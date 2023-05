“VA A SER INALCANZABLE E IMPOSIBLE MEJORAR EL SALARIO DE CUALQUIER TRABAJADOR, DE CUALQUIER SINDICATO, SI LAS CONDICIONES DEL PAÍS SIGUEN EN ESTA ESCALADA INFLACIONARIA.”

El gremio municipal cerró con el departamento ejecutivo municipal un aumento del 40% de marzo a julio más una suma fija de 20 mil pesos. Para profundizar en el tema dialogamos con Daniel Troncoso, secretario General del STMLM.

QP: Daniel Troncoso, después de una negociación larga, ¿Pudieron cerrar un aumento sueldo?

DT: “Sí, como bien podés decir, venimos de año los trabajadores y nuestro gremio, con muchas, muchas paritarias, muy seguidas, calcula que nosotros el año pasado lo cerramos en enero y febrero, con un 6% en enero y un 6% en febrero. Abrimos en marzo, o mejor dicho, quisimos reabrir rápidamente en marzo, se demoró la apertura de las negociaciones, nosotros queríamos empezar lo antes posible y bueno, una vez que empezamos fue muy difícil llegar a un acuerdo porque las condiciones nacionales, que todos sabemos cómo están, impiden tener una negociación razonable. O sea, son cantidades o cifras que son, más que un aumento de sueldo, es una ayuda de emergencia. Por eso nosotros en nuestro recibo de sueldo tenemos bonificaciones que fueron dadas también en momentos muy críticos del país. Pero también otra cosa que hay que negociar son los tiempos para poder cerrar la paritaria y poder saber cuándo vamos a reabrir. O sea que esas discusiones y esos parámetros fueron los que nos llevaron a que se demore esta negociación y que prácticamente hubo que demorar la liquidación del mes de abril para poder llegar primero a un acuerdo y después liquidarlo. Y bueno, llegamos a esos 20.000 pesos como suma fija y un 40% de acá al mes de julio y en el mes de agosto reabrir paritarias. Con mucho desazón, vemos que el mes pasado superó el 8% la inflación nuevamente, se habla de que puede llegar a ser más alta el mes que viene, y bueno, por eso en muchos lugares, en la CGT, en muchos gremios, inclusive el gobierno nacional habla de paritarias cortas y de empezar a reabrir paritarias en distintos sectores, porque realmente eso es inalcanzable y va a ser inalcanzable e imposible mejorar el salario de cualquier trabajador, de cualquier sindicato, si las condiciones del país siguen en esta escalada inflacionaria.”

QP: Claro, la falta de previsibilidad no da la oportunidad de sentarse a negociar y decir bueno, creemos que de acá a tres meses la inflación va a ser del 12%, por lo menos resguardamos el 12%. Con esta falta de previsibilidad no hay suma, no hay base para negociar nada.

DT: “Tal cual, y no solamente lo que significa una negociación paritaria con el ejecutivo municipal, sino calcular que nosotros todos los compañeros que hoy están internados, que hoy le están colocando una prótesis y que se están operando, los laboratorios a los cuales le compramos y nos suministran los remedios para después a través de la farmacia entregarlo a los compañeros, es todo muy difícil de calcular porque con la inflación y con el precio dólar que varía día a día, realmente no estamos teniendo nosotros presupuestos. Y las clínicas y los dueños de las clínicas tampoco están teniendo presupuestos ciertos de lo que vale cada cosa. Entonces al no tener ellos, bueno, nosotros también estamos manejándonos y trabajando sobre una incertidumbre bastante delicada, no solamente en nuestra obra social, sino en las obras sociales de todo el país y en el sistema de salud del país.”

QP: ¿Cómo están a manejar la cuestión de la obra social?

DT: “Nosotros hemos demostrado durante la pandemia que hemos hecho maniobras económicas increíbles y que pudo sostenerse la obra social porque nos hicimos cargo realmente de los compañeros que tuvieron COVID, de las internaciones, después lo tuvimos que ir pagando, viendo la forma, y realmente fueron momentos, y son momentos muy, muy, pero muy difíciles. Hubo una segunda etapa, un coletazo de ello, fue ver el tema de primero realizar los estudios para ver quiénes de los compañeros quedaron con algún tipo de secuela, pero para saber si un compañero tuvo secuela hay que llevar adelante determinados estudios que hoy son muy, muy caros. Hoy decir hacer el laboratorio, hoy decir hacer tomografías, hoy decir hacer resonancias, hoy internar compañeros, hoy una terapia intensiva realmente es muy caro. Y después de eso nos encontramos con la realidad del mundo, con la realidad de Argentina. Y hay cuestiones que intentamos planearlas o planificarlas de acuerdo a los magros ingresos que tenemos y de acuerdo a los egresos que vamos calculando. Y hay otras cosas que realmente son día a día, porque nosotros tenemos planificada determinada operación o determinada internación para mañana, y resulta que no te entregan los materiales necesarios por falta de precio en el mercado. Entonces, bueno, ya no depende de nosotros, no depende de los municipales, ni siquiera de una federación, depende ya directamente de reglas de juego que se están manejando en la República Argentina y que ojalá pronto puedan empezar a estabilizarse, porque si no se estabiliza eso, se hace muy difícil todo lo que viene.”

