“ESTE ES UNO DE LOS GOBIERNOS MÁS CORRUPTO DE LA HISTORIA Y CON ESTAS CAMPAÑAS DIFAMATORIAS LO ESTÁ DEMOSTRANDO”

Dialogamos con Josemaría Caruso, referente peronista de Villa Madero y Tapiales, sobre la situación política, económica y social que se está viviendo en el país y, principalmente, en La Matanza.

QP: ¿Cómo está viendo la situación social y económica del pueblo de La Matanza en esta crisis que estamos pasando? Si bien es general, en La Matanza se está sintiendo mucho.

JC: “Nosotros lo sabíamos que esto iba a pasar. En campaña repartimos a la gente unos folletos advirtiendo al pie de la letra lo que iba a pasar: los aumentos, las decisiones del gobierno, un ajuste bien armado. Nada es casualidad. Sergio Massa en el debate dijo exactamente lo que iba a pasar y está pasando. Duele ver que la gente de clase media tuvo que recortar un montón de cosas y que la gente que estaba al límite ya no come los siete días de la semana las cuatro comidas. Esto es innegable, los números son irrefutables. Pero el relato de este gobierno intenta seguir ocultándolo.”

QP: Y nos encontramos con campañas mediáticas contra el intendente, más allá del motivo o no. Es como que el que habla o dice algo de lo que está pasando le salen a comer los lobos.

JC: “Tal cual. Todo tiene que ver con todo en este ámbito político. También pasó en los cuatro años que Macri fue presidente, donde en ese momento la intendenta Magario y Espinoza (que era diputado) sufrieron embates muy fuertes como para intentar debilitarlos, que a su vez debilitaban al pueblo de La Matanza. Hoy está volviendo a pasar con un gobierno de ultraderecha que usa las mismas armas: el poder mediático, la difamación, intentar quitarle el poder político y popular que tiene el intendente (que ratificó su gestión y el apoyo de la gente en las elecciones). Así como ellos dicen que hay que respetar el voto popular de Milei nosotros decimos que acepten el voto popular de la gente matancera que volvió a elegir a Espinoza. Es sabido que ellos van a usar este mecanismo de hablar de un personaje político como Espinoza en lugar de hablar del ajuste brutal que ellos mismos lo titulan como el ajuste más grande de la historia. Pero la gente no es tonta; y por eso el presidente está perdiendo imagen y credibilidad por sus decisiones políticas, sus modales y su manera de actuar. Este es uno de los gobiernos más corrupto de la historia y con estas campañas lo está demostrando. Hizo campaña durante este último año sobre los periodistas ensobrados, que los iba a eliminar, que les iba a cortar la pauta publicitaria a los canales corruptos que siempre le pegaban; y ahora está usando estos mismos medios para tratar de debilitar a la oposición fuerte que tiene.”

QP: Es decir, ¿ahora él reparte los sobres?

JC: “Ahora reparte los sobres, pero a sus amigos y a la gente que le conviene a él. Entonces, el periodismo es malo cuando habla en contra de uno y es bueno cuando habla a favor o cuando le pega a su contrincante. Lamentablemente, este gobierno está utilizando los mismos métodos que usó Macri en su momento, y no hace más que demostrar que es la misma casta de la que todo este tiempo vino hablando en contra.”

QP: También se suman a esta situación que estamos viviendo exabruptos de algunos dirigentes opositores locales que han planteado directamente cuestiones que no tienen nada que ver con nada. Se subieron a una interna que, como no le pueden ganar por los votos, apuntan a ganarle por la justicia. ¿Qué opina sobre esos dichos?

JC: “Para mí eso es vergonzoso y decadente. Lo digo con nombre y apellido porque me revuelve las tripas ver dirigentes políticos como Lalo Creus que se aprovecha, de algo que todavía no es nada concreto y no hay pruebas, para salir a devastar a una figura política. Durante su campaña la gente no le creyó, no pudo penetrar con sus palabras en la comunidad ni en la gente. Él tiene un método parecido al de Milei: un método violento, un método que a la gente no le gusta (o por lo menos a la gente de La Matanza no le gusta). Hoy al verse fuera de todo y ser un personaje sin ningún tipo de publicidad, ni ningún tipo de gestión intenta por estos medios tener un poquito de publicidad difamando, que es lo único que sabe hacer.”

