“LA GENTE NO TE DA UN CHEQUE EN BLANCO, TE DA UNA RESPONSABILIDAD”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó al Concejal Jorge Lampa del bloque “Juntos por el Cambio” quién nos manifestó su intención de dialogar con el oficialismo para sacar adelante los proyectos que les presentaron a los vecinos durante la campaña electoral.

Lampa afirmó que “Nosotros vamos a consensuar, vamos a dialogar y vamos a insistir en el diálogo” y sostuvo que “creo que la prioridad es solucionar los problemas de la gente”

QP: Lampa, estamos a días de que asuma el cargo de concejal, ¿Qué expectativas tiene de este nuevo desafío que empieza en su vida política?

JL: “Bueno, con muchas expectativas, con muchas ganas de trabajar. Con todo lo que venimos hablando en los barrios, escuchando al vecino, las problemáticas, hemos trabajado en esos problemas y tenemos un batería de proyectos para presentar. Y apelamos al sentido común que sabemos que desde el municipio van a tener para avanzar con todas estas ideas, todos estos proyectos que es trabajo por el bien común, que no es para beneficiar políticamente a nadie, sino que es para llevarle soluciones a los vecinos que es para lo que nos eligieron.”

QP: Hay escenarios y escenarios, en la última elección la tanda de concejales que asumieron, lo primero que hizo fue romper el bloque. ¿Ahora hay otro clima? ¿Se ha establecido otra forma de trabajo? ¿Han hablado de por lo menos mantener la unidad y mantener un frente opositor más fuerte?

JL: “Si, totalmente. Totalmente de forma positiva. De hecho, no solo para el HCD, sino que trabajamos juntos toda la campaña. Hemos trabajado, hemos militado en los barrios, hemos entregado boletas, hemos fiscalizado juntos todos los espacios que integran Juntos, y eso lo vamos a plasmar dentro del recinto. Nosotros creemos que Lalo tiene que estar dentro del bloque nuestro, porque para eso nos eligió la gente. Lalo llega al recinto con las ideas de Juntos por el Cambio, y es lógico que tenga que estar integrando el bloque junto con nosotros.”

QP: La pelea provincial y nacional ¿se va a meter en el diario trajín del concejo o es otro tema eso?

JL: “No, no, no. Nosotros no vamos a hablar del 2023, esto lo hemos hablado con distintos concejales. Nosotros vamos a trabajar por lo que nos votó la gente. Poner el 2023 cuando todavía no finaliza el 2021 y tenemos que trabajar todo el 2022, sería faltarle el respeto a la gente. Nos eligieron para trabajar, no para venir a poner palos en la rueda, ni hacer chicana. Nosotros, como te dije en un principio, tenemos una batería de proyectos por los cuáles nos eligió la gente y ahí vamos a estar trabajando fuertemente. Con el tema de la inseguridad, con el tema de la salud pública, la obra pública y la educación. Esa va a ser la consigna del bloque.”

QP: A eso iba. Supongo que deben haber armado, en estos días una agenda de trabajo, sobre algunos temas muy puntuales a tratar en el concejo, ¿Se basan en esos puntos que usted me mencionó recién?

JL: “Tal cual. Ayer lanzamos la mesa de técnicos, profesionales y empresarios. Ahí conduce el Dr. Racanelli, dentro de los cuales se integran abogados, penalistas, muy entendidos en el tema de la inseguridad, de los problemas de violencia de género. Bueno, en eso vamos a trabajar sobre los proyectos que van a conformar este equipo de profesionales, que te vuelvo a decir, hay médicos, contadores, martilleros públicos. Vos podés tener una gama de profesionales donde todo este tipo de problemática – hay docentes- podes generar proyectos e ideas que como te digo en un principio, es por el trabajo del bien común. Si a Fernando (por Espinoza) le va bien estos dos años que quedan de gestión, es porque le va bien a los vecinos. Nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Que las cosas salgan lo mejor posible para llevarle el bienestar a los vecinos que es por lo que nos eligieron.”

QP: Usted ya me está hablando de aportar, de dialogar, y a veces nos encontramos con que del oficialismo no hay una voluntad de diálogo y de trabajo en conjunto. ¿Cómo van a afrontar esa situación?

JL: “Bueno, veremos. Yo creo que apelamos al sentido común, yo creo que la prioridad es solucionar los problemas de la gente. Y en ese sentido yo te puedo decir, yo he trabajado- yo vengo del peronismo, de la época de Pierri- Y he trabajado con muchos compañeros que hoy son funcionarios de Fernando. Y conozco sus ideales y sus formas y creo que vamos a poder compartir ideas y trabajo para solucionar ese tipo de cosas y no que haya ese tipo de diferencias que no ayudan en nada. Esa palabra de amigo y enemigo en la política y en los argentinos nos hizo mucho mal. Eso vamos a eliminarlo de esta gestión. Nosotros vamos a consensuar, vamos a dialogar y vamos a insistir en el diálogo. Yo en lo personal no soy de chicanear, ni poner palos en la rueda, ni pegar debajo del cinturón. Eso no lo hago, ni lo hice nunca, no lo voy hacer ahora.”

QP: Estamos sufriendo una ola de inseguridad muy fuerte en el distrito, y el ejecutivo municipal medio que se encuentra inmerso en una interna entre los responsables de seguridad de nación y de la provincia, y está medio atado de pies y manos. Destina recursos y demás pero no se ven en la calle ¿Ustedes de qué manera pueden colaborar en eso?

JL: “Como ya lo venimos haciendo a través de Diego Santilli, en la gestión de este gobierno a nivel nacional y principalmente a nivel provincial con Berni han tenido una muy buena sintonía. Han interactuado juntos con distintas problemáticas de seguridad que compartimos con Ciudad de Buenos Aires que es un distrito vecino, con el trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, con el anillo de seguridad digital que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Ese anillo digital de seguridad ha llevado a esclarecer muchos hechos delictivos que han ocurrido. Y esa va a ser la sintonía. Diego lo que nos propone siempre es el trabajo en conjunto, aun siendo oposición. Poniendo a disposición todos los recursos para solucionar ese problema. Yo creo que vamos a tener buena sintonía en ese sentido.”

QP: ¿Desea agregar algo más, Concejal?

JL: “Quiero prometerle a los vecinos que vamos a hacer el trabajo por el cual nos eligieron, que es venir a trabajar y no ponerse a discutir temas que no conciernen al tema por el cual nos eligieron. La gente no te da un cheque en blanco, te da una responsabilidad. Y bueno, vamos a estar a la altura de esa responsabilidad que nos dieron.”