“ESTE ES UN GOBIERNO MUNICIPAL ACÉFALO, Y ESO SE EXPRESA EN LA MALA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal de Juntos por el Cambio Eduardo ‘Lalo’ Creus, quien nos contó de su participación en el lanzamiento del ‘Peronismo Republicano’ que encabeza Joaquín de la Torre y Miguel Ángel Pichetto, también hubo tiempo para analizar las alianzas políticas y la gestión municipal a manos del Intendente del distrito Fernando Espinoza, esto nos decía:

QP: Creus ¿participó de un encuentro con Joaquín de la Torre, se va al peronismo PRO?

LC.: “Tuve la posibilidad de participar del lanzamiento del partido ‘Peronista Republicano’ que es un partido que están promoviendo y construyendo Joaquín de la Torre, Miguel Ángel Picheto, y Claudia Rucci, entre otros referentes del peronismo. Tanto Joaquín como Miguel, son referentes de Juntos por el Cambio, son peronistas, nunca lo ocultaron, sino todo lo contrario. Ellos están buscando de ofrecerle al peronismo un espacio más formal dentro de nuestro frente, que es un frente de partidos, yo acompaño porque me parece muy valioso que nuestro espacio crezca y que este frente opositor se consolide y que tenga cada vez mas representación y más diversidad, es importante que se sumen todos los que se quieran sumar a esta oposición a lo que se está viviendo como país, en la provincia y especialmente en La Matanza, que en nombre del peronismo capturado por sectores que incluso se han peleado por el peronismo históricamente están haciendo mucho daño, el caso particular de La Matanza nos encontramos con que el Frente de Todos sigue teniendo al mismo intendente desde hace muchos años, pero que tiene practicas que son fuertemente cuestionadas por los peronistas de nuestro municipio, y no me voy de Juntos por el Cambio, solo quiero aportar a que nuestro frente se abra, sume a todos aquellos que sean referentes militantes de las más diversas expresiones, necesitamos una coalición muy grande de todos aquellos que quieran liberar a nuestro territorio, nuestro municipio, y las posibilidades que tiene su gente que son muchas”

QP: ¿Lo tentaron para ser el referente en el distrito de ese nuevo partido político o simplemente acompaño y le da el apoyo y lo acompaña en la integración a Juntos por el Cambio?

LC.: “Simplemente los acompaño, así como acompaño a la UCR, incluso al PRO, y la Coalición Cívica, que son partidos que son parte de nuestro frente y expresan la base que se tiene que ampliar, pero que claramente defiende los valores democráticos, republicanos que quieren el modelo de país que yo quiero, comparto y acompaño”

QP: También en esta oportunidad acompaña a un militante que es un colaborador suyo muy importante en el territorio

LC.: “Si tal cual en esta oportunidad también acompaño a Javier Loto que es alguien que viene trabajando conmigo desde hace mucho tiempo con su agrupación, que es una agrupación peronista ‘Visión Matanza’. Javier es ex consejero escolar, y es uno de los referentes peronistas de Juntos por el Cambio que más cercano es a Joaquín de la Torre, sé que hay otros referentes en el distrito que tiene algún vínculo con Pichetto, pero por el momento no tengo relación con ellos, hoy por hoy el referente que yo conozco del partido ‘Peronista Republicano’ es Javier Loto”

QP: ¿Javier Loto pertenece a una agrupación aliada a su trabajo político, dentro de Juntos por el Cambio?

LC.: “Exactamente, así como hay otras agrupaciones, como las vecinalistas que se van sumando, hay progresitas, evangelistas, hay mucha gente en La Matanza que está trabajando conmigo en un proyecto para cambiar La Matanza, dentro de Juntos por el Cambio, en el caso de Javier es el líder de una de esas agrupaciones, que es de origen peronista y su nombre es ‘Visión Matanza’”.

QP: ¿El PRO en que juega en toda esta movida, o solamente es un partido más que esta en Juntos por el Cambio?

LC.: “Con el PRO hay una convivencia que habla de una madurez política, porque muchas veces los espacios son muy cerrados y no interpretan lo que la gente quiere y necesita, la gente nos quiere a todos unidos, hoy el PRO está tratando de dirimir sus propias internas, tienen que resolver quienes son los que lideran dentro de su partido”

QP: ¿Sabe algo de la supuesta pelea del PRO en una reunión en casa de uno de sus dirigentes?

LC.: “Es muy probable, aunque no hay comunicado oficial de lo que habría ocurrido, si es que ocurrió, muchas veces alcanzar el objetivo democrático de pulir las diferencias, es todo un aprendizaje, probablemente la inexperiencia lleva a que se acaloren demasiado las diferencias hasta que por momentos se encuentran entre nosotros los enemigos. No creo que sea oportuno, en este momento, buscar entre nosotros los enemigos, creo que la gente nos está mostrando con claridad que nuestro espacio es la herramienta que ellos elijen, y que quieren que crezca que se amplié, la gente no quiere un espacio cerrado de cúpulas, la gente quiere a todos adentro para cambiar La Matanza no nos sobra nadie que sea honesto, claramente el peronismo es una pata esencial, nuestro distrito tiene un arraigo y una historia con el peronismo, la diferencia radica en que hay un pequeño grupo que ha capturado el poder municipal en nombre del peronismo, y hacen cosas que hacen mucho daño a la población”.

