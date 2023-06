Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Ricardo Viera referente político y social de Alternativa Vecinal, espacio que conduce el concejal Lalo Creus quien tiene la intención de ser el único pre candidato a intendente de Patricia Bullrich en el distrito. Viera nos habló de cómo cayó la decisión de acompañar a Patricia Bullrich, y cómo se está trabajando la campaña en el distrito, esto nos decía:

QP: Viera, militando la campaña del concejal Lalo Creus que anunció que quiere ser el candidato de Patricia Bullrich en el distrito, ¿Cómo tomaron esta intención en su agrupación?

RV.: “Los compañeros lo tomaron muy bien, consideramos que fue una decisión acertada, nuestro grupo venía pidiendo desde hace rato que la candidata que teníamos que elegir sea Patricia, tanto los compañeros de la agrupación como toda la gente de los barrios que nos acompaña y milita con nosotros, si bien consideramos que va a ser una interna complicada porque están cabeza a cabeza los candidatos principales que son Horacio y Patricia, confío que vamos a ganar, y que luego de las PASO nos tenemos que juntar todos, porque el enemigo no está en la casa, el enemigo está en San Justo, frente a la plaza, y tenemos que ganar para que Lalo sea el intendente, tenemos que sacar a Espinoza llenando las urnas de votos y terminar con 40 años de esta historia tan nefasta, para que La Matanza y que empiece a avanzar como avanzan otros municipios, para que el eslogan de La Matanza Avanza, sea realidad, La Matanza tiene que avanzar de verdad”

QP: Ud. que camina los barrios del sur del distrito, ¿Cómo está el humor de la gente con la candidatura de Patricia Bullrich?

RV.: “La gente está muy deprimida, no es que no creen en Patricia, la gente no cree en la política, no cree en nadie, por eso la tarea es muy difícil, por eso nuestro compromiso es que la gente recupere la fe en la política, la realidad es una sola, la política no es mala, pero algunos políticos la hacen parecer mala con sus acciones, y estos últimos años en la Argentina nos gobernaron político que no están a la altura de las circunstancias, confío que la gestión de Lalo, en La Matanza, va a ser distinta, y que Patricia a nivel nacional marque la diferencia, y volviendo al distrito las necesidades en el territorio son interminables, hace falta gestión y Lalo tiene ese compromiso con nuestros vecinos, porque el también vive en La Matanza y sufre esas mismas necesidades, con su ONG demuestra la capacidad de gestión por todo lo que logró en estos años, y con respecto a Patricia, la gente recibe muy bien su candidatura, por su claridad para hablar de los problemas de la gente y lo que propone para solucionarlos, por eso a medida que pasa el tiempo la figura de Patricia crece día a día en nuestro municipio y en todo el país”

QP: Es un año electoral todos lo sabemos, ¿cambió en algo la gestión municipal en los kilómetros?

RV.: “La gestión municipal es un desastre y no solo en los kilómetros, hoy a demás de la principal preocupación que tenemos que es la seguridad, tenemos que sumarle el tema de la salud, que está en terapia intensiva desde hace mucho tiempo, recientemente se conocieron los datos de la precarización que tiene el Hospital del Niños de San Justo, los profesionales se van, no quieren trabajar más en el municipio, y están buscando nuevos caminos porque los salarios no los contienen. La salud en La Matanza está sufriendo un vaciamiento, no sé con qué intención, pero es evidente, la sala de salud Sakamoto no atiende más urgencias por falta de médicos, que era una sala que funcionaba muy bien y atendía a muchos vecinos y vecinas, hoy está en terapia por el vaciamiento de profesionales, no hay insumos. La sala de Oro Verde está llena de carteles, que no hay clínico, no hay pediatra, no hay guardia, al igual que la sala de Dorrego y de los Ceibos, que históricamente funcionaron y estaban al servicio de la comunidad, pero desde hace unos años están teniendo un abandono y nos damos cuenta que la salud en La Matanza paso a un tercer o cuarto plano, o que directamente no es prioridad para el intendente Espinoza es como que no existiera dentro de la agenda municipal”

QP: ¿Cómo toma el vecino la propuesta de Lalo Creus en González Catan y en los barrios del sur del distrito?

RV.: “La gente a pesar de estar desencantada de la política, ve en Lalo una esperanza, porque se encuentran con alguien que es como ellos y que vive en La Matanza y conoce las problemáticas de La Matanza y de cada barrio; por ejemplo: Virrey del Pino tiene más de un 70% de calles sin asfalto y en algunos casos intransitables, y no es de ahora, es desde hace décadas: Sabemos que siempre fue un territorio difícil para la oposición pero hoy la gente escucha y se muestra más amigable con nuestra propuesta, porque están cansados de que vengan y le mientan en cada campaña y después por dos años no aparecen y no los atienden, pregonan la justicia social y después no cumplen. Nos encontramos con escuelas como la 210 en el barrio Nicole que sigue dando clase como en la pandemia con el sistema de burbujas, lunes, miércoles y viernes va un grupo, martes y jueves va otro, porque no hay aulas, porque hay salones con 70 chicos por maestro, que es imposible dar clases y que los chicos aprendan, la gran mayoría de las escuelas en La Matanza les falta infraestructura, más en el tercer y segundo cordón, hay establecimientos en estado deplorables, con baños desbordados por materia fecal, porque no van los atmosféricos y así los pibes pierden el día de clases, ayer la escuela 27 mando un comunicado que no había clases porque tenía el pozo ciego desbordado y estaba el patio con materia fecal, es como que para el intendente existen matanceros de primera, de segunda y de tercera, cuando más te alejas del centro del municipio o el primer cordón todo es de más baja calidad de servicio. Hoy los vecinos del sur quieren un cambio, y yo les pido a cada vecino que es necesario cambiar de gestión, y la mejor opción es Lalo, porque si seguimos votando a la misma gente no esperemos tener otros resultados, si queremos que nuestros hijos y nietos vivan mejor, no podemos seguir eligiendo a los mismos que nos gobiernan hace 40 años, si queremos cambiar y avanzar tenemos que pensar distinto y votar distinto, tenemos que darle la oportunidad a un hombre de La Matanza, que viva y conozca los problemas del distrito, darle la oportunidad para gobernar por 4 años y dejar que la gestión hable, la gestión no miente”