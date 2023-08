“HAY UNA NECESIDAD DE CAMBIO. LA GENTE QUIERE UNA MATANZA DIFERENTE”

Entrevistamos al Dr. Walter González, pre candidato a Intendente municipal por el CoPeBo y dialogamos sobre el estado del municipio y sus propuestas de gobierno.

El Dr. González señaló que “La mayoría de los precandidatos hacen un relato de la realidad de La Matanza” y remarcó que “No hay un estado presente ni eficiente.”

QP: Estamos a días de las elecciones PASO. ¿Cómo ha sido la campaña?

WG: “Muy buena. He estado trabajando, metiéndome en La Matanza profunda y relacionándome con distintas organizaciones civiles que manejan parte del poder de La Matanza. El trabajo en la campaña lo vengo realizando a full.”

QP: Uno generalmente habla de las propuestas personales que hace durante la campaña política. De todo el recorrido que ha hecho y de la charla con los vecinos, ¿qué mensaje se trae de los vecinos? ¿Cuáles son sus principales reclamos?

WG: “Reclaman falta de alimentos en algunos comedores (porque hay hambre y desnutrición en La Matanza), la luz, cloacas en los barrios periféricos, seguridad, falta de calles adecuadas para llegar a sus casas, educación. Una chiquita de 11 años me contó, como parte de su realidad, que no tuvo clases durante 40 días porque había peligro que se cayera el techo en su escuela de González Catán. La solución fue suspender las clases durante un mes y medio, cuando eso se tendría que haber previsto y prevenido. La gente más que reclamar me cuenta las cosas que le falta. Y hay muchas carencias, muchas necesidades para resolver en La Matanza.”

QP: Especialmente reclama la presencia de un estado eficiente

WG: “No hay un estado presente ni eficiente.”

QP: Ante esto, ¿usted qué le propone al vecino?

WG: “Estuve analizando a los distintos precandidatos a intendente y todos decimos lo mismo. Yo le ofrezco al vecino mi convicción de estar participando en este proyecto de querer ser intendente, con la seguridad de que tengo la capacidad para llevar adelante los objetivos para modificar las cosas que necesita La Matanza

(https://www.facebook.com/reel/3712240378998574). Tengo un equipo de trabajo, un plan de gobierno, un proyecto de acción de gobierno con injerencia en 16 áreas distintas: la seguridad, la salud, la educación, el empleado municipal, los impuestos, etc. Este proyecto de acción de gobierno lo puede llevar adelante cualquier político, pero lo tendríamos que discutir entre todos los precandidatos. Por los antecedentes de todos los precandidatos, me diferencio en que yo no tengo compromisos anteriores con los políticos. Mi acción de gobierno es nueva. A la gente le digo que tiene en mí la posibilidad de un tipo con convicciones, compromiso, capacidad y ganas de llevar adelante todas las cosas que uno tiene que hacer para transformar a La Matanza.”

QP: ¿Qué mensaje le transmite el vecino?

WG: “Hay una necesidad de cambio. La gente me transmite esta necesidad de tener una La Matanza diferente. A esa gente le respondo que, como el poder está en el pueblo, se pueden llegar a hacer las cosas si se vota algo distinto; que no cometa el mismo error que viene cometiendo durante todo este tiempo (llevamos 16 años de gobierno del mismo color político, y con la misma forma y estructura). Ahora la gente tiene la posibilidad de lograr un cambio en La Matanza a través del voto. Por eso, insto y le digo a la gente a través de esta nota que no deje de ir a votar, que analice el voto y que lo haga a conciencia para tener un distrito diferente. Si se vota al mismo de siempre los resultados van a ser los mismos. Si quieren una La Matanza diferente tienen que votar distinto.”

QP: Usted, presumiblemente, estaría pasando estas elecciones PASO y llegaría en octubre a las generales. Esto implicaría más tiempo de campaña e intensificación de la misma. De darse esto, ¿usted cree que tiene la chance de pelearle a Espinoza el voto a voto?

WG: “Me la creo. Y sobre todo creo en el espacio en el que estoy participando que es el CoPeBo, y creo en el peronismo que representa el conductor de este espacio que es Rubén Ledesma. Él es de los pocos peronistas de extirpe que hay en La Matanza. Entonces, como peronista que me siento con el respaldo de un peronismo fuerte, creo que puedo ser la alternativa cierta de un gobierno con carácter y extirpe peronista diferente al poder actual. En esa me la creo que se la puedo pelear a Espinoza.”

QP: Siempre he sostenido que a un gobierno peronista en La Matanza sólo le puede ganar otro peronista.

WG: “La comparto.”

QP: A lo que iba, si vamos a hablar un poco de peronismo, ¿el peronismo no necesita una renovación?

WG: “Yo me siento peronista de vientre y de sentimiento, y cuando uno tiene inculcado en su persona lo que significó el peronismo y lo que es el peronismo, lo único que tiene que hacer es trasladarlo de la mejor manera posible a la comunidad. El peronismo es para la gente y es lo que favorece a la comunidad. En cuanto a la renovación, creo que se impone la posibilidad de que dejen los mismos peronistas que otros peronistas tengan la posibilidad de actuar y de dirigir el gobierno municipal. El listado de candidatos y de concejales que tiene nuestra lista es un conjunto de actores nuevos en la política. Cena, que es un actor nuevo en la política y el primer concejal que tenemos, es un militante peronista con una historia familiar que lo respalda. La segunda concejala es Paulina Cáceres, que con su juventud puede ayudar al Concejo Deliberante a tener una visión distinta en el caso que salga electa. El tercer concejal es Javier, que es otro muchacho joven sin historia política. El cuarto concejal es Darío; que también es un candidato joven de 30 años que está relacionado con el deporte amateur y profesional, y puede ayudar mucho para una nueva La Matanza. Y yo también soy un actor nuevo en la política, por más que sea un adulto. Mi participación en la política es nueva y no tengo compromisos políticos ni muertos políticos en el placard (como se dice habitualmente). La verdad es que me siento con la fuerza y la vocación necesarias para tratar de ver, como peronista, qué se puede hacer en La Matanza.”

