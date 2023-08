“LALO CREUS TIENE LOS HUEVOS PARA ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN DE ESPINOZA EN LA MATANZA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Miguel Caldeira dirigente social del barrio “PUERTA DE HIERRO”, un ‘muchacho social’ como él mismo se define, ya que no está de acuerdo en que lo cataloguen de ‘puntero político’. Caldeira milita en el espacio de JUNTOS que lleva a Horacio Rodríguez Larreta como pre candidato a presidente de la nación y al ‘Colo’ Diego Santilli como pre candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, si bien Miguel apoya las candidaturas de Larreta y Santilli, en el distrito apoya la candidatura del concejal Eduardo ‘Lalo’ Creus a intendente de La Matanza, esto nos decía sobre la realidad del barrio y los pormenores de porque esta decisión:

QP: Caldeira, ¿cómo esta Puerta de Hierro, ahora en épocas de elecciones, ha cambiado algo la gestión municipal?

MC.: “No hay cambios profundos, más de ¾ del barrio no tiene luminarias, no tenemos servicio de recolección, vos fíjate que tenemos cooperativas que limpian la Av. Crovara, que si no fuese por ellos la entrada a nuestro barrio sería un desastre, acá dentro no existen los servicios municipales, solamente provincial, que hasta ahí nomas. Nosotros en el gobierno del 2018 luchamos por el anillo de agua, y todavía no fue terminado, llevan ya casi cuatro años de este gobierno provincial y el anillo de agua no fue terminado, donde ellos decían que todo lo que el gobierno anterior hizo estaba mal, siendo que el anillo de agua lo tenemos gracias al gobierno anterior de María Eugenia Vidal, el UPISU existe gracias al Gobierno anterior, porque si no existiera el UPISU, dentro de nuestro barrio no estaría ningún ente ni municipal, ni provincial, ni nacional, porque hace 53 años que venimos luchando por nuestra urbanización, jamás hicieron nada y siempre se tiraban la ola con CABA, o con el municipio de La Matanza, uno contra otro, hasta que desde que vino Horacio Rodríguez Larreta a este lugar, conseguimos el traspaso de tierras, porque el municipio y la provincia se están haciendo fama con que lo lograron ellos, es mentira, lo logramos nosotros cuando Horacio vino a Puerta de Hierro, en este mismo lugar que estamos ahora, en Mantenimiento de Puerta de hierro, fue lo primero que le pedí a Horacio, el me escuchó, su esposa Milagros sabe todo lo que veníamos pasando, porque ella fue Jefa Territorial del UPISU, ella con María Eugenia Vidal fue la que montó todo lo que se hizo acá, y nos dio la posibilidad de hablar con la gobernadora en ese tiempo para pedir todo lo que después vino, el barrio no tenia agua, no teníamos un espacio público, las cloacas estaban todas tapadas, no teníamos nada para nuestro barrio”

QP: ¿Las tierras hoy a quién pertenecen?

MC.: “Hoy a la provincia de Buenos Aires, y ahora el negocio está entre la provincia y el municipio, porque ahora viene el negocio de la urbanización que mueve mucha plata, donde ellos aprovechan, porque ahora esta nación, la provincia y el municipio, el negocio es todo de ellos, donde nosotros, como barrio Puerta de Hierro, no vamos a saber cuáles son las negociaciones que ellos van a decidir. Sobre un lugar donde vivimos nosotros, acá hay un cuerpo de delegados que lucha y acompaña al organismo que está haciendo la urbanización de nuestro barrio, que son departamentos para 24 familias, hoy no pertenezco a ese cuerpo de delegados, no veía con coherencia las cosas que hace la provincia, por eso hice un paso al costado, y sigo laburando como Mantenimiento y ayudando a mis vecinos del Barrio”

QP: ¿El cuerpo de delegados es parte del oficialismo matancero del intendente Espinoza?

