LA VIRGEN DE LUJÁN, UN ARTISTA VERNÁCULO Y LA COMUNIDAD BARRIAL ORGANIZADA DEMUESTRAN QUE JUNTOS SE PUEDEN ALCANZAR LOS SUEÑOS

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Leandro Fragale más conocido como “el Tano”, artista, escultor, herrero entre otras cosas, apasionado por su ciudad “Lafe”; quien nos contó cómo surgió la idea para la obra de la VIRGEN DE LUJÁN en una esquina de la ciudad de Laferrere, entre otras obras que se vienen y que van a dar que hablar, esto nos decía:

QP: Fragale hace una semana una obra suya, una VIRGEN DE LUJÁN fue colocada en una esquina de la ciudad de Laferrere, ¿Cómo fue el proceso para realizar esta obra en conjunto con la sociedad?

L.F.: “La verdad que fue algo muy emotivo, con la participación de muchos vecinos, gente querida muchos amigos, fue una satisfacción enorme poder sumar mi arte, y dejar este granito de arena en el barrio en la ciudad y para la comunidad. Estoy muy contento porque todos entendieron el mensaje y se sumaron un montón de manos y almas a trabajar con el corazón, vecinos que se sumaron al verme trabajar, al igual que mi grupo más íntimo de amigos que siempre me acompañan en estas locuras, que siempre los nombro, que son los chicos de la canchita, La banda del Bocha que siempre están y me ayudan muchísimo con todos estos proyectos, los cuales tenemos pensado algunos más.

También quiero agradecer a los que se fueron sumando en el camino, hemos conocido gente maravillosa, que entiende el sueño colectivo, gente que suma y no resta, y que demuestra que juntos podemos hacer realidad los sueños, hoy puedo decir que tengo nuevos amigos y me siento muy contento por todo lo que está pasando, contento por el paso a paso de la obra, la escultura, los momentos vividos, y lo que representa la Virgencita de Luján para nuestra sociedad, virgen con la cual teníamos una promesa y la pudimos cumplir gracias a nuestra Virgen de Luján, patrona de la patria”

QP: ¿Cómo surge este proyecto?

L.F.: “Seguramente muchos no lo saben, en ese mismo lugar ya existía desde hace mucho tiempo un altar con la imagen de la Virgen, que sufrió 2 veces un derrumbe por accidentes de autos, el ultimo un auto subió a la vereda y destrozo todo, una vecina rescato la imagen y la llevo al obispado donde está ahora, y esa esquina quedo abandonada y un poco descuidada, donde muchos acopiaban basura, y eso era una imagen deprimente para el barrio, y ahí nació esta idea de realizar la escultura, hasta que empezamos a caminar con el proyecto y lo pusimos en marcha y no paramos, no tuvimos nunca un no, todo era si, que bueno denle para adelante, y así lo hicimos, y este último 8 de diciembre hicimos un pequeño acto de presentación de nuestra Virgen de Luján, con la presencia de todos los vecinos, los representantes de la iglesia, las autoridades de la delegación municipal, que nos apoyaron desde el primer momento, de mi parte solo puedo agradecer ser parte de esto, y agradecer a todos los que colaboraron de alguna u otra manera”

QP: Dentro de muy poco tiempo se viene una obra muy importante, que es la escultura homenaje a un personaje muy querido e icónico de la ciudad que es el futbolista “Garrafa” Sánchez, ¿ya hay día y hora para esto?

L.F.: “Si ya está designado el lugar, ya están trabajando en la base para colocar la escultura de Garrafa en la plaza Ejercito de los Andes, conocida como la primera plaza de Lafe; recuerdo cuando empezamos con este sueño que hoy está al cumplirse y poder sumar con la comunidad de Laferrere, por eso agradezco al medio Semanario Quinto Poder (https://semanarioquintopoder.com/el-taller-es-mi-cable-a-tierra-es-donde-pierdo-la-nocion-del-tiempo/) que nos dio una mano enorme al hacer visible el proyecto y realizarme la primera entrevista, dándome el lugar para contar esto que hoy es casi un hecho. Inicialmente lo íbamos hacer el día 8 de enero, pero pensamos mejor que sea el día sábado 10 de enero a las 17hs. Para que la gente pueda participar de esta movida, cultural, y popular, porque Garrafa más que un icono tiene el ADN de Laferrere, y la gente de Laferrere es especial, con ese sentido de pertenencia que nunca tenemos que perder, porque es nuestra esencia”

QP: ¿Hace cuanto empezó con este hobbie, que hoy es más que un pasatiempo?

