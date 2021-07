“LA GENTE ESTÁ MAL, MUY DOLIDA Y SUFRE MUCHO”

Por Nicolás Brandolini

Charlamos con Mario Núñez, “el caminante” como lo describen los integrantes de la Agrupación “Propuesta Nacional”, organización a la cual dirige desde hace ya unos años.

La militancia de Núñez, tiene sus inicios en el peronismo bonaerense y, actualmente, forma parte del armado del PRO matancero que se encolumna detrás del Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la ex Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y actual precandidata a Diputada por CABA, María Eugenia Vidal.

En cuanto a la Política local Mario Núñez se caracteriza por ser crítico de la gestión oficialista con la visión puesta en la labor social y su mirada particular sobre su forma de “hacer buena política, para la gente, por los vecinos de la Matanza”

QP.: ¿Cuáles fueron sus inicios en política?

MN: “Empecé en política a principios de la década de los ‘80 como afiliado al Partido Intransigente en Necochea y luego, ya estando viviendo en Buenos Aires, para el partido Justicialista y en la actualidad acompaño en su despacho a la Concejal, Mirta Redes por el PRO matancero bajo la Conducción del Diputado Nacional Hernán Berisso a quien le agradezco el lugar que me ha dado hasta el día de hoy”

QP.: Se ha postulado para el cargo de Defensor del Pueblo de La Matanza ¿cómo considera esa experiencia?

MN: “Si, me he postulado en el cargo para Defensor del Pueblo de La Matanza el cual fue muy enriquecedor, ya que de esa experiencia me llevo el conocimiento de que en todo conflicto se puede dialogar y que mediante el diálogo muchos conflictos tienen solución, precisamente uno de mis proyectos de haber sido electo, era que se pudiera descentralizar la gestión municipal con agentes de la defensoría en cada delegación municipal, para que el vecino tenga más cerca la gestión y así no abandone su pedido, reclamo o consulta ”

QP.: ¿Cómo ve la gestión de la defensoría?

MN: “La verdad dentro de todo lo que hoy pasa en La Matanza, la Defensoría creo yo, trabaja bien, habrá quien piense distinto lógicamente, pero como decía antes si el esfuerzo por hacer una buena gestión se hace desde un organismo centralizado, sucede lo que ocurre hoy, no se llegan a cubrir todas las demandas”.

QP.: ¿Cómo ve hoy a la matanza a nivel de la gestión?

MN: “Nuestro distrito es tan extenso y populoso que, tranquilamente, en lo que es la gestión diaria tiene las necesidades como las de una provincia, el día que se la considere como una provincia ahí vamos a tener las soluciones de fondo, porque por ejemplo una Delegación Municipal en Laferrere que tiene casi 600.000 habitantes, se maneje con un personal de 50 trabajadores y no alcanza, casos como esos son a que apunto, para una Delegación que tiene que dar ayuda en asfalto, infraestructura en muchas de cosas y que si bien ahora están llegando algunas obras, como el paso a nivel, pero es Laferrere, no es cambiar una bombita de luz, es infinita la lista de cosas por hacer para cada localidad, yo calculo que ahí está el punto para dónde se tiene que orientar la cosa política y si lo pensas bien es una cuestión política en el terreno de las decisiones que a La Matanza se la piense como una provincia, muchas veces se busca comparar al distrito con CABA, pero CABA tiene sus comunas y están bien organizadas con su debida infraestructura, que ha llevado su tiempo prepararla y en el plano de las comparaciones La Matanza está bastante lejos, habiendo decisión política con un esquema de Delegaciones, Subdelegaciones o secretarías de éstas últimas con un financiamiento, que hoy por suerte existe y que la municipalidad recauda con un déficit a pesar de la Pandemia, entonces para mí pasa por ahí, hay herramientas, mecanismos, para que La Matanza sea más que un distrito”

QP.: ¿Por qué si el municipio tendría los fondos, para llevar adelante la gestión, hay tanto reclamo por parte de los vecinos por los problemas en los barrios?

