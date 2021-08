“LA POLÍTICA MUNICIPAL ES COMO REBELIÓN EN LA GRANJA, TODOS SOMOS IGUALES PERO ALGUNOS SOMOS MENOS IGUALES”

Entrevistamos a la Dra. Mariana González, candidata a Concejal matancera en la lista que postula, a nivel provincial, a Facundo Manes.

La Dra. Mariana González sostuvo que “Tenemos un Intendente que no vive en La Matanza empecemos por ahí, vos para conocer los problemas de tu casa tenes que vivir en tu casa, el Intendente de La Matanza no vive en La Matanza” y remarcó que “En el hospital Equiza vos entras y no podes usar los baños, es un materno infantil que de afuera tiene un cartel que dice ‘No atendemos partos’, donde los perros duermen en los pasillos, donde no hay higiene, donde no hay cuidado de la salud pública esas son injerencias municipales directas que la intendencia ha abandonado”

QP.: CÓMO FUE EL CIERRE DE LISTAS EN LA MATANZA?

MG.: “Mientras exista la Ley de las PASO, tenemos que ajustarnos a la Ley, la Ley de las PASO permite que todo aquel que quiera competir compita, que es una ventaja que tenemos los partidos democráticos, en otros partidos esto no sucede, lo que hacen en otros partidos es bajar las Listas de los competidores con excusas que no son creíbles, falta de avales o cosas que se pueden solucionar simplemente comunicándole a los apoderados de lista que deben completar determinadas minucias que son de orden administrativo”

QP.: EN POQUITO TIEMPO HUBO INTERNA PARTIDARIA PARA ELEGIR AUTORIDADES DE LA UCR MATANCERA ¿EL MISMO ESQUEMA DE LAS INTERNAS SE REPITE EN UNA ELECCIÓN DE CANDIDATOS?

MG.: “No es el mismo esquema, nosotros vamos en la lista con parte de lo que fue otra de las listas contra las que competimos, unificamos criterios y vamos juntos, se entiende que los radicales por ahí vamos de interna en interna pero si mientras los partidos políticos no se aggiornen a la nueva Ley de la PASO modificando las nuevas cartas orgánicas, es lo que permite la Ley. Nosotros somos legalistas, los radicales somos democráticos y creemos firmemente que aquel que quiera competir, puede competir, ha pasado muchas veces y vos has sido testigo que cuando se armaban listas con la gente del PRO, la gente del PRO vetaba las Listas internas y realmente no es algo que nosotros queramos hacer, nosotros creemos y sabemos que tenemos un excelente candidato para la provincia de Buenos Aires y, esto, tenemos que trasmitirlo y si somos muchos los que estamos en la calle bienvenido sea”

QP.: ¿MANES LE DIO AIRE NUEVO AL RADICALISMO?

MG.: “Hoy es muy difícil instalar a cualquier candidato sobre todo cuando los medios más importantes en la República Argentina, se dedican a difundir toda la agenda de otros candidatos. Manes tiene luz propia, Manes es una persona que viene de la actividad privada, más allá que es una persona que siempre una persona que ha estado afiliado al radicalismo, como médico recibido ejerció fuera del país, volvió en el 2001 cuando todo el mundo ya se estaba yendo, apostó y apuesta a la Argentina y apuesta al crecimiento de nuestro país, entonces porque no le vamos a pedir de la excelente calidad humana y la excelente integridad de Manes que sea uno de los legisladores que la gente tendrá que elegir, siempre se quejan que las ofertas son limitadas y que no hay dentro de las ofertas de los partidos políticos y que conozcan la actividad privada, bueno acá tienen la oportunidad, esta es la oportunidad que tiene la gente de saber quiénes son los candidatos, de conocernos, llevarse y acercarnos propuestas y tenemos la claridad que el partido radical, le ofrece a la gente esta nueva oportunidad”

QP.: ESTO DE QUE TENEMOS CANDIDATOS IMPORTADOS DE OTROS DISTRITOS PARECE ENGAÑOSO PARA QUIENES TENEMOS QUE ELEGIR CANDIDATOS EN SUELO BONAERENSE