QP: Veo que usted está en un espacio como es el CoPeBo, que es un partido de orden provincial que conduce Ledesma; pero que lleva varios años trabajando y participando de la vida política de este municipio y de otros municipios. Resalto esto porque veo una enorme cantidad de listas que se han presentado para esta elección. Nunca se habían presentado tantas listas como ahora para una elección de distrito. Entonces, me surge la duda de si hay una crisis política, en cuanto que la gente no confía en la dirigencia política, o la crisis del municipio es tan grave que hay muchos que se proponen sacar adelante al municipio porque la administración municipal está mal.

WG: “Las dos cosas que plantea existen, son reales. Por un lado, hay un resultado de acción política del municipio que causa insatisfacción en la mayoría de los matanceros por los resultados en sí. Y por el otro lado, aparecen todos los mismos políticos de siempre a querer hacer algo diferente. Son muchos los que quieren actuar. Entonces, así como a nivel nacional hay muchos candidatos a presidente, a nivel municipal aparecen muchos precandidatos a intendente. Creo que la mayoría de los precandidatos hacen un relato de la realidad de La Matanza, pero ninguno viene con un programa de acción de gobierno a 4, 8 o 15 años. Esto es un poco lo que me diferencia. En esta situación de tener tantos precandidatos en La Matanza yo tuve la suerte que Rubén Ledesma me proponga como precandidato a intendente de su espacio político. El CoPeBo tiene su historia, es un partido de muchos años y participó para ser gobierno de este municipio. Por lo tanto, esta posibilidad para mí fue una bendición. Me da satisfacción que Ledesma me haya dado la posibilidad de ser el precandidato y ocupar el cargo que él pretendía (porque él se candidateaba a ser intendente). Esto muestra, por parte de él, un cierto grado de humildad; que ha analizado que es tiempo para gente nueva sin antecedentes políticos; y que cree en el peronista que pueda llevar adelante el proyecto para hacer una La Matanza diferente. Resumiendo, la crisis está en los resultados del gobierno municipal y en la falta de candidatos políticos serios (por eso aparecen 16 o más precandidatos).”

QP: Sí, es como que hay una falta de credibilidad en la clase política.

WG: “Ojalá que podamos pasar estas elecciones. Si pasamos las PASO creo que podemos hacerle mucha fuerza al gobierno municipal actual. Si no somos la segunda fuerza política creo que podemos ser la primera.”

QP: Me molesta hacer esta pregunta porque realmente tendría que estar preguntándole sobre su proyecto, sus ideas a llevar a cabo. ¿No alcanzan las obras? Porque capaz que está bien lo macro que serían las obras, pero falta lo micro que es el contacto con los vecinos, estar cerca de los vecinos ante los problemas.

WG: “Hay que ser realistas. Muchas de las obras que se están haciendo son más un relato que obras. Parte de la decepción que tiene la gente, y que me lo transmite, es ver que hay un montón de obras que son positivas y buenas pero que no son lo enteramente buenas que hubieran significado si se hubieran hecho bien. Por ejemplo; el Hospital Néstor Kirchner, que está inaugurado y reinaugurado, había sido propuesto como un centro de atención de mediana y alta complejidad, pero recién está siendo un centro de atención primaria de la salud. Hay muchos canales de arroyos que se realizaron, que por no haber un adecuado nivel en las estructuras que se hicieron, con las lluvias aparecen como buenos centros evacuadores del agua de varios barrios, pero cuando no hay lluvia todos los canales de los arroyos son un centro de contaminación porque hay agua estancada y basura. Se pavimentaron ciertos accesos o avenidas que se tuvieron que repavimentar (la ruta 3 es uno de los casos) y que se vive repavimentando. Entonces, yo creo que se hacen muchas obras que son positivas y buenas, pero muchas al no estar realizadas dentro de un programa de urbanización adecuado quedan en la nada y son insuficientes en los resultados que dan. Por eso digo que se cumplió un ciclo. Yo no hablo mal de lo que se hizo, sino que hablo de lo que se dejó de hacer y todo lo que se puede llegar a hacer. La Matanza tuvo mucho presupuesto para obras y se hicieron muchas obras, pero muchas se hicieron para la tribuna y no para lo que un programa de gobierno tiene que llevar adelante para hacer una La Matanza diferente.”

QP: ¿Por qué el vecino lo tendría que votar?

WG: “Porque creo que soy la alternativa diferente que puede beneficiar al matancero. Para eso tengo 40 años de médico en La Matanza, por lo que conozco bien a la gente. He trabajado mucho en los barrios en este último tiempo y la gente me ha sabido transmitir sus necesidades. Porque estoy preparado, tengo mi especialización en administración de salud. Tengo mis antecedentes que pueden avalar mi capacidad de gestión. Y, por último, porque soy un tipo de fe, defensor de la familia, que estoy metido en este proyecto simplemente por convicción y con ganas de transformar a La Matanza. A este tiempo lo estoy asumiendo con mucho compromiso y vocación. Si gano tenga la plena seguridad que voy a dar todo de mí para implementar todo el programa de gobierno en el que estoy colaborando.”