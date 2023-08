EXTORSIONADORES SERIALES: EPÍTOME DE UNA CAMPAÑA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

AMENAZAS DEL MOVIMIENTO EVITA Y DE LUIS D’ELIA OBLIGARON A SUSPENDER LA CARAVANA DE MASSA Y KICILLOF EN LA MATANZA: “Las amenazas surgirían desde el Movimiento Evita donde Emilio Pérsico presionaba para que su mujer Patricia Cubría estuviera subida en el ómnibus de la caravana. La candidata, jugando para Clarín, le dijo a ese medio que: es una lástima que acompañen a un dirigente que está mal visto y a va perder. Desde la organización de la caravana le dijeron que Cubría no podría participar ya que el candidato oficial es el actual intendente de La Matanza, Fernando Espinoza y hubo insultos y dejaron a entender que no pueden controlar a la militancia de su espacio. Paralelamente hubo versiones que indicaban que podría surgir problemas con el dirigente social Luis D’Elia, candidato a gobernador en la lista de Guillermo Moreno y muy crítico de La Cámpora” (https://info135.com.ar/2023/07/29/amenazas-del-movimiento-evita-y-de-luis-delia-obligaron-a-suspender-la-caravana-de-massa-y-kicillof-en-la-matanza/).

Es raro comenzar un análisis político con el resumen de una nota de otro medio, pero las últimas semanas han dado mucha tela para cortar porque la interna del peronismo matancero ha trascendido las fronteras del distrito y algunos personajes intentan ganar protagonismo a fuerza de amenazas hacia sus propios candidatos nacionales y provinciales; si a esto le sumamos que candidatos de otras listas “amenacen que van a insultar a el candidato presidencial de otro partido” se torna todo en algo grotesco; es más. iría más lejos: lo que hace Luis D’Elia, Pérsico y Cubría es literalmente extorsión política porque si no le dan lo que ellos piden “hacen quilombo”

Cuando se anda de campaña, según dicen, las lealtades son más bien efímeras y se acomodan según las circunstancias y necesidades; este parece ser el caso de la pre candidata a Intendente de La Matanza, la Dip. Prov. Patricia “La Colo” Cubria (esposa de funcionario del ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento “Evita”, Emilio Pérsico) quien un día se reúne con uno y al otro acuerda con otro.

“El precandidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, recibió este miércoles 2 de agosto a la precandidata a intendenta de La Matanza, Patricia Cubría, quien pertenece al Movimiento Evita y desafía en la interna al actual jefe comunal del distrito, Fernando Espinoza” (https://www.perfil.com/noticias/politica/massa-agito-interna-peronismo-matanza-reunirse-precandidata-intendente-movimiento-evita.phtml)

“Grabios caminará los barrios populares junto a Patricia ‘Colo’ Cubría, la diputada provincial y dirigente del Movimiento Evita que intentará destronar al jefe comunal actual, y quien va en busca de su quinto mandato -no de manera consecutiva-, Fernando Espinoza” (https://www.infobae.com/politica/2023/08/03/juan-grabois-cerrara-su-campana-electoral-en-el-estadio-malvinas-argentinas-y-participara-de-dos-actos-en-la-matanza/).

Con horas o días de diferencia la Dip. Prov. Patricia “La Colo” Cubria (esposa de funcionario del ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento “Evita”, Emilio Pérsico) se reunió con ambos pre candidatos a Presidente del mismo espacio. ¿Esto es ser ecuánime o es viveza criolla?, porque tengamos presente que más allá de las disparatadas amenazas de Luis D’Elia, el funcionario del ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento “Evita”, Emilio Pérsico (esposo de Dip. Prov. Patricia “La Colo” Cubria, pre candidata a Intendente de La Matanza), también puso su granito de arena y manifestó que Massa, de venir a La Matanza de la mano de Espinoza, podría recibir silbidos y otras cosas más; palabras decisivas a la hora de suspender la caravana programada por el distrito.

Ahora, después de reunirse y sacarse una foto con Sergio Massa, acuerda con Juan Grabois una caravana por La Matanza.

