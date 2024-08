“HAY QUE REDOBLAR LOS ESFUERZOS PARA RECUPERAR EL PAÍS PORQUE LA PATRIA NO SE ENTREGA Y LA GENTE NO LO MERECE”

Entrevistamos al Subsecretario de Servicios Públicos – Zona Norte, Jorge Di Santo qué, pesé e haber sido nombrado hace algunos meses, recién ahora pudimos coordinar una entrevista.

Di Santo sostiene que “La gente necesita ser escuchada” y remarca que “nosotros los peronistas sabemos salir de estos momentos, tenemos que salir de estos momentos porque nos va a requerir la situación, tenemos que estar siempre presentes. Otros se encargan de hacer pomada al país y nosotros vamos a tener que salir a levantarlo”

QP: Jorge Di Santo, antes que nada, lo felicito. Si bien lo hice telefónicamente no pude hacerlo personalmente, por su designación como Subsecretario de Servicios Públicos – Zona Norte, un cargo ¿lo toma como un reconocimiento a muchos años de trabajo en una delegación municipal?

JD: “Sí, o algo así, lo tomo como un reconocimiento del peronismo de La Matanza que, a mí me ha dado muchísimas cosas. Fernando me ha dado muchísimas posibilidades. Para mí me enorgullece haber sido delegado tantos años de Tapiales – Villa Madero, y lo sigo manifestando así, y actúo como delegado de Tapiales – Villa Madero porque es mi tierra, porque me gusta Tapiales / Madero, y porque, lo siento, no podría desvincularme tan fácilmente. Y ahí guardo todo, pero esto me hace sentir orgulloso, es la posibilidad que me dio el gobierno municipal, con el intendente, de ser parte de esto, que es un trabajo mucho más grande, pero trabajo al fin. Hasta ahora va bien.”

QP: ¿Hay exponerse más ante la demanda de la gente?

JD: “Hay que estar presente. Yo entiendo que lo que hay es tratar es de estar siempre con la gente. Hay veces que le vamos a poder solucionar el problema, y hay veces que no se lo podemos solucionar a como la gente querría, pero haberlos escuchado para mí es importante. Digo que para la gente debe ser más importante. Al dar vuelta la espalda y no hacerse presente sería un daño para todos. La gente necesita ser escuchada. Esa es mi forma de operar. Seguramente no puedo hacer todo lo que tengo que hacer, a veces no puedo estar en las demandas de los compañeros de las delegaciones, pero los compañeros son políticos y saben trabajar muy bien y saben desarrollar esto cuando a veces tenemos la solución o cuando no la tenemos. Pero bueno, es una cosa que recién fuera de la charla te comentaba, yo estoy contento con la planta municipal que me encontré acá. Los muchachos son siete y media de la mañana y están esperando todos en la salida y a dónde vamos a trabajar y qué es lo que vamos a hacer. Digo, o sea que veo con agrado y me satisface y les agradezco que le pongan en estos momentos difíciles, porque es difícil para ellos, es difícil para todos. Este gobierno nacional nos ha dejado en una situación terrible, no nos ha dejado, estamos en una situación terrible que parece que involuciona todos los días y los muchachos el hombro lo ponen y qué podría hacer yo sin ellos. Yo puedo dirigir alguna cuestión, sí, pero el trabajo lo ponen los muchachos todos los días y cuento con ellos, así como cuento con nuestro ejecutivo que me hacen llegar, son menos las cosas hoy, pero que me hacen llegar las cosas para poder trabajar.”

QP: O sea, herramientas y materiales para trabajar están, hay voluntad de trabajo.

JD: “Es voluntad de trabajo, y hay voluntad de trabajo. Por ahí antes teníamos 100 y hoy tenemos 80. También eso lo debemos a la buena administración que lleva Fernando, porque si no hoy no habría un mango para comprar nada y a mí el cemento para hacer una tapa, el hierro para hacer un cordón no me falta y que la máquina funcione todos los días con combustible y que puedan dirigirse hasta el lugar de trabajo tampoco me falta. Entonces, digo, esto habla de una buena administración también en momentos tan difíciles donde tanto está faltando en tantos lados. Puede ser que las delegaciones estén pasando un momento más difícil, ahí se note más veces, pero hablo con los compañeros y sí, puede ser, pero desde acá tratamos de buscarle paliativo a todos y vamos prestando. Hoy le prestamos a una localidad, mañana a otra, pasado a otra y vamos tratando de cumplir entre todos. Pero nosotros los peronistas sabemos salir de estos momentos, tenemos que salir de estos momentos porque nos va a requerir la situación, tenemos que estar siempre presentes. Otros se encargan de hacer pomada al país y nosotros vamos a tener que salir a levantarlo. Desde La Matanza para la provincia y desde la provincia para la nación, seguramente.”

