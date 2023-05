“ESTOY CONVENCIDO DE QUE LA GENTE VA A VOLVER A ELEGIR AL PERONISMO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el sub delegado municipal de Laferrere centro, Mario Stella, quien nos contó tras, casi un año de gestión junto al delegado municipal Gabriel Guzmán, como están trabajando con el equipo que designo el intendente Espinoza en la populosa localidad de Gregorio de Laferrere, nos contó sobre el día a día y sobre los cambios vertiginosos que viene agigantando la ciudad en los últimos tiempos, destacando la gestión municipal, ante todo, esto nos decía:

QP: Stella, ¿cómo se encuentra la ciudad de Laferrere hoy después de ya casi un año de gestión?

MS.: “Si casualmente el 13 de mayo cumplimos un año de gestión, estamos a pocos días, la verdad que hemos podido lograr un trabajo en conjunto muy importante, entre Laferrere centro, norte y sur, cada sector con sus problemáticas y los distintos reclamos de los vecinos, a los cuales tratamos y, en su mayoría, damos soluciones poniendo al estado municipal al servicio del vecino, como nos pidió nuestro intendente Fernando Espinoza, estamos trabajando coordinadamente, y eso hace que se puedan hacer mejor las cosas y concretarlas con mayor celeridad, en definitiva estar cerca y al lado del vecino como se nos encomendó”

QP: ¿Cómo es la relación y el trabajo diario con sus compañeros de el delegado Gabriel Guzmán, el coordinador Gral. Alejandro Capobianco, y los otros coordinadores?

MS.: “La relación es formidable, lo importante es que somos compañeros y formamos un verdadero equipo, sin mezquindades y sin egos, tanto con Gabriel el delegado, Alejandro, con Néstor, y Veitia nos llevamos muy bien en las tareas de gestión, coordinamos las tareas donde cada uno cumple una función para poder resolver las problemáticas que tiene la ciudad, y que el vecino demanda. Tengo que agradecer a mis compañeros por su entrega y su predisposición para trabajar por la ciudad y para nuestros vecinos, creo que hemos logrado formar un buen equipo de trabajo”

QP: El que conoce Laferrere desde hace mucho, hoy ve otra localidad con estos cambios tan notorios, Ud. que está caminando las calles ¿qué le dice el vecino de Lafe?

MS.: “Todo el mundo coincide que hay un antes y un después de la ciudad, hoy es una ciudad en pleno progreso y avanzando a pasos agigantados, la mayoría de los habitantes y me incluyo jamás imaginamos lo que se está haciendo, los bajo a niveles, la peatonal, la ruta 21, la iluminación led, los asfaltos, el proyecto de terminar las cloacas que pronto se va a empezar, las alarmas vecinales, hoy Laferrere es otra, es mucho más linda y mucho mejor de ser vivida. Voy a copiar al intendente en algo que dijo: el que tenga plata que invierta en Laferrere, porque dentro de un par de años va a ser mejor que Castelar, hoy es el centro comercial más grande de La Matanza, y creo que va a ser uno sino el más importante de la provincia de Buenos Aires, para nosotros poder ocupar este lugar de privilegio para poder gestionar para la gente de Laferrere es un orgullo enorme, tanto para mí como para el delegado Gabriel Guzmán y para todo el equipo junto a los otros sub delegados, es un trabajo duro que no da tregua. El cambio de Laferrere se lo debemos al intendente que gestiona para estos avances al igual que nuestra vice gobernadora Verónica Magario quien gestiono la obra del entubamiento del arroyo Dupuy desde ruta 3 hasta ruta 21, obra que va a beneficiar a muchísimos vecinos de Laferrere evitando el problema del desbordamiento del arroyo cuando llueve mucho en poco tiempo, porque a pesar de que trabajamos en la limpieza del arroyo cuando llueve mucho con estos cambios climáticos suele haber anegamientos que son pasajeros pero que perjudican bastante a los vecinos, ese tipo de situaciones muy pronto no las vamos a tener más en esa zona”

QP: Hace unos días el intendente visito la localidad recorriendo los nuevos asfaltos, y luego tuvo una charla con vecinos comerciantes y empresarios de la zona donde Ud. estuvo presente, ¿Qué le manifestaron los empresarios y comerciantes después de esta charla con Espinoza?

MS.: “El intendente recorrió los asfaltos nuevos charlando con los vecinos que están muy agradecidos, vecinos que no creían ver el asfalto en el frente de sus casas, vecinos que vivieron toda la vida en esta ciudad y hoy ven hecho realidad sus sueños, y en segundo término se encontró con empresarios y comerciantes y algunos referentes de entidades diversas de la localidad donde le plantearon su visión sobre las obras y lo que pensaban antes y ahora, muchos reconocieron que la peatonal trajo más trabajo a la localidad y que favorece mucho al comercio, cosa que pensaban en todo lo contrario y que hoy ven realmente el progreso y lo positivo de todo esto, hoy Laferrere es otra, es lindo vivirla, y como laferrerense me siento orgulloso, como nos sentimos todos los que amamos y vivimos en esta ciudad, y ve en lo que Laferrere se transformó, no le envidio nada a Morón, Castelar, a Ramos Mejía, es muy lindo ver que nuestra ciudad progresa, y de eso no nos tenemos que olvidar que también es parte de esta gestión municipal que encabeza nuestro intendente Fernando Espinoza”

QP: Estamos en un año político, dentro de muy poco tiempo hay elecciones, ¿cómo está el peronismo en Laferrere?

