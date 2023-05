“EXISTE UNA AVENIDA TAN ANCHA DE INCOMUNICACIÓN QUE EL VECINO RECHAZA TODO LO QUE SE HACE DESDE EL MUNICIPIO”

Dialogamos con Horacio Acuña, referente político de Ramos Mejía sobre la situación política y socioeconómica del país y del distrito y de lo refractario que es el vecino de esa localidad al accionar municipal y las obras que se están ejecutando.

QP: Horacio Acuña ¿cómo percibe la situación política, económica y social que estamos viviendo hoy en el país?

HA: “Y la verdad que, con mucha preocupación, estamos atravesando una situación muy compleja. Fíjate vos que si mirás los índices que tienen que ver con la ocupación, el crecimiento de la industria, te dan números positivos, pero si eso lo llevas a la economía del hogar, te encontrarás con que no tiene nada que ver una cosa con la otra, un contraste muy complicado donde cada vez encontramos un segmento de gente que queda fuera del sistema prácticamente, vemos una complejidad, valga la redundancia, que tiene que ver con no llegar con el dinero suficiente, no tener la capacidad como para interpretar que la sociedad, la gente está mal, está muy mal la gente.”

QP: Y no solo en lo económico, sino en lo institucional, en lo político, se han generado la madre de las crisis. Estamos en una situación muy complicada, por lo menos yo lo veo así, no sé si usted comparte.

HA: “Por supuesto, es absolutamente evidente que hay una crisis. Una crisis que tiene que ver con la sociedad en particular y que ha repercutido en la política. La política hoy no interpreta lo que quiere la gente y es por eso que aparecen nuevos personajes que podrían ser tragicómicos, pero que en definitiva terminan llevándose incluso gran parte del electorado joven y que los que somos de un espacio político, el peronismo concretamente, vemos cómo está pasando la historia delante de nuestras narices y los que tenemos algunos años ya con mucha preocupación, siempre por ejemplo la juventud, siempre se reflejaba en aquellos sectores más rebeldes e incluso se reflejaba por la izquierda, la pseudoizquierda y hoy es absolutamente a la inversa.”

QP: Hoy tenemos al liberalismo como algo revolucionario revolucionario, algo increíble en la historia Argentina.

HA: “Sí, es un fenómeno internacional, pero para referirnos a la Argentina concretamente, es preocupante. El peronismo siempre contuvo esas situaciones y hoy vemos una disgregación, una atomización en todos los sectores y la única figura que representa a la mayoría, es Cristina. Y lo que ocurrió, lamentablemente, cuando nosotros todos tuvimos la confianza que íbamos a tener un gobierno distinto en el 2019, tenemos que ser absolutamente honestos entre nosotros, saber que no fue así, no fue así, y que estamos trabajando, pero todavía hoy, a la fecha, ni siquiera sabemos quiénes van a ser los candidatos. El otro día me decía un compañero: che, mirá en Ramos Mejía, mi zona en particular, donde nací, viví y milité toda mi vida. Están en todas las expresiones políticas, salvo nosotros. Y yo le digo a este compañero, pero escúchame, si nosotros no tenemos candidato todavía, ¿qué vamos a ir a decir? ¿Qué vamos a promover? Cuando los demás están con candidatos únicos o con probables internas en el marco de las PASO, ya tienen su candidato.”

QP: Sabemos que la conducción del peronismo en Matanza es Espinoza, pero no sabemos si es el candidato a intendente.

HA: “Eso es indiscutible. A ver, acá nosotros localmente tenemos un hombre que ha salido a pesar de distintas crisis, con errores y con virtudes, pero ha llevado adelante una conducción del gobierno local a pesar de que somos la caja de resonancia, todos lo sabemos. A La Matanza la están atacando, a nuestro municipio, lo hacen en virtud de sabiendo que no van a ganar una elección, lo hacen porque necesitan restar votos a nivel provincial y nacional, esta es la verdad. En La Matanza hoy Fernando (por Espinoza) tiene un caudal de votos propio que se puede dar a la inversa de lo que pasó en otras elecciones, tal vez al principio se decía no bueno, va pegado a una figura y realidad que hoy Fernando tiene, a pesar de un montón de cosas que podemos criticar de los compañeros, tiene un piso de votos propio, absolutamente propio.”