QP: Ustedes cerraron con un porcentaje, por lo menos dicen: salvamos la ropa este mes, y se encuentra que la inflación es superior a lo que ustedes cerraron, por diferencia de días. ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo viven?

DT: “Nosotros arreglamos ahora de marzo a julio, son 5 meses, arreglamos un 40%, O sea que, si en esos meses estaría la inflación al 8%, terminaríamos como empatados, más los 20.000 pesos como suma fija, lo cual el porcentaje es mayor a 40%. Ahora, nosotros no venimos de un sueldo que tienen los trabajadores municipales que cubrimos las necesidades de una familia y a partir de ahí, bueno, nos sostenemos. No, no, venimos los municipales de la provincia y de la República Argentina atrasados desde hace mucho tiempo. O sea que este 40% más estos 20.000 pesos sirve de oxígeno para ahora, para estos momentos, y vamos a ver cómo sigue la historia, porque si esto sigue así, vamos a tener que buscar la forma de reabrir la paritaria lo antes posible. Ya la última parte de las discusiones paritarias de este año tuvieron que ver con eso. Casualmente tuvieron que ver con el tiempo en el cual íbamos a reanudar las paritarias, porque el ejecutivo planteaba algunos meses más adelante, nosotros planteamos que como máximo podían estirarse hasta julio, y lo estiramos hasta julio. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue, y te repito lo que dije recién, o sea, hay cuestiones que nosotros vamos a ir acomodando con ciertas proyecciones y demás. Ahora, el día a día y de lo que está pasando en el país, y bueno, si el mes que viene tenemos alguna, ojalá que no, pero si tenemos, como parece que va a ser, otra disparada inflacionaria, y bueno, habrá que sentarse lo antes posible. Repito, el sueldo de los trabajadores municipales no es que se está sosteniendo con este 40%, viene atrasado de años el sueldo de los trabajadores municipales de la provincia, del país y de La Matanza. Entonces hay que tratar de ir en este momento tan difícil, igual de ir recuperándolo.”

QP: En el contexto que usted nos plantea, la negociación superaría el distrito y es a nivel provincial y nacional establecer un sueldo mínimo para todos los municipales y de ahí poder avanzar en cada municipio para hacer su propia paritaria.

DT: “Está establecido, nosotros tuvimos hace muy poquitos días una reunión con la presidenta del IPS, porque muchísimos compañeros tienen gravísimos, gravísimos problemas, porque bueno, firmamos la jubilación y hasta que nos salga la jubilación pasan 2, 3, 4 o 5 años en la provincia de Buenos Aires. Y después de ello, cuando les llega la jubilación, están las malas liquidaciones. Y además de eso, hay otros problemas como que cada vez que nosotros tenemos un aumento de sueldo y queremos que los compañeros jubilados cobren ese porcentaje, se demora más de lo debido en algunos casos. Y realmente tuvimos una charla muy importante, realmente la voluntad de la Presidenta del IPS se puso a disposición de los trabajadores municipales. Ahora, esto es en el marco de hablar con el IPS, esto está en el marco de hablar con quienes presiden el IOMA, porque recordemos que los compañeros municipales de la Provincia de Buenos Aires, su obra social es IOMA, excepto Avellaneda y La Matanza, somos los únicos que vamos quedando y que vamos quedando por las circunstancias que planteamos, que recién dialogamos. Ahora, esta charla y estos diálogos con estas entidades que tienen que trabajar en forma conjunta con los sindicatos y en forma conjunta con las intendencias, se da en el marco de lo que vos bien explicaste recién, o sea, lo que nosotros queremos es un sueldo básico para los trabajadores municipales de la República Argentina. E inclusive está pensado el proyecto de dónde tienen que sacar el dinero aquellos municipios que no puedan pagarlo. Y esto está en el marco de una lucha que se está llevando a nivel federativo y a nivel confederativo. Y una lucha que se está dando en este momento porque abrieron las puertas de algunas instituciones y estamos teniendo un diálogo positivo, pero en cuanto no tengamos ese diálogo y no tengamos las soluciones para todos los compañeros activos y los compañeros jubilados, bueno, si la salida es la calle, la calle va a ser la salida.”