QP: ¿Cómo ha variado la demanda del vecino?

JD: “Si. Hoy la gente está enojada. Y una cosa es cuando la gente está feliz y está contenta y por ahí está programando sus vacaciones. Digo, viene y te pide una poda, te pide un pozo o te pide un cordón y te lo piden de una manera. Tienen una manera más gentil, otra forma. Hoy todo es una demanda seria y a veces dura, a veces muy dura. Vos tenés la obligación, vos tenés que solucionarme esto porque ustedes no hacen nada. A veces se ponen, no exigentes, sino a veces algunos, no todos, se ponen de forma maleducada a pedir las cosas. Nosotros tratamos de dar respuesta y que sea con educación porque nuestro compromiso es estar al lado de la gente y lo tenemos que hacer con la máxima educación. A veces nos tenemos que tolerar cosas que no son justas. Pero bueno, entendemos que hoy no le alcanza la plata para vivir al que trabaja. En algún momento, le hizo falta la plata al que no tenía trabajo. Bueno, hoy hay gente que trabaja y no le alcanza la plata para vivir. Entonces, en algún lado, eso se vuelca. Y bueno, se vuelca a ser funcionario municipal si ellos lo más cerca que tienen es la municipalidad. Ellos no pueden ir a la Casa Rosada a gritar. Y bueno, vienen acá y nos hacen saber a nosotros. Ahí tenemos que salir nosotros, desde nuestra actitud militante y trabajadora, a generar el espacio que la gente está necesitando que se genere. Hagamos presencia. Por ahí no podemos hacer, como te decía antes, todo lo que ese vecino nos viene a pedir, pero por lo menos debemos estar junto a él.”

QP: Usted estuvo muchos años en una delegación municipal importante que es la de Tapiales / Madero, realizando realmente un trabajo impresionante en el mismo. Pero ahora debe tener otra visión, otro espectro, al trabajar con delegados de tantas localidades.

¿Cómo están manejando eso?

JD: “Mira, si hay algo que tuvimos y tenemos, yo particularmente pienso eso, es que siempre buenos delegados. Entre los delegados y los subdelegados, ellos planifican su territorio. Y acá viene un plan de trabajo. Cuando llegan acá, es un plan de trabajo donde necesitan algo de lo que se denomina esto como el corralón 3 o subsecretaría de Obras y Servicios Públicos. Uno lo que hace es hacerle llegar los medios para que el plan de ellos se pueda desarrollar y si hay alguna cosa que acotar, la acotamos y lo hacemos en conjunto. Pero realmente el trabajo en cada localidad lo desempeñan y lo desempeñan muy bien mis compañeros delegados y subdelegados, acompañados por los coordinadores de área. Digo, esto es un conjunto de trabajo. Los títulos son cuestión de momentos. Cada título te lo prestan un ratito, te lo dan un ratito. Después es el conjunto. En una delegación, en una subsecretaría o en cualquier lado, es un conjunto de compañeros abroquelados unos a otros. Tenemos que planear cómo salimos de este momento adelante. Pero los trabajos ya vienen armados.”

QP: ¿Le ha podido tomar el ritmo a la gente en el sentido del vecino, el ánimo y demás? ¿Cómo lo ha visto? Porque antes tenía un sector, ahora tenemos una visión más amplia.

JD: “No en todos los lugares es lo mismo. Pero sí, todo me va a llevar un poco más de tiempo, pero el ánimo de la gente va cambiando en el día a día. Y por ahí volvemos a tocar el tema de antes. Hace dos meses compraban dos paquetes de fideos, hoy ya están comprando uno. Eso le está cambiando el ánimo a la gente. Fíjate el crecimiento de los comedores desde el municipio. Fernando está levantando un montón de comedores y asistiendo a un montón de comedores. Yo te podría hablar de la localidad mía, cómo subió la demanda de desarrollo social. De 400, 500 cajas en este momento a 1.500 cajas. Muchos vecinos tienen una heladera hermosa pero la misma está vacía. Y eso le cambia el humor a la gente. Entonces el trato va siendo distinto. Y eso se va a dar desde Tapiales o Celina hasta Castillo, Virrey del Pino, González Catán, cualquiera. Supongo que esto le va cambiando el humor de la gente.”

QP: Más allá de su parte como trabajador o funcionario municipal, está la parte política. Supongo que están juntando los subcomandos y demás. ¿Qué analizan con respecto a la situación actual?

