“VOLVEMOS A HACER REALIDAD EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA”

Gacetilla de Prensa – Información Nº 038

El jefe comunal, Fernando Espinoza, acompañó al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, en la firma de convenios y asignación de viviendas del programa Procrear II, que se realizó en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.

“Hoy es un día muy importante y de mucha felicidad porque después de cinco años volvimos a entregar viviendas en mi amada Matanza, tierra de inmigrantes. Me llena de orgullo ver esa emoción con los ojos llorosos en la mamá, en el papá y en los chiquitos, por poder hacer realidad el sueño de la casa propia”, expresó Fernando Espinoza y agregó: “Estar en la Casa de Gobierno entregando viviendas que finalizamos en plena pandemia es muy alentador para seguir haciendo realidad los sueños de nuestro pueblo”.

“Es muy gratificante ver que familias de Ciudad Evita pueden acceder a viviendas del Plan Procrear que habíamos empezado a construir en 2015 y que estamos entregando hoy, en 2021, gracias a que pudimos salir de la pesadilla de una Argentina neoliberal, con el gobierno anterior, donde no se construyó una sola vivienda”, destacó el jefe comunal, a la vez que resaltó: “Lo que ellos no hicieron en cuatro años de gobierno nosotros lo hicimos en cuatro meses de pandemia”.

Por su parte, el presidente de la Nación, Alberto Fernández señaló: “Estamos empeñados que, cuando el 2023 llegue, podamos cumplir el objetivo de construir casas para 260 mil familias en todo el país” y remarcó: “Cuando me apuran para renegociar con el Fondo yo les digo que mi urgencia son los que no tienen casa, los que no tienen techo, los que no tienen trabajo, son los que han caído en el pozo de la pobreza, esa es mi mayor urgencia”.