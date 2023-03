LOS NECIOS DE LA POLÍTICA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

“El conocimiento puede ser un freno y la ignorancia puede liberar. Saber cuándo saber y cuándo no saber es tan importante como una espada bien templada” Suzume No Kumo (1434)

Hay veces que le agradezco a Dios que Fernando Espinoza sea Intendente de La Matanza; no lo hago muy seguido, pero al ver algunos de los que se postulan para sucederle me sale de la nada ese pensamiento.

Hay dirigentes políticos que se dedican a la política sin saber nada de política y quieren ser candidatos a algo sin saber nada sobre las políticas públicas que se deberían impulsar desde el cargo para el que se postulan.

Espinoza no es el mejor Intendente, pero está a años luz de muchos de los que se postulan para arrebatarle el sillón del Palacio Municipal.

Hasta el momento no se ven con chances de discutirle el poder a Espinoza ninguno de los que se candidatean, en el marco del peronismo matancero, para enfrentarlo y ganarle. No tienen estrategia y solo se concentran en acciones tácticas que resultan intrascendentes a las pocas horas de haberla puesto en marcha.

Hará unos 20 días decidí acompañar, de querusa, la caminata por la peatonal de San Justo a una candidata a Intendente opositora de Espinoza en la interna del PJ local. La mencionada tiene una enorme estructura de difusión y una billetera muy abultada (que, seguramente, sale del estado y, posiblemente, de los bolsillos de muchos de los beneficiarios de los planes sociales que realizan aportes “voluntarios” a la causa de ella y su famoso esposo) y durante su caminata se paró a conversar con más de un vecino. Después del paso de la candidata y de su nutrida comitiva, como quién no quiere la cosa, me acerque a varios de los que sostuvieron un mano a mano con ella.

Les pregunté que le parecía la candidata y la mayoría me contestó que les había dejado una muy buena impresión, pero señalaron que no la conocían como política. Sin intención de meter púa ni nada por el estilo les comenté, al pasar, que era la esposa de su famoso esposo. Con solo mencionar el apellido de su esposo (funcionario del gobierno nacional) estallaron en improperios, utilizando epítetos muy subidos de tono.

Un tiempo antes de lo mencionado anteriormente, la mencionada candidata se sentó en una mesa ubicada en la vereda de uno de los bares más tradicionales de San Justo a charlar con el socio de su famoso esposo (También funcionario del gobierno nacional), a los pocos minutos varios vecinos los reconocieron y empezaron a insultarlos.

En medio de estás dos situaciones tuve la oportunidad de escuchar, de boca de un posible candidato a Intendente, los resultados de una encuesta donde lo ubicaban a escasos puntos detrás de Espinoza en su carrera en pos del ejecutivo local. Me llamó poderosamente la atención los números que esgrimía el concejal (anteriormente fue Diputado nacional) porque en las últimas elecciones no ganó en su localidad ni en el barrio donde concentra su actividad política.

Todas estas cosas no salieron en los medios, pero son parámetros para medir el humor social. El horno no está para bollos y los políticos no se hacen cargo de esto, solo se miran su ombligo y piensan que todo pasa por ahí y, en esto, incluyo al propio Espinoza.

Ningún político se acuerda del 2001 donde la gente reclamó “QUE SE VAYAN TODOS” pero no se fue nadie, se quedaron todos haciendo las mismas cosas que ocasionó el reclamo de la mayoría del pueblo argentino.

OPERETAS BARATAS DE PRENSA

Lamentablemente hay medios que, por unos mangos, te montan “Operetas Baratas de Prensa” (https://www.lapoliticaonline.com/politica/el-peronismo-analiza-mandar-a-magario-a-la-matanza-para-liberar-la-vicegobernacion/) poniendo titulares tipo catástrofe y publican un análisis muy lineal de la política; obviamente nadie firma la nota y tampoco señalan fuentes ni nada parecido como para verificar la exactitud de lo publicado.

“La data” que señala nota a la que hago referencia, nuestro medio lo publicó hace más de un año y, en ese momento, realmente se hablaba de ese tema, pero el escenario político nacional y provincial es tan dinámico que esa ingeniería electoral quedó fuera de discusión.

“Si hay plata se puede publicar cualquier cosa” me comentó “un bolsero de medios” (persona que se especializa en acordar con periodistas para que publiquen tal o cuál noticia) y agregó que “La plata que está manejando Pérsico y compañía es fabulosa. Están poniendo una fortuna en la candidatura de la Colo (por Patricia Cubría, esposa de Emilio Pérsico funcionario del ministerio de Desarrollo Social de nación. No dejen de ver algunos de los videos que han realizado – https://www.facebook.com/patriciacubria/videos/172845138856152/?locale=zh_CN) y toda esa guita sale del estado por intermedio de los planes (en una futura nota – que estamos terminando de chequear – abordaremos el tema de la financiación de la campaña con dineros públicos)”

Más allá de estos dichos el escenario político es tan cambiante que está elucubraciones de pizarrón no aportan para esclarecer nada, solo siembran “sospechas sospechosas”. Seamos conscientes que las listas se cierran 30 días antes de la fecha de elecciones y, hasta ese día, todo lo que se diga sobre candidaturas es “cháchara” (como decía el viejo Saadi).