MG.: “A mí siempre me pareció irrespetuoso los pases de lugares; yo soy matancera y siempre milité en La Matanza, he tenido la oportunidad de irme a otros distritos y sin embargo siempre me quedé a pelearla dentro de La Matanza, milito desde que tengo quince años, hoy tengo un poquito más, pero está bueno esto de que los bonaerenses elijamos bonaerenses, que elijamos gente que sepan cual es la problemática de la provincia de Buenos Aires, que es totalmente diferente a la de Capital Federal o la problemática de otros distritos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un índice de desocupación extremadamente importante, sabemos cuál es la problemática de los pueblos, conocemos también los problemas hídricos como por ejemplo en Saladillo, como también en el sur y la gente de Capital Federal esto no lo sabe, nosotros no vivimos la realidad de Capital, nuestros votantes tienen que saber que le estamos ofreciendo la mejor propuesta”

QP.: ¿CÓMO VIVE ESTA INTERNA? PORQUE TODOS SE CONOCEN ENTRE TODOS ALGUNA VEZ HAN CAMINADO JUNTOS O SEPARADOS ¿QUÉ LOS DIFERENCIA?

MG.: “Nosotros venimos trabajando hace rato con propuestas para La Matanza, a tal punto que hemos presentado de la mano de Gustavo Barresi que es nuestro Presidente, yo misma lo he hecho y venimos trabajando hace mucho por La Matanza y creo que lo que los matanceros tendrían que optar es por aquellos que tenemos propuestas para cambiar el lugar donde vivimos, la calidad de vida, y la calidad política”

QP.: ¿CÓMO VEN USTEDES LA GESTIÓN MUNICIPAL DE ESPINOZA?

MG.: “Siempre he sido crítica de su gestión y lo que ha hecho no es bueno, los que vivimos en los kilómetros a partir del Tercer Cordón, yo trabajo mucho allí y conozco por eso te puedo decir que estamos cada vez peor, vivimos en un municipio basura, desbordado por la basura, ayer se inundó Ramos Mejía donde supuestamente son los que mejor económicamente están y sin embargo se inundaron. A diario seguimos peleando con el tema de la basura y el municipio se desentiende del tema, tenemos un municipio donde los pibes se mueren ahogados en los fondos de los barrios, nosotros tenemos un municipio donde los pibes no tienen trabajo municipal, donde las zanjas ni siquiera se limpian, no estamos hablando de grandes cosas, hablamos de cosas mínimas, hablamos de cosas mínimas, es solamente dar trabajo, no hablo de hacer grandes obras, hablo de hacer cosas mínimas y no se hacen”

QP.: HAY GRANDES ANUNCIOS, PERO EL TRABAJO COTIDIANO DEL MUNICIPIO NO SE NOTA

MG.: “Si vos recorres la ruta 3, y en este punto hay que diferenciar porque tiene injerencia la nación por ser de Vialidad Nacional, pero evidentemente no hay una presión del municipio para mejorarla, la Ruta 3 desde el kilómetro veintiséis hasta el 48 no tiene una sola luz, hace unos días un auto volcó porque no vio la rotonda del 38, y no hay mejoras de ningún tipo, entonces ni siquiera vamos a presionar a nivel municipal, lo mismo con Vialidad Nacional porque el que está a cargo es del mismo color político del Intendente y no hay presión para mejorarlo, si vos vas por la Ruta 3 se limpiaron todos los bumper para pintarlos de nuevo, cuando los vecinos necesitamos otras cosas, en la puerta de donde tengo el estudio ya estamos por festejarle el cumpleaños número 8 a la falta de refugio, por suerte el quiosco que está en la puerta hizo un toldito y donde la gente que espera que pare el colectivo, entonces esta desidia es la que vivimos a diario los vecinos y, lamentablemente, nos hemos ido acostumbrando a vivir cada vez un poco peor, que cada vez tenemos más problemas sin resolver, ya ni siquiera hablas con vecinos para levantar firmas, casi con desesperación los vecinos te dicen ‘no nos dan bolilla, hemos presentado notas, hemos hecho un montón de movidas para solucionar problemas locales’ y no han obtenido resultados. Tenemos un puente que va a la nada en el barrio El Tala, que iba a cruzar la vía y va hacia la nada, por lo menos tener la decencia de que los vecinos puedan sacar sus autos, hay un colectivo que desde hicieron el puente no lo pueden sacar y así un montón de cosas, te nombro casos que llaman la atención porque hasta parecen tragicómicos. La política municipal es como Rebelión en La Granja, todos somos iguales pero algunos somos menos iguales, y nosotros nos vemos de forma permanente sin oportunidad de progresos locales, los asfaltos están cada vez más rotos, te hacen un asfalto que a los dos meses está roto entonces te da para pensar, o está mal hecho o falta el control municipal para que el asfalto se haga bien y porqué esa falta de control de la Municipalidad”