QP: Es como si se invirtiera la tracción, hablando en lo electoral; es decir, tracciona la figura local por encima de la tracción que podría sumar la cabeza de la lista

HA: “Sin ninguna clase de dudas. Hoy nosotros vemos un plan de obras, el otro día lo hablaba con un amigo. Yo te hago una apuesta, le digo, búscame obras en el municipio de Morón, en el municipio de Tres de Febrero, independientemente del color político. Y te vas a encontrar que sobre todo ahora se ha desarrollado un plan de obras el segundo cordón y el tercero impresionante, impresionante y algunos me dicen no, pero viene de nación, no viene de provincia, no está todo bien, pero si vos no tenés la gestión, la capacidad para que justamente esas obras bajen a tu municipio no logras nada. Entonces, a ver, existe una realidad de un montón de cosas que vienen postergadas. Es un municipio tan grande, con una capacidad demográfica tan grande, seguramente todavía hay déficit. Pero nadie puede negar, uno mira Laferrere, búscame una localidad donde no ha habido una obra. Obras existen. Ramos Mejía, los puentes que se están haciendo para cruzar las vías, la estación nueva, etc. pero te dicen: Ah, bueno, pero lo hacen los ferrocarriles, que es terreno federal y por lo tanto responsabilidad del gobierno nacional. Pero ahí detrás hay gestión. Detrás hay gestión.”

QP: Usted es de Ramos, y siempre Ramos Mejía ha sido refractario del peronismo. ¿Cómo lo ve a Ramos?

HA: “Nosotros localmente no podemos resolver los problemas macros, eso está clarísimo, ¿no? Sí hay un electorado, se podría decir, hostil, pero es un sector determinado, pero si a eso lo acompañas con situaciones macroeconómicas, situaciones de inseguridad que ocurren, bueno, indudablemente repercute. Vuelvo a insistir, si hay un robo en Ramos Mejías, pasa por todos los medios nacionales y hay móviles permanentes. Yo agarro la televisión y encontré distintas localidades, todo el tiempo están los medios nacionales. Bueno, fantástico. En Ramos en particular ha habido cosas positivas, pero lo que hay es un divorcio entre lo que se hace y lo que llega a la gente. No veo una comunicación plena entre la sociedad de Ramos Mejía y lo que es el gobierno municipal, es un tema que viene de bastante tiempo, en algunos momentos se logró acercar un poco más, en otro momento no tanto, pero creo que no es que se va a modificar en su totalidad el humor político o social en Ramos. Pero seguramente si trasladamos lo que se está haciendo y logramos el ida y vuelta con la sociedad, cuando digo la sociedad me refiero tanto sea a las instituciones como también a los habitantes en particular. Entonces todo lo que llega, no llega bien comunicado y a su vez sale como en negativo. Esta es la realidad.”

QP: Usted estuvo al frente de la región descentralizada de Ramos Mejía y se hicieron grandes cosas. El vecino de Ramos Mejía no estaba acostumbrado a vivirlo. No están acostumbrados a poder dialogar con un funcionario municipal mano a mano, yo me acuerdo que lo llevó al Intendente, se inauguró el registro civil, se hicieron un montón de cosas en la región. ¿Cómo fue esa experiencia para usted?

HA: “Fue algo altamente positiva. Cuando además vos ingresas a la gestión y sos de la zona, tenés un valor agregado que te permite, obviamente no a todos, en una ciudad tan grande, pero a mucha gente las conoces. No tenés que agarrar el Google Map para conocer una determinada calle, porque cuando vos sos un funcionario y sos de la zona eso te permite avanzar y cuando te vienen a contar algo podes, con conocimiento de causa, opinar y tratar de resolver. Para mí fue una experiencia muy positiva porque se generó un ida y vuelta que mucha gente pudiera tener la posibilidad de venir y plantear su problema e intentar resolverlo. Muchas cosas se resolvieron, otras por ahí no tanto, porque por ahí lo que habría que trabajar un poco más es profundizar la descentralización municipal cuando muchos quieren dividir nuestro partido, es una locura absoluta pretender dividir La Matanza; estamos hablando de crear cuatro consejos deliberantes, cuatro gabinetes municipales, una locura. Me interesaría saber, cuando plantean el tema de la división del distrito, ¿dónde van a tirar la basura? ¿Dónde van a llevar los restos de sus seres queridos?, son solo algunas cuestiones a tener en cuenta. Fernando la define como una imagen de la realidad social argentina que tiene todas sus características, ¿no? Un primer cordón con poder adquisitivo, con un polo gastronómico y otras cosas importantes, con clínicas importantes, después un segundo cordón mixto entre industrias y otros centros comerciales, y un tercer cordón ya no tan rural, pero que también tiene zonas rurales, o sea, representa prácticamente casi todo. Pero me parece que los déficits que tenemos están vinculados con eso, con la falta de una comunicación, de una llegada plena con los vecinos.”

QP: ¿Usted pudo lograr eso?

HA: “Nosotros lo intentamos y generamos bases de datos, por lo cual incorporamos un newsletter, de tal manera de que la información se generaba en boletines y al vecino le llegaba vía mail todo lo que se hacía.”

QP: Sí, sí, me acuerdo, llegaba semanalmente.