En este panorama político hay algunas cuestiones políticas que son basamento y sustento para las negociaciones políticas sobre candidaturas y otros temas: Me refiero a los votos; quién tiene votos en su bolsillo negocia de una manera y si esa cantidad de votos son reales y concretos, cualquier negociación política se realiza de otra manera.

Fernando Espinoza ha ido perdiendo votos elección tras elección, pero los votos que aún le quedan le dan una fortaleza política para negociar mano a mano con cualquiera. Si las cosas siguen como están “Espinoza no necesita de tracción de nadie para retener el distrito”, poner en duda esto es no conocer La Matanza. Puede suceder que Espinoza pierda la elección, pero para que eso se dé deben darse antes de la elección una multitud de situaciones de un volumen tan grande que causaría asombro y estupor en muchos. Hasta ahora no hay síntomas de que eso se dé porque la oposición, tanto dentro del oficialismo como fuera del mismo, no se ha movido mucho como para constituirse como alternativa política. Me gustaría ser claro: no lo estoy levantando a Espinoza solo describo una realidad política insoslayable.

“Fernando con los votos que tiene (y los que está recuperando con las obras públicas que se están haciendo), lo tienen que venir a buscar para sentarse con él a negociar. Hoy Fernando sabe que lo necesitan no para ganar La Matanza, lo necesitan para sumar votos concretos a los tramos nacionales y provinciales de la sábana” me comentaba un experimentado periodista que suele rondar por despachos de autoridades nacionales y provinciales.

El colega señaló también que “Hoy a Espinoza ningún dirigente, de la categoría que sea, lo puede llevar de la mano y decirle que tiene que hacer tal o cual cosa. Los votos que tiene son necesarios y, hasta diría, imprescindibles para que el oficialismo tenga chances de retener la provincia y sumar para pelear la presidencia”.

VISIONES Y ESPECTROS

Visiones: percepción de las realidades físicas a través de la vista

Espectro origen de la palabra: Préstamo (s. XVIII) del latín spectrum ‘simulacro’, ‘aparición’, derivado de specere ‘mirar’. De la familia etimológica de aspecto (V.). Variedad de elementos, tendencias, clases, etc., que forman un todo.

Tanto visiones como espectros tienen varios significados, pero cuando se escribe sobre la política conviene utilizar palabras que aclaren un poco el análisis. Sería muy fácil utilizar vocablos de vagos significados, pero resultaría contraproducente si uno quiere expresar algo bien concreto.

En “La Política” se suele mentir mucho y especular aún más; es decir, tanto la mentira como la especulación van de la mano y eso es un juego peligroso porque la combinación de ambas, en ocasiones, suelen presentar visiones irreales y espectros del pasado.

Mi abuela Joaquina (que en paz descanse) me dijo una vez: “Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro” y se refería, concretamente, a que todos tenemos la chance de cambiar o corregir errores. En política no se suele ver mucho de esto por la cuestión del “interés” ($$$ no sé si me explico).

Entre los candidatos a intendente de La Matanza hay varios pecadores/as que creen tener futuro pero sus deudas del pasado le marcan su tendencia con respecto a su futuro. Eso sí: no veo a muchos santos candidateándose.

En el lote a candidatos opositores a intendente del distrito más poblado e importante del país no se ve que estén armando una sólida estructura política como para vencer al oficialismo. Hay algunos con buenas ideas, pero sin sustento político para implementarlas; otros tienen “bolsillo de payaso”, pero no invierten convenientemente esos dineros (tampoco pueden explicar su procedencia) como para constituirse en una opción política para el vecino. Otros son, simplemente, candidatos que ponen todas sus esperanzas en la tracción de “la sábana nacional y provincial”.

La política es cosa seria y si se quiere tener poder político real no se puede improvisar y no estar preparado.

Los matanceros necesitamos opciones para elegir, necesitamos más y mejores políticos. Hoy no basta con declamar “que somos el cambio que necesita el distrito”, hay que demostrarlo hablándole al vecino con hechos concretos y convincentes. Lamentablemente no se está viendo mucho de esto, pero la carrera hacia las elecciones ya está lanzada y aún hay tiempo para modificar algunas estrategias erróneas.