“LA GENTE ESTÁ CANSADA, NO SIENTE QUE TIENE EL RESPALDO QUE DEBERÍA TENER POR PARTE DEL INTENDENTE”

Entrevistamos, nuevamente, a Micaela Mira, precandidata a Concejal en la lista que encabeza Josefina Mendoza a la intendencia matancera.

Mira nos comentó el desarrollo que las recorridas de campaña que están realizando, el mensaje y los reclamos de los vecinos.

QP: Estamos a días de las elecciones. ¿Cómo ha sido todo este período de campaña para usted? Ha sido la primera vez siendo candidata.

MM: “Tuve que hacer un cambio rotundo, pero me gustó. Creo que lo estoy llevando bastante bien. Es algo muy nuevo para mí y le estoy poniendo todo. Creo que estamos mejor que cuando empezamos, por lo menos yo me veo mejor. Cuando uno empieza a charlar con la gente y comienza la campaña ve cómo está parado.”

QP: Supongo que todas estas caminatas y recorridas de campaña y demás, y el hablar con la gente le suman; pero también le transmiten reclamos. ¿Cuáles han sido los principales reclamos?

MM: “El principal reclamo ha sido la inseguridad, que es lo que estamos viviendo todos. Y después la salud, pero la inseguridad es el primordial.”

QP: ¿Han podido armar algún mapa con los principales lugares de inseguridad para la gente?

MM: “Podemos decir que, en los kilómetros, arrancando desde Casanova, es increíble. La gente de Virrey del Pino y Laferrere son los más necesitados. Pero San Justo, Tapiales, Madero no se queda atrás.”

QP: ¿Qué reclama la gente? ¿Presencia policial?

MM: “Por supuesto. Falta de presencia policial y también de capacitación de la policía porque no todos están preparados para encarar la inseguridad que ellos están teniendo. Estamos hablando de narcotráfico en primer lugar y robos a mano armada. Peligran los colegios, peligran las plazas, no se puede salir a la calle, no se puede salir a comprar, la gente queda en medio de tiroteos. Y la policía no aparece o aparece muy poco o la poca que aparece no tiene los recursos para hacerse cargo de la situación.”

QP: ¿Han detectado preocupación por parte de la gente en el tema económico?

MM: “Desde ya. Con los bajos sueldos que hay no se puede vivir, la gente no puede comprar, las tres comidas diarias no las puede hacer.”

QP: ¿Cómo recibió la gente el mensaje de ustedes? Porque tienen un mensaje diferente al del oficialismo.

MM: “Nos escuchan. Por lo menos nos están dando la oportunidad y nos están prestando atención. Yo creo que lo mejor que nos está pasando en esta campaña es salir y que la gente se pare a escuchar lo que uno propone, conteste nuestras preguntas. La gente empatiza bastante y es muy bueno.”

QP: ¿Antes no se había dado esta situación de que los escuchen a ustedes y ustedes, a su vez, escuchen al vecino?

MM: “Desde ya. Lo primero que hacemos cuando salimos es escuchar a los vecinos. Después que escuchamos a los vecinos, que les preguntamos cuáles son sus problemáticas y sus necesidades, que les contamos nuestras propuestas y nuestros planes recibimos una muy buena respuesta de ellos.”

QP: Después de hablar con los vecinos ¿qué imagen les queda de la gestión del intendente?

MM: “Mucho que desear. Falta de todo en todos lados. La gente está como cansada, no siente que tiene el respaldo que debería tener por parte del intendente, no tiene a quién acudir.”

QP: ¿En algún momento sintieron que los anuncios que hace el oficialismo sobre las 500 obras en marcha, las inauguraciones de obras y demás pesan en la decisión del vecino a la hora de votar?

MM: “No, porque el vecino hoy por hoy se da cuenta que estas cosas se hacen exclusivamente por la campaña. Una obra ahora, como arreglar las calles, es algo bueno; pero se sabe que es por este tema. Cuando termine la campaña hay que ver si las obras se siguen. Además, estos arreglos no terminan de cubrir lo que la gente necesita. Si bien que asfalten las calles es bueno para todos hay cosas más importantes como la comida, los sueldos, la seguridad.”

QP: ¿Han podido hablar con trabajadores municipales sobre la situación que están viviendo en este momento? Le pregunto porque muchos municipales me han dicho que nadie habla de ellos.

MM: “Como trabajadora municipal le digo que estamos bastante descontentos porque hace mucho que no tenemos un sueldo decente. El sueldo es precario, nuestra obra social está cada vez peor. Cuando terminamos de cobrar los aumentos que nos dan la inflación se los comió. Por más aumento que cobremos, por más bono (o como lo quieran disfrazar) terminamos cobrando poco y sigue sin alcanzar. Por otro lado, la obra social es lo más precario que hay. La obra social cada dos por tres cancelas las prestaciones, uno se va a atender a un lugar y ese día se entera que ese lugar ya no trabaja con la obra social, los reintegrados de los medicamentos son de un 30 % después de pelear mucho, odontología es un desastre.”

QP: ¿Qué perspectiva tiene, después del trabajo realizado, con los resultados de las PASO?

MM: “En base al trabajo que estamos realizando y la recepción de la gente nos veo bastante bien. Estamos haciendo las cosas bien y estamos recibiendo buena crítica de la gente. Veremos qué pasa el 13 de agosto. Ya que la gente nos escuche nos da un buen augurio.”

QP: A la candidata Josefina Mendoza ¿cómo la han podido medir en la campaña?

MM: “Si bien es una cara joven y no muy conocida la gente le está dando la oportunidad como a todos nosotros. La veo muy bien parada.”