MC.: “No, es gente del barrio que queremos el avance de nuestro barrio, que hace 53 años venimos luchando por la urbanización y ahora que lo tenemos, ese cuerpo de delegados se armó a causa de esto para que las cosas avancen, y controlar al organismo de UPISU, al organismo municipal o nacional para que las cosas se hagan, hoy vemos que se está haciendo pero muy despacio cuando se podría generar trabajo para más gente, al igual como lo que pasó con el anillo de agua, imagínate que si en casi 4 años no pudieron terminar con el anillo de agua ¿Cuánto van a tardar en urbanizar’, cuando el anillo de agua estaba casi completo, lo único que tenían que hacer eran las conexiones para adentro del barrio y darle agua a cada vecino, ahora ellos dicen que lo van a terminar antes de fin de año, ¿Por qué será? Porque están buscando el voto, pero después de la elección se van y dejan las promesas sin cumplir, estamos cansados de que nos mientan. Espero esta vez cumplan con lo del agua porque merecemos tener agua digna, porque para eso luchamos en el barrio el 25 de mayo de 2018 fue cuando vino María Eugenia y le pedimos eso y lo cumplió, porque a nuestro barrio no entraba dentro de los planes de urbanización de la gestión de UPISU, y cuando la gobernadora nos escuchó y vio lo que estaba pasando ella integro nuestro barrio dentro de los planes del UPISU, sino quedábamos afuera de todo, para nosotros es un sueño vivir dignamente, crecer y que nuestros hijos y las próximas generaciones puedan disfrutar de un barrio digno, yo no sé si voy a ver la casa nueva, pero quiero que mis hijos si la vean y sientan orgullo de lo que logramos luchando por el barrio acá se van a hacer 536 casas, sabemos que la urbanización tarda pero va a llegar. Lo que me molesta es que la política no le dice a la gente, lo que va a tardar, y que esto tiene que hacerse no importa el gobierno que este de turno, el gobierno que sigue tiene que continuar, y no porque esto lo haya hecho el gobierno anterior está mal, los políticos tienen que pensar más en la gente y no quien lo hizo o quien no por la fama, o por el beneficio político, tienen que decirle la verdad a la gente y dejar de mentir, y dejar de usar los barrios y la gente políticamente”

QP: ¿Cómo está la gente en Puerta de Hierro, que avances vieron en estos cuatro años de Espinoza y Magario en la provincia?

MC.: “La gente tiene muchas dudas, porque ve las cosas muy lentas, estamos cansados de que nos mientan en cada elección, no vimos prácticamente ningún avance, siguen echándole la culpa a la pandemia, cuando en pandemia nos dejaron tirados y abandonados, no pudieron terminar ni el anillo de agua, algunas cosas se están haciendo pero la gente está cansada porque esta urbanización ya se hizo antes y fue tirada abajo, la gente está cansada de que nos mientan, los que estén en la gestión tienen que poner mejor voluntad, ya sea el gobernador la vice gobernadora o el intendente, a nosotros no nos importa quien este en la gestión esa es la realidad, si trabajo para un espacio que es el de JUNTOS, pero con ellos también luchamos y hablamos con la realidad del barrio, si hay algo que nos parece mal lo decimos y luchamos por ello, yo peleo por mi barrio, mi sueño ver las próximas generaciones que tengan una casa digna, con cloacas, agua y urbanizada, por eso luchamos, por eso nos metimos en política, no importa el espacio político, luchar por estas cosas es nuestro derecho, nosotros somos Puerta de Hierro”

QP: Como militante político de JUNTOS ¿cómo ve la interna de su espacio en La Matanza?

