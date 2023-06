“ESTOY CONVENCIDO DE QUE VAMOS A HACER UN GRAN PAPEL EN ESTA ELECCIÓN”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Enzo Gioia dirigente radical que integra el espacio de JUNTOS en La Matanza. Gioia referente matancero que responde a las huestes de Maximiliano Abad nos contaba cómo se está trabajando en su pre candidatura a intendente de La Matanza, como está recorriendo el distrito haciendo hincapié en escuchar al vecino y llevar propuestas alternativas a las problemáticas de cada rincón del distrito, esto nos decía:

QP: Gioia, ¿se sigue con la campaña para la pre candidatura a intendente dentro del espacio de JUNTOS en una línea interna del radicalismo?

EG.: “Si seguimos con la campaña, dentro del espacio de juntos, soy radical, y en esta coalición convivimos militantes y dirigentes de distintos espacios políticos, la Coalición Cívica, el PRO, el Radicalismo, el Peronismo de Pichetto, entre otros partidos y mucha gente independiente, mucha gente de la sociedad civil que está haciendo su primera experiencia, gente que viene de otros partidos donde no tienen incidencia partidaria pero que si apoyan a JUNTOS, soy radical y milito desde hace muchísimo tiempo, y con ese currículo hemos lanzado nuestra propuesta con el afán de aportar una Matanza mejor, una Matanza distinta, con el objetivo que los matanceros vivamos mejor”

QP: Gioia está recibiendo apoyos muy fuertes de dirigentes nacionales y provinciales ¿Cómo pegó esta campaña en la gente de La Matanza?

EG.: “Voy a ser muy sincero, cuando lanzamos mi candidatura el panorama era de mucha incertidumbre, donde decíamos que tenía que haber una expresión del radicalismo dentro JUNTOS, porque hasta ese momento los pre candidatos eran todos provenientes del PRO o afines al PRO, y la verdad la repercusión que hemos tenido es muy buena, recibimos el apoyo de muchísimos vecinos, dirigentes locales, militantes locales, dirigentes provinciales, y muchos dirigentes nacionales, como Gastón Manes, el mismo Facundo Manes, Maximiliano Abad, un montón de legisladores nacionales, legisladores provinciales, estoy muy contento por todo esto y nos da mucha fuerza para caminar toda La Matanza, desde Virrey del Pino hasta Ramos Mejía, desde Castillo hasta Villa Celina, escuchando mucho, tratando de incorporar realidades que uno no conoce tan a fondo por lo extenso del territorio, y también llegar al vecino con propuestas, porque no podemos quedarnos con la critica solamente, por ejemplo estamos analizando el presupuesto cuidadosamente y notamos que hay áreas que hay que dotarlas de más recursos, como por ejemplo el área de salud donde hay graves problemas, el área de seguridad ni que hablar, decimos que se tendría que disminuir lo que se pone en publicidad y derivar ese dinero a estas áreas, utilizar el famoso plazo fijo, y también, como propuesta, decimos que tenemos que impulsar un fuerte debate sobre la división del distrito, tener realmente un serio debate sobre este tema, para hacer las cosas bien, en mi caso estoy a favor de la división, pero tampoco queremos hacer las cosas a ciegas, rápido y mal, hay que contemplar todas las necesidades de La Matanza, creemos que con distritos más chicos va a ser más fácil gestionar, el vecino tiene más próximos a sus representantes”

QP: Gioia, se reunió con empresarios e industriales del distrito ¿Qué le comentaron sobre sus problemáticas?

EG.: “Si estuve con dirigentes empresariales hablando sobre la dificultad que tienen sobre la radicación de comercios e industria en La Matanza, que es una cuestión que se tiene que trabajar desde la gestión municipal, como lo hizo el municipio cercano de 3 de Febrero, tenemos que apostar al trabajo genuino e incentivar a que las empresas vengan al distrito en vez de irse. También estamos proponiendo que el SAME llegue a La Matanza, sobre todo en las zonas alejadas donde las ambulancias tardan muchísimo en llegar, o no pueden llegar por diferentes motivos, sabemos que es una propuesta viable, más si ganamos la provincia de Buenos Aires, y seguramente estaremos ganando en Nación también, creo que es un desacierto de esta gestión municipal no haber traído al SAME solo por una cuestión de rédito político, y cuando se gobierna así se están olvidando de la gente, se olvidaron del vecino, que es el que necesita el SAME en el territorio”

QP: En materia de deportes ¿hay alguna propuesta?

EG.: “Sí, estamos caminando los clubes de barrio, creemos que tenemos que impulsar a blanquear la situación de los mismos, para facilitarles la personería jurídica, a través de eso promover la ayuda porque los clubes de barrio cumplen una función social importantísima en toda La Matanza, en los tres cordones, los clubes cumplen con la contención y formación de nuestros chicos y chicas, como dice la frase tan famosa, que un chico en un club del barrio, es un chico menos en la calle, todo eso son cuestiones que estamos trabajando con los distintos equipos, y de esta forma abrir el debate dentro del espacio para aportar soluciones, y no solo criticar”

QP: Gioia, ¿ve posible una lista de unidad en el espacio de JUNTOS en La Matanza?

EG.: “Creo que no hay que descartar esa posibilidad, si se habla de una candidatura única a gobernador, puede ser posible una candidatura única en el distrito, hoy lo veo con alguna dificultad pero no hay que descartar nada, tenemos muy buenos candidatos, tantos los que están cercanos al PRO como los del Radicalismo, son candidatos con trayectoria, gente que ha propuesto cosas interesantes, muchas ganas, mucho esfuerzo, a su vez creo que JUNTOS es la única opción para ganar en La Matanza, y es la única alternativa para gobernar el distrito, creo que aquel vecino que no quiere votar al oficialismo porque no está conforme, debe mirar a JUNTOS como la mejor opción, tanto a nivel nacional, provincial y local, estoy convencido de que vamos a hacer un gran papel en esta elección”