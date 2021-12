“LA DEUDA LA VAN A TERMINAR PAGANDO NUESTROS BISNIETOS”

por Nicolás Brandolini

Semanario “Quinto Poder” dialogó con Helena Piedrabuena, referente de la organización Barrios de Pie en Villa Luzuriaga. Piedrabuena analizó los resultados de las últimas elecciones, la postura de la oposición frente al festejo del Día del Militante y sobre las actividades que la agrupación oficialista realiza a nivel social para los vecinos.

QP.: ¿Cómo analizan ustedes los resultados de las últimas elecciones?

EPB.: “Creo que nosotros después de las PASO, que fue un golpe muy duro para nosotros, un golpe muy duro para la gente de clase más humilde. Fue casi como un voto castigo, a nivel provincial y nacional, no así a nivel distrital en La Matanza que se ganó, claramente. En cuanto a la diferencia de votos entre las PASO y Generales ayudó mucho la gente que, en las PASO, esa gente de clase más humilde que no había votado en agosto lo haga en noviembre y nos dé una posibilidad a nosotros, al Frente de Todos. Fue muy fuerte perder en las provincias. Después del mensaje de las PASO, salimos a hacer una campaña focalizada en los barrios, con los vecinos, los comerciantes, hablar con los sectores que nos acompañaron en el 2019 y fue claro que esa campaña dio resultado y que se levantó el porcentaje de votos.”



QP.: ¿Usted cree que con una semana más de Campaña se hubiera dado vuelta el resultado a nivel nacional y provincial?

EPB.: “Yo creo que sí. Con una o dos semanas más de trabajo en los barrios, como lo hicimos, con el resultado de 1 punto y pico en la Provincia hubiéramos dado vuelta el resultado”



QP.: ¿Cómo leen la crítica de la oposición hacia el Frente de Todos, con el festejo del día del militante, cuando señalan que ustedes “festejan la derrota”?

EPB.: “Yo creo que era sabido, si festejaron el resultado de las PASO un triunfo que no le correspondía, porque este gobierno se hizo cargo de un país desbastado por la situación económica y social con los más de 100 años de deuda que nos dejaron, la deuda la van a terminar pagando nuestros bisnietos. Osea, no sé qué festejo pueden hacer, que pueden festejar, cuando nos dejaron en las ruinas con tantas cosas. Son muchas cosas: el FMI, ellos hablan de la inseguridad, pero ellos tuvieron el caso Maldonado donde a través de eso trataron de ensuciar la identidad de los pobres, y el pobre es el que menos tiene. Y fue entonces donde el Presidente y este Gobierno fueron los que se hicieron cargo del destino del país durante la pandemia. Esto fue algo muy fuerte donde al gobierno le costó mucho sostener la economía, y la oposición se mantuvo desde un lugar desde donde se sembró odio hacia el pueblo y eso se vio la noche del festejo en el Bunker. Las caras, la noche del festejo, notaban división y eso se vio”

QP.: ¿Cómo analizan la muerte de Lucas González, quien fuera asesinado el 17 de Noviembre de un tiro en la cabeza por efectivos de la Policía de la Ciudad?

EPB.: “Portación de Rostro, la verdad no puedo entender como la policía sigue abusando de su autoridad. No es posible que sigan pasando estas cosas, que “si uno no para”, puede crear sospecha porque va en un auto con cuatro pibes, me parece que hay otras formas. Me parece que hay otras formas, más siendo policías preparados. Es algo muy triste, realmente a mí me conmovió el relato de su mamá parecería que por su color de cara, terminó muerto. Pasa en todos lados, fíjate lo del kioskero en Ramos Mejía eso fue una campaña. Santilli dijo que no iba a hacer cierre de Campaña en La Matanza por la inseguridad que hay en el distrito, pero inseguridad hay en todos lados. El hecho tuvo difusión, porque sucedió en Ramos Mejía. La gente que vive en Ramos, no se considera matancera. Cuando vos le preguntas una persona de Ramos por dónde vive, te contesta: soy de Ramos Mejía, no te dice soy de La Matanza”.

QP.: Daniel Menéndez dijo “que había que seguir trabajando en profundizar la militancia y que no había que perder el contacto con el vecino”. En ese sentido en La Matanza ¿Cómo planean encarar estos dos años que quedan por delante a nivel de gestión con la militancia y las actividades que hacen acá en Luzuriaga?

EPB.: “Lo mismo, nosotros siempre trabajamos para el otro y un resultado no va a mover nuestra tarea. Vamos a seguir trabajando en las calles, los colegios con el vecino. Más ahora que quedan dos años por delante y me parece que a partir de ahora la idea es salir a trabajar para recuperar los votos que nos falta de cara al 2023. Lo importante acá es el vecino, porque quizás te ve trabajando en la calle y de 10 vecinos, al menos 4 se paran a charlar con vos. Hay que salir con el mismo énfasis, las mismas ganas de seguir construyendo porque nosotros trabajamos, los compañeros trabajan y eso es innegable”

QP.: ¿Le gustaría agregar algo más?

EPB.: “Si quisiera profundizar, todavía más, sobre las actividades que hacemos junto a nuestros compañeros que dan apoyo escolar de primer y segundo nivel, cosa que se necesita y mucho porque con esto de la pandemia muchos chicos quedaron muy atrasados, después el área de MAREA que trabaja con las personas que hayan sufrido violencia de género, donde se acompaña a la persona a hacer la denuncia o hasta donde la persona deje ayudarse, también el área de salud donde se trabaja con los comedores y la copa de leche puntos donde la gente se acerca por necesidad, donde las compañeras se capacitan para tomar la presión, talla y peso, hacer seguimiento de los casos donde los chicos pasen por problemas alimenticios, hacerle el seguimiento. Tenemos una textil que se llama “Evita Capitana” acá a la vuelta de nuestro local donde las compañeras trabajan haciendo moldería, confeccionar prendas que puedan venderlas de manera barata y de calidad para así fortalecer la economía popular. También hacemos eventos y actividades de recreación justamente hace unos días organizamos un partido de futbol mixto, no solo para incluir, sino también para fomentar el compañerismo y conocerse entre los compañeros. Compartir un mate, una gaseosa, para conocernos más”