QP: Cuándo habla de daño ¿a qué se refiere?

LC.: “Simplemente ver el destrato que sufren los propios empleados municipales, el maltrato a los trabajadores de salud del municipio, y también cuando vemos el nivel de pobreza y miseria que tiene nuestro municipio, que está muy lejos de la justicia social y está muy lejos de ser un bastión peronista y levantar las banderas de las que se jactan, claramente en La Matanza no existe la justicia social, porque los que gobiernan se olvidaron de su doctrina o nunca la aprendieron, cualquiera que tenga un poco de sentido común y lee la doctrina peronista y ve como se lleva a la practica en el distrito dice esto de peronismo no tiene nada”

QP: ¿La gente le pregunta o tiene la curiosidad de saber si Ud. es radical peronista o piquetero o del PRO?

LC.: “Hay vecinos que se sorprenden de verme trabajar hoy con el peronismo, o con los radicales, quiero aclarar que no tengo una pertenencia partidaria, soy concejal de un frente que es Juntos por el Cambio, donde participan diferentes partidos políticos, y quiero que a esos partidos políticos les vaya bien, quiero que a nuestro frente le vaya bien, porque si nos va bien le va ir bien a la gente, al vecino que representamos, al que nos votó y al que no nos votó también, a mi me gustaría que se sumen mas representantes del pueblo, que se sume el GEN de Margarita Stolbizer que tiene una mirada distinta, que se sumen más representaciones peronistas, vecinalistas, tenemos que crecer y madurar como el Frente Amplio Uruguayo por ejemplo, que tiene dentro corrientes más de centro, mas de izquierda, mas de derecha y que se alternan, y que han dado a ese país una estabilidad de políticas publicas que permanecen en el tiempo, esto es un aprendizaje que debemos hacer, y transitar, en nuestro país esto no existió nunca, es la primera vez que la oposición tiene esta chance, esta oportunidad histórica para evolucionar, es la primera vez que un Frente pierde las elecciones presidenciales y se mantiene unido, esto no ha pasado nunca hasta ahora en el país, y además de permanecer unido, está en constante crecimiento incorporando mas actores de la vida política, estamos en una etapa distinta a lo que estábamos acostumbrados, en la que un frente opositor que no es gobierno se retira con un alto nivel de votos, se mantiene unido, y sigue creciendo, por eso digo que es una oportunidad histórica la que estamos atravesando, mi compromiso está ahí con la gente, y que los vecinos de La Matanza entiendan no hay un solo peronismo que es el de Cristina, Máximo Kirchner, Espinoza evidentemente esta entregado, y que si puede haber un peronismo distinto y que es parte del cambio que el municipio y el vecino necesita, quiero contribuir a que los vecinos peronistas encuentren en nuestro espacio representación que realmente les sea útil”

QP: En el distrito no hay alternancia de poder en mucho tiempo, pero tampoco se ve un dialogo con la oposición que sea constructivo y participativo en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los vecinos, ¿Por qué ocurre esto?

LC.: “Es que ni siquiera hay alternancia en el propio espacio que gobierna el distrito hace tiempo, hay muchos referentes de ese mismo espacio que están frustrados, enojados porque ni siquiera con ellos hay dialogo o debate, hay como una camarilla que siempre está en mano de un pequeño grupo, que no es justamente el que más se sacrifica, es muy sesgado el manejo y los propios militantes y referentes del oficialismo se encuentran sin recursos y posibilidades de resolverle problemáticas a la gente siendo parte de este gobierno, ese distanciamiento con la gente que es lo que le decía al intendente en el inicio de sesiones, que él esta tan preocupado de ser gobernador algún día, y hoy siendo intendente no está en el territorio, y ese estilo tan cerrado de gestión hace que sus propios funcionarios no tengan la libertad de hacer lo que tiene que hacer en las diferentes localidades, este es un gobierno municipal acéfalo, y eso se expresa en la mala calidad de vida de los vecinos. Eso lo sabemos los que estamos sufriendo el día a día, y en áreas extensas, y teniendo funcionarios que no funcionan, como dijo la Vicepresidente, por eso es importante la alternancia y el dialogo entre todos, porque hay que entender que desde este lado también representamos al vecino, y también vivimos acá y tenemos relación con el mundo fuera de La Matanza, y sabemos que hay intendentes peronistas que dan una muy buena calidad de vida a sus vecinos, cosa que acá no estaría pasando porque el intendente vive en su burbuja de soberbia, miente todo el tiempo, claro ejemplo de lo que dijo en la apertura de sesiones, fueron repetición de anuncios que ya hizo y que no cumplió, y además de eso muchas veces se burló de la minoría, pero lo que no sabe o no se da cuenta que cuando se burla de la minoría no se burla de nosotros los concejales, se burla del pueblo, de la cantidad de vecinos que nos votó, eso demuestra la soberbia que tiene y lo muestra como es en realidad, él está muy convencido que los votos de La Matanza son de él, habría que ver si va solito encabezando lista si es tan así, el siempre fue vagón de cola, nunca locomotora el día que se separe la elección ahí vamos a ver realmente quien es quien en La Matanza, el día que los vecinos de La Matanza empiece a enfocarse que 7 de cada 10 de sus problemas tienen que ver con la ineficacia del gobierno municipal, ese día el intendente Espinoza va a bajar de su nube y salir de su burbuja de soberbia política en la que está”