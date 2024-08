Y AL FINAL SE FUE COMO VINO: SIN PENA Y SIN GLORIA … PERO CON UNOS CUANTOS MANGOS EN EL BOLSILLO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El Arq. Eduardo RICCIUTI fue nombrado en febrero del 2023 al frente de la Secretaría General de Espacio Público y Servicios Públicos. Su ingreso produjo bastante bolonqui y desató una interna bastante ríspida con Ricardo Fresco quien en esas épocas estaba al frente de la Unidad Coordinadora de Ejecución de Programas con Cooperativas de Trabajo. En su momento nos ocupamos de lo sucedido en la nota: BOLAZOS PALACIEGOS: EL EFECTO RICCIUTI (https://semanarioquintopoder.com/bolazos-palaciegos-el-efecto-ricciuti/).

En aquellas épocas de bonanzas y respaldo político RICCIUTI intentó moverle o marcarle la cancha a Ricardo Fresco, pero a medida que fue pasando el tiempo, Don Fresco fue tomando impulso y generando poder.

A tal punto llegó el tema que en al día de hoy, después del Jefe de Gabinete, el Dr. Claudio Lentini, Ricardo Fresco es uno de los hombres con más poder dentro de la estructura de gobierno del municipio matancero.

Vaya uno a saber las razones de tal crecimiento (generalmente son económicas), pero el Arq. Eduardo RICCIUTI ya no pudo mantenerse en el cuadrilátero y debió irse silbando bajito.

“Mucho no lo han de extrañar porque vino con la clara intención de chorearse todo” me comentaba un trabajador y/o militante palaciego y remarcó que “El tipo andaba medio colifa con el tema de las mujeres, las maltrataba y demás yerbas. No las acosaba, sino que no quería mujeres cerca. También se hacia el langa con el peronismo y su historia dentro del movimiento, pero tengo la sensación de que nunca estuvo afiliado ni sabía cantar la marcha”

Hasta siempre Arq. Eduardo RICCIUTI, le aseguro que no lo vamos a extrañar, no dejó nada detrás suyo (quizás algunas monedas, les aconsejo que revisen bien los cajones, el interior de los muebles, etc.) pero, le comento, que fue víctima de los “paralelismo de la municipalidad matancera”.