PROF. RICARDO ROLLERI: UN POLÍTICO DE RAZA, UN AMIGO Y UN HOMBRE INTEGRO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Se hace complicado, por un cúmulo de razones y sentimientos, despedir como Concejal a una persona que respeto mucho y de quién aprendí, también, mucho.

El Prof. Ricardo Rolleri deja su banca de Concejal – a la que, según mi entender, honró en forma impecable – para asumir como Diputado provincial de Buenos Aires.

A horas de asumir como Diputado provincial, el “Profe” Rolleri tuvo tiempo de dialogar con Semanario “Quinto Poder” y, en este pequeño párrafo puedo resumir su permanente actitud hacia los medios de comunicación del distrito porque siempre tuvo tiempo para atendernos, siempre tuvo la palabra justa y un consejo amigable.

QP: Profesor Rolleri, supongo que está viviendo un momento muy especial hoy, dado que deja su banca como concejal y asume como Diputado Provincial, sobre todo por tantos años en el HCD matancero.

RR: “Si, es un paso importante en mi vida. Uno toma esto con entusiasmo, con vocación. Yo tengo las mismas ganas que cuando asumí en el ‘83 para ir a la cámara de diputados. Han pasado 38 años, es mucho tiempo, el único caso en la provincia. Y bueno es importante, una decisión importante, un cambio de actividad. Acá, mi tiempo, si se quiere estaba cumplido, de todas maneras voy a seguir acompañando a los compañeros, a los amigos en lo que ellos requieran por mi experiencia en el concejo. Pero sí considero que es una nueva instancia que se abre a la cual voy a asumir con la responsabilidad que me ha caracterizado siempre”

QP: Algo tenemos que reconocer, es la constante posibilidad de poder acudir a usted y ser una fuente de consulta y tener la seguridad de que todas las legislación desde el ‘83 a esta parte ha pasado por su mano y usted ha leído todo lo que se ha sancionado y lo tiene presente.

RR: “Si, vos fíjate que cuando nosotros llegamos en el ‘83 se iba por la ordenanza 3.000 y hoy es la ordenanza 26.000, o sea 23 mil ordenanzas. Toda legislación municipal ha pasado por mis manos y como Presidente del Concejo o como Presidente del bloque. Así que es cierto que bueno, es un tiempo prolongado. Afortunadamente con suerte en mi salud. Yo no falté nunca a una sesión, la única sesión que falte fue ahora cuando me enfermé de Covid, que falte a una sesión pero después no falte nunca en 500 sesiones.”

QP: Es realmente destacable lo suyo, destacable por lo que marcaba recién y sobre todo por estar siempre abierto, no solo a la prensa sino a concejales propios de su propio o de otros bloques. Todos han señalado siempre eso de poder hablar con usted, poder acercarse a usted y usted le ha dado una mano a todos los bloques.

RR: “Muchas gracias. En realidad los parlamentos deben ser un ámbito de convivencia. No se pueden traer las diferencias personales. El debate político hay que promoverlo, eso enriquece. Lo que no hay que irse es a las cuestiones personales. Hay que despojar y despejar todas las cuestiones personales, no hacer mención. Ahora, las discusiones políticas son bienvenidas y tienen que darse. Ahora terminada la discusión, tiene que continuar la relación humana dentro del ámbito del recinto. Esto para mi es la base de las cuestiones legislativas.”

QP: ¿Qué espera del cargo que va a asumir la legislatura Bonaerense?

RR: “Bueno, en principio qué reconozcan a La Matanza como uno de los municipios más importantes de la provincia y del país. Y luego que pueda tener un ámbito de trabajo, autoridad y de responsabilidad que por supuesto pueda cumplir porque yo estoy formado en la autoridad legislativa. Así que vamos a ver cómo se arma. Recién mañana estamos jurando, habrá reunión de bloque y ahí vamos a ver las responsabilidades, cómo se reparten las responsabilidades de conducción del parlamento de la cámara de diputados”

QP: ¿Habló con el intendente sobre el futuro, sobre esta función?

RR: “Sí, sí. Yo me voy a referenciar con el distrito fundamentalmente. Nuestra función es defender el territorio. Yo voy a ir, yo soy, por supuesto, diputado de toda la provincia, pero con un ojo en especial y en particular de La Matanza. Voy a trabajar para conseguir cosas para La Matanza, para nuestros barrios que están necesitados, carenciados. Que es donde uno más conoce, a pesar de que conozco bastante bien la provincia de Buenos Aires en todas sus dimensiones, pero fundamentalmente uno tiene que trabajar para el distrito al que pertenece”

QP: Va a entrar a una cámara de diputados bastante compleja ¿Qué perspectiva tiene con respecto a eso?

RR: “Bueno si, están en varios bloques. Hay tres o cuatro bloques. Dos o tres bloques importantes y dos o tres bloques más. La cuestión es tratar de convivir y tratar de sacar las cosas que son para interés del conjunto. En eso vamos a estar coincidiendo, espero, los distintos sectores. Por ejemplo, un presupuesto tiene que haber. Ahora, cuáles son las diferencias, habrá que limarlas. Pero un presupuesto tiene que existir, es decir hay que votar un presupuesto. Entonces creo que van a ser los primeros 3 billones de pesos -el presupuesto de la cámara de diputados para este año- con un endeudamiento, y bueno las demás bancas tendrán que acompañar. Porque el presupuesto se hace en base a lo posible, en base a los compromisos existentes y a la posibilidad de recaudarlo. Tampoco se pueden aumentar mucho los impuestos porque la gente no está en condiciones de pagarlos. Lo que hay que incentivar es la actividad productiva, hay que ayudar a la actividad productiva.”

QP: Estamos en un momento muy complicado en lo económico.

RR: “Bueno ahí está el desafío.”

QP: La última pregunta. En un mirar atrás, ¿Qué deja atrás y qué se lleva?

RR: “Mirar atrás trato de evitarlo, porque tengo miedo de quebrarme. Muchos años. Tengo más años vividos como concejal que sin ser concejal. Mirar para atrás me trae a la memoria el recuerdo de las horas complejas más del Concejo: la inflación de Alfonsín, el 2001, la pandemia, es decir, son los períodos más complejos que nos tocó atravesar al municipio como problemática. Y lo bueno de la relación humana. Vos fíjate que en 38 años pasaron 76 conformaciones de Concejos. Es decir, que cada dos años se cambian. Y cada conformación es una nueva realidad humana, porque son todos distintos por la propia individualidad de la condición humana. Pero muchas vivencias con muchos compañeros muchos de los cuales ya no están, de la primera conformación del Concejo creo que vive en dos o tres. Ahí están las placas en frente del Concejo. Así que imagínate vos las experiencias, las anécdotas y las vivencias que hemos pasado en este tiempo.”

QP: En algún momento tiene que escribir el libro, profesor.

RR: “Sí claro, ya tengo borradores.”

«POR EL LEGADO DE JUAN PERÓN Y EVA PERÓN»

Fueron las palabras con las que juro hoy en la Legislatura bonaerense Ricardo Rolleri, quien hasta ayer fue Concejal de La Matanza por 38 años consecutivos.

“El profe no necesita invitación en la casa del Pueblo, aquí siempre lo estaremos esperando con los brazos abiertos, ha hecho muchísimo por nuestro distrito desde el Concejo y lo seguirá haciendo, hoy desde la Legislatura Bonaerense en su nuevo rol de Diputado provincial, solo tengo palabras de gratitud para el profe” señaló Liliana Pintos, Presidenta del HCD matancero.