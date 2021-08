“LA EDUCACIÓN DEBE SER PRIORIDAD EN LA MATANZA”

Por Nicolás Brandolini

Charlamos con Mario Núñez, pre candidato a Consejero Escolar por la lista que integra el PRO, el Movimiento Social por la República, Partido Integrar, el Partido Socialista y Republicanos Unidos, sobre el nuevo desafío que encara camino a las PASO, elecciones que se celebrarán el próximo 12 de Septiembre.

Núñez tiene una mirada crítica sobre la materia en nuestro distrito, señala, entre otros temas, que “el Municipio debería destinar más dinero para educación y tiene de dónde hacerlo y si no le corresponde debería aplicar la presión a quién sí le corresponda” pero aun así destaca que es imperante que el trabajo en materia educativa tiene que ser colectivo y necesita de todos los sectores para superar los efectos negativos que la Pandemia ha dejado sobre la educación.

QP: ¿CÓMO SE PLANTEA EL DESAFÍO DE SER PRE CANDIDATO A CONSEJERO ESCOLAR?

MN: “Un nuevo desafío y como todo nuevo desafío, un compromiso, un compromiso con la gente, con mis vecinos de La Matanza, ahora cuál es el desafío creo yo que el desafío de ser Consejero Escolar implica saber, implica informar, implica comunicar, interiorizarse de los problemas y en el caso de encontrar anomalías denunciarlas como se debe, en otras palabras y por supuesto mejorar el consejo escolar”

QP:¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EDUCATIVA EN LA MATANZA?

MN: “Yo no me canso de decirlo, La Matanza tiene las características de una Provincia, y como en muchos otras temas nos hacen falta muchas cosas, y especialmente en lo que es Educación necesitamos prestar atención, hoy en La Matanza se destina mucho dinero para grandes obras, pero en lo cotidiano, es en dónde se ven las falencias, para tener preparados a los establecimientos públicos hace falta inversión y si se escatima presupuesto en este sentido no vamos a poder mejorarlo, el Municipio debería destinar más dinero para educación y tiene de dónde hacerlo y si no le corresponde debería aplicar la presión a quien sí le corresponda”

QP:¿CÓMO VE CALIDAD EDUCATIVA HOY EN LA MATANZA?

MN: “La educación debe ser prioridad en La Matanza, tenemos muy buenos docentes en nuestro distrito, que aman lo suyo con pasión, y colaboran día a día para dar lo mejor de ellos en cada institución donde dan clase, es verdad que la Pandemia de por COVID 19, no estaba en los planes de nadie y esto impacta directamente en la educación, ya que el manejo de la cuarentena nos va a llevar a un atraso realmente preocupante a la hora de recuperar los niveles de enseñanza que veníamos manejando”

QP:¿DE QUÉ MANERA PIENSA SE PUEDE RECUPERAR LO PERDIDO DURANTE LA PANDEMIA POR COVID 19?

MN: “Recuperar los niveles educativos de años anteriores implica poner en ejecución muchos actores y para ello debemos ser pacientes, comprender que será un proyecto largo y habrá que poner el cuerpo ya que será proceso que durará años, pero por sobre todas las cosas es imperante trabajar entre todos, dejar las diferencias de lado, porque en esto nos jugamos el futuro de nuestro pueblo, si queremos una mejor y buena educación tenemos hacer el esfuerzo entre todos, personalmente yo voy a estar a entera disposición por la Educación de La Matanza”

QP: MÁS ALLÁ DE LOS PROBLEMAS QUE TRAJO PANDEMIA ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DE BASE QUE ARRASTRA LA EDUCACIÓN?

MN: “Principalmente lo que me preocupa es la deserción educativa en la Escuela Primaria y Secundaria, pero cuando vas a las causas principalmente se debe a que los alumnos tienen dificultades en sus hogares, imagínate que si hay problemas para que los chicos y chicas vayan a la escuela y el problema pasa por sus casas, la cuestión es todavía mayor, los alumnos pasaron el último año y medio con clases remotas, en muchos casos fueron sus papás y mamás quienes cumplieron el rol de profesores o maestros en casa, entonces a las dificultades que ya se arrastraban de hace años hoy se complejizan con factores de nuestra era, les decís a los alumnos que hagan las clases por zoom, muchos no tienen computadoras o internet, gracias que algunos tienen la posibilidad de que un familiar le preste un celular, pero ese no es el caso o el tema, la educación debe ser inclusiva y la tecnología debería ayudar a que el factor inclusivo de la Educación expanda y profundice”

QP:¿PODEMOS HABLAR QUE LA EDUCACIÓN PERDIÓ HACE MUCHO SU LUGAR DE IMPORTANCIA EN LA SOCIEDAD Y HOY CON LA BRECHA QUE GENERÓ LA PANDEMIA NOTAMOS LOS PROBLEMAS?

MN: “En cierta manera si, vos fíjate que como manera de dar importancia a cada colegio dentro de casi un mes las vamos a utilizar los Colegios para reivindicar la democracia durante las elecciones, siendo el lugar cívico para votar y lo que se va a notar es la situación edilicia y las carencias puntuales de cada edificio, la falta de mantenimiento en cada una de ellas”

QP:¿EN CUANTO A LO PEDAGÓGICO CÓMO EVALÚA LA SITUACIÓN?

MN: “Se nota mucho la falta de equipos de orientación pedagógica que son indispensables en muchos establecimientos por ejemplo en localidades como González Catán y Gregorio Laferrere, se nota la falta de estos equipos para contener a alumnos desertantes, con problemas de aprendizaje o intelectuales, es en las Escuelas Especiales donde algunas de estas dificultades se hacen notorias ya que por los recortes de las obras sociales la burocracia habría aumentado, es lo que comentan los papás y mamás, y alumnos con ciertas discapacidades que necesitan de un acompañante terapéutico no encontrarían cupo, todo esto sumado a lo que venimos hablando, no hace más que hacer más compleja la situación”