QP.: TENEMOS UN INTENDENTE QUE SALE TODOS LOS DÍAS EN LOS MEDIOS PERO SE LO VE POCO EN LOS BARRIOS

MG.: “Tenemos un Intendente que no vive en La Matanza empecemos por ahí, vos para conocer los problemas de tu casa tenes que vivir en tu casa, el Intendente de La Matanza no vive en La Matanza, la inseguridad en Villa Luzuriaga es impresionante y no te hablo de González Catán, donde para que te llegue un móvil tenes que esperar tres horas fácil, los comerciantes tuvimos que salir a correr a ladrones porque un señor tenía una nena de 16 años con una navaja en el cuello para poder robarle el celular. Estamos ante una situación escandalosamente grave con respecto a la inseguridad y sin embargo se gastan dineros públicos para aparecer en los canales nacionales de televisión, o por ejemplo en los eventos internacionales; yo quiero ver que es lo que se dijo en la rendición de cuentas al respecto de ese evento internacional por parte de los Concejales. Es fácil cuando a vos te sobra dinero tomas decisiones que antes no tomabas, evidentemente el dinero no está bien utilizado, los municipios deben tener ejecución de los presupuestos, los presupuestos tienen que dar balance cero, debe haber una igualdad entre ingresos y egresos, más todavía en un municipio como el nuestro donde las necesidades son muchas y las atenciones son pocas, si esto fuera un municipio como Vicente López, San Isidro, ni te digo otro color político como Ezeiza donde más o menos las cosas están satisfechas, cuando sobra plata es una cosa pero cuando faltan obras se notan a lo diario, somos un municipio donde cada vez vivimos peor, donde todos los días tenemos una cosita nueva en la que nos va peor, donde la inseguridad está presente en las calles, faltan obras, vuelvo a decirte son cosas mínimas, no te estoy hablando de mega obras”

QP.: HAY UNA SUB EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ¿HAN EXPLICACIONES SOBRE ESTE TEMA?

MG.: “Nosotros estamos trabajando sobre la Tasa Pasiva y la Tasa Activa del Banco Provincia porque si vos me decís que hace tres años vos depositaste diez millones de pesos o diez pesos, no puede ser que los intereses hoy den el presupuesto que tenemos, realmente necesitamos explicaciones sobre el dinero que se está guardando de la municipalidad”

QP.: ¿CÓMO VEN LA CRISIS ECONÓMICA Y SU INFLUENCIA, EN PARTICULAR, PARA EL MUNICIPIO?

MG.: “Lo vimos como todo el mundo, los abogados estuvimos encerrados como todo el mundo nueve meses sin justicia en el país, donde las causas o van muy lento o no van. Acá estamos mal, la gente no tiene trabajo, los barrios más populares donde el trabajador salía por la mañana hoy no puede hacerlo, el albañil no tiene trabajo, la empleada doméstica perdió el suyo, esto es producto de que en La Matanza se han hecho mal las cosas y en la Nación, creo que también, fui muy crítica de la cuarentena eterna que vivimos, donde no se tomó en cuenta la situación de gente que estaba muy al borde, caminando por el borde de la cornisa, más allá de la asistencia alimentaria que es cierto ha habido asistencia en ese sentido, pero el hombre no vive solo de asistencia, tiene que pagar servicios, tiene deudas, vestirse, sus gustos, eso también es calidad de vida, ojo también es poder decirle a tu pibe en vacaciones de invierno te llevo al circo, y eso hoy la gente no lo puede hacer y la está pasando muy mal”

QP.: HOY EL MUNICIPIO A PESAR DE LA CRISIS ECONÓMICA MANTIENE UNA PRESIÓN IMPOSITIVA IMPORTANTE SOBRE LOS VECINOS ¿CÓMO LO VEN ESO?

