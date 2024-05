“FERNANDO HA DEMOSTRADO QUE ES EL HOMBRE CON MAYOR CAPACIDAD PARA MANTENER LA UNIDAD DEL PERONISMO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Ricardo ‘Chopper’ Valdez concejal (m/c), hoy supervisor general de la Secretaria de Deportes del municipio de La Matanza. Valdez nos contó como es el trabajo que están realizando desde la secretaría, cual es la situación que atraviesan los vecinos del distrito, en particular del barrio donde vive, y como ve al intendente Fernando Espinoza encabezando la resistencia a este gobierno con la reconstrucción del peronismo en general, esto nos decía:

QP: Valdez ¿cómo están trabajando desde la secretaría de deportes, en este año tan complicado para la ciudadanía en general?

RV.: “Desde la Secretaría estamos trabajando muy fuertemente en lo social, con los federados, en todo lo relacionado al deporte, estamos trabajando con la gente, con las familias, porque detrás de cada pibe o piba hay una familia, que apoya y lucha junto a estos chicos deportistas. No hacemos otra cosa que no sea lo que nos encomendó nuestro intendente Fernando Espinoza, que desde la intendencia solventa con recursos para que desde la Secretaria se pueda trabajar bien llegando a cada rincón del distrito. Si bien hay recortes de nación en cuanto a recursos para destinar a nuestra área, recordemos que desde el gobierno nacional, se ha dejado de lado a todos los jóvenes porque no creen en el trabajo social, no creen en el trabajo colectivo que realiza el peronismo en los distintos municipios, y sobre todo en nuestra Matanza. Nosotros creemos en todo lo contrario, creemos que para nuestros pibes el club del barrio es su segundo hogar, donde se aprende a ser solidario, a trabajar en equipo, donde importa el vecino, el amigo desde ese lugar trabajamos con los chicos”

QP: ¿Qué asistencia les brindan a los clubes de barrio?

RV.: “Tenemos la liga de futsal, otra liga que es LIMUFI, también tenemos una liga de hockey, de hándbol, tenemos liga de Vóley, también realizamos el Matanza Corre, esto es un trabajo social muy fuerte y que se hace con mucho esfuerzo y mucho trabajo, hace muy poco, para el día de Malvinas, hicimos un Matanza Corre, donde hubo más de 3000 participantes, fue un gran evento con mucha convocatoria de la familia matancera, esto es solventado por la intendencia de La Matanza, sin olvidarnos de nuestro conductor Fernando Espinoza, y nuestra vice gobernadora Verónica Magario, y nuestro gobernador Axel Kicillof que siempre nos dan una mano y están presentes para el pueblo de La Matanza. Sabemos del gran esfuerzo que hace la provincia para mantener estas actividades a nivel provincial porque son muchos los distritos que abarca, pero así y todo se sigue adelante, porque el peronismo es esto, nunca vamos a dejar tirado a los más chicos o a nuestros mayores”

QP: ¿Cuál es la situación de los clubes de barrio?

RV.: “La situación en este contexto es muy complicada para los clubes de barrio y para la sociedad que rodea a cada club, imagínate que la situación de cada club siempre fue colectiva para comprar lo que hace falta para los chicos para competir, hoy con estas boletas de luz y de gas casi impagables la situación empeora, la mayoría de estos clubes son solventados con el aporte de los padres de estos chicos, y con la situación económica actual, que nadie llega a fin de mes a parar la olla, esto se dificulta aun más”

QP: ¿Se está trabajando desde el municipio en este tema de los clubes?

RV.: “Se está trabajando, haciendo reuniones, no hay una determinación todavía, pero si estamos pendiente de estas cuestiones que sabemos que es la vida de cada club, tendremos que buscar la manera de que esta situación no termine con el cierre de estas entidades que hacen un trabajo social de contención para nuestros pibes de una manera extraordinaria”

QP: ¿Cómo es el trabajo con la Secretaria de deportes y con el ex secretario Eduardo Espinoza?

RV.: “El trabajo es coordinado y ameno, con Jorgelina y Eduardo nos llevamos muy bien, ambos son gente de mucho trabajo y siempre están al pie del cañón, tenemos una secretaria con vasta experiencia en el deporte, todos saben que tenemos a una Leona, deportista y Licenciada, y así lo vivimos, con una gran responsabilidad poder acompañarla en su trabajo en la Secretaría de deportes del municipio, Jorgelina no es una presta nombre, trabaja como trabajamos todos en la secretaría, desde la Secretaria, hasta el que corta el pasto en los predios, pasando por todos los funcionarios y los profes que contienen a los pibes en cada disciplina”

QP: ¿Las actividades se realizan los fines de semana?

