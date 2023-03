“GANAR EN LA MATANZA ES UN DESAFÍO IMPORTANTE PARA JUNTOS, TENEMOS QUE FORTALECER LA PROPUESTA ELECTORAL”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Enzo Gioia dirigente radical y destacado vecino de Gregorio de Laferrere. Café de por medio escuchamos a cada vecino que se acercó a la mesa a saludad y a contar lo que se vive en Lafe, puedo decir que: los temas más preocupantes para estos vecinos son la inseguridad, la droga, y la economía. Continuando con la entrevista Gioia habló de su pre candidatura, de los avances de la ciudad, de su visión del distrito y la gestión del intendente Espinoza, esto nos decía:

QP: Gioia como vecino de Laferrere ¿cómo la ve con estos cambios de los últimos años?

EG.: “Por un lado está el avance y el progreso y por otro lado síntomas de preocupación, la situación económica, la inflación golpea fuerte a los vecinos, la inseguridad está desbordada, el tema de la droga es muy preocupante, y esto pone muy peligrosa la ciudad, en cualquier lado que te paras a hablar con los vecinos reconocen que el tema de la inseguridad es un tema muy picante y preocupante, y que nos obliga a trabajar muchísimo. Creo que hay que abandonar las palabras y pasar a los hechos, sabemos que es un tema muy complejo que está en el tapete junto a la situación económica que nos atraviesa como sociedad, esto tanto en Laferrere como en todo el conurbano, que se ha transformado en un lugar difícil donde se complica vivir con tranquilidad, porque los delincuentes han ganado la calle, y Laferrere no escapa a eso. También vemos el avance con las obras, sería un necio en decir que veo todo mal, las obras son una cuestión positiva para la ciudad, el vecino de Laferrere es un ciudadano muy arraigado, y de trabajo, gente que se esfuerza, que trabaja y se empeña en salir adelante a pesar de todo lo que se está viviendo en esta realidad”

QP: Y viendo todas estas aristas que describen la ciudad, ¿cómo ve la gestión del intendente estos últimos años, no solo en Laferrere sino en todo el distrito?

EG.: “Hablar de los últimos años, es difícil sacarlo de contexto, porque venimos de 40 años del mismo gobierno. Desde 1983 gobierna el mismo partido político en La Matanza, creo que eso hace que hoy en la sociedad matancera haya un hartazgo con respecto a este gobierno, las mediciones que nosotros tenemos y hasta las más cercanas al oficialismo, nos dan que la imagen del intendente no es la mejor, creo que Espinoza está haciendo un esfuerzo enorme para defender su gestión, la última elección legislativa fue un síntoma muy fuerte donde paso de un 66% a un 44% que representan 200 mil votos aproximadamente, gente que los voto en el 2019 que en esta legislativa no los voto, una elección donde Santilli y Manes le ganan a Tolosa Paz y esto también se refleja a nivel municipal con una merma importante de votos, si bien Espinoza tiene un buen caudal de votos, no es fácil ganarle, ganar en La Matanza es un desafío importante para JUNTOS tenemos que fortalecer la propuesta electoral y poder pasar del 27% a poder vencer al aparato oficialista y reemplazarlo en el gobierno municipal, creo que esta vez se puede dar, sabemos que es difícil, pero lo vemos posible”

QP: La gestión del día a día cambio hace poco menos de un año en la localidad de Laferrere, donde se dividió en norte centro y sur y delegado municipal ¿Cómo ve este cambio y cómo ve el trabajo que se está realizando?

EG.: “Se ve que le ponen mucho empeño, son buena gente, pero creo que están envueltos en un proceso que es la gestión madre que es la gestión de Espinoza y no se los puede apartar de eso, no voy a decir que hacen poco, pero sí que hacen lo que pueden con los recursos que tienen, se ve que faltan elementos, se nota que hay decisiones que ellos no pueden tomar y que toman otros, si bien estamos en veredas opuestas tienen mi respeto aunque tengo que decir que a la ciudad le falta gestión en muchos aspectos, si bien se esfuerzan en embellecer la ciudad pintando cordones y postes tratando de mantener más limpio todo, pero eso es solo una pequeña parte de lo que se puede hacer, acá hay temas que son preocupantes como la nocturnidad, la inseguridad, no hay bacheos, no se ve, y esto no es personal con los muchachos, porque son excelentes personas y se que hacen lo que pueden pero no alcanza y la gente, los vecinos te lo dicen”

QP: Gioia, ¿podemos decir que ya es precandidato a intendente por la UCR de La Matanza?