L.F.: “Parece que empecé hace mucho, pero apenas va un año y medio donde pasaron muchas cosas, donde se me ocurren un montón de otros proyectos, conocí mucha gente maravillosa, creo que este camino recién comienza y no sé dónde va a terminar, por el momento lo estoy disfrutando, sigo aprendiendo todos los días y descubriendo cosas lindas todos los días, como muchos saben soy ferroviario, ese es mi trabajo, mi sustento, y el taller, el arte, los fierros es mi cable a tierra donde pierdo la noción del tiempo y me dejo llevar por la imaginación, por los sueños donde a veces voy a mil y tengo que bajar a cero para poder ver y pensar, y todo esto también lo puedo hacer por mi amores que son mi mujer y mi futura hija que son mi sostén, mi combustible y el motor de mi vida, este año fue una montaña rusa llena de sensaciones, el arte, las esculturas, ser padre por primera vez, pienso en solo agradecimiento a la vida, a la Virgen de Luján, a mi familia y amigos que me aguantan y me apoyan en mis locuras”

QP: En medio de todo se le ocurrió homenajear a nuestro capitán de la selección nacional de futbol Lionel Messi

L.F.: “Sí, es una obra que la termine hace poquito con la intención de obsequiársela a la familia Messi, y pensé en hacer algo distinto, todos hacen la copa, o a Messi, y yo como conozco del amor a las mascotas, y se sabe que Lio Messi también comparte este amor por las mascotas, decidí inmortalizar a Hulk, el perro de Messi, este trabajo lo estoy difundiendo por mis redes sociales, más que nada Instagram, si alguien me quiere seguir y compartir esta campaña para que le llegue a nuestro capitán mi IG es @LeandroFragale, estoy en la foto de perfil con una bandera argentina, estaría bueno que la gente se sume y comparta para que esto le llegue a la familia Messi, y la escultura pueda estar con ellos. Lio nos enseñó y nos marcó un camino, nos enseñó a no rendirnos, a perseguir los sueños, a superar dificultades, al margen de llenarnos de alegría con su magia dentro de una cancha de futbol, yo voy a seguir insistiendo y quiera algún día mi obra pueda estar en la compañía para la cual fue creada como un humilde agradecimiento por lo que Lionel nos dio como jugador de fútbol y por lo que nos regaló a todos los argentinos, la tercera copa del mundo, y si Dios quiere. se va a dar la cuarta”

QP: ¿Cómo está terminando el año?

L.F.: “Muy feliz, con cosas realizadas, con muchos proyectos, voy a ser padre por primera vez, estoy cerca de los 40 y esto es una bendición, por eso lo de la Virgen con la cual teníamos una promesa, con Dai (mi esposa hace tiempo) veníamos buscando ser padre, y ahora estamos a la espera de Eva con mucho amor, mucha felicidad, ¿qué más puedo pedir? Lo que sí puedo pedir a Dios es para la sociedad argentina, y para mis vecinos: paz, pan y trabajo, y decir que si nos unimos salen cosas lindas, y que nadie se salva solo, en estos tiempos donde está de moda el individualismo, nosotros con una pequeña obra barrial demostramos que si nos juntamos somos imparables”

QP: ¿Desea agregar algo más?

L.F.: “Si, nombrar a los pibes de la canchita, la Banda de Bocha: Horacio, Charly, Choy, Pitu, Griego, Chino, Lukita, Mono, Ale, Conejo Blanco, Murdock, Curro, Adrian, Tano, Tirri, Corto, Chinchu, Nico, Lea. A Manu y Debo de Mosaiqueum. A Pinturería Jimena, el corralón Folino, Vidrieria Capobianco, Tano Ale, peluquería Mary, y a un montón de vecinos más mi agradecimiento para ellos, y para las autoridades municipales de la delegación de Laferrere, Gabriel Guzmán, Mario Stella, y Alejandro Capobianco, que siempre nos apoyaron con la mejor onda, y además del agradecimiento quiero desearles a todos mis vecinos una Feliz Navidad y un mejor comienzo de año, gracias a todos”