MS.: “Estamos trabajando como siempre, cada dos años cuando hay una elección, cada uno de nosotros como dice nuestro conductor y nuestra vice presidenta, sacamos el bastón de mariscal y nos ponemos a trabajar, se empezó a trabajar fuertemente en los sub comandos, con los compañeros de las distintas agrupaciones y con los enlaces, hoy tenemos reunión para ir desarrollando distintas actividades, donde vamos a analizar las inquietudes de los vecinos para poder desarrollarlas en el ámbito político y traducir en votos el trabajo de todos los compañeros de la localidad sin dejando los egos de lado para que en estas elecciones vuelva a ganar el peronismo y aportar un caudal de votos desde la localidad que siempre fue peronista, porque estamos convencidos que el único que está preparado para sacar el país adelante es el peronismo, con un gobierno nacional y popular para el pueblo”

QP: ¿Cree que el vecino de Laferrere va a responder con el voto a la hora de elegir?

MS.: “Estoy convencido de que la gente va a volver a elegir al peronismo, porque hoy la gente ve lo que decía nuestro líder el General Perón: mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar, creo que las obras están a la vista, y no solo en Laferrere, hay obras en Casanova, Castillo, Catan, San Justo, en Ramos, en todas las localidades del distrito se están haciendo obras importantes, y eso no es magia, eso es gestión, muchos se quejan porque el intendente tiene plata en el banco, gracias a dios que tenemos un intendente que cuida los recursos de los matanceros para hacer asfaltos, luminarias, reparar escuelas, las notebooks, el centro universitario de ciencia y tecnología, hay un montón de cosas que la oposición despotrica en forma de denuncia, pero la gente no es tonta ve las obras, ve que sus hijos pueden estudiar, que reciben una notebook, yo tengo la posibilidad de estar cerca de la gente en el día a día, y la gente el vecino de la localidad agradece mucho a esta gestión municipal. Y ve el esfuerzo del intendente, y ve lo que pasa en el mundo que no es solo Argentina, hay problemas en Francia, en EEUU, en diferentes países de la región, la gente no es tonta y entiende, acá nos toco una pandemia, ahora la sequia más grande la historia, estamos mejorando, tenemos que mejorar mas en tema salarial, y el único gobierno que puede llevar adelante esta transformación es el peronismo y la gente lo sabe”

QP: ¿Cómo se está trabajando en materia de seguridad desde el municipio Ud. como parte de esta gestión?

MS.: “Todos ponen a La Matanza con los hechos de inseguridad como zona liberada, pero siempre que hay una elección miran a La Matanza como si acá ocurriría todo lo malo, te voy a dar datos: en del departamento judicial de La Matanza, el distrito tiene 1837774 habitantes y tuvo74621 delitos lo que implica una tasa de 4,64% el fin político es perseguir a La Matanza, la caja boba parece que pesa más que la realidad, claramente hay inseguridad como en todos lados, y la estamos combatiendo, y para esto el intendente está haciendo muchas cosas, nosotros hemos colocado 200 paradas seguras, vamos a colocar 500 más, esto implica cámaras de seguridad, botón anti pánico a lo largo y a lo ancho del distrito, el intendente compro 250 patrulleros para la policía bonaerense, la guardia urbana que colabora con las fuerzas policiales y de gendarmería, hemos colocado en las entradas del distrito lectores de patentes, se inscribieron en la escuela de La Matanza para la policía, de los cuales ya están 1100 aprobados para recibirse formados como cadete, estamos trabajando con las luces led, más de 40 mil para toda La Matanza , el trabajo con las alarmas vecinales es diario todos los días estamos entregando a los vecinos de los distintos barrios alrededor de 15 mil alarmas vecinales, van a venir mil efectivos de gendarmería en estos días enviados por la nación, y se está preparando la logística, está el grupo UTOI recorriendo las calles también tenemos que pedir a los jueces que paren con la puerta giratoria que el delincuente entra y sale por la otra puerta”

QP: Stella en la elección pasada Ud. integro la lista de concejales, ¿este año tiene aspiraciones de ocupar un lugar más preponderante?

MS.: “La verdad es que no pienso en eso, si bien todos los que participamos en política tenemos ambiciones de ocupar un lugar preponderante para trabajar por y para nuestra gente, yo estoy cumpliendo el mandato del intendente con el cual me honró al nombrarme sub delegado de mi localidad, y toda mi energía esta puesta en la gestión municipal de Laferrere estando y acompañando al vecino, trabajando con mi agrupación política que lleva por nombre el de mi madre una gran militante Josefina Coca Sosa’ , que me enseño a trabajar por el peronismo, pero más que por el peronismo por la gente que más necesita de nosotros, porque para ser un buen peronista hay que ser solidario y estar para el compañero, el vecino y el amigo, nos hay votado o no, y es lo que hago y es lo que hice toda mi vida, si el conductor del peronismo de La Matanza quiere que este en otro lugar lo voy a acompañar y trabajar para que el peronismo vuelva a triunfar en la localidad, en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires y en la Nación, para eso estamos preparados, para trabajar por el triunfo del peronismo y poder darle a la gente lo que se merece que es la justicia social”