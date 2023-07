HOY MÁS QUE NUNCA: MASSA PRESIDENTE

Entrevistamos al Concejal (m/c) y actual gerente del ferrocarril Belgrano Sur, Daniel Novoa, quien es el único referente del Frente Renovador en La Matanza, espacio político que fundó Massa. Novoa sostiene que “Hoy tenemos a Sergio como candidato y es todo un desafío ayudar, colaborar y transmitirles a nuestros vecinos ese proyecto de país que a nosotros nos ilusiona para que acompañen con su voto y poder tener a Sergio conduciendo el país.”

QP: Daniel Novoa, en la última nota que hicimos usted me plateó que trabajaba para que Sergio Massa sea Presidente, ahora lo tenemos de precandidato, ¿siguen con las mismas ganas?

DN: “Más ganas que antes porque bueno, como bien te decía la otra vez, somos un grupo muy grande de compañeros que integramos el Frente Renovador y que venimos trabajando desde hace mucho tiempo para que Massa Presidente sea una realidad. Después de la nota que hicimos, se hizo ese congreso conmemorando los 10 años de la creación del Frente Renovador y seguimos manteniendo la ilusión de tener a Sergio como presidente. Hoy tenemos a Sergio como candidato y es todo un desafío ayudar, colaborar y transmitirles a nuestros vecinos ese proyecto de país que a nosotros nos ilusiona para que acompañen con su voto y poder tener a Sergio conduciendo el país.”

QP: A eso iba, el desafío que se da es complejo, la posibilidad de que sea presidente está atada a muchas cosas. ¿Evalúan esa situación?

DN: “Sí, a ver, son desafíos que uno acepta y que son difíciles de llevar adelante porque la situación es compleja. Si fueran fáciles y todo, no habría un mérito, no habría un logro. Si uno sabe que agarra una cosa, la corre, la pone acá y funciona, ya está. Lamentablemente los problemas que venimos sufriendo los argentinos históricamente y es extra partidario, no pasa con un solo partido, cada cinco años, cada diez años, refundamos la Argentina, esté el gobierno que esté y esto viene pasando hace muchísimos años, entonces también se genera ese debate en la sociedad que por lo menos con gente que yo habló y tengo muchos amigos que no lo quieren a Sergio o que no quieren al peronismo y yo hablo y converso con ellos y coincidimos en muchas cosas, pero bueno después se mezclan los sentimientos ideológicos. Creo que la mejor presentación que tiene uno es mirando para atrás y la trayectoria. Entonces vos tenés gente que estuvo al frente del ANSES, que hizo buena gestión, otros que no fueron conocidos y otros que tuvieron mala. Y Sergio cuando estuvo en el ANSES hizo muy buena gestión, transformó un montón de trámites, dio respuesta a un montón de jubilados en ese momento, dando celeridad a un montón de procesos que tardaban muchos años antes, una persona en poder jubilarse, la angustia de los tiempos y Sergio en su momento iba por la vuelta a los canales de televisión y le contestaba a los jubilados y los jubilados lo abrazaron y lo tomaron como verdadero y le reconocían esa gestión que hizo Sergio al frente del ANSES.

Cuando llegó a Tigre, no rompió todo lo que había hecho el intendente anterior. Agarró todo lo que se había hecho bien en el municipio de Tigre y Sergio lo mejoró y lo multiplicó por 10 en temas de seguridad, en temas de conectividad, en infraestructura. Los que trabajamos con Sergio sabemos que es un tipo que tiene una característica especial: labura veinte horas por día y hay que seguirlo, y te explota el teléfono si vos tenés un compromiso, que él tomó un compromiso para dar una solución con algo y está continuamente viendo cómo hace para darle respuesta a ese reclamo. Entonces creo que Sergio conduciendo el país y teniendo en claro Sergio que el país que quiere es un país donde tenga el valor la industria argentina, donde tengamos nosotros el manejo de nuestros propios recursos naturales a disposición de Argentina y no de otros países para producir en otros países, o la soberanía energética, esto que se planteó de hacer el gasoducto en tiempo récord y lo logró. En estos días se termina el llenado del gasoducto que era algo que en todos lados era impensable que se hiciera en ocho meses. Todos hablaban de 24 o 48 meses. Entonces, cuando vos tenés una persona que toma desafíos y los cumple, los realiza, y cuando están en un lugar, ese lugar con el tiempo empieza a mejorar, creo que tenemos muchas condiciones. Sabemos que el escollo más grande es el tema de la inflación, que no es un tema fácil y no es un tema que se generó con Sergio en el ministerio. Creo que Sergio al llegar al ministerio, y todos se lo reconocen, evitó una hiperinflación, evitó que hoy tuviéramos un conflicto social en la calle y eso la gran parte de la sociedad lo reconoce.”

QP: Ustedes siguen trabajando políticamente en los barrios, con la gente y demás. ¿La gente cómo ve la candidatura de Massa?

