LEILA GIANNI: MUCHO RUIDO Y … ¿POCAS NUECES?

Por Prof. Joaquín G. Puebla

La ex kirchnerista, ex funcionaria kirchnerista, libertaria, ex funcionaría libertario y recientemente asumió como Concejal matancero en el bloque Alianza Libertad Republicana, Leila Gianni parece que comenzó a full su mandato como Concejal, dado que salió a las calles para trabajar con la gente … No, me equivoque, salió con el celular para filmarse a sí misma mostrando falencias del gobierno municipal.

No vamos a criticarla duramente, dado que solo hace unos días que es Concejal, pero hacer política desde un celular no es serio y menos utilizando frases llenas de doble sentido, que no le aporta nada a los problemas de los vecinos y, aún menos, no los acerca a una posible solución de los mismos.

La Concejal Leila Gianni, por desconocimiento o por vagancia, sale a recorrer las calles matanceras y, en este caso, muestra un microbasural a cielo abierto en el B° Las Nieves de González Catán. Está bien que muestre las deficiencias del trabajo del municipio, pero hacer videos solo sirve para mostrarse en las redes sociales.

La Concejal debería mostrar los problemas, pero los mismos deberían estar acompañados de un pedido de informe al ejecutivo municipal o una minuta de comunicación (como mínimo) o plasmar en una Ordenanza la solución al problema que muestra.

Ante esto es lícito y justo preguntarse: ¿es Concejal para que la vean sus seguidores en las redes sociales denunciando corruptelas?

A mi entender un Concejal tiene la función de legislar soluciones para los vecinos y estar con ellos ante los problemas, pero es más fácil hacer un videíto donde solo vende humo sin impulsar un debate serio en el recinto del HCD.

Este no es un ataque a la Concejal Leila Gianni, no me lleva ni me trae sus videos o declaraciones explosivas, solo me interesa la forma que encara su trabajo como edil matancera porque, por lo que se ve, solo queda el “chamullo” y los vecinos se quedan esperando que alguien les de bola. (Para ver el video completo haga click en el siguiente link: https://youtu.be/uE5mhbOcwes).