MG.: “No han sido solidarios, desde el Municipio, la Provincia y la Nación, el monotributista ha dejado de pagar su monotributo a pesar de que sabe lo importante que es, las PYMES que se han caído y la cantidad de empleo que se han perdido y en esta situación los organismos públicos deben ser más solidarios, porque la situación de un comercio que deja de trabajar es que hay personas que dejan de trabajar, entonces evidentemente deberían haber sido más solidarios con la gente y los comercios, es el desconocimiento de la realidad, cuando vos tenes que elegir entre pagar la tasa municipal y el sueldo del empleado, siempre lo ideal es pagar el sueldo del empleado, y el municipio debería entender eso, que no solo vivimos de situaciones que el municipio no puede solucionar, yo lo veo mal esa falta de empatía con todos aquellos que nos sacrificamos y ponemos el lomo día a día para salir a trabajar”

QP.: ESTAMOS HABLANDO DE SITUACIONES QUE QUIZÁS LE EXCEDEN AL MUNICIPIO, SEGURIDAD QUE DEPENDE DE PROVINCIA, SALUD QUE ES UN TEMA NACIONAL Y PROVINCIAL, TEMA ECONÓMICO PERO, EL MUNICIPIO ¿PODRÍA HACER ALGO?

MG.: “El Municipio tendría que estar presente, te vuelvo a decir hay municipios que funcionan mucho mejor y son del mismo color que el del Intendente, los casos de inseguridad en Ezeiza son contados y estamos hablando de un municipio que tiene la misma cantidad de habitantes que los de La Matanza donde el Intendente está comprometido con la situación, la de Ezeiza es una intendencia presente con la situación, es un municipio donde el Intendente va a visitar a la Policía y presiona para que la policía funcione, vos decís que hay temas que no dependen totalmente del municipio, está bien pero qué pasa, por ejemplo, con los hospitales municipales ándate al Equiza, no te estoy diciendo que pongan en funcionamiento el Néstor Kirchner, que lo han inaugurado más de una vez y que supuestamente lo inaugurarían a los tres meses de iniciada esta gestión, te estoy hablando del Equiza donde vos entras y no podes usar los baños, es un materno infantil que de afuera tiene un cartel que dice ‘No atendemos partos’, donde los perros duermen en los pasillos, donde no hay higiene, donde no hay cuidado de la salud pública esas son injerencias municipales directas que la intendencia ha abandonado”

QP.: USTED ESTÁ DENTRO DE UN ESPACIO, QUE ES OPOSITOR, ¿USTED CREE QUE TODAS ESAS LISTAS ESTÁN EN LA MISMA AGENDA EN CUANTO A LOS PROBLEMAS DEL MUNICIPIO?

MG.: “Desconozco la agenda de los candidatos locales pero los que hacemos política en el municipio comprometida con el municipio tenemos agenda hace mucho porque lo caminamos, yo le puedo decir al público matancero que nosotros somos una buena opción para ellos, que nosotros conocemos nuestro municipio, que hemos caminado de forma permanente el municipio, que estamos siempre dando una mano al vecino, colaboramos con causas vecinales, que marchamos con las causas vecinales, hemos marchado en causas resonantes acompañando a las víctimas, que hemos trabajado en el tema del CEAMSE, que hemos trabajado junto a los vecinos entregando notas ante el municipio para que los funcionarios conozcan los problemas de los vecinos que debieran conocer si al menos caminaran como nosotros lo hacemos desde hace mucho tiempo”