DN: “Lo ve bien, a ver, yo estuve la semana pasada en Ciudad Evita con los vecinos con el tema de las obras del ferrocarril, que habían tapado un desagüe de agua ahí con las obras y me escribieron el domingo y el lunes lo fui a ver, ya lo solucionamos y hablamos de esto. Lo mismo que el lunes con Mirta Tundís entregamos más de 500 tablets a vecinos de distintos lugares de Matanza que se habían anotado hace, no sé, como 4 o 5 meses y había vecinos de Virrey del Pino, de Madero, de Ramos, de Casanova, de Laferrere. Y hablábamos de Sergio y la gente la verdad que, esto que te decía, había bastante gente grande, bastante jubilados y siguen reconociendo en Sergio ese momento de gestión.”

QP: Estamos en un frente, ustedes ya vienen participando. Massa fue electo diputado por la Provincia de Buenos Aires en el Frente de Todos. En estos cuatro años han cambiado muchas cosas y tenemos Unión por la Patria y a Sergio, un precandidato a presidente. Supongo que ha cambiado la dinámica de la relación de fuerzas dentro del frente que lo va a llevar a la presidencia o que lo respalda. A nivel local ¿cómo se han podido establecer esas relaciones políticas, en este caso con Espinoza?

DN: “Yo personalmente, como referente del Frente Renovador de acá de Matanza, tengo buena relación tanto con Espinosa como con La Cámpora, como con el Movimiento Evita. Hablo con todos los sectores que integramos hoy Unión por la Patria. No tenemos ningún acuerdo político, no tenemos el Frente Renovador, no participa de ninguna lista local. Tenemos a Sergio como candidato a presidente.”

QP: ¿Por decisión propia o porque se dio así la situación?

DN: “No, se fueron dando así las situaciones y las conversaciones de los cierres, sabes que no son fáciles, pero nosotros teniendo el objetivo que buscábamos, que era que Sergio encabece la lista y en esto que te vengo planteando, de verlo a Sergio gobernando la Argentina, creo que para mí me alcanza y me sobra, aunque esté en mi casa.”

QP: ¿Qué expectativa tiene usted de lo que están hablando en estos primeros momentos con la gente y demás?

DN: “No es fácil, pero es esto, cuando la gente va al cuarto oscuro empieza a analizar quién está enfrente, qué le da, qué no le da. El otro día hablaba con un vecino de Constructora que está muy preocupado por el tema de seguridad y me dice: yo le voy a votar a la Bullrich, porque la Bullrich nos va a dar seguridad. Pero hacía dos minutos antes estaba matando y criticando a la policía de la provincia de Buenos Aires, y le digo, ¿con qué policía te va a dar seguridad la Bullrich? Le digo, porque va a tener que usar la policía de Berni, la policía de la provincia de Buenos Aires. Y me dice no, no, no; y bueno, pero ahí tenes un conflicto, le digo, vos me decís que la Bullrich te va a dar seguridad, pero que va a traer a los militares. Le digo, a ver, puede tener ese discurso, pero lleva tiempo formar fuerzas de seguridad que puedan tener la capacidad de poder combatir esto. Se reforzó porque uno ve en las calles que hay mucho más móviles, que hay mucha más presencia policial, el tema es que no la vemos actuar. Por lo menos yo en mi caso ando todo el día en la calle y no me pararon en los últimos tres años nunca.”

QP: La policía parece que siempre mira para otro lado.

DN: “Sí, sí, a ver, y hay que reconocerlo para tratar de corregirlo, digo, a ver, se invirtió mucho en infraestructura, en policías, en tener móviles, pero los móviles están destruidos porque la mayoría no tienen un curso realmente de manejo, no están capacitados para manejar a alta velocidad y todo eso, no lo vemos. Entonces, si tenemos eso y están con un arma, darle la libertad o como muchos dicen la carta blanca de actuar. Los extremos son complejos, ¿no? Entonces, hay que ver bien qué pedimos, porque no es un tema tan sencillo. Y mucha gente a veces ve en un discurso que representa la preocupación y la angustia por ahí de no poder o de vivir con miedo por la inseguridad fomentar estas cosas.”

QP: En La Matanza hay dos listas del oficialismo para las elecciones PASO, las dos listas llevan a Sergio Massa presidente. ¿Han discutido el tema en el espacio de ustedes?

DN: “No, lo vemos bien, lo vemos bien. A ver, nosotros creemos que, y yo siempre me he expresado a favor de las PASO pensando distinto por ahí a lo que planteaba Sergio en su momento, yo creo que las PASO son una herramienta democrática que le hacen bien a la discusión política de los partidos, son varios los distritos de la provincia de Buenos Aires con intendentes de peso que van a tener el PASO te vuelvo a reiterar en el caso nuestro yo tengo buena relación con todos los sectores, no tengo problema en eso, no tengo afinidad por uno o por el otro, creo que tenemos que trabajar todos juntos, después será la sociedad la que defina quién gana y quién acompaña. Porque la idea es que uno gane y el otro acompañe y no que uno pierda y se vaya a la casa, sabemos que no es fácil pero bueno es el camino que tenemos que seguir desde la democracia para que esto no sea algo que nos llame la atención. Tenemos que trabajar fuerte para que los partidos políticos tengan internas porque es la vida del partido, si no estamos fundando partidos en cada elección.”

QP: Massa presidente, Kicillof gobernador, y en La Matanza, ¿a quién tenemos? ¿Fernando Espinoza Intendente o Cubria Intendente?

DN: “Tenemos a los dos y vamos a acompañar a los dos.”