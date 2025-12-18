“ESTE GOBIERNO NOS QUIERE APALEADOS, ESCLAVOS Y CALLADOS”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Ricardo “Chopper” Valdez, Coordinador General de Deportes de la Secretaría de Deportes del municipio de La Matanza, quien nos contó cómo están cerrando el año y preparando el comienzo de 2026 desde la Secretaría, que es un lugar donde no se para en ningún momento del año con las actividades que realizan. Valdez también se expresó en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei, marcando su postura frente a la misma; esto nos decía:

QP: Valdez ¿cómo están cerrando el año con el trabajo de la Secretaria de Deportes del municipio?

R.V.: “Estamos cerrando un año donde hubo mucho trabajo, y seguimos trabajando, estamos trabajando con más de 150 clubes, instituciones que padecen necesidades las cuales tratamos de colaborar para la vida diaria de estos clubes, no solo trabajamos con los federados, sino que también se trabaja muchísimo en lo social, hoy practicar un deporte como muchos hacían en alguna institución privada tiene un costo importante que la sociedad por cuestiones económicas a las que nos llevó el gobierno de Milei no pueden costear los gastos que esto implica, hoy los 7 predios de la secretaria explotan de vecinos que antes. Por ahí iban a gimnasios privados y hoy no lo pueden pagar”

QP: Los clubes de barrio, ¿Cuál es la situación, el denominador común?

R.V.: “Son muchas las cuestiones por la cual los clubes de barrio están sufriendo necesidades, los servicios muchas veces son impagables, luz, gas, agua, la situación económica de la comunidad de un club, muchos padres sin trabajo, que no pueden llevar el plato de comida a su mesa, menos van a poder pagar una cuota social por más baja que sea, hoy a la familia en los barrios populares y no tan populares de clase media les está costando muchísimo llegar a fin de mes, y esto es provocado por este gobierno hambreador que impulsa medidas que destruyen el tejido social, y se mete con los más débiles, los jubilados, los discapacitados, los niños y jóvenes, y con el trabajador impulsando una reforma laboral que nos quiere llevar a la época de la esclavitud, este gobierno nos quiere apaleados, esclavos y callados. Desde la secretaria tratamos de estar cerca de los vecinos, como nos marcó nuestro intendente, y nuestra vicegobernadora que desde la provincia también colabora para que en el distrito se pueda dar asistencia a estas cuestiones, ya que desde el gobierno nacional no se recibe nada, nos hablan que la inflación es del 2% y la nafta el último mes aumento 3 veces, y en lo que va del año aumentó un 47%, y esto se traslada a los precios de los alimentos y todo lo que se transporte, y este aumento lo paga el trabajador y sus familias en los barrios, cuando están echando gente en todos los rubros, fábricas trabajando a un 40% de la producción suspendiendo obreros en el mejor de los casos, y ahora nos quieren convencer de que esta reforma laboral es para mejor, cuando por los primeros anuncios nos damos cuenta que el único beneficiado con esta reforma es el empresario, no hay un solo punto a favor del laburante, si esta reforma avanza vamos a retroceder 200 años. Todo lo que se haga no alcanza, todo lo provee el municipio, y algo de ayuda de la provincia, estamos en una situación muy mala a nivel nacional, el ajuste se está sintiendo mucho en la población, este gobierno es un desastre”

QP: ¿Cuál es la bajada de línea que les da el intendente Espinoza para que trabajen en el territorio?

R.V.: “La bajada de línea es una sola, asistir a la mayor cantidad de vecinos que podamos, por eso no paramos no tenemos respiro, se trabaja 24/7, porque la necesidad en los barrios es mucha, articulando con el área de salud y desarrollo social, en muchos hogares no pueden cubrir las necesidades básicas que es comer, y ahí estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, atrás de cada pibe que hace un deporte, hay una familia, y no todas tienen un trabajo que les permita llegar a fin de mes”

QP: ¿Qué opina sobre la reforma laboral que está impulsando el gobierno de Milei?

R.V.: “La reforma es inhumana, solo se está pensando en 20 tipos dueños de los capitales, no se está pensando en el pueblo obrero, nosotros no podemos permitir que avasallen los derechos conquistados en materia laboral, acá hay compañeros que perdieron la vida en estas luchas para conquistar estos derechos, el pueblo tiene que salir a la calle con los dirigentes a la cabeza, y dar la lucha para que no se pierdan estos derechos, de mi parte voy a estar donde tengo que estar acompañando a los trabajadores en la calle haciendo lo que considero justo, hoy los dirigentes tenemos que estar a la altura de la circunstancia poniendo el pecho a estos crápulas inhumanos que solo quieren la sangre del trabajador, atrás de cada trabajador hay una familia pero estos tipos no les importa nada, solo el dinero y el capital, es un gobierno que solo tira para los empresarios esclavizando a los trabajadores, el obrero siempre está en desventaja con el empresario, y te quieren convencer de que es al revés”

QP: Valdez ¿qué balance hace del año con la Secretaria de Deportes de La Matanza?

R.V.: “El balance es positivo, trabajamos como te dije antes 24/7, no paramos un minuto, ya estamos preparando la colonia para el verano, así que no paramos, y la demanda debido a la situación económica del país aumenta día a día, y tratamos de estar en todos lados y brindarle al pueblo de La Matanza lo mejor de nosotros, desde la Secretaria de deportes Jorgelina Bertoni, el sub secretario Eduardo Espinoza, hasta el último de los profes y de los colaboradores que trabaja en la secretaría, tenemos claro cuál es nuestra tarea impuesta por nuestro intendente Fernando Espinoza y nuestra vice gobernadora Verónica Magario, que siempre están presentes en cada acción que emprendemos desde la secretaría”

QP: ¿Desea agregar algo más?

R.V.: “Solamente desearle al pueblo de La Matanza que tengamos una navidad con mucha esperanza, en familia, rodeados de nuestros afectos y un año nuevo cargado de buenos deseos y esperanzas, que todos los pibes puedan tener un plato de comida y la recreación que es necesaria para poder crecer con felicidad, y que luchemos juntos, porque nadie se salva solo”