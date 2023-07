“ESTOY CONVENCIDO QUE USAN LA PLATA DE LA GENTE PARA HACER SPOTS PUBLICITARIOS AGREDIENDO AL INTENDENTE MIENTRAS QUE, EL INTENDENTE, USA LA PLATA PARA HACER OBRAS”

Entrevistamos al referente de Villa Madero y Tapiales, Josemaría Caruso y dialogamos sobre el inicio de la campaña electoral en el municipio. Al respecto, Caruso señaló que “La gente lo va a volver a ratificar al intendente como el conductor de los destinos de La Matanza”

QP: Josemaría Caruso, ¿Cómo está viendo esta campaña que se inició hace poco?

JMC: “Veo que todavía está recién arrancando, está todo medio frío, pero como alguna vez creo que te lo dije, veo que todas las campañas de los candidatos, sobre todo lo que es acá en La Matanza, se basan mucho en el ataque, en la violencia, en descalificar y no en propuestas. Y sobre todo me llama la atención la campaña tan llamativa que está haciendo la candidata del movimiento Evita, la mujer de Pérsico. Estoy convencido que usan la plata de la gente (en referencia a Patricia Cubría & Cía.), la plata de los pobres básicamente, para hacer spots publicitarios agrediendo al intendente mientras que el intendente usa la plata para hacer obras. Hoy en el municipio hay 500 obras activas, la gente en la calle lo puede ver, y después tenemos que ver en las redes sociales esos spots que no proponen nada, que no cuentan qué es lo que van a hacer, que no cuentan cómo van a gobernar La Matanza, pero sí atacan directamente al intendente y a su vez a todos nosotros que somos los que estamos en la calle trabajando para el municipio y para este proyecto.”

QP: Ya cerraron las listas. ¿Tenía expectativas?

JMC: “No, expectativas no, porque sabemos que este es un espacio muy grande. Son muchos los actores políticos que se merecen estar en la lista de los concejales de Matanza. Yo estoy muy conforme con el cierre porque se le dio mucho espacio a la juventud, se le dio mucho espacio a la militancia. No creo que haya otros distritos u otros espacios políticos en los municipios que se le dé tanto lugar a militantes, como dicen algunos, no los conocen nadie, son pibes de la juventud peronista y militantes que quizás para el común de la gente no los conocen, pero son pibes que trabajan mucho, que militan hace muchos años y esa es la tranquilidad que te da de saber que se le da lugar a la juventud y a las militancias, eso es lo más importante.”

QP: Falta mucho para las elecciones, obviamente. Los medios nacionales, principalmente Clarín y algunos periodistas emblemáticos, no paran de nombrar a Pésico y a su señora, pero cuando hablan de Fernando Espinoza lo matan. ¿Cómo interpretan ustedes eso?

JMC: “Bueno, se ve que los conductores del movimiento Evita, que todos sabemos que para el común de la gente no es un espacio muy bien visto, pero se ve que están decididos a hacer lo que sea para pelear en esta elección y no es muy difícil darse cuenta que bueno están invirtiendo muchos de los recursos que tienen ellos como te decía recién me gustaría saber de dónde salen esos recursos. O sea, saber creo que lo sabemos todos, pero me gustaría que podamos ver de dónde salen esos recursos para semejante campaña y para poder llegar al periodismo a ese nivel que todos sabemos que es muy difícil si no tenés recursos altos.”

QP: ¿La campaña cómo viene? ¿Han salido a poner el pecho a esta gestión del intendente, más allá de no ocupar un cargo de relevancia?

JMC: “Por supuesto, nosotros somos militantes en el barrio. Tenemos la responsabilidad que adquirimos por vocación y porque nos gusta. Creo que, al vecino de Madero y Tapiales, en mi caso no hay que salir a contarle mucho porque andando por el barrio uno lo ve, pero sí está bueno siempre salir a caminar, hablar con los vecinos y recordarles las obras que se hicieron, las que se están haciendo y ese es el trabajo nuestro y siempre estar atento a la necesidad del vecino y a ser un intermediario con los funcionarios municipales para poder resolverle los problemas, que lo hacemos todo el año, no solamente en campaña. Lo hacemos todo el año, pero bueno cuando hay elecciones se refuerza un poquito más el trabajo de salir a la calle a contarle a la gente por qué año a año, elección tras elección, este espacio político vuelve a ser elegido.”

QP: Ustedes participan en el consejo de unidades básicas de la localidad, ¿cómo ven el compromiso de los compañeros y los dirigentes?

JMC: “Sí, nosotros somos un grupo de referentes territoriales o agrupaciones políticas que trabajamos para el espacio del intendente, en el que lo representamos en la calle. Es un grupo lindo, un grupo que trabaja mucho, muchas agrupaciones comprometidas. Y que, como siempre en esta época de campaña, como te decía recién, nos organizamos para que cada vecino pueda no solamente conocer el trabajo, pueda conocer la gestión municipal, el trabajo del intendente, sino también que hay muchos referentes en el barrio con los que el vecino puede contar para poder resolver los problemas cotidianos que tiene.”

QP: Sacando el tema de la inflación, la inseguridad, que son temas preocupantes para la población, pero que exceden a la actividad del municipio, el vecino ¿cómo está recibiendo la propuesta de Fernando Espinoza? o cuando escucha el nombre, ¿cómo reacciona y demás?

JMC: “Sí, por supuesto, como siempre se habla, el tema de la inflación y la inseguridad es un tema recurrente. Pero yo veo más allá de lo que hablamos siempre con respecto a que a la gente le cuesta llegar a fin de mes. Usted camina por el barrio de Tapiales, el barrio Madero. La gente está de buen ánimo. Casualmente, este fin de semana estuve en la Plaza de Tapiales que fue recuperada. Es un espacio donde el vecino del barrio disfruta muchísimo. Cuando hablás con la gente, como pasó en el 2015 quizás, que fue una elección donde se perdió a nivel nacional y provincial, y en municipios la gente volvió a elegir a este gobierno. Yo creo que en este caso no va a ser diferente. La gente lo va a volver a ratificar al intendente como el conductor de los destinos de La Matanza. Bueno, quizás si la gente está un poquito enojada con el tema de la inflación y la inseguridad que no logramos como gobierno todavía mejorar esos números. Pero también creo que estoy segurísimo de que la gente le va a dar una nueva oportunidad al peronismo tanto a nivel nacional como provincial, más allá del municipio.”