EG.: “Podemos decir que si, en un mapa teñido de amarillo en La Matanza vamos a presentar lista, hay un proceso de correligionarios, de amigos y de amigas que también son independientes, y son críticos de este gobierno, y que tenemos como objetivo vivir mejor en La Matanza, y decimos que no puede seguir gobernando la misma fuerza política que nos gobierna desde hace 40 años. Hoy vemos que tenemos que ofrecer una alternativa dentro de JUNTOS, que es la única fuerza política que puede derrotar al oficialismo, eso hay que dejarlo bien claro, las condiciones están dadas para que sea precandidato a intendente municipal y aportar a un proyecto político alternativo fuerte, potente, donde no solo vamos a hablar con los radicales, sabemos que tenemos que hablar y persuadir a todos los vecinos que están hartos de que lo gobierne la misma gente hace 4 décadas, no hablamos ni de derecha ni de izquierda, los vecinos cuando hablan de sus problemas, no te hablan de derecha o izquierda, porque cuando entran en tu casa a robar, o le venden droga a tus hijos, no existe la derecha ni la izquierda, entran y te roban, las calles de tierras no son de derecha o de izquierda, o peronistas o radicales, el vecino no está en esa discusión, el vecino quiere soluciones, quiere vivir mejor y no quiere que le mientan más, nosotros venimos a aportar dentro del espacio de JUNTOS POR EL CAMBIO, la gente que nos acompaña es gente de entidades barriales, vecinos que quieren cambiar esta historia y que no le preguntamos si son radicales o de que partido son o de qué tipo de ideología son, o si están afiliados o no a algún partido, creemos y estamos convencido de que en La Matanza se puede vivir mejor”

QP: ¿Esta firme la decisión de participar en las PASO?

EG.: “Si, esta firme, creemos que va a haber PASO, por los plazos de tiempo todo indique eso. Todavía falta la convocatoria y veremos cómo se da la interna dentro de JUNTOS, desde La Matanza ya hemos transmitido la intención de participar a nuestros referentes provinciales, a Maximiliano Abad que es el presidente del partido, precandidato a gobernador y a otros dirigentes, es por eso que ya estamos caminando el distrito desde General Paz hasta Virrey del Pino, principalmente escuchando a la gente, observando la realidad de cada barrio, trabajando con el vecino de cada localidad, aportando ideas para solucionar las problemáticas que son muchas en todas las partes del distrito”

QP: ¿Cómo está la UCR de La Matanza, están unidos?

EG.: “Siempre reivindico a la UCR de La Matanza porque hay muy buenos cuadros políticos y excelentes militantes, en las distintas corrientes políticas del radicalismo de La Matanza, yo estoy en un espacio que es Adelante, pero sé que en los distintos espacios hay gente muy valiosa, en cada barrio, en cada comité. Hoy la UCR tiene presencia en todos los barrios del distrito y eso es importantísimo, en muchos hogares matanceros hay radicales, y vuelvo a decir lo mismo, nuestra propuesta no es solo para los radicales, nuestra propuesta es para todos los vecinos de La Matanza, sin importar el color político, estamos en la tarea de conquistar a mucha gente que voto al oficialismo y que hoy se siente defraudada por este gobierno”

QP: ¿El radicalismo va a presentar una o más listas en las PASO?

EG.: “Todo indica que nosotros estamos en condiciones de presentar lista, y es posible que haya más, y esta participación es bienvenida por las propuestas que enriquecen el espacio, JUNTOS no es solo el PRO”

QP: En caso de que haya lista de unidad, Ud. ¿Cree que el radicalismo tiene que ser mas protagonista en esta elección?

EG.: “Totalmente, nosotros fuimos una muy buena herramienta electoral que nos sirvió para ganar en el 2015 y en el 2017, y fue una buena herramienta parlamentaria, el radicalismo en todo el país es protagonista dentro de JUNTOS y merece discutir democráticamente lo que se viene. Hoy JUNTOS tiene que ser una verdadera coalición de gobierno, están haciendo un muy buen trabajo las fundaciones de los partidos que integran el espacio, para elaborar un plan de gobierno que incluya a todos, tanto la fundación Alem que es la fundación del radicalismo, Pensar, del PRO, la Fundación del peronismo republicano que es del sector de Pichetto, están haciendo un buen trabajo en conjunto, esto sin lugar a dudas es sano y democrático para el próximo gobierno donde el radicalismo seguramente va a tener no solo los cargos sino también estar en la discusión política, lamentablemente tenemos que decir que en el gobierno anterior fue el gobierno del PRO, esta vez estoy convencido de que el radicalismo va a tener más protagonismo, estamos impulsando la candidatura a gobernador de Maximiliano Abad, presidente del partido, un joven con gran futuro presidente del bloque de diputados de JUNTOS, y tenemos dos muy buenos precandidatos a presidente, uno es Gerardo Morales, y tenemos un importante hombre de la ciencia que se involucró en política que es Facundo Manes, que en las próximas semanas va a andar por acá, por La Matanza, es muy bueno que Manes haya ingresado a la política y que lo haga desde el radicalismo, tiene muy buena convocatoria, no solo con los radicales sino con todo aquel ciudadano que no pertenece a ningún sector político pero que le interesa la política y el futuro de nuestro país”

QP: ¿Cómo ve las formulas, ve una fusión del PRO con el radicalismo?

EG.: “Todavía eso no está definido, esas son las cosas que faltan, como hay certezas, también hay incertidumbres, lo mismo que pasa en el FDT, todavía no sabemos si vamos a competir con formulas puras o cruzadas, o fusionadas o mixtas, lo que sí sabemos es que tenemos que dirimir esto dentro de la coalición y obtener a los mejores candidatos para todos esa es la premisa que debemos seguir, un claro ejemplo es la elección en Trelew del domingo pasado”