RV.: “Actividades tenemos todos los días, si bien los fines de semana se hacen las competencias o algún evento especial, todos los días tenemos programados eventos distintos de forma social, acá no hay nada arancelado, no se cobra absolutamente nada tenemos gimnasia rítmica, patín, una pileta de natación que funciona de lunes a sábados, con un trabajo espectacular de parte de los profes de la secretaría, y hoy puedo decir muy bien, si bien conozco porque vengo de los clubes de barrio y del futbol principalmente, he aprendido mucho del trabajo de los profes con los chicos con capacidades diferentes, que hacen un trabajo de inclusión y deportivo excepcional, y que nos llena de emoción en cada competencia, en cada entrenamiento, en cada clase, hoy me siento un privilegiado que ellos me dejen compartir estas experiencias, me han abierto la cabeza y ver cosa que desconocía, para mí es un placer y un orgullo enorme ser parte de este equipo de trabajo. Y lo bueno de todo esto es que no hay edad para el deporte ni condición física ni social, articulamos con la tercera edad, con adultos mayores donde desde la Secretaría de Tercera Edad, con la compañera Marisa Guerin al frente, se hace un muy buen trabajo, tenemos unos profes que son excepcionales y comprometidos principalmente desde lo humano y lo social, eso hay que recalcarlo y darle importancia”

QP: ¿Qué les plantean desde los clubes de barrio?

RV.: “Lo que me dicen en cada reunión que tenemos es: que lo peor que les pudo pasar es que este presidente haya asumido el gobierno, hoy no saben cómo hacer para mantener sus puertas abiertas, por la suba de impuestos y servicios, la realidad de los clubes están en crisis, con boletas de luz superior a 1 millón de pesos, estamos frente a un problema que, lamentablemente si no se frena a tiempo, muchos clubes van a desaparecer, y van a quedar un montón de chicos y chicas sin esta contención que es importantísima para el desarrollo de la sociedad organizada de la cual hablaba nuestro conductor el Gral. Perón”

QP: Valdez Ud. es un vecino más de Laferrere, vive en un barrio de familias de trabajadores, como es La Loma, ¿cómo está la situación, que le dicen sus vecinos?

RV.: “La realidad es como la de todo barrio humilde de clase trabajadora, de gente que vive de su trabajo, el vecino está enojado, incluso muchos que votaron a Milei, hoy están enojados no solo con el gobierno, sin con ellos mismos por haber tomado esa medida, quizá por odio o por desconocimiento, yo creo más que es por lo segundo, el vecino de La Loma no escapa a la realidad del costo de vida, del desempleo, a la pérdida del poder adquisitivo del salario, mucha gente se siente estafada por el presidente y ve que el ajuste no lo paga la casta, lo estamos pagando todos, lo jóvenes, los adultos jubilados, los estudiantes, los niños, los trabajadores, todos estamos pagando el ajuste, hay vecinos que trabajan pero que no les alcanza para lo mínimo indispensable para alimentarse y viajar a sus trabajos, esto es muy triste para cualquier padre de familia, no poder llevar el plato de comida a la mesa para su familia, es una realidad muy dura, y estamos hablando de los que tienen un trabajo, y si hablamos de los que viven al día buscando la diaria, como los emprendedores, los que trabajan por su cuenta haciendo changas, es una situación muy complicada lo que estamos viviendo”

QP: ¿Ve al intendente como la punta de lanza de la reconstrucción del peronismo ante esta crisis?

RV.: “Fernando ha demostrado que es el hombre con mayor capacidad para mantener la unidad del peronismo, y que está preparado para encabezar y ocupar cualquier función de relevancia para lo que viene, los votos de La Matanza, en gran parte, contribuyeron a ganar la provincia junto con Axel y Verónica. Fernando es el hombre que necesitamos para encabezar el peronismo de la provincia de Buenos Aires y porque no del país, dio muestra sobrada de su capacidad y de lealtad hacia su gente en La Matanza y en la provincia, no me cabe ninguna duda al respecto”

QP: ¿Cómo ve al peronismo de la localidad?

RV.: “Lo veo unido, solido y fuerte, como en toda La Matanza, cuando el peronismo de La Matanza se une es imbatible, y sobran los ejemplos, cuando el vecino necesita ser asistido, ahí está el peronismo, esos compañeros y esas compañeras que trabajan para el bien común, muchas veces sin ser reconocidos, pero que ahí están dando una mano sin preguntar nada, esa es la militancia peronista de Laferrere y de toda La Matanza, si de algo tenemos que sentirnos orgullosos es de la militancia peronista”