QP: ¿Cómo ve la gestión municipal en este momento de crisis?

JC: “La realidad es que hoy se está administrando miseria. Con el presupuesto y la necesidad que tiene la gente no hay mucho que se pueda hacer. Pero a pesar de eso la semana pasada el municipio hizo una compra de 40 patrulleros para luchar contra la inseguridad porque, cuando la gente no estaba tan preocupada por el bolsillo, tenía como principal preocupación la inseguridad. Hoy la principal preocupación no es llegar a fin de mes sino comer. Y esto se ve recorriendo los comedores comunitarios, que muchos fueron cerrados por el gobierno nacional. Otros comedores siguen teniendo el apoyo del gobierno municipal. Hoy el intendente con el presupuesto está gestionando miseria. Pero así y todo a nosotros (a nivel militancia) nos sigue funcionando el pedido de los recursos para darle a la gente. También hace un mes atrás hubo otra entrega de 50 patrulleros para la policía, que el gobernador Axel vino a La Matanza a entregar formalmente. Yo veo, de parte de la dirigencia municipal, que el trabajo se reforzó; pero financieramente está complicado para llegar a fin de mes tanto para la gente como para el municipio.”

QP: ¿Usted piensa (tal vez lo haya dicho de alguna forma) que utilizan estas cosas que están fuera de la política como para distraer el impacto de la crisis del ajuste en la vida diaria de las personas?

JC: “No hay dudas de eso. Lo estamos viendo todas las mañanas con las conferencias patéticas que da Manuel Adorni tocando temas ante los periodistas para que tengan relevancia en la opinión pública. Son temas que a nadie le importa, que son simplemente para distraer porque estamos pasando el peor momento de los últimos 30 años. Hoy ellos sienten que en La Matanza tienen el poder (político y mediático) y la posibilidad como para llegar a debilitar al conductor y al intendente de La Matanza, que fue ratificado por los votos hace mucho tiempo. Este es el modus operandi que tienen ellos para seguir realizando la devastación que están haciendo a todo nivel; es decir, entregando al país a las corporaciones, endeudando al país mucho más. El presidente habla más desde Estados Unidos arriba de un avión que desde la Casa Rosada. Siempre utiliza la difamación, la mentira, la distracción. En estos seis meses de gobierno nunca hubo una buena noticia para el trabajador o para la gente. Todas las noticias y decisiones fueron malas, y nos perjudican día a día a todos.”

QP: Ustedes que están todo el día caminando el distrito, ¿cómo perciben el ánimo de la gente?

JC: “Si la venta de remedios bajó un 40 % implica que se está muriendo más gente. También bajó la venta de carne, la venta de leche a niveles históricos. En este momento la gente está más amargada que enojada. Yo la siento más desanimada, casi no tiene ganas de hablar de política, no quiere hablar de la situación económica porque está preocupada de cómo poner un plato de comida sobre la mesa al final del día. Hay mucha gente que está perdiendo el trabajo, como en el peaje de Ricchieri que echaron como a 300 personas, están ofreciendo retiros voluntarios. Esto se replica en todos lados. Entonces, hoy la gente sólo tiene preocupaciones en su cabeza y amargura.”

QP: ¿Cómo ve el ánimo del vecino hacia Espinoza? ¿Le siguen teniendo consideración? ¿Siguen apoyando su gestión?

JC: “Hay que tener en cuenta que el intendente lleva ya la segunda gestión consecutiva. Nosotros como militantes no tenemos más que palabras de agradecimiento hacia el intendente y gran parte de los funcionarios del gobierno municipal; porque siempre ante un reclamo nuestro que nos trae algún vecino a la unidad básica, dependiendo de los recursos, éste es bien atendido. Por otro lado; la gente hoy casi no quiere hablar de política porque el que votó a Milei (que no es la mayoría en La Matanza) no quiere reconocer el desastre que está haciendo y prefiere no hablar, y el que nos votó a nosotros sabe muy bien que tanto el gobierno provincial como el municipal se están poniendo al frente de los reclamos de la gente matancera.”