MC.: “Me incomoda mucho, porque tendríamos que haber ido a la PASO con una sola lista, aparte creo que un postulante a intendente tiene que conocer las 16 localidades del distrito no solamente recorrer los centros comerciales de San Justo y Ramos Mejía, y esto lo digo por ‘Toty’ Flores, ya basta de eso, no queremos dirigentes políticos que convivan con el oficialismo como el ‘Toty’ cuando sale festejando un asfalto que por derecho el intendente Espinoza lo tiene que hacer, en cuatro años no se le escucho la voz en el HCD, en cuanto al intendente Espinoza lo único que hace son payasadas, ahora se acordó después de cuatro años en arreglar una luz, o inaugurar un asfalto, acá en el barrio ni le conocen la cara, porque solo anda en lugares con avenidas para mostrarse, cuando uno entra en cualquier barrio del distrito es un desastre, ¿Dónde está la guita de los matanceros?, ¿está en seguridad? ¿Está en salud? Ahora va a usar la guita para la campaña para comprar voluntades, porque el intendente sabe que la tiene perdida, sabe que está en la cuerda floja, yo quiero un cambio de verdad en La Matanza, yo quiero una verdadera transformación que se haga de verdad, que los matanceros pensemos de otra manera, que no nos dejemos engañar por una cooperativa, por una bolsa de mercadería, y por eso me tenes que votar y militar, ir a pegar carteles, eso es una mentira, se tiene que terminar todo eso de utilizar a la gente que tiene ganas de trabajar la tienen que dejar de utilizar políticamente. Yo tengo un equipo de 35 personas y me acompañan un montón de vecinos y sus familias, que alguno diga si lo obligue a pegar carteles, o ir a un acto o militar a tal o cual candidato, o si no venís o no vas te saco algo o te dejo sin trabajo, como lo hacen tanto Espinoza como la otra chica que se presenta en contra de Espinoza, ‘La Colo’, usan a la gente y eso no se hace, está mal, no dejan crecer a la gente, quieren que dependan de ellos para tenerlos esclavos, nadie come un mes con la caja de mercadería que les dan, y encima tienen que sacarse una foto y publicarla esas son cosas que yo no hago, y esto lo aclare en JUNTOS, yo no recibo nada ni municipal, ni provincial ni nacional, tenemos un roperito solidario, juntamos mercadería que son donadas por muchas fundaciones de CABA, también estamos juntando juguetes para los chicos para hacer el día del niño como lo hacemos siempre, somos agradecidos, no somos obsecuentes ni esclavos de nadie, el estado provincial y municipal, al no pertenecer al mismo espacio político no nos dan nada, porque no ponemos los deditos en V y no los aplaudimos, ni seguimos ni hacemos lo que ellos quieren, lamentablemente es así, esa es la realidad, y esto lo digo con el corazón y así lucho, así lucho por un trabajo digno para las futuras generaciones, nosotros como Puerta de Hierro somos discriminados, nuestros hijos no pueden conseguir trabajo, dejan CV y cuando dicen Puerta de Hierro, ese CV va al tacho de basura y el famoso te vamos a llamar, que nunca llaman, en Puerta de Hierro el 97% son gente laburadora, y un pibe que termina el secundario, o va a la universidad no puede conseguir trabajo, por eso tenemos que cambiar nuestra realidad como barrio”

QP: Ud. milita en el espacio de JUNTOS y apoya la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta y la ‘Colo’ Santilli, y no la de ‘Toty’ Flores en el distrito, ¿cómo es eso?

MC.: “Yo acompaño a Horacio y Diego y los voy a votar y milito para que eso sea así, y como matancero tengo el sueño que La Matanza cambie de una buena vez, veo a un dirigente, a un concejal que es ‘Lalo’ Creus que usa pantalones y tiene los huevos bien puestos para enfrentar la corrupción de Espinoza, cuando ninguno de nuestro espacio en el HCD, se planta, o peor aun votan a favor de Espinoza, y eso duele mucho para los militantes de JUNTOS, no sé si estos tendrán negocios con Espinoza, pero levantan la mano y votan a favor del intendente Espinoza. Yo en La Matanza voy a cortar boleta y voy a votar a ‘Lalo’ Creus, voy con Horacio, con el ‘Colo’ y con ‘Lalo’ en La Matanza”

QP: ¿Porqué esa decisión de cortar boleta?

MC.: “Primero porque ‘Lalo’ demostró ser el único que se le planta a Espinoza, y el único que estuvo al lado de la gente del barrio en una tormenta cuando muchas familias se quedaron sin techos, el único que actuó sin pedirme nada a cambio, cuando en el municipio te hacían llenar miles de papeles para darte una chapa, que después se la roban, acá vino el concejal Creus con un equipo de gente y no ayudo con los techos, cuando no era su obligación, cuando el Intendente si la tiene, de ayudar a sus vecinos en una tragedia como lo fue esa tormenta, y no voto a ‘Toty’ porque me defraudo, es un mentiroso, vino se sentó a mi mesa, prometió puestos de trabajo a 5 muchachos de mi equipo donde nunca cumplió, y él sabe que nosotros fuimos golpeados por la patota de Espinoza cuando lo acompañamos en el 2021 al asumir su banca, y esto lo sabe, está acostumbrado a ir a un barrio mentir, sacarse la foto y se van. Yo voy por el verdadero cambio y creo que ese cambio está en Horacio, Diego y ‘Lalo’ en La Matanza. ‘Lalo’ tiene los huevos para enfrentar la corrupción de Espinoza en La Matanza, y no veo en otro candidato la capacidad de hacerlo”