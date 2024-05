“ESTAMOS CAMINANDO HACIA EL ABISMO Y ESTO NO TIENE SALIDA POR NINGÚN LADO”

Entrevistamos a Marcelo López, Defensor Adjunto del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (Adjuntía de Relaciones Institucionales) y lo consultamos sobre diferentes temas de su quehacer diario, pero sin perder de vista la política nacional y del distrito.

QP: Marcelo López, como Defensor Adjunto del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, ¿han aumentado las quejas de los vecinos sobre la pérdida de derechos o violación de los derechos?

ML: “Bueno, mire, el organismo al cual pertenezco, que tiene actuación en toda la provincia de Buenos Aires, tuvo el año pasado un promedio de 250.000 quejas en todo el año. Esto es, esencialmente, contra las empresas privadas, contra vulneración de derechos de los ciudadanos, a veces por exceso de cumplimiento de los funcionarios públicos de sus obligaciones. Pero notablemente después de diciembre, con la situación económica, con los aumentos de precios y fundamentalmente con las tarifas, la demanda ha crecido notablemente. Nosotros tenemos una delegación en González Catán y esta oficina en San Justo y tenemos un call center que trabaja 24 horas recibiendo estas quejas y esto ha aumentado notablemente. Se nota el cambio del rumbo político.”

QP: Hablando del tema de tarifas, tenemos aumentos desproporcionados, tenemos aumentos retroactivos que son anticonstitucionales. ¿Cómo lo pueden manejar? ¿Cómo lo están viendo?

ML: “Bueno, usted sabe que hay un ente regulador que es el ENRE con el cual hasta diciembre del 2023 nosotros manejamos muy bien el concepto de los reclamos, pero este gobierno ha deteriorado notablemente la institucionalidad de la República en varios aspectos y no funcionan los organismos del reclamo. La decisión de aumentar las tarifas desmedidamente forma parte de un plan de gobierno donde posiblemente también haya una connivencia con el empresariado de las energéticas que hace que esto se haya salido de control.”

QP: El tema de derechos laborales, porque también hay una gran cantidad de despidos en el Estado, vulnerando los derechos laborales de muchos de los trabajadores, ¿Han tenido de ese tipo quejas?

ML: “Bueno, no específicamente porque los reclamos de esos sectores de trabajadores del Estado se canalizan a través de las organizaciones sindicales, pero en realidad lo que genera este estado de efectos negativos en la vida de la gente, en comunidad, tienen causas políticas evidentes y bueno, vamos a ir viendo cosas peores. Por ejemplo, recién hablábamos de las energéticas. Es verdad que los gobiernos anteriores, nacionales y populares han subsidiado la energía, pero esto ha sido también como parte de un salario indirecto. El subsidio a la energía les permitía a los trabajadores ver aumentados sus ingresos y a su vez permitía la incentivación del consumo interno de un mercado (que hoy está absolutamente destruido), que expresaba el 70% de la economía del país, generaba el círculo virtuoso de la economía. El trabajador veía incrementado sus ingresos, su poder adquisitivo, gastaba, la industria y el comercio se ponían a tono con esa demanda de consumo y por supuesto el Estado tenía un nivel de recaudación importante. Todo eso ha desaparecido. Hoy estamos ante la destrucción de la industria nacional que hay que detener urgentemente y con una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, la distribución de la riqueza en valores normales ha desaparecido en el país y además han fracasado en el plan de bajar la inflación porque han confundido el tipo de inflación, que es otro tema del que podríamos hablar. Pero entiendo que estamos caminando hacia el abismo y esto no tiene salida por ningún lado. Lo vemos a diario en la situación de la gente.”

QP: ¿Ustedes agarran las quejas del vecino, hacen todo el tramiterio y ven si hay alguna respuesta favorable ante el reclamo?

ML: “El primer día que me senté en la Defensoría le pregunté al Defensor Oficial qué cantidad de respuestas positivas de esas 250.000 quejas se daban en la realidad y aproximadamente las estadísticas indican que un 50%. Que no es poco, es demasiado, porque en la Argentina subsiste, en los distintos gobiernos, un problema muy grave en la defensa de los consumidores, que son muchas de las quejas que recibimos, tarjetas de crédito, bancos, telefónicas, comunicaciones, internet. Y bueno, usted lo debe saber cómo cualquier argentino, uno comienza a hacer las gestiones telefónicamente, no se les contesta, no se les da solución, las empresas ya no tienen ni oficinas, se manejan con centros desde el exterior y todo eso hace que la gente en su desesperación termine en la Defensoría del Pueblo.”

