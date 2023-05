“LA MATANZA ES Y SEGUIRÁ SIENDO UN BASTIÓN PERONISTA”

A un mes del asesinato del chófer de la línea 620, Pedro Daniel Barrientos; dialogamos con Marcelo Barreiro, referente de la UTA en el distrito, sobre cómo va la causa judicial. También hablamos de la política local y de cómo ven las próximas elecciones.

QP: Marcelo Barreiro, a casi un mes del asesinato del chófer Pedro Daniel Barrientos, asesinado en el barrio Vernazza ¿en qué situación está el tema de la investigación sobre su muerte?

MB: “En un primer momento hubo presos, dos personas, que hace unos días el fiscal de la causa los dejó en libertad por no tener pruebas. Creo inclusive, por noticias que he visto, porque por supuesto que el que está en la causa es el abogado y por eso yo no tengo relación con la causa, pero por lo trascendido e inclusive parece que al fiscal de la causa ahora también lo han corrido y designado un fiscal nuevo y la intención nuestra tanto del gremio como de todos los compañeros es que la justicia realmente actué y se haga justicia. Nosotros no queremos que un inocente vaya preso, pero si queremos que los culpables, los que mataron al chofer, estén donde tienen que estar y cumplan la condena que tienen que cumplir como le pasó al compañero Alcaraz que falleció hace cuatro años atrás también chofer de la 620 donde los culpables tienen cadena perpetua. Entonces eso es lo único que queremos nosotros, que se agarren a los verdaderos culpables, que la policía y la justicia investiguen, que los verdaderos culpables estén detrás de las rejas como tienen que estar y que tengan perpetua como tiene que tener cualquier asesino que mata por matar, porque en definitiva a este compañero lo mataron por gusto, porque ni siquiera por robarle nada porque lo único que se llevaron fue una mochila de una nenita, una pasajera que iba arriba del coche. Entonces esta gente tiene que estar presa y con cadena perpetua como están los que mataron al compañero que ya te digo anteriormente era de la 620.”

QP: ¿Cómo están los ánimos de los compañeros de Barrientos?, ¿siguen con la bronca a flor de piel?

MB: “Sí, o sea, todo el mundo sabe que agredir no es la forma de manejarse y yo creo que hasta los mismos compañeros que agredieron en ese momento al ministro hoy están arrepentidos. Pero ¿qué pasa? La gente está muy caliente porque ya es el tercer chofer que nos matan acá en Matanza en el término de seis años. Cada dos años nos vienen matando un chofer. Primero fue, como te digo, el compañero de 620, un compañero de 378, Pablo Flores, ahora Barrientos de la 620 también,”

QP: Y en el medio con muchos asaltos y lesiones, golpes.

MB: “Si, eso a nivel muerte, a nivel asalto, todos los días tenemos asalto y en la mayoría de los barrios, lo que pasa es que no trascienden porque por ahí son con daños menores o algunos inclusive son robos sin cometer daños pero no dejan de ser robo a mano armada, tanto con arma de fuego como con arma blanca, eso lo tenemos todos los días y por supuesto que los compañeros no están bien porque nadie sale a trabajar pensando en que si vuelvo o no vuelvo a la casa y nosotros, desgraciadamente, muy temprano en hora de la madrugada ya andamos dentro de los barrios y terminamos también muy tarde y desgraciadamente para los compañeros es una lotería a ver a quién le toca que lo asalten, no lo asalten y más desgraciadamente sabiendo que pueden perder la vida. Entonces te imaginas que los compañeros, como dijeron algunos, inclusive en alguna nota que le hicieron, nadie juzga a nadie por portación de cara desgraciadamente, pero es muy difícil entrar a un barrio a las 11, 12 de la noche o 3, 4 de la mañana cuando sale la gente a trabajar y mirar por el espejo del colectivo y ver que te quedan por ahí tres muchachos arriba del colectivo que no sabes si vienen de trabajar y realmente se van a la casa a descansar, en algún momento alguno de ellos te va a parar, se va a parar y con un arma te va a venir a apuntar para robarte. Entonces es un trabajo estresante y sobre todo ya es el colectivo estresante por sí, con el tráfico de la gente y hoy con el tema de la inseguridad, es un trabajo problemático. La problemática es algo que venimos trabajando en conjunto entre el gremio y la intendencia. Fernando Espinoza se ha reunido con nuestra conducción, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, para discutir del tema y acercar soluciones a esta problemática muy complicada”

QP: Cambiando un poquito el tema, estamos en un año político, ¿cómo lo están trabajando?

MB: “Como es un año electoral y hay muchos gremios que políticamente participan, hay una gran cantidad de gremios que estamos participando juntos, en más estamos teniendo reunión inclusive con 13 gremios que pertenecen a la CGT de Cayuqueo que se quieren sumar a esa mesa nacional y sindical peronista, que en eso incluye las 62 organizaciones, de Hugo Benítez, donde vamos a hacer un relanzamiento y políticamente, sí, los gremios que están en la 62 más estos gremios que te digo que están en la CGT de Cayuqueo, nos vamos a sumar para trabajar políticamente para Fernando Espinoza.”