HA: “Les llegaba semanalmente y también le servía el ida y vuelta. En el ida y vuelta me refiero de que mucha gente también denunciaba, criticaba y eso también enriquece. Pero se generaron muchas actividades, también que la pandemia perjudicó demasiado, hoy se perdió la gimnasia. Logramos que viniera la AFIP, se logró también lo del registro civil, se lograron varias cosas que estaban ahí dando vuelta ¿faltaron? Si faltaron varias todavía.”

QP: Me da la sensación que en Ramos Mejía, más allá de lo que se haga, el vecino rechaza la acción municipal por dos cosas. Primero, es lo que yo le planteé al principio del reportaje, no tiene diálogo, es como que hay un canal cerrado con el municipio, no se escucha. El municipio no escucha, el vecino no escucha. Y es como que está roto ese canal de diálogo. Y, por otro lado, no hay interlocutores válidos, ni de un lado ni del otro. ¿No sé si usted lo interpreta de esa manera?

HA: “Comparto totalmente. Si a nosotros como militantes nos cuesta muchas veces que nuestros funcionarios del gabinete nos transmitan qué es lo que están pensando y qué es lo que quieren. Yo puedo creer que en Ramos Mejía vos lo ves bien cuando estaría excelente, pero si vos eso no transmitís y no consensuas con el vecino que es lo que quiere, te vas a encontrar con un rechazo. Desde el inicio tenés un rechazo. Tenés que lograr que el vecino interprete y tome esa idea o ese proyecto como propio. Vos fíjate que el embellecimiento de todo Ramos Mejía con las veredas, una obra interesantísima, pero ¿alguien tuvo la iniciativa o un funcionario de ir a hablar con los vecinos del centro comerciante y decirle mire vamos a empezar con esta obra, ¿qué les parece?, ¿qué opinan? No sucedió así, a tal punto es así que nosotros, como militantes, no tenemos información y, en la mayoría de los casos, nos enteramos que están haciendo una obra cuando están levantando los cascotes. Nosotros mismos no tenemos la información y yo lo digo ya como militante y además esta crítica no la hago en un reportaje, la hice y la hago en el ámbito que tengo que hacerla, de forma permanente. Necesitamos que nuestros compañeros, aquellos miembros del gabinete que tienen que ver con las obras, vengan, se sienten, dialoguen, nos digan qué quieren hacer. Y que nosotros podamos opinar y trasladar lo que piensa el vecino y después llevarle al vecino. Miren, se va a hacer esto.”

QP: Hay vecinos que están en contra de los puentes que se están construyendo, eso, para mí, es algo inexplicable.

HA: “Pero justamente es lo que te estaba planteando; es explicable, hay que explicarlo, pero para explicarlo tenés que tener la información vos primero. Entonces, existe una avenida tan ancha de incomunicación que el vecino rechaza todo lo que se hace desde el municipio.”

QP: Yo me acuerdo, no hace mucho, he hablado con los comerciantes de Ramos, y me plantearon el tema de que por qué Rivadavia tiene que desviarse para Belgrano y después dar la vuelta. Todo ese ordenamiento de tráfico se hizo, en su momento, en función del crecimiento del centro comercial de Ramos Mejía, porque se necesitaba que la gente conozca a Ramos. Hoy plantean que Rivadavia siga siendo doble mano, porque ya está instalado el centro comercial, y se necesita que el tráfico esté ordenado de otra manera, pero parece que el municipio no escucha, no se entera de estos planteos.

HA: “Mirá, eso lo escuché en su momento y comparto totalmente ese criterio. Tal cual como relatas la historia fue así. Hace 40, 50 años atrás necesitaban para poder exponer sus comercios que ingresaran los vehículos o el transporte a través de esos 100 metros de la Avenida de Mayo y posteriormente de Belgrano. Pero hoy no, hoy genera un caos. Lo que pasa es que hoy también tenemos el agravante de ese obrador que quedó ahí a medio hacer. Sé que se están haciendo gestiones para sacarlo, pero por lo menos minimizarlo. Estoy convencido de que en la medida que nosotros escuchemos a los vecinos qué quieren o necesitan en su zona va a tener seguramente mucho mejor recepción. No siempre vas a encontrar consenso absoluto, eso lo tengo claro, pero de un día para el otro te encontrás con que están llevando adelante, están colocando un poste, están levantando una vereda, y el vecino empieza a preguntar. Y siempre hay alguno incluso que, por distintos intereses políticos o lo que fuere, termina generando una reacción negativa a una buena obra. Pero eso es lo que me parece que es fundamental, retomar el camino del diálogo, el camino de la comunicación mucho más profunda porque bueno, si no terminamos así. Yo veo todo el tiempo como pululan hoy, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, los distintos candidatos y se montan en el déficit que tenemos. Vuelvo a insistir, no podemos resolver lo macro, pero sí lo local, algunas cosas podemos hacer, pero siempre con el vecino al lado. De eso no hay duda.”