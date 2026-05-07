MUNICIPALES ALAS URNAS: 4 LISTAS SE ANOTARON PARA LA CONTIENDA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

La cosa está complicada y eso lo sabemos todos y más en un electorado que está muy politizado como los afiliados al sindicato municipal matancero.

Todos saben y admiten que no entraron a trabajar en la municipalidad por un aviso en el diario sino por su trabajo político o relaciones con algunos políticos.

Obviamente esto genera un clima tenso porque más allá de discusiones sobre cuestiones sindicales, el debate es más amplio porque el tema ideológico esta presente. Este debate, sin concretarse explícitamente, no se las pone fáciles a los candidatos que aspiran a suceder a Daniel Troncoso al frente del STMLM.

La relación con el departamento Ejecutivo municipal y con el Intendente Fernando Espinoza (parecen ser lo mismo, pero son diferentes cosas…es algo largo de explicar) va a ser fundamental de cara al futuro y, eso, condiciona bastante porque el tema salarial hoy es primordial para los trabajadores municipales matanceros, dado los bajos salarios que perciben.

Hoy cómo pararse frente a Espinoza es, sustancialmente, el quid de la cuestión (es una expresión que significa el punto central, la esencia, el meollo o la razón fundamental de un asunto, problema o situación. Proviene del latín quid – qué o qué cosa – y se utiliza para identificar el aspecto clave que define o resuelve una situación) porque están todos en campaña, tanto el Intendente como los que aspiran al secretariado del STMLM. La realidad no les deja mucho margen de maniobra a los candidatos porque, por un lado, se deben mostrar confrontativos y mostrarse dispuestos, a llegar hasta las últimas consecuencias, para resolver los graves y urgentes problemas salariales, de carrera y administrativos que enfrentan los municipales matanceros y, por el otro, no quedar expuestos políticamente hablando, en caso de perder.

Lo complejo de esto es que la mayoría son peronistas y militan activamente dentro de la estructura política del Intendente; esta cuestión empioja todo. Además, hay un que tener en cuenta dato muy importantes: hoy el Intendente Espinoza tiene votos propios (de su militancia más fiel) que puede llegar a definir la elección del STMLM.

LOS GLADIADORES

Se presentaron 4 listas, pero recién el lunes la Junta Electoral del sindicato resolverá quiénes están en condiciones para seguir en carrera.

El actual oficialismo del STMLM presentó su lista encabezada por Quique Giacomozzi como Secretario General (Agrupación 27 de Abril) y a Rubén Bustos (Agrupación “Almafuerte” – sorpresa total -) como Secretario Adjunto.

El MTM impulsa al Dr. Emiliano Hernández como Sec. Gral. y al Andrés Carbajal como adjunto de “Municipales de Pie”.

Las otras dos listas no pudimos contactarnos y son el movimiento sindical municipal AUTOCONVOCADOS y el GEN – Municipales de La Matanza.