QP: Hoy están teniendo un acto importante la CGT a nivel nacional, ¿qué perspectiva tienen ustedes?

MB: “Yo creo que va a ser un acto importante porque más allá del tema político, que yo creo que se va a tocar el tema político, pero desde el punto de vista de la situación que está viviendo el país, me parece que son puntos trascendentales. Yo creo que hoy más que nada es un acto para festejar el día de ayer que fue el Día del Trabajador y bueno, junto con eso, por supuesto que algún documento o algo por el estilo que tenga que ver con la política en el orden más que nada nacional, seguramente que la CGT me parece que lo va a sacar.”

QP: Está complicada la situación del trabajador

MB: “Yo creo que sí, está complicada desgraciadamente por el tema de la inflación. Entonces, por reabrir paritaria, el gremio nuestro había firmado una paritaria con el 31%, porque el ministro de Economía había dicho que en el año, en el presupuesto que presentó, en el año iba a haber un 60%, se calculaba que si tomamos que en el año 60, en medio año tendría que haber un 30% hasta fin de junio, y bueno, la idea era el 30% hasta fines de junio y ahí reabrir la paritaria para poder discutir lo que vendría a ser el segundo semestre del año, siempre como te digo, viendo lo que había presentado el ministro en el congreso como proyecto y proyección de la inflación para este año 2023. Sin embargo, ya nuestro gremio la semana pasada pidió reapertura de paritaria, que casualmente se pasó para una nueva audiencia para el día 4 de esta semana, donde ya estamos pidiendo que lo que es 30% que se firmó, 31% que se firmó hasta junio no alcanza y bueno se está pidiendo un incremento a ese 31% y después otra vez en julio reabrir la paritaria por el segundo semestre.”

QP: Recién usted me comentó que van a trabajar para la candidatura de Fernando Espinoza. ¿Cómo lo ve a Espinoza en el distrito?

MB: “Yo creo que bien, más que para la candidatura de Fernando, es para la conducción de Fernando. No sé si la candidatura será Fernando o alguien que Fernando decida que juegue en el distrito. Pero yo a Fernando Espinoza, si bien es como pasa cada dos años, que, como decíamos recién, la inseguridad y todo existe, no es una sensación, si no nos estaríamos mintiendo entre nosotros, pero hay ciertas cosas que cada dos años es como que la situación se acentúa más, ¿no? Entonces, como te decía, no es un tema de sensaciones, es realidad. O casualidad que cada dos años hay cosas que se acentúan más o tratan de inventar o decir algunas cosas que a veces no son realidad, pero hasta que te pones a investigarla y sacas la realidad a la vista, es como decía el ministro de Hitler, miente, miente que algo quedará. Entonces yo creo que una cosa de la oposición miente, miente que algo quedará y hasta que se sabe la verdad, bueno… y encima apoyado por los grandes medios de comunicación, los monopolios que son los que, o casualidad, que cada dos años prácticamente viven en La Matanza. Pasado el año electoral, para que te vengan a hacer una nota a La Matanza por algún problema, tenés que llamar a Dios y a María Santísima. Hoy tenés todos los medios nacionales instalados en La Matanza. Así que yo creo que La Matanza es y seguirá siendo un bastión peronista y que los partidos, tanto la derecha como algunos sectores inclusive de izquierda, siempre quisieron hacer pie en La Matanza y para eso necesitan de estos grandes medios y de tratar de demonizar a La Matanza, al peronismo, al intendente, para ver si en algún momento pueden lograr su objetivo, que yo creo que acá en Matanza le va a ser casi imposible.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

MB: “Espero que se defina el tema del Frente de Todos, podamos sacar un candidato, sea por consenso o por PASO, pero que tengamos rápidamente los candidatos que participen, para poder hacer campaña, porque yo creo que no todo está perdido, al contrario, creo que tenemos muchas cosas para reivindicar y decir, no nos olvidemos que veníamos de un país endeudado por 100 años por el Macrismo, nos agarró la pandemia, nos agarró la guerra, nos agarró la sequía, entonces yo creo que igual así todo, si bien la inflación es una inflación elevada, es lo que te decía recién, es la que come el bolsillo de los trabajadores, se han hecho también algunas cosas muy buenas que a veces no se le dan la difusión merecida y sobre todo acá en La Matanza, muchísimas obras y bueno tenemos que salir a difundir eso, lo bueno que hizo este gobierno. Creo que la militancia de La Matanza siempre fue un ejemplo, la militancia peronista, lo va a seguir siendo, más cuando hay momentos duros y difíciles como este, para que no vuelva esa derecha que, en cuatro años, sin pandemia, sin guerra, sin sequía, sin nada, nos devastó el país y nos endeudó por 100 años. ¿Te imaginas si agarran un país en estas condiciones y siguen siendo lo mismo? Porque no hay cambio, sigue siendo Bullrich, sigue siendo Larreta, sigue siendo Vidal, siguen siendo los mismos que gobernaron esos cuatro años. No hay ninguna cara nueva.”