QP: ¿Ustedes cómo relacionan todo esto con la situación política y económica del país?

ML: “Mire, la Argentina está atravesando un proceso de derechización, no de la población, yo no creo que los habitantes, o sea los hombres y mujeres de la Argentina se hayan derechizado, sino que entiendo que se ha derechizado parte de la dirigencia política que le da consenso a estas medidas. En primer lugar, hay algunas falacias que hay que descubrir en el discurso oficial. Acá se habla de un superávit fiscal que no está, el superávit fiscal se ha logrado en base a la postergación de pagos a las empresas prestatarias del Estado, a la disminución del ingreso de los jubilados, que es una parte importante del gasto público, y por supuesto a la congelación de los salarios y al límite que se le pone a las paritarias. Y aun así no ha sido posible bajar la inflación porque han confundido, han hecho un plan inflacionario para una inflación de 25 o 30 puntos anuales y no se den cuenta que aquí hay un componente financiero de la inflación que va a ser difícil por este camino de resolverlo. Además, permítanme una digresión. Cuando comenzó la pandemia, hicimos la cuarentena en nuestros hogares para evitar el contagio, el gobierno planteó dos alternativas de ayuda económica, una fue el IFE y el otro las ATP a las empresas para pagar los salarios. En esa ocasión en una reunión en el Salón Malvinas de la Municipalidad de La Matanza habló aquí que debido al sistema oligopolio que tenemos en la Argentina, sobre todo en las empresas fabricantes de alimentos esa ayuda del gobierno a la familia iba a ser usufructuada por los formadores de precios con una velocidad más rápida que lo que iba a tardar el Estado en ponerlo en los bolsillos de los trabajadores. Eso motivó que por encargo de la hoy vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires me tocara conducir un proceso de control de precios que llevamos adelante en La Matanza con alrededor de 120 personas en las distintas localidades para hacer cumplir el tema de la regulación de precios, de los precios cuidados de todo lo que el gobierno llevaba adelante para evitar el desmadre. Y a partir de la llegada de Milei con la desregulación de precios y la posibilidad de que este oligopolio de empresas fabricantes de alimentos pudiera como decía Milei, sin cerrar los precios relativos, se abrieron las puertas del infierno y entonces la inflación creció desmedidamente. Hoy estamos parados en esta situación con una acción ideológica del gobierno del presidente de Milei, el acompañamiento natural del otro sector de la derecha que es el liderado por el expresidente Macri y la complicidad perversa de un radicalismo que ha renunciado a sus principios históricos y hoy vota todas las leyes que le ponen adelante. Mire, a veces escucho a algunos radicales de acá, de nuestro distrito, que cuando se les presenta una reunión con la comunidad y escuchan los reclamos se mimetizan con las posiciones de los sectores de la política nacionales y populares pero cuando tienen que reclamar en su partido la necesidad de que los legisladores no acompañen este proceso de destrucción de la vida de los argentinos no lo hacen, no muestran un gesto de rebeldía interna y esto nos conduce a que hoy tengamos un DNU vigente que ha destruido la institucionalidad del país, que es una reforma constitucional encubierta y tengamos una ley a punto de aprobarse o de regresar a la Cámara de Diputados pero que va a dejar como residual una afectación de los derechos de las provincias y de los ciudadanos que habitan la Argentina. Ni hablar de que definitivamente hemos puesto en juego la soberanía del país por el desastre de la política exterior. Todo este combo es algo que nunca he visto, el perjuicio va a ser por varias décadas y posiblemente no se pueda resolver en generaciones.”

QP: Más allá de su actividad como funcionario público, supongo que debe tener un contacto estrecho con mucha cantidad de gente que viene acá y demás ¿Cómo nota el ánimo de las personas, de los vecinos?

