA MILITANCIA”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

En todos estos años de periodista, con infinidad de cierre de listas del oficialismo, es una de las pocas veces que no escucho “criticas mordaces” sobre la conformación de la misma. Siempre hay descontentos pero, en esta oportunidad, no es tan así porque la mayoría de los que integran la lista del oficialismo matancero son militantes y, muchos de ellos, jóvenes.

Dialogamos con Marta Díaz, pre candidata a Concejera Escolar en la lista que encabeza Fernando Espinoza por el “Frente de Todos”.

Díaz milita en la Agrupación “Eva Duarte” que conduce la Concejal Marisa Guerin. Ambas han militado y trabajado juntas muchos años por los vecinos del distrito y al ser consultada sobre su candidatura, señaló que “es un reconocimiento más que nada para la agrupación, más que nada, es un reconocimiento para los compañeros de la agrupación”

QP.: ¿CÓMO TOMÓ ESTA PRECANDIDATURA SUYA?

MD.: “Bien, somos una agrupación que venimos trabajando juntos hace muchísimos años, es un reconocimiento más que nada para la agrupación, más que nada es un reconocimiento para los compañeros de la agrupación”

QP.: SE VE MUCHA GENTE JOVEN EN LA LISTA ¿CÓMO LO VE ESO?

MD.: “La verdad es que uno está muy contento, bien lo decís vos, hay mucha militancia, es la hora de los jóvenes, y nosotros, más allá de lo que uno puede llegar a hacer, es importante que nuestro conductor haya pensado de esta manera, poder tener tanta militancia en la lista, más que nada jóvenes”

QP.: EN LA MATANZA LA PANDEMIA, DE ALGUNA MANERA, FUE CONTENIDA POR EL TRABAJO DE LA MILITANCIA POLÍTICA Y SOCIAL, QUE SE HA PUESTO LA CRISIS AL HOMBRO, ¿EN LA LISTA SE REFLEJA ESE TRABAJO REALIZADO?

MD.: “Se ha hecho mucho trabajo, más allá de que toda la militancia uno tiene familia y sabe que corríamos riesgo de que haber estado en contacto con el virus, primero arrancamos con el detectar con filas de 100 o 150 personas, nosotros veíamos que había mucha gente infectada, manteniendo la precaución, respetando los protocolos, los compañeros han salido a buscar a los vecinos a venir a hacer el testeo, estar en las filas organizar, se ha hecho un trabajo de militancia grande, toda la militancia salió a la calle”

QP.: ¿CÓMO SE HACE CAMPAÑA EN ESTOS TIEMPOS TAN DIFÍCILES?

MD.: “Nosotros ya arrancamos con el rastrillaje, nos toca en los barrios donde nosotros fuimos a dejarle a los vecinos una bolsa de mercadería, con el ejército una vianda de comida y los vecinos, más allá que están preocupados por la pandemia, abren las puertas nos atienden, nos escuchan porque los militantes no salimos por una campaña, los militantes estamos todo el año, con este año y medio de pandemia hemos estado al pie del cañón con los vecinos, y en un contexto así no se complica siempre y cuando uno tome las precauciones del caso y la verdad que fue un festejo tener la vacuna porque nosotros decíamos cuando hacíamos la cola ojalá tengamos estas filas para vacunar a nuestros vecinos gratis, y es lo que estamos haciendo. Hoy estamos saliendo a buscar a aquellos vecinos que no se quieren vacunar, estamos haciendo un trabajo militante para que aquellos que no tengan la vacuna lo puedan hacer”

QP.: ESTAMOS A PUNTO DE VOLVER A LA PRESENCIALIDAD ¿CÓMO VEN USTEDES EL ESTADO DE LOS COLEGIOS?

MD.: “Bien, se hizo un trabajo importante en las escuelas y agradecerle siempre a los docentes todo el trabajo que hicimos, porque desde que empezamos a entregar los módulos porque los comedores no pudieron funcionar por el tema de la falta de presencialidad por la pandemia la verdad que hemos tenido una ayuda muy importante de los docentes, hemos trabajado en conjunto con las tres distritales, las jefaturas, para que cada niño tenga su módulo para poder llevar el alimento en su casa, así que yo creo que no estamos mal estamos bien, es cuestión de seguir trabajando por y para los chicos”

QP.: ¿CÓMO ESTÁ AHORA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR?

MD.: “Estamos trabajando, entró mucho dinero, para renovar los edificios se está trabajando en este tema, de hecho nosotros tenemos presencialidad en todas las escuelas, habrá algunas escuelas en las que se está trabajando, están en obra, pero estamos laburando para que los chicos puedan estar como se debe en las escuelas”

QP.: ¿SE PUEDE DESDE EL CONSEJO ESCOLAR PROYECTAR ACCIONES HACIA FUTURO, O ES TANTA LA EMERGENCIA QUE NO ALCANZA EL TIEMPO?

MD.: “Yo creo que se puede proyectar, estuvimos trabajando mucho, y podemos trabajar a futuro, más allá que hay un montón de cosas por hacer, podemos proyectar a futuro”

QP.: ¿CUÁLES SON LOS TEMAS QUE USTED LLEVARÁ AL CONSEJO ESCOLAR DE SER ELECTA?

MD.: “Yo creo que hay muchas cosas que podemos mejorar, más allá que estos dos años fueron terribles, había muchos proyectos para hacer en el Consejo y por la Pandemia no se pudieron realizar, pero nosotros necesitamos que los chicos puedan seguir teniendo la escuela pública, soñamos con que los pibes puedan estudiar, actualizar la tecnología de las escuelas que es por ahí lo que falta un poco y desde mi lugar lo que yo puedo plantear es que todos los pibes tengan lo que se merecen y tener sus derechos como corresponde, yo creo que esa es la meta que tenemos todos, y necesitamos cumplirla para que nuestros pibes de Matanza puedan tener todo lo que deben tener”

QP.: EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LOS CONSEJEROS ESCOLARES SE HAN VISTO DESBORDADOS POR PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS ESCUELAS, SERVICIO ALIMENTARIO, DEDICÁNDOSE FUERTEMENTE A ESO Y SE HA PERDIDO LA CONEXIÓN CON LOS PADRES Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA ¿SE ESTÁN PLANTEANDO CÓMO RECUPERAR LA CONEXIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA?

MD.: “Si, a pesar de estos dos años, bien lo decís vos el tema de la pandemia uno tuvo que profundizar no tanto en infraestructura sino más bien al SAE, porque era lo que nosotros necesitábamos llevar la comida a los barrios por medio de las escuelas, yo creo que si nosotros tenemos que ponernos esta meta, tratar de hacer las cosas lo mejor posible y volver a tener ese contacto con la educación y las comunidades”

QP.: POR LA PANDEMIA ES UN AÑO DIFÍCIL, TAMBIÉN LO ES LA CAMPAÑA ¿QUÉ PERSPECTIVA TIENEN USTEDES SOBRE ESTAS ELECCIONES?

MD.: “No es por echarle la culpa a la pandemia, que es algo que quieras o no nos afecta a todos, y nos ha dejado un poco de aspereza, por ahí la gente está muy preocupada en la calle, la plata no le alcanza, el país se paró, hubo gente que no pudo seguir trabajando, a nosotros mismos nos pasa que tenemos gente que está ahora está retomando, yo creo que se trata de charlar con los vecinos para que la gente despierte, vuelva a confiar, que la gente pueda volver salir a trabajar, y por ahí la gente no está contenta, la esperanza que tenemos hoy es la vacuna que todos se puedan vacunar, llevarle esa perspectiva para que la gente pueda volver salir a la calle confiada”