Mirando esto no puedo dejar de preguntarme: ¿los votos de quién va a cuidar y contar la Dip. Prov. Patricia “La Colo” Cubria (esposa de funcionario del ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento “Evita”, Emilio Pérsico)?

El gran responsable de esta situación es el Diputado nacional y pre candidato a renovar su banca, Máximo Kirchner dado que fue él quien armó este desaguisado político.

No se puede ir por partes y analizar coherentemente se torna imposible porque las actitudes y acciones no tienen razón de ser. Parece que todo vale con tal de ganar protagonismo porque, por sus actitudes, no aspiran a ganar votos.

EXTORSIONAR A LOS POBRES

Nuestro medio hace bastante tiempo que viene denunciando que el Movimiento “Evita”, conducido por el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, está solventando los gastos de campaña de su esposa, la Dip. Prov., Patricia “La Colo” Cubría, a través de los planes sociales.

Últimamente varios medios periodísticos han realizado investigación sobre el tema y dejaron bien al descubierto la maniobra mencionada.

Hernán Reyes: actualmente es Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro de la Mesa Nacional del partido Coalición Cívica / ARI, presentó una investigación (https://youtu.be/UfBlNBeUBGg) de dos años que la resumió en un video muy gráfico sobre cómo el Movimiento “Evita”, conducido por el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, financia con dineros públicos sus actividades proselitistas.

El medio “Zona Informativa” también realizó un informe al respecto basándose (https://zonainformativa.com.ar/2023/07/30/el-movimiento-evita-se-quedo-con-el-55-de-los-convenios-del-potenciar-trabajo-segun-denuncio-la-coalicion-civica/) en la investigación del legislador porteño. Algo muy interesante de leer y analizar.

A esto se le suma una nota realizada por el canal A24 para el programa GPS del periodista Rolando Graña (https://youtu.be/VCOgCzSvU28) donde beneficiarios del Programa “Potenciar Trabajo” explican la metodología de “apriete que utiliza el Movimiento Evita” para obligarles a conseguir fiscales para las elecciones PASO donde la esposa de Emilio Pérsico, la Dip. Prov., Patricia “La Colo” Cubría, se juega su pre candidatura a Intendente de La Matanza.

Todo muy gráfico y sin muchos escrúpulos.

Las cuestiones “de una campaña rara” no terminan en las acusaciones señaladas en los párrafos anteriores, sino que también aparecieron “operetas de prensa”, como la encuesta que se difundió desde la UNLaM.

El medio “Zona Informativa” señaló que “Un sondeo de dudosa veracidad tomó partido en la puja del peronismo matancero, al ubicar a la líder piquetera Patricia Cubría a apenas cuatro puntos del intendente que va por la reelección, Fernando Espinoza. Las dudas pasan por la falta de datos y se llega a poner en jaque el prestigio de la UNLaM”; la nota sostiene, a continuación, que “Puntualmente, los porcentajes del sondeo del Observatorio Social de la UNLaM son 21,8% para el jefe comunal y 17,9% para la Colo, pareja del líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico” y agrega que “Sin embargo, resulta cuanto menos curioso y polémico que el segundo candidato a consejero escolar de Cubría sea quien se encarga del Observatorio de la Universidad que publica un sondeo que favorece a su jefa política y es mano derecha de la esposa del rector, directora del Instituto de Medios de esa alta casa de estudios” (https://zonainformativa.com.ar/2023/07/29/polemica-por-una-encuesta-sesgada-sobre-la-interna-de-union-por-la-patria-en-la-matanza/)

REALIDADES ELECTORALES

La Matanza es el distrito más importante del país, electoralmente hablando, en estas elecciones y no es casualidad que se haya desvirtuado tanto la data de campaña. Las propuestas son slogan muy sintéticos y vacíos de contenido, no hubo debate de ideas ni proyectos porque todos estos incidentes mencionados (y algunos más) no permitieron definir posiciones con respecto al futuro del distrito.

Más allá de esto, hay una realidad concreta y preocupante: los vecinos matanceros no quieren ir a votar en las elecciones PASO porque no saben a quién votar.