ML: “Bueno, miren yo creo que hay una insatisfacción con la dirigencia política con algunas excepciones. Nosotros estamos en La Matanza y la verdad que el intendente, lo digo despojado de toda adhesión partidaria porque mi función me impide expresarme en esos términos, pero veo que el intendente no se ha movido ni un milímetro del espacio de defensa de los intereses de los habitantes de La Matanza y permanentemente como recibimos algunas quejas de algunos funcionarios, recibimos los elogios de una función municipal que se nota muy cerca de la comunidad. En términos de seguridad hay un esfuerzo de combatir algo que en otros lugares de la provincia de Buenos Aires se muestra con mayor crudeza y en términos de desarrollo social y asistencia a la persona es impecable. Evidentemente no es el peor lugar para recibir quejas de los ciudadanos en términos de las funciones del Estado. Ahora, hay una insatisfacción con la dirigencia porque yo digo a veces que muchos parecen que tocaran en la orquesta del Titanic, que se estaba hundiendo el barco y ellos seguían tocando los valses para un sector de privilegio, de la clase privilegiada que navegaba en dicho barco. Fíjese hoy a la mañana hay un comunicado del Consejo Provincial del Partido Justicialista que llama a elecciones para el día 17 de noviembre. Si usted mira el tweet debajo están los comentarios de la gente. No hay ningún comentario positivo. La gente está desentendida de la acción partidaria de la dirigencia política. Los partidos políticos atraviesan una crisis fundamental. Fíjese eso que le estoy contando de lo que pasa en el radicalismo. El presidente del radicalismo emite una opinión y el gobernador de su mismo partido, de Corrientes le dice: a mí que me importa lo que diga el presidente del partido. Evidentemente hay una crisis de la dirigencia. Por eso yo insisto en el Partido Justicialista que fue donde me crie y pasé toda mi vida, hay que despojarse de este enredo con la estructura partidaria e iniciar una acción movimentista que nos llevé a tomar contacto con los problemas de todos los sectores de la sociedad independientemente de su posición política. En esto es donde yo veo la madurez y la sapiencia del Intendente de La Matanza que me ha invitado a participar de lo que es una multisectorial y donde he percibido que todos los sectores afectados por esta política del gobierno de Milei participan en un conjunto de un reclamo que se va a ir haciendo efectivo cada vez más. Hace pocos días, en el Club Casanova, participé de la última reunión de la multisectorial y fue maravilloso ver las coincidencias de personas que responden a distintos sectores de la sociedad, organizaciones intermedias y que uno sabe positivamente que no comparten la misma ideología pero que se abocaron a vivir en una comunidad organizada se expresaban en favor de las acciones que había delineado el Intendente que comienzan con un pedido de amparo por las tarifas energéticas.”

QP: Sí, pero tenemos una gestión que se dedica a atajar penales y en esta situación tan compleja habría que generar, si tiene espacio como para generar, otras acciones que signifiquen salir de esta situación de crisis constante.

ML: “Sí, pero mire, a no engañarse con estos análisis porque la situación es más profunda de lo que estamos viendo. El ahogo presupuestario de la Provincia de Buenos Aires en términos de coparticipación y por ende la situación de los municipios impide el normal funcionamiento que aun hubo en época de crisis. Esto es peor que la pandemia. De todas maneras, a mí me parece que la solución es absolutamente política y es absolutamente de índole nacional. Nosotros tenemos que evitar la destrucción de la economía argentina y hay que hacerlo derogando el DNU que aún sigue vigente que permite por las facultades otorgadas al presidente hacer este ejercicio y rechazar en lo posible la mayor cantidad de artículos que perjudican a la sociedad, sobre todo a los más humildes y a los trabajadores en la ley ómnibus que va a tratarse en el Senado en pocos días más. Volviendo al tema de la insatisfacción democrática de la gente me parece que los dos partidos tradicionales que definen los intereses populares desde uno de ellos desde hace más de 120 años, deberían reformular su organización interna y su conducción. En el caso del radicalismo su fundador se suicidó dejando una frase que más tarde explicaría mismísimo Alfonsín que era que se rompa, pero no se doble y esta nueva dirigencia que se expresa en el poder legislativo ha decidido doblarse y ponerse de rodillas ante su mandante de la derecha neoliberal anarco-colonialista que está conduciendo a la Argentina. Y en el caso del peronismo, fíjese que el peronismo no ha podido resolver el tema de la organización interna después de la muerte de Perón, que era una conducción genial y superlativa. Perón conducía a 10.000 kilómetros de distancia y lo hacía de esta manera: él era la conducción estratégica que se ocupaba de las relaciones exteriores, de mantener la unidad de la rutina y la unidad del movimiento y de supervisar la lucha táctica que se desarrollaba en la Argentina mientras él estaba en Madrid. Hoy en la Argentina hay una conducción estratégica en el peronismo que se podría manifestar a través de Cristina Kirchner, pero está fracasando en la lucha táctica porque allí no hay una conducción y esto se va a poder resolver seguramente con una elección interna pero lo que pasa es que los plazos hasta noviembre hacen que la gente se impaciente y no crea en estos mecanismos, que en épocas normales serían muy sanos, pero que en estos momentos generan otra urgencia. Por eso yo apelo a que ambos partidos reaccionen en su comportamiento táctico de la política haciendo un trabajo movimentista y no partidario electoral.”