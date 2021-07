“LO QUE FALTA ACÁ ES LA UNIDAD NO EL CANDIDATO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal Eduardo ‘Lalo’ Creus de Juntos por el Cambio, le preguntamos sobre las posibles internas en el espacio al que pertenece, hablamos sobre candidaturas y estrategias y de cómo llega, Juntos por el Cambio, a esta elección, esto nos decía:

QP: Creus se acercan tiempos de definición en Juntos por el Cambio, ya prácticamente el sector del ex ministro Finocchiaro anuncio la candidatura de Héctor “Toty” Flores como candidato a primer Concejal en el distrito, ¿cómo ve esto, va a haber internas?

LC.: “En estos momentos evidentemente no logramos la unidad que merecíamos, una unidad que, como vengo diciendo hace tiempo, tiene que ser inclusiva, no exclusiva, y al cerrarse, autoproclamarse, son malas señales para diversidad que hay en el territorio, de gente que quiere sumarse al espacio, de gente que está en el espacio y no se siente representada por este sector interno, debería haber una actitud más comprensiva de esta necesidad, es lamentable hay apuro por ponerse el traje de candidato en momentos en los que nuestro espacio tiene grandes posibilidades de crecer”

QP: Esta decisión tomada y hecha pública por el sector que conduce Finocchiaro ¿fue consensuada o se cortaron solos como comúnmente se dice?

LC.: “No fue consensuado para nada ya que nuestro espacio en la actualidad es muy diverso, y me duele que se repitan errores del pasado y actitudes equivocadas que nos hacen pensar que si se vuelve a cometer el error que ya se ha cometido no podemos esperar tener mejores resultados, es una historia en nuestro territorio La Matanza, que siga gobernando gente por mérito de los opositores más que por mérito propio, mucha de la fortaleza de Espinoza radica en la falta de capacidad que tenemos los dirigentes opositores hasta acá, en construir una alternativa de unidad representativa de todo lo que hay en La Matanza, que es mucho más que el sector del PRO, porque en definitiva estamos hablando de un sector del PRO, porque tampoco es que todo el PRO está incluido en esa decisión, estamos trabajando, yo voy a seguir hasta el último momento tratando de que se entienda que la expresión que la gente en La Matanza necesita, es una expresión nueva, abierta participativa donde los que se reconocen como opositores a este gobierno matancero, puedan ser protagonistas realmente y no que se sientan, tirados o llevados a la fuerza detrás de alguien, nuestro espacio todavía está a tiempo de lograr una representación mayor, hay sectores del peronismo, hay sectores del GEN de Margarita Stolbizer, sectores del radicalismo, sectores vecinalistas que no se sienten representados en esta decisión tomada por Finocchiaro y el sector que representa, yo voy a seguir trabajando e insistiendo en que tenemos que encontrar una manera en que le demos lugar a todos estos sectores para que sean protagonistas”

QP: ¿Han podido hablar con estos sectores que quedan afuera de esta decisión tomada de impulsar a “Toty” Flores como candidato?

LC.: “Si con algunos hemos hablado, y en estas horas seguimos hablando, mi pedido es que no pierdan las expectativas, he charlado con varias agrupaciones peronistas, y estas al ver que Joaquín de la Torre esta en nuestro espacio, al ver que Monzó está decidido a participar activamente, ven con expectativa la posibilidad de sentirse en un lugar que los cobije, y les dé el respeto que se merecen, estoy charlando con muchos actores, y creo que vamos a lograr dar una señal fuerte de todo lo que no está contenido en esta iniciativa que ha tomado Finocchiaro, como para generar que todavía estamos a tiempo de corregir errores”

QP: En caso de no consensuar ¿va a haber internas en el distrito?

LC.: “En ese caso, si no hay consenso lamentablemente va a haber internas, porque me da la sensación de dirigentes que ya han tenido su momento y deben al igual que ha hecho Patricia Bullrich, al igual que, en estos momentos, hacen varios dirigentes de nuestro espacio, que es hacerse a un lado para que el espacio no se rompa, y pueda crecer, me da pensar que todavía falta esa grandeza en el espacio, acá en el distrito, citó como ejemplo a Mauricio Macri cuando le ofreció la mitad de su capital político (que era la vice presidencia) a Pichetto, a un peronista, dio un mensaje que en nuestro espacio a nivel local no se asimila o no se entendió todavía, que tenemos que ceder, que tenemos que compartir, nos falta generosidad, pero tal vez suceda eso porque hay poca expectativa de que se pueda lograr, yo voy a demostrar que si se puede lograr, que se puede sumar diversidad, capacidad y calidad a la oposición en La Matanza”

QP: ¿Cree que la candidatura del ‘Toty’ Flores es entregarle las elecciones en bandeja a Espinoza?

LC.: “No, creo que Toty puede ser un buen candidato como hay tantos otros, creo que es un buen referente de nuestro espacio, lo que cuestiono, no son candidaturas, lo que cuestiono son estilos de construir políticas para la oposición en La Matanza, políticas que repiten los mismos errores del pasado que nos llevan al fracaso, no se trata de nombres, se trata de metodología, de formas, se trata de como uno hace equipo, en este caso ‘Toty’ podría ser el candidato de una lista de unidad, lo que falta acá es la unidad no el candidato”

QP: ¿El responsable de que no exista esta unidad en el distrito es Finocchiaro?

LC.: “Si, en realidad acá hay dos proyectos, uno que habla de consolidar lo que ya existe, y un proyecto que habla de ampliar, de agrandar, de dar lugar a nuevos sectores para formar parte de una gran oposición, al primer proyecto lo lidera Finocchiaro, que intenta conservar lo que el espacio ya tiene, que es un proyecto estéril frente al poder y la soberbia del intendente Espinoza, y que no responde a la desesperante calidad de vida que la gente de La Matanza pierde todos los días, para estar a la altura de lo que los vecinos sufren tenemos que hacer algunos sacrificios, que estoy dispuesto a hacer, que es a convivir con nuevos integrantes, a tolerar las prácticas de otros a compartir, y aprender a entender y que otros me entiendan, eso es un desafío, tenemos que trabajar con todos, insisto que en la Matanza no sobra nadie que sea honesto, de la expresión política que sea, si se trata de construir la fuerza que necesitamos para ser gobierno en el 2023, no se puede estar eligiendo con quién sí, con quién no, no se puede estar tirando gente por la ventana, si de verdad queremos ser gobierno en el 2023, tal vez ahí radique una diferencia, algunos dicen que si de la boca para afuera, y le hacen el caldo gordo al oficialismo matancero, y yo estoy convencido de que se puede”

QP: En la provincia ¿cómo ve el panorama con la deserción de Vidal?

LC.: “Creo que hay que empezar por lamentar que María Eugenia que es nuestra principal referente, haya aceptado ser candidata por CABA, y se ponga al frente de este espacio la figura de Santilli, es una figura novedosa para el electorado de la provincia, y me da la sensación de que Facundo Manes que, aparece recientemente, es un mejor candidato para encabezar nuestra lista, espero que al igual que en Matanza que hasta el último momento vamos a trabajar por la unidad, al igual que en la provincia de Buenos Aires se trabaje de la misma forma y que Facundo Manes encabece la lista, para con la unidad llegar con más fuerza a la elección, con los mejores candidatos y más diversidad incorporando diferentes sectores, para formar un frente opositor cualitativo y cuantitativo a la hora de las elecciones”