Esta situación es culpa tanto del oficialismo como de la oposición, pero la cuestión no solo es a nivel local, sino que viene también de los tramos principales de la sábana electoral.

Las encuestas (herramienta muy mal utilizada por las encuestadoras, los medios y los políticos) tienen lecturas muy contradictorias y plantean escenarios cuasi disparatados en algunos casos.

Las últimas encuestas del escenario bonaerense señalan que, en la interna de Juntos por el Cambio, la pre candidata a la presidencia, Patricia Bullrich, estaría aventajando a Horacio Rodríguez Larreta (el otro pre candidato) por 3 o 4 puntos, pero en el orden de los pre candidatos a gobernadores, la ecuación se invertiría totalmente dado que Diego Santilli (pre candidato de Horacio Rodríguez Larreta) estaría superando ampliamente, por más de 30 puntos, a Néstor Grindetti (pre Patricia Bullrich).

Ahora bien, no hay cultura de corte de boleta en el cuarto oscuro bonaerense, la gran mayoría de los votantes vota lista completa y, ante este escenario, la pregunta del millón sería: ¿Qué parte de la sábana electoral ha de elegir el vecino matancero?; ¿tomará el tramo a gobernador como referencia o será el presidencial?

La respuesta a las preguntas planteadas modificará sustancialmente el resultado y el escenario político de cara a las elecciones generales de octubre. Si la gente vota a Patricia Bullrich, el candidato a la intendencia matancera será el concejal Eduardo “Lalo” Creus, quien, hasta ahora, se ha plantado como el candidato más fuerte del espacio en La Matanza.

En el caso de que los votantes matanceros optaran por primar el tramo a Gobernador, Diego Santilli se estaría llevando el triunfo y, a partir de esto, los candidatos a intendentes serían Héctor “Toty” Flores o Josefina Mendoza, candidatos de casi nula capacidad competitiva en las elecciones generales de octubre.

El peronismo o, mejor dicho, el cuasi peronismo de Unión por la Patria, va al cuarto oscuro con 4 boletas. Dos llevan a Sergio Massa como pre candidato a Presidente de la nación con Axel Kicillof como Gobernador, pero con la salvedad de que en el orden local llevaría a Fernando Espinoza como pre candidato a intendente y a la Diputada prov. Patricia “La Colo” Cubría por el otro lado. La lista del pre candidato a Presidente, Juan Grabois, es la misma que la anterior con la salvedad que cambia la cabeza de la sábana.

En La Matanza la tracción de la lista se puede mirar de dos maneras: por un lado, desde la parte de Intendente hacia arriba y, por el otro, desde Presidente hacia abajo.

Si se impone que el votante matancero privilegie el candidato a Intendente, Fernando Espinoza estaría aportando una tracción positiva de más del 35% (aproximadamente) y Patricia “La Colo” Cubría no estaría superando el 10%, esos serían los porcentajes a ojos de buen cubero.

Si la ecuación se invierte, ahí estarían comenzando los verdaderos problemas por tanto Sergio Massa como Axel Kicillof no estarían traccionando lo que esperaba de ellos y eso tendría un efecto muy negativo en el orden local porque, más allá de quién saque más votos en las elecciones PASO como pre candidato a Intendente, los dejaría muy mal parados de cara a las elecciones generales de octubre.

No podemos dejar de mencionar a Javier “Peluca” Milei que, en nuestro distrito, es una enorme incógnita dado que, más allá de tener como candidato a David Adrián Martínez, mejor conocido como “El Dipy”, no se ha detectado la construcción de una estructura política capaz de sostener dicha candidatura.

Todavía queda más de una semana para las elecciones y eso deja bastante margen para maniobrar en la campaña mano a mano en el orden local.

Hasta ahora el panorama es complejo para las principales fuerzas políticas por las enrevesadas cuestiones de una interna dentro de dichos espacios. El resto de las fuerzas políticas que concurren a las elecciones PASO dependen de si solas y su gran meta es llegar al piso del 1,5 por ciento de los votos válidos emitidos, con una lista o la sumatoria de ellas.