MN: “No se ha llegado a un debate, porque lógicamente no se llega al Concejo con un proyecto de esta envergadura, que es importante, pero creo que la preocupación tendría que pasar por el interés de los concejales, para pedirle al intendente que peticione ante el Gobernador que vea una solución o una alternativa, que es un tema político, de esa manera la gente estaría conforme si se podría comparar a La Matanza con lo que es CABA o con cualquier otro municipio que funcione bien a nivel gestión y hasta ahora nuestro distrito, es un monstruo enorme y se necesita de infinidad de soluciones en salud, trabajo, educación, todas las áreas son un tema que pasa por la decisión política, no hay otra”

QP.: Hay quienes consideran que el intendente está permanentemente en campaña ¿usted qué opina?

MN: “No comparto que esté constantemente en campaña pero, si considero que si es el Intendente debería estar más en la calle, porque así él podría averiguar y saber por cuenta propia que piensan y necesitan los matanceros y nadie quiere que le vaya mal a La Matanza, al contrario, y creo que ese sentimiento es parejo para oficialistas y opositores, pero volviendo al punto, creo que no está permanente en campaña porque lejos de los bombos falta más trabajo político, más trabajo distrital, más obras, más soluciones, igual que con las empresas hoy necesitamos que vuelvan entonces ahí tendría que estar el intendente tratando de atraer a aquellas empresas que se fueron buscando nuevas oportunidades de inversión, ese sería un camino a recorrer, una buena política y por estas cosas que te cuento, considero que el intendente no está permanente en campaña o sea no lo veo proponiendo que La Matanza está abierta al diálogo y hasta incluso proponer la baja de impuestos para por ejemplo, atraer inversiones”

QP.: Entonces estamos lejos del slogan de campaña en el que se señalaba a La Matanza como “la capital del trabajo y la industria”

MN: “Con eso pasa lo siguiente hoy el matancero que tiene su negocio y tiene fe y no se quiere ir de su tierra porque le ha dado frutos, la ganancia la ha obtenido de su trabajo acá y el que ama a su tierra y si tiene la oportunidad no se va a querer ir, entonces siempre apuesta a quedarse, y buscarle la vuelta ya sea vendiendo el auto, cerrar un negocio para quedarse con uno solo, en definitiva achicarse para no irse. La Matanza siempre fue capital de trabajo han existido muchas empresas con cabeza en el distrito pongo de ejemplo a la Mercedes Benz, que está en su tierra desde donde ha hecho riqueza y al mismo tiempo le dio la oportunidad a mucha gente de formarse como técnicos, familias que agradecen a la empresa y como así lo hacen con ella lo hacen también con La Matanza, la falta de trabajo tiene un poco de origen en la pandemia que ha nivelado para abajo la capacidad de producir y nuestro distrito no es el único con esta problemática, un distrito como San Martín que históricamente se dedicó a lo textil atraviesa hoy casi los mismos problemas que acá con la producción de fuentes de trabajo”

QP.: Usted es un militante, un referente que camina La Matanza ¿qué le dice la gente en sus recorridas?

MN: “La gente está mal, está muy dolida y sufre mucho, pero estamos en un momento especial, yo trato siempre de poner un paño de agua fría, porque con quién vayas a hablar está muy susceptible y siempre es mejor apelar a la esperanza de que si bien la Pandemia nos toca a todos por igual, lo que hoy nos sucede como sociedad no estaba en los planes de nadie”

QP.: ¿Qué mensaje le gustaría dirigirle al oficialismo en éstos tiempos tan difíciles que el conjunto de la sociedad vive?

MN: “El municipio necesita ser más humano, necesita generar una apertura a la sociedad, para que de ésta manera la oposición pueda apoyar y acompañar si hace falta. Lamentablemente eso no veo que suceda, me ha tocado ir a tocar puertas dónde no hay solución y la solución es para el pueblo matancero no es para mí que soy político y hago política, siempre hago política para La Matanza y creo que eso es lo que nos tendría que unir a todos los que hacemos política: hacer buena política, para la gente por los vecinos de la Matanza”