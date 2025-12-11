FERNANDO ESPINOZA Y VERÓNICA MAGARIO PARTICIPARON DE LA JURA DE LOS NUEVOS CONCEJALES DE LA MATANZA

Comunicado de Prensa

El Honorable Concejo Deliberante de La Matanza realizó una sesión especial en la que prestaron juramento las y los ediles electos hasta 2029, con la presencia del intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario. Ambos acompañaron la asunción de las nuevas autoridades y destacaron la importancia del trabajo conjunto para el desarrollo del distrito. “Estoy seguro de que juntos, unidos y en equipo, vamos a seguir construyendo el progreso y futuro de nuestro lugar en el mundo, nuestra amada Matanza”, destacó el jefe comunal.

Durante la sesión correspondiente, en el Honorable Concejo Deliberante, asumieron sus funciones las y los concejales: Sergio Landín, único edil que renovó su mandato, Brenda Vargas Matyi, Jonathan Corbalán, Daniel Campana, Zulma Aluz, Enrique Cayuqueo, Patricia Gardella, Daniel Dauría, Leila Gianni, Gabriel Chaile, Jimena Alonso y Hernán Finocchiaro.

La sesión fue presidida por Sergio Landín y por Brenda Vargas Matyi, quienes encabezaron la apertura formal y solicitaron a las y los concejales la presentación de la conformación de los nuevos bloques políticos.

Finalmente quedaron designadas las autoridades para el período parlamentario como presidenta del HCD continúa Liliana Yambrún; vicepresidenta 1ª, asume Liliana Pintos, quien culminó su mandato en la legislatura provincial y como vicepresidente 2º: Javier Ferreyra. Por último, como secretario del cuerpo continúa Carlos Orsingher.

Asimismo, se definieron las presidencias de los cinco bloques políticos: Bloque Justicialista, Sergio Landín; Alianza Libertad Republicana, Leila Gianni; Libertad Avanza, Lorena Ramos; Argentina y Matanza de Pie, Ana Barbetti y Seguridad y Libertad, Erika Zacarías.

Al hacer referencia a los nuevos ediles, el intendente Fernando Espinoza felicitó a cada uno de ellos y remarcó el rol central del Honorable Concejo Deliberante en la construcción del futuro del distrito. “Desde hoy debemos trabajar unidos por un objetivo común: cumplir sueños, escuchar inquietudes y transformar las vidas de nuestras vecinas y vecinos”, expresó el jefe comunal, y precisó: “Estoy seguro de que juntos, unidos y en equipo, vamos a seguir construyendo el progreso y el futuro de nuestro lugar en el mundo: nuestra querida Matanza”.

RECONOCIMIENTO A LAS Y LOS CONCEJALES QUE FINALIZAN SU MANDATO

Previamente, se llevó a cabo la despedida de las concejalas y concejales que culminaron su período legislativo. Por el Partido Justicialista: José Galván, Laura Chamorro, Micaela Durigan, Melany Kergaravat, Ana María Bordón, Jorge Eduardo Carrasco, y Landín (que luego volvió a asumir porque fue reelecto). Así mismo por Cambiemos La Matanza finalizaron su mandato: Jorge Lampa, Héctor Flores y María Laura Greco. Finalmente, también culminaron sus mandatos: Mirta Ferreira, bloque Seguridad y Libertad; Olga Ortigoza, Izquierda Socialista y Ana Irene Paredes Landman, Frente de Izquierda.

Fernando Espinoza también se hizo presente en ese encuentro y agradeció a los representantes del pueblo que culminaron sus mandatos. “El pueblo matancero siempre reconocerá la vocación de cada uno de ustedes por el trabajo, el compromiso y la entrega para construir un distrito con oportunidades para todas y todos”, afirmó Fernando Espinoza.

ESPINOZA Y FRANCESE DIERON UN PASO AL COSTADO

El Intendente Fernando Espinoza y la Sec. Gral. de Gobierno y Cultura, Prof. Liliana Francese presentaron su dimisión al cargo de Concejal (fueron electos al mismo en las últimas elecciones) para continuar al frente de las tareas ejecutivas del municipio matancero.

En su lugar asumieron Enrique “Quique” Cayuqueo y Patricia Gardella. La Concejal electa de Sabrina Demitri formalizó su pedido de licencia y en su lugar asumió Daniel Dauria, actual Delegado Municipal de San Justo.

LEILA GIANI SE ARMÓ SU PROPIO BLOQUE

Leila Gianni, la candidata que más protagonismo tuvo en la campaña electoral, mostró la debilidad del espacio de Javier Milei en el distrito al separarse del bloque libertario y formar un bloque aparte denominado Alianza Libertad Republicana.

Los referentes matanceros de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja y Luis Ontiveros, consideran que la ruptura es “injustificada y debilita al espacio”.

Más allá de explicaciones y opiniones el enfrentamiento entre Gianni y Pareja – Ontiveros viene de lejos y tiene que ver con “los oscuros manejos de los fondos de campaña que acapararon, para sí, tanto Pareja como Ontiveros”