JD: “Y estamos charlando mucho para ver qué mensaje le damos a la gente y cómo podemos explicar qué está pasando. Porque tenemos que ver que la gente está enojada con nosotros. Por algo perdimos una elección. No en La Matanza. Nosotros perdimos una elección a nivel nacional. Pero la gente estaba enojada con nosotros también. Entonces, volver a tocar ese timbre y volver a entrar a la casa del vecino o al amigo mismo que se enojó con nuestro ex gobierno. Hoy le planteamos qué está haciendo este gobierno. Que nosotros cometimos errores, sí. Pero no queríamos gente viviendo en la calle o chicos con hambre. A este gobierno parece que todo eso no le importa nada. Y lo hacemos ver y lo mostramos. Seguramente hoy no nos van a decir que sí. Pero estamos junto a ellos y se lo hacemos notar. Estamos trabajando también para presentar el recurso de amparo de lo que son los servicios públicos. Vos estarás al tanto, luz, gas, agua.”

QP: Sí, sobre los aumentos desmedidos de los servicios públicos

JD: “Claro, estos aumentos. Y eso es tratar de trabajar para la gente. Entonces, la gente un poquito sí, un poquito no. No es tan fácil. Nos va haciendo llegar su factura como para que nosotros podamos meter ese recurso de amparo que se va a gestionar desde la provincia de Buenos Aires y el intendente municipal. Y bueno, eso es estar junto a ellos. Por ahí, en algún momento vuelvan a evaluar. Estos están junto a nosotros. Y eso es el peronismo, estar junto a la gente. Cometemos errores, claro que los cometemos. Claro que los hemos cometido. Pero bueno, aprendemos de los errores y seguramente vamos a volver a ser gobierno y cuando seamos gobierno no cometeremos esos errores. Pero bueno, siempre nos tocó agarrar un país devastado. Viene uno, lo parte y tiene que venir el peronismo a arreglarlo. Esto es viejo, siempre pasó así.”

QP: ¿El debate interno hacia el partido se está dando? ¿Están hablando los motivos de las cosas que pasaron? ¿Programando un trabajo futuro? Porque lo que viene es muy difícil.

JD: “Estamos charlando mucho. Yo no soy parte del Consejo de Partido, pero sí de los subcomandos y como subcomando participamos en el Consejo de Partido. Estamos charlando mucho, sí. Pero hoy le estamos poniendo en reconocer que pudimos habernos equivocado, sí. De eso se charla y trabajamos para que esos errores no vuelvan a ocurrir. Pero más le ponemos énfasis en qué cosas vamos haciendo para llegar a la gente. Para optimizar los recursos que tenemos y poder llegar a la gente.”

QP: ¿El Intendente qué plantea en este aspecto?

JD: “Lucha. Lucha, trabajo, esfuerzo, estar junto al vecino. Y él trata por todos los medios de que a nosotros no nos falten aquellos elementos para poder llegar al vecino. Él nos plantea lucha y trabajo. Fernando, digamos que hasta en las buenas épocas nos planteaba lucha y trabajo. Y nosotros estamos totalmente consustanciados con su idea y su proyecto y seguimos adelante con esto.”

QP: La Matanza fue el distrito que demostró en las últimas elecciones que tiene los votos para asegurar el triunfo en la Provincia de Buenos Aires. Fernando Espinoza demostró que es el Intendente que más votos tiene en la Provincia de Buenos Aires. Y es un trabajo complicado mantener eso. ¿Usted cree que lo podemos mantener esa adhesión del vecino hacia Fernando Espinoza?

JD: “Fernando Espinoza puede. Puede hacerlo. Pero Fernando Espinoza necesita, yo personalmente creo, que necesita de mayor esfuerzo de nosotros. Nosotros no podemos dejar, no debemos dejar que Fernando tenga que hacer todo. Por ahí nosotros caímos un poquito, ganamos en La Matanza, estamos bien. En lo personal te digo, yo no puedo juzgar a otro compañero. Yo en lo personal me dejé caer un cachitito, dije que bueno, fue muy bien la elección, está todo bien. No, no, no. Nos fue bien la elección en La Matanza. Hay que redoblar los esfuerzos para recuperar el país porque la patria no se entrega y la gente no lo merece. Pero sí, sí, se puede mantener eso en Matanza. Se trabaja y se lucha mucho como para que eso se pueda mantener en La Matanza. Después la gente es la que va a responder a través del voto, pero que no va a faltar la presencia nuestra en La Matanza, no va a faltar.”

QP: ¿Desear algo más?

JD: “Gracias, gracias. Lo quiero hacer público, gracias al gobierno municipal por la colaboración para que esta subsecretaría funcione y muchísimas gracias a mis compañeros municipales de acá de la secretaría y los que dejé en Tapiales que me permitieron a mí hacer un trabajo importante. No sé si muy bien, pero lo poquito que se pudo haber hecho lo hicieron con el esfuerzo de los trabajadores municipales. Lo mío es lo mínimo. No puedo dejar de mencionar a mis compañeros de militancia que día a día se ponen la camiseta del peronismo y salen a la calle para hacer peronismo”