“UN SUEÑO HECHO REALIDAD, HECHOS NO PALABRAS”

Por Gustavo Bustamante

Una ciudad de fiesta, pintada de verde y blanco festejó con alegría la inauguración del camping recreativo del Deportivo Laferrere, emblemático club de la ciudad y de La Matanza toda.

El viernes 3 de marzo del corriente quedó oficialmente inaugurado el camping recreativo que lleva el nombre de un histórico del club Juan Carlos “Chichon” Espósito.

A partir de ahora la familia “Villera” tiene su propio lugar para disfrutar en familia y con amigos y vecinos, porque si hay algo que identifica a la gente de ‘Lafe’ es el arraigo y el amor al club y a la ciudad.

Una marea verde y blanca copó las instalaciones del nuevo predio para disfrutar de los números musicales que brindaron la Repandilla, EL RE TUTU, y Los Manseros Santiagueños.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de destacados personajes del ala política como Emilio Pérsico, su esposa la diputada provincial y candidata a intendente de La Matanza Patricia “Colo” Cubría, del Movimiento Evita, Juan Carlos Alderete diputado nacional y dirigente principal de la CCC, el Dr. Pedro Zamparolo,

la secretaria de tercera edad del municipio Marisa Guerin quien fue en representación del intendente Espinoza, el delegado municipal, Gabriel Guzmán, los sub delegados de Laferrere Mario Stella, Germán Díaz , Maximiliano Wild, el coordinador general de la delegación Alejandro Capobianco, la concejal Laura Chamorro, y el concejal m/c y ex delgado de la localidad Daniel Videla, y el concejal m/c Ricardo “Chopper” Valdez entre otros.

Con un discurso cargado de emociones, el presidente de la institución Gabriel Aranda, señaló que “Quiero agradecer a todos los hinchas, a todos los socios, a toda la ciudad porque esto es lo mínimo que se merecen, el pueblo de Laferrere necesita ser feliz y hoy se lo dedico a mi madre que está en el cielo, a todos los que nos dejaron en la pandemia, a ‘Chichon’ no me quiero olvidar de ninguno que desde el cielo nos alientan a seguir” y agregó que “Hoy me permito llorar porque soy un hombre de barrio, este es mi barrio mi ciudad, y hoy comienza la alegría, mis lagrimas son de felicidad, de alegría solo nosotros sabemos el sufrimiento que pasamos, esto está hecho con el corazón, con los compañeros que cobran planes y pusieron su esfuerzo en hacer realidad esto que alguna vez soñamos todos los que queremos a Laferrere, también quiero darle las gracias a la delegación, al municipio por colaborar y estar hoy presentes, este club es grande y vamos a llevarlo a donde se merece”

En otra parte de su alocución, Lalo Aranda afirmó que “Quiero agradecer a los jugadores, al plantel profesional, así como soy crítico y reflexiono, les pido disculpas acá delante de todos, porque no se me cae nada, cuando perdimos con Berazategui me enoje mucho con Uds. después salieron a revertir, le ganamos a Italiano, empatamos con Español, mañana tenemos que ganar por toda esta gente, nos merecemos que jueguen con el corazón, como juega la hinchada, como juegan las pibas, como juega el hockey femenino, como juega cada categoría, como juegan todos los pibes y pibas que entrenan todos los días, como las chicas de patín; por eso Laferrere es una familia, esto no tiene precio es impagable, vamos a trabajar para que el club sea cada vez más grande”.

Y continuo: “al fútbol femenino que nadie daba nada, gracias de corazón por levantar a Laferrere, porque son pibas que salen de nuestros barrios que juegan en nuestros clubes y nos enorgullece que lleven estos colores y que representen a nuestra ciudad, Laferrere es esto, sentimiento y corazón, gracias a las chicas de hándbol que ascendieron a primera, y también a las chicas de hockey que ahora vamos por la cancha, gracias a todos los dirigentes que estuvieron en el club, gracias porque sé que quisieron hacer lo mejor, y tenemos que estar todos juntos para llevar a Laferrere donde se merece, gracias a todos”.

Gabriel Aranda, presidente del club, concluyó su discurso con una mención especial a su compañera de vida, su esposa, a sus hijos y a su padre por estar siempre y acompañarlo en todo.